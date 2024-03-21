Игра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии

Сборная России по футболу с крупным счетом победила команду Сербии (4:0) в товарищеском матче, прошедшем на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Голами отметились Антон Миранчук, реализовавший пенальти, а также Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Сборная Сербии большую часть матча проводила в меньшинстве, на 20‑й минуте прямую красную карточку получил защитник Милан Гайич, который выступает в РПЛ за московский ЦСКА.

Экспериментальный состав Сербии

Автор блога «Россия-2024» Максим Полтавец изучает состав сборной Сербии, находя его не оптимальным и местами экспериментальным — особенно в плане схемы — но все равно весьма боевым.

«Вратарь Джордже Петрович провел всего третий матч за сборную, но причина понятна: зимой молодой кипер стал основным в "Челси" — чем не повод попробовать его весной. Но все же основным весь отборочный турнир к Евро-2024 был Ваня Милинкович-Савич.

Сейчас сыграли несколько футболистов из РПЛ: Саша Здьелар, Милан Гайич и Страхиня Эракович. Из этой троицы только защитника "Зенита" вызывали за последний год (4 матча, 1 гол). Здьелара не брали с 2020 года, Гайича — с 2021-го.

Забавно, что Эракович против Венгрии вышел правым защитником. Еще один игрок, выходивший против России и Венгрии — левый форвард Мият Гачинович. Он буквально сыграл в двух матчах за год, оба — в схемах с четырьмя защитниками. А до этого не играл за сборную с того самого поражения сборной России в Белграде со счетом 0:5.

Впрочем, ключевых игроков хватало. Душан Тадич (Фенербахче) — капитан и практически незаменимый футболист. Саша Лукич (Фулхэм) в центре выходит всегда, когда здоров, Андрия Живкович (ПАОК) справа — тоже один из ключевых для тренера Драгана Стойковича. Как и центральный защитник Страхиня Павлович (Зальцбург). Филип Младенович (Панатинаикос) и Филип Костич (Ювентус) делили время в отборе примерно пополам.

Россия — Сербия РФС

Лука Йович в "Милане" перезапускает карьеру — зимой начал забивать и заслужил право выйти в старте на товарищеский матч сборной. Хотя Александар Митрович, конечно, основной для сербов — в чемпионате Саудовской Аравии забивает практически в каждой игре. Собственно, и Митрович, и Милинкович-Савич — главные звезды сборной — вышли на замену на второй тайм.

Еще пара ключевых футболистов в принципе не приехала в Москву — основной центральный защитник Никола Миленкович из "Фиорентины" и нападающий Душан Влахович из "Ювентуса". Хотя форвард, несмотря на звездный статус, тоже скорее запасной. А вот Миленкович — ключевой центрдеф».

Валерий Карпин Главный тренер сборной России Пока мы играли в равных составах, вопросов к сербам вообще не было. Это хорошая и физически мощная команда, у которой в порядке игра с мячом. Было бы интереснее, если бы мы остались в равных составах, но так случилось. Старались ли сербы или нет — вопрос не ко мне. Главное, что сборная России старалась. Тадич — большой игрок? Там много больших игроков тогда (смеется). Тадич в порядке, потом Митрович вышел. Гайич [удалением] помог, молодец. Давно у сборной России не было таких матчей. Плюс у нас в РПЛ практически не бывает матчей при полных стадионах, к сожалению. Очень полезный и важный матч для ребят.

Карпин тоже экспериментировал

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов удивлен стартовым составом сборной России и отмечает расслабленное настроение сербской команды.

«Карпин немного удивил стартовым составом на матч с Сербией. В нём не оказалось ни Захаряна, ни Кузяева, ни Алексея Миранчука. В центре обороны появился Сильянов, которого мы привыкли видеть на фланге. Впрочем, учитывая хронические проблемы сборной России с центральными защитниками (Дивеев и Солдатенков травмированы, Джикия стал запасным в "Спартаке"), выбор у тренера оказался минимальным. В заявке из центрбеков был ещё другой представитель "Локо" Морозов — игрок без опыта выступлений за национальную команду.

Россия — Сербия РФС

Игра началась с того, что Обляков въехал ногой по лицу Зделару, напомнив своему одноклубнику по ЦСКА, — друзей на поле не бывает! В основе сербов вышли три представителя РПЛ, при этом тренер Драган Стойкович отказался от привычной схемы с тремя центральными защитниками и сыграл 4-3-3. В центре обороны зенитовец Эракович действовал с будущим антигероем матча Павловичем из "Ред Булл Зальцбург". Несмотря на то что игра проходила в невысоком темпе и была достаточно осторожной, сербы создали голевой момент уже на восьмой минуте. Его принёс им "обрезом" защитник "Краснодара" Волков. Хозяев простил неточно пробивший из полукруга вингер ПАОКа Живкович, который, кстати, зимой был одной ногой в краснодарском клубе.

У сборной России хорошее движение показывали полузащитники, по крайней мере, на фоне хавбеков сербов и центрфорварда Йовича, которые не выпрыгивали из формы в товарищеской встрече. А проблемы со слабым звеном — центром обороны — Карпин решил за счёт старых ростовских связей: третьим в линию к Осипенко и Сильянову "падал" опорник Глебов. Между ними есть хотя бы какая-то сыгранность».

Драган Стойкович Тренер сборной Сербии Россия — отличная команда. Использовали преимущество. Ключевой момент — красная карточка. Отыграли 70 минут в большинстве. Что-то хорошее отметить? Вряд ли. Первые 20 минут до удаления Галича играли хорошо. Это была отличная тренировочная встреча. Для России, не для нас. Если нам и предстояло проиграть, то лучше сегодня. Согласен ли с красной карточкой? Не знаю. Это было двойное наказание. Думаю, для такого матча желтой было достаточно. Жаль, что было принято такое решение. Оно убило матч. Люди на стадионе видели только российскую команду, не сербскую. Но мы готовимся к Евро. Если уж и проигрывать, то сейчас. Надеюсь, в следующих матчах мы будем в полном составе и забьем. Мы знали, что это хорошая команда — и это значимая победа для России. Потому что дает веру в себя российской команде. Прекрасно использовали преимущество. Гайичу просто не повезло. Очень жаль, но он не виноват. Так отреагировал любой бы игрок, да и красная — слишком жесткое решение с учетом того, что был назначен пенальти. Паники нет. У нас впереди товарищеский матч с Кипром и матчи в июне. Есть время поправить все. Мне только жаль, что мы играли 10 на 11, а не 11 на 11.

Переломный момент матча

Обозреватель «Советского Спорта» Вениамин Остров выделяет ключевой момент товарищеской встречи, после которого сборная Сербии осталась в меньшинстве и уступая в счете.

«Не дриблинг Арбелоа, конечно, но посмотреть было на что. В чём-то матч с Сербией можно было назвать даже уникальным. Бросалось в глаза слишком много красного: во флагах, на трибунах, форме игроков, карточках арбитров…

Несколько дней во всех публикациях мы всей страной объясняли сербам: то, что для вас обычный товарняк, для нас событие года. Из состава братской нам сборной об этом удивительном феномене лучше всех знали трое участников РПЛ — Эракович, Зделар и Гайич. Бабич остался в запасе смотреть матч со стороны.

Так получилось, что уже на двадцатой минуте Милан Гайич виртуально составил ему компанию. А случилось вот что. Блеснул Головин, показав, что не зря его так высоко котируют во Франции. Его пас очаровал, как одинокий подснежник. На острие атаки оказался Хлусевич. Ему бы забить и не портить матч. Но Даниил пробил во вратаря.

Стадион разочарованно выдохнул. А тут ещё и вспыхнул флажок "вне игры". Казалось, эпизод не просто исчерпан, а его даже толком и не было. Но главный арбитр матча Арда Кардешлер из Турции характерным движением пальцем к уху напомнил, что встречу обслуживает бригада ВАР.

Россия — Сербия РФС

Зрители на трибунах возможно даже ничего и не поняли. А судьи усмотрели, что Хлусевич имел все основания не забить — за секунду до удара ему на плечо положил руку защитник ЦСКА Милан Гайич. В американском футболе есть опция отказаться от нарушения соперника. В футболе классическом такой блажи нет. Кардешлер показал красную и назначил пенальти. Возможно, у него были на это все основания. Возможно также, что, если бы это был официальный матч, то разразился бы дикий скандал. Восприятие этого решения — дело вкуса. По итогу: красная карточка и пенальти, который реализовал Антон Миранчук. Скорее всего, с точки зрения правил всё верно, просто уж очень как-то не гостеприимно всё это вышло».

Данил Глебов Полузащитник сборной России Горшков молодец, хорошо вышел. Много в атаку шел. Красавец. Тренер сделал в перерыве замечания. В раздевалке Карпин попросил, чтобы не расслаблялись. Из практики выходит, что из‑за удаления начинаем расслабляться. А соперник, наоборот, заводится. Чуть расслабон поймали. Но тренер сказал пару слов. Поджали булки, да‑да. После игры поздравил с победой. И сказал: «Давайте, восстанавливайтесь». Он немногословен был сегодня. Атмосфера — кайф. Сегодня было ощущение, будто официальная игра. Хотелось выиграть, сделать приятное болельщикам и показать красивую игру.

Спорное удаление?

Автор блога Sports.ru Максим Полтавец подробно разбирает несколько сомнительный эпизод с удалением игрока сборной Сербии.

«По офсайду к судье вопроса нет, зато есть — по удалению Гайича. Не у всех возникло впечатление, что фол тянет на прямую красную. С другой стороны, турецкий судья действовал по актуальным рекомендациям IFAB. В правилах написано, что если защитник фолит в собственной штрафной и лишает соперника явной возможности забить, получает желтую карточку в том случае, если пытался сыграть в мяч. Если попытки сыграть в мяч не было (зато был захват, толчок, хватание футболки и не было возможности сыграть в мяч), нарушившего правила нужно удалить.

Похоже, судья посчитал фол Гайича на Хлусевиче лишением явной возможности забить — и в таком случае красная карточка оправдана. Хотя действие серба и не выглядело, как серьезный фол. "Увидел зону — знал, что ребята могут увидеть и отдать, благодаря этому заработал пенальти. Считаю, хорошо принял мяч, перекрестил дорогу. На повторах видно, что [Гайич] реально мешает мне, удобно было бы забить. Но я был бы согласен и на желтую", — сказал сам Хлусевич в перерыве на "Матч ТВ".

Россия — Сербия РФС

Анатолий Синяев, экс-судья и автор телеграм-канала "Але, рэф", объяснил логику действий судьи: подчеркнул, что выбора не удалять при пенальти уже не было. "Задержка за футболку/тело при лишении — всегда красная. Никакие отмены двойных наказаний не работают. Хотя, по мне, захватец в товарищеской встрече на продолжить [игру, не свистеть нарушение]. Основания, естественно, были", — написал Синяев».

Саша Здьелар Полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Тяжело играть. Думаю, не было красной карточки. Не надо было ее давать, все-таки это товарищеская игра. Теперь узнал, что играть после красной очень тяжело. Для Сербии результат очень важен, после этой игры очень тяжело. Но это футбол, надо смотреть вперед. Сборная России — очень сильная команда, я знаю всех игроков.

Двойной выстрел Миранчуков

Корреспондент «Спорт-Экспресс» Гоша Чернов не оставляет без внимания то, насколько комфортнее стало играть сборной России в большинстве — хозяева довольно быстро довели счет до крупного.

«Сербам пришлось экстренно перегруппировываться, и сделали они это за счет других футболистов РПЛ: Зделар опустился в оборону, Эракович перешел на фланг, а сама команда переключилась на 4-4-1 и опустила линию защиты. Из-за этого России стало чуть сложнее конструировать атаки, но довольно быстро она нашла лазейку. Ключевую роль вновь сыграл блестящий Головин: его воздушная подача со штрафного привела к голу Осипенко.

Счет 2:0 расслабил нашу сборную. Все получалось: игра давалась, результат сам шел в руки, оппонент едва дышал. Но сербы не просто так вышли на Евро: даже в меньшинстве они успели создать пару моментов до перерыва, однако в одном из них мяч отразил Сафонов, а в другом Гачиновичу не удался удар ножницами.

Россия — Сербия РФС

В перерыве Карпин выпустил на поле Горшкова и Алексея Миранчука. С заменами тренер попал в точку: на 55-й минуте первый прострелил с фланга, а второй замкнул передачу. Оба брата Миранчука впервые отличились в одном матче сборной. Россия должна была забить и больше: еще до гола Алексея Миранчука Головин едва не заставил Младеновича срезать в свои ворота, а Сергеев после выхода на замену попал в штангу (в том эпизоде выручил Петрович)».

Антон Зиньковский Полузащитник сборной России Не стал бы говорить, что сборная сегодня играла на уровне участника Евро. Все-таки сербы 70 минут играли вдесятером. Конечно, игра шла бы по-другому, если бы не было удаления. Но мы старались играть от себя, никого не бояться. Такая была установка. Все получалось хорошо. По одному моменту было и у нас, и у сербов. Но после красной все нужно оценивать иначе.

Захарян лишился гола

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой сетует на вялую игру сербской команды и сочувствует полузащитнику «Реал Сосьедада», который лишился гола из-да партнеров по команде.

«Сербы выглядели инертно и безынициативно. Во втором тайме Сафонов откровенно скучал, чего не скажешь о его визави. Счёт до крупного в матче на 53-й минуте довёл Алексей Миранчук, вышедший на замену. Он получил классную передачу с фланга от Горшкова, ещё одного игрока, появившегося по ходу встречи, и перевёл мяч в цель в касание с близкого расстояния.

Россия — Сербия РФС

В концовке у сербов совсем не хватало сил. Россияне должны были забивать и четвёртый, и пятый. Получился настоящий штурм чужих ворот, в который вошёл и убойный удар Захаряна в перекладину, а затем и точное попадание Арсена. Впрочем, гол Захаряна отменили из-за офсайда партнёра по команде, закрывавшего обзор вратарю.

Всё о футболе России

И, всё же, четвёртый мяч влетел в ворота гостей! Сергеев после прострела Захаряна затолкал мяч в цель. Сборная России очень ярко и впечатляюще разгромила сильного соперника. То ли ещё будет в матче с Парагваем?».

Арсен Захарян Полузащитник сборной России Ощущения хорошие, игра удалась. Выиграли 4:0 — это самое главное. Готовимся к следующей игре. Ощущения — супер, атмосфера классная была. Хотелось отметиться, конечно. Три удара нанес, один забил, но отменили — ничего страшного. Хороший знак, что в последнее время у меня начали залетать мячи. Надеюсь, так и продолжится, продолжу забивать. Период без голов прожил спокойно, без паники. Было много моментов в каждом матче, чтобы забить, и вот он случился. Чуть-чуть легче стало. Не знаю, помогли ли стены стадиона «Динамо», но всегда приятно возвращаться туда, откуда начинал. Приятные ощущения, стадион классный, я рад, что вернулся сюда. Сербия — сильный соперник. Нам чуть-чуть повезло, что соперник получил красную карточку, в равных составах было бы потяжелее. Но соперник — супер, там одни звезды. Для нас матч удачно сложился, а их надломило удаление. Стоило ли удалять Гайича? Не знаю, я не рефери.

Главное — хорошее настроение

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров пытается найти максимум причин для позитива в победе над откровенно немотивированным соперником.

«Гимны обеих стран живьем, скандирование "братских" кричалок — если бы случилась ничья, никто бы не расстроился. Но сначала защитник московского ЦСКА Милан Гайич заработал глупое удаление (»Зря удалили«, — резюмировал в перерыве для "СЭ" министр Лавров), а затем выяснилось, что сербы приехали играть пешком. Политический нюанс тоже сыграл за россиян. Из-за выборов президента страны был перенесен 21-й тур РПЛ, в результате чего хозяева были гораздо свежее и в большинстве без особых проблем ставили в тупик соперников.

С хорошим настроением в национальную команду приехали и "легионеры": Александр Головин уверенно капитанил, Алексей Миранчук забил и его гол засчитали, Арсен Захарян забил, но его гол отменили. Сербам не помогли даже три замены в перерыве. А если бы не Джордже Петрович из "Челси", четырьмя пропущенными мячами могло бы и не закончиться. Правда, и Матвей Сафонов дважды спас Россию.

Россия — Сербия РФС

Спасибо сербам от Валерия Карпина. На определенном этапе казалось, что он уже не знает, как мотивировать игроков, чтобы те выкладывались по полной с командами уровня Таджикистана и Узбекистана. Участник Евро-2024 показал, что жизнь еще не закончена, не стоит отчаиваться, рано или поздно ФИФА с УЕФА снимут бан. Когда же это случится, лучше быть во всеоружии, а не лихорадочно вспоминать, каково это — отдаваться на сто процентов в матчах за сборную. В понедельник матч с Парагваем — другим интереснейшим соперником.

Какой бы ни была геополитическая ситуация, каким бы ни был резон хороших сборных играть с нами — надо брать максимум возможного. Российские болельщики в четверг получили хорошее настроение — это самое важное».

Алексей Миранчук Полузащитник сборной России Приятная атмосфера. Когда команда остается в меньшинстве, ты обычно расслабляешься, но сегодня этого не было. Надо отдать должное нашим ребятам. Мы кайфовали с братом на поле, старались показать больше нестандартных действий. Тяжело сказать, как бы мы выступили на Евро.

С таким рисунком можно развиваться

Автор Soccer.ru Вадим Багров хвалит игру сборной России в товарищеском матче, отмечая удачные тактические ходы Валерия Карпина.

«Тактически это был лучший матч Карпина за несколько лет. И до Валерия Георгиевича видели мало подобных поединков у сборной. Были вымученные победы, а здесь играли с легкостью и вдохновением. Причем соперник попался приличный, хотя и скованный из-за удаления и перехода на схему, которая им явно не подходит. Но Драган Стойкович специально поставил команду в неудобное положение моделью с четверкой защитников без некоторых основных футболистов. Они протестировали работу без мяча вторым номером.

А вот команда Карпина сыграла гибрид схем с тремя и двумя центральными защитниками, всё получалось первым номером. Головин и два Миранчука сегодня были хороши, ведь после Антона забил также Алексей. А голевой пас отдал Горшков из "Крыльев Советов", свежий левый защитник сборной во втором тайме.

Василию Уткину, чью память почтили до начала матча, поединок точно бы понравился. Сегодня давний приятель комментатора Карпин сработал чисто. У хозяев был подвижный, осмысленный и грамотный футбол.

Россия — Сербия РФС

Понятно, что у сербов нашлось несколько перспективных подходов. Но "армеец" Гайич сегодня по привычке сыграл за российскую сторону. А дальше дело техники, капитан Головин спокойно дирижировал игрой и передал это право ударнику Захаряну. Оставалось не пропустить, хотя эта задача не была первостепенной, учитывая товарищеский статус матча. С такой гибридной схемой можно побеждать первым номером даже в равных составах».

Даниил Хлусевич Полузащитник сборной России Ощущения хорошие. Футбол непредсказуем, как можно что-то ожидать? Мы играли на полную, готовились. Каждый матч хочется побеждать. Насколько я знаю, когда ставят пенальти, должны выдавать желтую карточку. Лучше, чтобы товарищеский матч прошел в полных составах. Не могу сказать, что это убило игру, но было бы лучше, если бы были равные силы.

Российский футбол жив?

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев делает очень оптимистичные выводы из результата товарищеского матча со слабомотивированным соперником, игравшим в меньшинстве.

«Пирошоу, песни и пляски, красивое исполнение гимнов знаменитыми артистами, дань памяти Василия Уткина, первый удар от известного актера Милоша Биковича. С разогревом организаторы не подкачали. Наши футболисты с эмоциями — тоже.

А вот от сербов мы ждали большего. Все же команда готовится к Евро-2024 — репетиций осталось не так-то много. Понятно, что не самый оптимальный состав — многие лидеры по разным причинам отсутствовали с первых минут. Но те же форвард Митрович с хавбеком Милинковичем-Савичем вышли в перерыве, Костич — в начале второй половины. В конце концов, и Валерий Карпин оставил в запасе тех, кого мы считали железными игроками "старта" — Кузяева, Алексея Миранчука и Захаряна.

Россия — Сербия РФС

Да и красная карточка хотя и подкосила Сербию, но это часть серьезного футбола. Мы же не хотели бутафории? Вот и получили просмотр ВАР, офсайдные линии, удаление без права замены.

На фоне крепкой европейской сборной и футболистов из "Милана", "Ювентуса", "Фулхэма" россияне из РПЛ смотрелись достойно. Да, Головин вновь доказал, что он наш волшебник: придумал выход один на один Хлусевичу с удалением и пенальти, сделал многое для второго и третьего голов. Но и представители РПЛ совершенно не терялись. Наверняка с удовольствием отметив, что даже в полуизоляции имени УЕФА остаются конкурентноспособными. В каких-то моментах россияне просто издевались над сербами.

Было бы совсем красиво, если бы на 0:5 в последней встрече этих команд в 2020-м мы ответили тем же счетом. Шансов хватало, достаточно вспомнить штангу Сергеева, перекладину и отмененный гол Захаряна. Но и разгром- 4:0 — приятно. Российский футбол жив».