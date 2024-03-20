«Он изменил язык комментария». Коллеги и друзья прощаются с Василием Уткиным

Во вторник, 19 марта, в Москве умер известный спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Вот что о безвременной гибели одного из отцов современной спортивной журналистики в России пишут коллеги, ученики и просто друзья Василия.

Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор канала НТВ и один из основателей передачи «Футбольный клуб» на «НТВ-Плюс».

Василий не был первым ведущим «ФК», но именно при нем программа обрела свой неповторимый стиль и стала отличаться нестандартным для тогдашнего российского телевидения подходом к подаче информации.

«Я была одним из первых людей, кто принял Василия в спортивную редакцию. Я помню, как он, будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала "Футбольный клуб", который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались. Вдруг робко я услышала голос: "Я бы смонтировал не так", это был Вася. Высокий, стройный, молодой, вся жизнь впереди. Вся моя творческая жизнь так или иначе связана со становлением Васи.

Вася оказался очень энергичным, талантливым, предприимчивым, ярким и самобытным журналистом. Примерно через месяц после того, как он начал присутствовать в нашей редакции, он принес первое предложение по "Футбольному клубу". Я была очень рада, что там было написано то, что фактически не существовало в то время на экранах программ. Почти сразу мы поддержали его инициативу, и он начал работать.

Мне очень непривычно говорить о Васе в прошедшем времени, я его воспринимаю еще как живого человека. Он не был похож ни на кого, всегда со своим мнением и точкой зрения, но его можно было переубедить, чем я иногда занималась. О Васе можно говорить очень много. Хочется выразить соболезнования родственникам и близким Васи. Казалось, что вся жизнь еще впереди, что Вася еще своего последнего слова не сказал…». (комментатор и экс-глава «НТВ-Плюс» Анна Дмитриева)

Василий Уткин и Георгий Черданцев Архив Георгия Черданцева

Тогда же, в конце 90-х в знаменитой комнате «8-16» в телецентре «Останкино», которую занимала футбольная редакция «НТВ-Плюс», собралось легендарное поколение российских футбольных комментаторов и корреспондентов — Владимир Маслаченко, Юрий Розанов, Георгий Черданцев, Алексей Андронов, Илья Казаков, Роман Трушечкин, Владимир Стогниенко.

Илья Казаков Футбольный комментатор Мой Вася — это вторая половина 90-х. Тот Футбольный клуб, то счастье, то ничем не ограниченное творчество. Наша молодость. Футбольный клуб на ЧМ—1998, с ежедневными двухразовыми эфирами как пик профессии. Жизнь развела, но Вася был у меня на свадьбе, был в гостях — хотя чем дальше, тем заметнее это была дружба без встреч. Как будто книга дочитана до середины, а дальше отложена — и лежит в стороне. Но то, что прочитано — перечитано не раз. Я как-то приехал в гости к Диме Федорову, давно, лет 10 назад. И наткнулся на старый фотоальбом. Открыл и завис — мы там молодые, худые, веселые. И у всех горящие глаза. Вася сейчас вспоминается именно таким. Париж, лето 98-го, мы всем Футбольным клубом лежим ночью после эфира на траве под Эйфелевой башней и хохочем до упада. И это безграничное счастье.

Алексей Андронов Спортивный комментатор ЧТО?! ЧТО ЭТО ЕЩЁ ТАКОЕ???!!! НЕТ, КАК #### ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?? Все знают, какие сложные у нас были отношения. Но я в принципе своей карьерой обязан ему. Да что там карьера… Жизнью… Вася, Вася… RIP…

Георгий Черданцев Спортивный комментатор, ведущий «Матч ТВ» Эх, Василий, Василий… Пусть земля будет тебе пухом… Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актеров, режиссеров, представителей других творческих направлений. Они приходят и делают что-то такое, чего никто не делал до них. Они рушат стереотипы профессии и раздвигают ее границы. Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария. В художественной литературе на это способны только великие литераторы. Вася любил литературу и прекрасно знал ее. И он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, за «Футбольный клуб». Это была и остается на мой взгляд лучшая, настоящая журналистская передача (так Вася всегда сам говорил — не программа, а именно передача) спортивного телевидения России.

Константин Генич и Уткин «НТВ-Плюс»

В 2001 году у НТВ сменились владельцы и «Футбольный клуб» был закрыт, только для того, чтобы как феникс возродиться из пепла несколькими годами позже. Правда, к тому времени коллектив уже успел расколоться на части и многие работали на других каналах.

Но под руководством опытного ментора Уткина в комнате «8-16» появилось новое молодое и дерзкое поколение комментаторов и журналистов, смотревших на Василия уже не как на «первого среди равных», а как на учителя. Это была эпоха расцвета Константина Генича, Кирилла Дементьева, Дениса Казанского, Дениса Журавеля, вернувшегося на НТВ Алесандра Шмурнова и многих других.

Александр Шмурнов Спортивный комментатор Вася, Вася… У нас всегда были сложные отношения. Но в том, что Уткин — великий, уникальный комментатор, у меня никогда не было сомнений. А еще ведь именно Вася после многих лет разрыва буквально за руку привел меня на Плюс. Он многое мне дал и как конкурент, и даже отчасти как соперник. Он жил сложной жизнью, но всегда оставался интересным. Мне очень печально… RIP.

Нобель Арустамян Футбольный комментатор Не могу поверить. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший.

Тимур Журавель Футбольный комментатор Наша работа — складывать мысли в слова. Но сейчас у меня нет ни мыслей, ни слов. Только горечь. Вася был для нас слишком многим — другом, коллегой, учителем, старшим братом — да, блин, почти всей жизнью. Сейчас мне нужно просто поверить, что его больше нет.

Андрей Тихонов и Василий Уткин

Примечательно, что в конце 90-х «Футбольный клуб» запомнился острой критикой в адрес московского «Спартака» и его тренера Олега Романцева, из-за чего тот регулярно просил руководство канала не ставить Уткина на трансляции матчей с участием красно-белых.

Тем не менее, с годами у Василия Уткина сложились дружеские отношения как с Романцевым, так и с еще одним спартаковцем — наставником сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным.

Валерий Карпин Главный тренер сборной России по футболу Я в шоке. С ним помимо того, что общались, могу сказать, что дружили. Любой разговор с ним — это было интересно, он начитанный, образованный, понимающий. Понятно, что я могу только хорошие слова про него сказать, самое главное, что всегда интересно с ним было.

Олег Романцев Экс-наставник «Спартака» Для меня это удар, большой удар. Мне настолько больно! Даже не пришёл в себя. Очень неожиданно. Василий был моим хорошим другом. Мы с ним часто спорили, мы часто не соглашались. Но всегда друг к другу прислушивались, всегда друг друга выслушивали. И как правило мы приходили к консенсусу. Уткин — это эпоха. Эпоха в журналистике, в комментаторском деле. Никогда не подстраивался ни под кого, всегда имел своё мнение. Уникальная личность, на мой взгляд. Равнодушно к нему никто не относился. Его либо ненавидели, потому что он правдолюб, либо уважали и любили, так, как любил его я.

Несложно заметить, что многие прощаясь с Уткиным, упоминают «сложные отношения», которые сложились у них с ним при жизни.

И действительно, характер у Василия был непростым, многие подчиненные жаловались на авторитарность, а за последние годы он успел рассориться с огромным количеством бывших друзей и коллег. Но никто из них никогда не отрицал его таланта.

«Очень больно. И теперь все равно, какие у нас были отношения. Он был великий спортивный журналист и комментатор. Ничего лучше его с Димой Федоровым "Футбольного клуба" на российском спортивном ТВ не было и, думаю, не будет.

Недавно у него был день рождения. 52, всего 52. Я спросил у нашего общего друга Антона Ореха, как Вася. Он ответил, что не очень. Но кто мог подумать, что до такой степени…

Когда услышал это "не очень", когда узнал, что на приличные расстояния он ходить не может, и его возят, что-то у меня защемило, возник порыв, и я впервые за много-много лет написал ему буквально две строчки. Поздравил с прошедшим, пожелал здоровья и мира. Он ответил, поблагодарил.

Честно скажу — я хотел, чтобы в какой-то момент наше общение возобновилось. И с учетом того, что о многих вещах думали схоже, видел для этого предпосылки. Но никак не мог сделать первый шаг, гордость не позволяла.

А теперь, к сожалению, уже поздно. Хоть две эти строчки были — и его ответ… Чувствую себя раздавленным. Соболезнования близким, друзьям. И зрителям, слушателям, читателям». (спортивный обозреватель Игорь Рабинер)

Владимир Воронин Главный редактор Sports.ru Как будто ушел близкий друг. Даже если вы никогда не встречали Васю, а только слушали его эфиры, вы понимаете это ощущение. Он умел рассказывать о футболе такими словами и с такой интонацией, будто вы сидите на кухне или в баре и болтаете обо всем подряд, а не разделены тысячами километров и не окружены еще десятками тысяч таких же слушателей. Не было дистанции и высоты знатока — только простота. Когда с подколами, когда — с грустью. Все как у друзей. Такое спортивное общение, с эмоцией и знанием дела, вообще-то редкость. Многим не с кем разделить беседу. А Вася одаривал этой роскошью тысячи людей. Поэтому он единственный комментатор, которого чаще называют краткой версией имени. Уткин — Вася, Черданцев — Георгий, Губерниев — Дмитрий.

«Даже самый отчаянный хейтер, самый нахальный или аргументированный критик, а то и самый свирепый идеологический противник не имеет шансов не признать: наследие Уткина исполинских размеров! Оно живет в умах и речах десятков комментаторов. Им пользуются продюсеры, менеджеры, блогеры. Это наследие — в рестайлинге всего спортивного телевидения страны.

Наши болельщики воспринимают футбол и как шоу — это тоже труды Уткина. Да кто-то футболом увлекся благодаря его талантам. Эти таланты выплескивались за рамки крохотной индустрии спортжурналистики страны: Уткин показал, что можно стать звездой и на других кнопках ТВ. Можно даже в кино сыграть, ведь комментаторство — это тоже немного лицедейство.

Вызывающая манера общения в соцсетях, изощренные словесные атаки — ими не стесняются пользоваться многие спортжуры… Не будем спорить про отца-основателя стиля, верно?

Да, было много демонов внутри. Была, как мне кажется, особая форма саморазрушения — уколы и удары по людям, которые всегда были за Васю. Но даже в странных и сложных загонах Вячеславыча был свой шарм. И своё наследие, конечно: есть те, кому раны, нанесенные Васей, помогли укрепить иммунную систему. Становились сильнее.

"Вася, здоровенный такой, пробил собою стену, оставив в ней дыру — и вы уже спокойно через нее прошли", — так описывал наследие Уткина гениальный Розанов. Теперь вот встретятся вновь, поговорят наконец. Лишь 52 года — и СТОЛЬКО всего осталось». (футбольный комментатор Дмитрий Шнякин)

Василий Уткин globallookpress.com

2-го марта Уткин у себя в телеграме вспоминал комментатора и друга Юрия Розанова, который ушел из жизни в 2021 году. «Представляю, как тебе там скучно, [но] не жди меня, я еще пока поборюсь». Уткин умер спустя две недели.

Телеканал «Матч ТВ» изменил свою сетку вещания, поставив в нее в знак прощания с Уткиным матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал» от 23.04.2003, который Василий комментировал вместе с Юрием Розановым, сделав подарок всем поклонникам таланта двух мастеров отечественного комментаторского цеха.