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    Талантливый и неоднозначный. Умер Василий Уткин

    Livesport.Ru прощается с мэтром отечественной спортивной журналистики

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  • 19:10
    • Василий Уткин умер в возрасте 52 лет
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    Василий Уткин
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    Василий Уткин
    Во вторник, 19 марта, журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет в московской больнице. Причиной смерти, по предварительным данным, стала тромбоэмболия легочной артерии. Уткин прожил яркую жизнь, но завершилась она безвременно. Livesport.Ru прощается с мэтром отечественной спортивной журналистики.
    Василий Уткин был самым талантливым и неоднозначным спортивным журналистом России. Даже многочисленные недруги перед ним преклонялись и никогда не оспаривали его талант и понимание игры.

    А их у него хватало, ведь Василий никогда не стеснялся в выражениях и говорил любому, что о нем думает. Виктор Гончаренко, Тина Канделаки и многие другие не дадут соврать.

    Придя из политической передачи в 1994 году на «НТВ», Уткин вместе с Дмитрием Федоровым создал футбольную программу «Футбольный клуб», которая на долгие годы стала эталоном качества в спортивной журналистике. Позже Василий стал вести ее один.

    Под руководством легендарного хоккеиста и комментатора Евгения Майорова, а также гуру и острослова, известного в прошлом футбольного вратаря, Владимира Маслаченко, Уткин быстро познал азы комментаторской профессии и надолго стал в ней «номером один». На спортивном «НТВ+» он уже в юные годы стал руководителем отдела футбола.

    «Футбольный клуб с Василием Уткиным на НТВ

    В 90-е годы «Футбольный клуб» смотрели взахлеб многие профессиональные спортсмены, а дать интервью или быть упомянутых в репортаже команда Уткина, было настоящей честью для многих. Можно смело утверждать, что по популярности его передача ничем не уступала программе «Время» или «Намедни».

    «Футбольный клуб» того временем стал настоящим явлением в молодой России, а Василий Уткин образцом для подражания молодежи и взрослого поколения. Лишь Юрий Розанов мог спустя годы оспаривать его лидерство в спортивной журналистике.

    Но ему было простительно, он были не только коллегами, но и друзьями. В 2012 году Уткин и Розанов были приглашены в Украину комментировать матчи Евро-2012 специально для главного канала страны «Футбол».

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    Едкие и емкие фразы Василия Уткина быстро пошли в народ и стали культовыми:

    — Обезмячил;
    — Один раз не Фабрегас;
    — Нельзя же так прижиматься. Прямо как к любимой прижались к своим воротам игроки «Севильи»;
    — Я видел дриблинг Арбелоа;
    — Ндинга попали по ноге. Да, больно. Но, как говорил мой дедушка, когда наступал коту на лапу: не ходи босиком.
    — Анри исполняет блестящее танго из лезгинки;
    — Адель Рами каждый день прокидывает между ног Памеле Андерсон;
    — Бразильских и ганских болельщиков очень трудно различить. Среди и тех, и тех очень много темнокожих. И очень много светлокожих. Но базовый цвет — желтый;
    — Если народ начнет заниматься спортом, у него нее будет оставаться времени на другие чепухи;
    — Каземиро как в «тетрисе» — провалился на одну позицию. На его позицию провалился Кроос, на место Крооса провалился Иско, и из запаса выскочил Асенсио.

    Лучшее

    Позже он вместе с коллегами создал на «НТВ+» «Конкурс комментаторов», куда пришло немало талантливых людей и где под его руководством они осваивали комментаторскую профессию. Почти вся нынешняя элита спортивной журналистики на телевидении, так или иначе, обучалась у Уткина.

    Потом были непростые времена с развалом «НТВ+», уход с телевидения, затем неудачная история с «Матч ТВ», возрождение «Футбольного клуба» на Youtube, где он снова стал необыкновенно популярен.

    Талантливый человек талантлив во всем. Его часто приглашали в юмористические передачи, различные ток-шоу, он работал на «Эхо Москвы», «Первом канале», куда его звали во время чемпионатов мира и Европы. Василий обладал прекрасным чувством юмора, его заметили и пригласили в жюри на «КВН».

    Позже он создал футбольный клуб «Эгриси», выступающий в Медиалиге. По его признанию это было для него хобби и отдушина.

    Василий Уткин
    globallookpress.com

    Василий Уткин был сложным человеком, но его вклад в развитие отечественной спортивной журналистики отрицать бессмысленно. В свои 52 года он прожил яркую и многогранную жизнь.

    Один раз он был уже близок к смерти осенью 2001 года, когда ему вогнали заточку в спину, подкараулив возле дома, где он проживал. Но тогда врачи «Склифа» его прооперировали и спасли.

    Второй раз вернуть ему жизнь не получилось.

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