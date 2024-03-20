«Он изменил язык комментария». Коллеги и друзья прощаются с Василием Уткиным

Василий не был первым ведущим «ФК», но именно при нем программа обрела свой неповторимый стиль и стала отличаться нестандартным для тогдашнего российского телевидения подходом к подаче информации.
«Я была одним из первых людей, кто принял Василия в спортивную редакцию. Я помню, как он, будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала "Футбольный клуб", который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались. Вдруг робко я услышала голос: "Я бы смонтировал не так", это был Вася. Высокий, стройный, молодой, вся жизнь впереди. Вся моя творческая жизнь так или иначе связана со становлением Васи.
Вася оказался очень энергичным, талантливым, предприимчивым, ярким и самобытным журналистом. Примерно через месяц после того, как он начал присутствовать в нашей редакции, он принес первое предложение по "Футбольному клубу". Я была очень рада, что там было написано то, что фактически не существовало в то время на экранах программ. Почти сразу мы поддержали его инициативу, и он начал работать.
Мне очень непривычно говорить о Васе в прошедшем времени, я его воспринимаю еще как живого человека. Он не был похож ни на кого, всегда со своим мнением и точкой зрения, но его можно было переубедить, чем я иногда занималась. О Васе можно говорить очень много. Хочется выразить соболезнования родственникам и близким Васи. Казалось, что вся жизнь еще впереди, что Вася еще своего последнего слова не сказал…». (комментатор и экс-глава «НТВ-Плюс» Анна Дмитриева)
Тогда же, в конце 90-х в знаменитой комнате «8-16» в телецентре «Останкино», которую занимала футбольная редакция «НТВ-Плюс», собралось легендарное поколение российских футбольных комментаторов и корреспондентов — Владимир Маслаченко, Юрий Розанов, Георгий Черданцев, Алексей Андронов, Илья Казаков, Роман Трушечкин, Владимир Стогниенко.
В 2001 году у НТВ сменились владельцы и «Футбольный клуб» был закрыт, только для того, чтобы как феникс возродиться из пепла несколькими годами позже. Правда, к тому времени коллектив уже успел расколоться на части и многие работали на других каналах.
Но под руководством опытного ментора Уткина в комнате «8-16» появилось новое молодое и дерзкое поколение комментаторов и журналистов, смотревших на Василия уже не как на «первого среди равных», а как на учителя. Это была эпоха расцвета Константина Генича, Кирилла Дементьева, Дениса Казанского, Дениса Журавеля, вернувшегося на НТВ Алесандра Шмурнова и многих других.
Примечательно, что в конце 90-х «Футбольный клуб» запомнился острой критикой в адрес московского «Спартака» и его тренера Олега Романцева, из-за чего тот регулярно просил руководство канала не ставить Уткина на трансляции матчей с участием красно-белых.
Тем не менее, с годами у Василия Уткина сложились дружеские отношения как с Романцевым, так и с еще одним спартаковцем — наставником сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.
Несложно заметить, что многие прощаясь с Уткиным, упоминают «сложные отношения», которые сложились у них с ним при жизни.
И действительно, характер у Василия был непростым, многие подчиненные жаловались на авторитарность, а за последние годы он успел рассориться с огромным количеством бывших друзей и коллег. Но никто из них никогда не отрицал его таланта.
«Очень больно. И теперь все равно, какие у нас были отношения. Он был великий спортивный журналист и комментатор. Ничего лучше его с Димой Федоровым "Футбольного клуба" на российском спортивном ТВ не было и, думаю, не будет.
Недавно у него был день рождения. 52, всего 52. Я спросил у нашего общего друга Антона Ореха, как Вася. Он ответил, что не очень. Но кто мог подумать, что до такой степени…
Когда услышал это "не очень", когда узнал, что на приличные расстояния он ходить не может, и его возят, что-то у меня защемило, возник порыв, и я впервые за много-много лет написал ему буквально две строчки. Поздравил с прошедшим, пожелал здоровья и мира. Он ответил, поблагодарил.
Честно скажу — я хотел, чтобы в какой-то момент наше общение возобновилось. И с учетом того, что о многих вещах думали схоже, видел для этого предпосылки. Но никак не мог сделать первый шаг, гордость не позволяла.
А теперь, к сожалению, уже поздно. Хоть две эти строчки были — и его ответ… Чувствую себя раздавленным. Соболезнования близким, друзьям. И зрителям, слушателям, читателям». (спортивный обозреватель Игорь Рабинер)
«Даже самый отчаянный хейтер, самый нахальный или аргументированный критик, а то и самый свирепый идеологический противник не имеет шансов не признать: наследие Уткина исполинских размеров! Оно живет в умах и речах десятков комментаторов. Им пользуются продюсеры, менеджеры, блогеры. Это наследие — в рестайлинге всего спортивного телевидения страны.
Наши болельщики воспринимают футбол и как шоу — это тоже труды Уткина. Да кто-то футболом увлекся благодаря его талантам. Эти таланты выплескивались за рамки крохотной индустрии спортжурналистики страны: Уткин показал, что можно стать звездой и на других кнопках ТВ. Можно даже в кино сыграть, ведь комментаторство — это тоже немного лицедейство.
Вызывающая манера общения в соцсетях, изощренные словесные атаки — ими не стесняются пользоваться многие спортжуры… Не будем спорить про отца-основателя стиля, верно?
Да, было много демонов внутри. Была, как мне кажется, особая форма саморазрушения — уколы и удары по людям, которые всегда были за Васю. Но даже в странных и сложных загонах Вячеславыча был свой шарм. И своё наследие, конечно: есть те, кому раны, нанесенные Васей, помогли укрепить иммунную систему. Становились сильнее.
"Вася, здоровенный такой, пробил собою стену, оставив в ней дыру — и вы уже спокойно через нее прошли", — так описывал наследие Уткина гениальный Розанов. Теперь вот встретятся вновь, поговорят наконец. Лишь 52 года — и СТОЛЬКО всего осталось». (футбольный комментатор Дмитрий Шнякин)
2-го марта Уткин у себя в телеграме вспоминал комментатора и друга Юрия Розанова, который ушел из жизни в 2021 году. «Представляю, как тебе там скучно, [но] не жди меня, я еще пока поборюсь». Уткин умер спустя две недели.
Телеканал «Матч ТВ» изменил свою сетку вещания, поставив в нее в знак прощания с Уткиным матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал» от 23.04.2003, который Василий комментировал вместе с Юрием Розановым, сделав подарок всем поклонникам таланта двух мастеров отечественного комментаторского цеха.