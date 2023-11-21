Избиение младенцев. Сборная России покуражилась в матче с «карликом»

Сборная России по футболу одержала победу над командой Кубы (8:0) в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде. Мячи забили Иван Обляков (22‑я минута), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Никита Кривцов (74) и Андрей Мостовой (78). На 85‑й минуте Сергей Пиняев не сумел реализовать пенальти после нарушения на Соболеве — голкипер кубинцев Исмель Моргадо парировал удар.

Босоногие кубинцы

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой не оставляет без внимания, что и состав и подготовка команды Кубы к товарищескому матчу оказались куда хуже, чем ожидалось.

«Настоящий цирк начался вскоре после приезда представителей "острова свободы". Выяснилось, что кубинцы приехали на матч с бутсами для игры на искусственном газоне. На Кубе натуральных газонов, видимо, нет вообще. И это удивительно, учитывая вполне подходящий климат. Дальше — больше. Кубинцы отправились в волгоградский "Спортмастер", чтобы приобрести обувь для игры.

Как выяснил "РБ Спорт", купили 11 пар, да ещё и с пластиковыми шипами. Как? Почему? Даже на турнирах уровня чемпионата области играют в "железках". Зато, как сообщил продавец "Спортмастера", счёт оплатили в РФС. По крайней мере, кубинцы уже приехали не зря

Сборная Кубы в рейтинге ФИФА занимает 169-е место. В целом, команда может быть конкурентоспособной, хоть и относительно. Например, у кубинцев был достойный товарищеский матч с Уругваем (0:2) в июне 2023 года. Только вот в Россию кубинцы привезли весьма сомнительный состав. В заявку на игру попали семь футболистов, для которых матч с россиянами должен был стать дебютным в сборной.

Россия — Куба РФС

Кроме того, 10 игроков провели за команду не более 6 матчей! Получается, что в Волгоград Куба приехала с дублирующим составом, против которого Карпин выставил самый боевой с Кузяевым и Головиным.

В кубинской прессе и вовсе намекнули, что в сборной продаются места. Якобы в списке не оказалось многих основных футболистов, чтобы в Россию смогли слетать друзья тренера и руководства команды. Особенно возмущались на Кубе тем, что в заявку не был включён Онель Эрнандес, выступающий за английский "Норвич". В общем, в Волгоград прилетели ноунеймы даже по меркам самой Кубы! Результат они показали соответствующий».

Валерий Карпин Главный тренер сборной России Да, 8:0. Но я уже говорил про пример с Кенией, с ней сыграли 2:2. Тут не только от соперника зависит, но и от нас. Сегодня сыграли так, как нужно было. Поэтому и счет 8:0. Возможно, кубинцы пониже уровнем. Но можно было и сборную Кубы не обыграть, и команду Медиалиги можно не обыграть. Нас великолепно встретили, антураж матча — сумасшедший, запредельный. Слова благодарности всем, кто организовывал и кто пришел. Наверное, болельщики тоже внесли какую-то лепту в счет 8:0. Приятней играть при такой поддержке. По поводу поля были опасения, когда нам присылали видео газона, плюс шел дождь постоянно, но поле выдержало два тайма. Никаких нареканий быть не может.

Подавляющее преимущество

Автор Sportbox.ru Денис Петров признает полное преимущество россиян с первых минут матча, отмечая боевой состав, выставленный Валерием Карпиным.

«Стартовый состав российской сборной во многом напоминал тот, что начинал октябрьскую игру с Камеруном. Сафонов привычно занял место в воротах. В центре обороны вновь появилась пара Солдатенков — Осипенко, за фланги отвечали Волков и Сильянов. В середине поля Карпин опять сделал ставку на Кузяева и Глебова, к которым в этот раз присоединился Антон Миранчук. Лидер "Монако" Александр Головин, пропустивший две предыдущие встречи сборной из-за травмы, вышел в атакующей тройке вместе с армейцами Обляковым и Чаловым.

Огромная разница в классе между двумя командами была очевидна еще до стартового свистка. Многое в такой ситуации зависело от настроя россиян. С первых минут стало понятно, что в этом плане у команды Карпина полный порядок. При заполненных трибунах 45-тысячной "Волгоград Арены" хозяева не имели права играть спустя рукава. Трудности более техничным россиянам могло доставить только состояние газона: после проливных дождей оно явно было не в лучшем состоянии.

Россия — Куба РФС

Главной задачей кубинцев было сохранение собственных ворот, с ней они справлялись на протяжении половины первого тайма. Головину и партнерам потребовалось время, чтобы поймать ритм и начать реализовывать гигантскую разницу в уровне двух команд. Почти каждая атака заканчивалась опасным ударом, а к перерыву статистика не оставляла сомнений в подавляющем преимуществе российской сборной — 18 ударов (9 в створ) против единственного неточного выстрела кубинцев».

Юниелис Кастильо Главный тренер сборной Кубы Сборная Кубы хочет расти профессионально, чтобы играть против таких серьезных европейских команд. Надо еще многому научиться. Если играть против слабого противника, невозможно прогрессировать. Сейчас стратегия состоит в том, чтобы работать и прогрессировать. Газон здесь отличается, для нас более привычное — синтетическое, сухое покрытие, а здесь натуральный газон, более влажный. Качеством бутс мы довольны. Из этой ситуации мы извлекли урок. Места в сборной Кубы покупаются? Это информация абсолютно не соответствует действительности. Каждого участника выбирают в разных лигах, отбираются самые талантливые. Есть свои внутренние процессы, механизмы. Молодые футболисты демонстрируют свои лучшие качества по ходу игр, сегодняшний матч не был исключением. Никто места в сборную Кубы не покупал.

Головин+Обляков

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит дуэт двух бывших армейцев, бывшего и нынешнего, открывший счет в матче.

«Кубинцы в бутсах из "Спортмастера" крепко держались на ногах на мягком поле, но заскучали без мяча, побежали в атаку — и нарвались на контрвыпад! В середине первого тайма голевая атака сборной России началась с отбора Солдатенкова у Параделы (лучший бомбардир сборной Кубы заигрывался, желая показать себя, терял мячи) и завершилась выходом три в три. Обляков сделал пас Головину, который грамотно избежал офсайда, экс-армеец быстро вернул мяч армейцу сегодняшнему, и Иван порадовал точным ударом переполненные трибуны стадиона в Волгограде.

Кубинцы расстроились, а после получаса игры у них случился настоящий провал — команда Юниелиса Кастильо пропустила ещё два мяча в течение пяти минут. Второй гол сборной России сделал тот же дуэт Головин — Обляков. Только на сей раз полузащитник ЦСКА ассистировал хавбеку "Монако". За Александром не успел действовавший против звезды хозяев новичок сборной Кубы из швейцарского "Бадена" Глоор. У этого парня глоры после сегодняшней игры точно не появятся — не повезло попасть под Головина.

Россия — Куба РФС

А потом "привёз" голкипер Аросарена из американского клуба "Тампа-Бэй Раудис". До этого он совершал такие феноменальные сейвы, что мог за один матч наиграть на трофей Яшина. Отражал даже удары в упор другого нашего "француза" Кузяева, который, как и Головин, был очень заменён и несколько раз бил по воротам. Но в эпизоде с третьим голом Аросарена ошибся с пасом при розыгрыше мяча, и Чалов отдал голевую на Миранчука. 16 ударов, 3:0 на табло — шикарный тайм».

Иван Обляков Полузащитник сборной России Отличная игра, устроили праздник футбола, победили с крупным счетом и показали хорошую игру. Думаю, что выполнили все установки тренера. Классная атмосфера. Видно, что люди в Волгограде очень любят футбол. Когда приезжал сюда играть с «Ротором» — было тоже самое. Много болельщиков, спасибо им большое, что поддерживают, это очень приятно. Не мне судить, как я сыграл, все сыграли здорово. Начали забивать, начали получать от игры удовольствие. Все старались. Мы все делаем одно дело, все заслужили победу.

Рекорд Черчесова устоял

Автор «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов сетует, что победа над кубинцами не стала самой крупной в истории национальной команды.

«Все восемь мячей в ворота Кубы забили восемь разных футболистов. В первом тайме отличились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. После перерыва ворота кубинцев поразили Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. Четверо последних отличились после выхода на замену. Для Пруцева и Кривцова голы кубинцам стали первыми за национальную команду.

Относительное разочарование может испытывать Федор Чалов, открывший счет голам за сборную в октябрьском товарищеском матче с Камеруном (1:0). Чалов — лидер среди россиян в гонке бомбардиров РПЛ, на его счету семь мячей в нынешнем сезоне. В Волгограде форвард ЦСКА упустил несколько выгодных моментов, но компенсировал неудачу двумя голевыми передачами.

Россия — Куба РФС

Сборной России не хватило всего одного гола, чтобы повторить по счету крупнейшую победу в своей истории. В июне 2019 года национальная команда под руководством Станислава Черчесова разгромила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020 со счетом 9:0. Помешало небрежное исполнение пенальти Сергеем Пиняевым. При счете 8:0 мяч после его несильного удара с 11-метровой отметки вытащил запасной вратарь кубинцев Исмель Моргадо. Забить после этого можно было и с игры, но не хватило времени. Белорусский рефери Алексей Кульбаков не прибавил ко второму тайму ни минуты.

Всё о футболе России

При этом россияне не позволили сопернику создать ни одного острого момента, а вратарь Матвей Сафонов провел практически весь матч без работы. По статистике ударов по воротам и в створ хозяева добились впечатляющего преимущества — 32:3 и 17:0 соответственно».

Александр Сильянов Защитник сборной России Хорошая игра, реализовывали свои моменты, никто не суетился, могли забивать еще. Дебютный гол был в планах, забил, а празднование посвятил Максу Мухину, чтобы быстрее восстанавливался от «крестов». На стадионе была прекрасная атмосфера, спасибо болельщикам, это было очень круто! Валерий Карпин был доволен после игры. Что сказал — не могу раскрыть. Одним словом — «молодцы!».

Порадовали болельщиков?

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов радуется крупной и зрелищной победе мотивированных россиян над слабым соперником.

«Сборная России жива, здорова, сильна и все еще способна радовать болельщиков даже в таких беспрецедентно сложных условиях, как нынешние. Не верите? Пересмотрите матч с Кубой, который все это доказал. Да, можно спорить и справедливо замечать, что соперником была сборная со 169-й строчки рейтинга ФИФА.

Но вспомните игру с Кенией — тоже совсем не грандом мирового футбола. После ничьей с африканцами на команду Валерия Карпина обрушилась такая волна негатива, которую она не видела даже после поражения от Хорватии. И частично критика была справедлива, ведь Россия вышла на поле без воли и должного настроя. Но, как показала встреча с далекими гостями из Центральной Америки, наша команда может играть совсем по-другому. И добиваться с карликами иного результата.

Россия — Куба РФС

Уверен, что основная причина преображения сборной России — в антураже. На поле у отеля в Анталии, где проходила битва с Кенией, наши футболисты вели себя так, будто они находятся под нагрузками в глубине зимних сборов. Красавица арена в Волгограде, где традиционно одна из лучших посещаемостей в России, кардинально меняла все. Она еще и возвращала игроков в золотые времена чемпионата мира.

Поэтому главный вывод из матча с Кубой не в том, что наша сборная, оказывается, может забить восемь мячей одной из худших команд Западного полушария. А в том, что ее нужно как можно чаще вывозить за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Это в столице и на Неве избалованы большим футболом, а городам вроде Волгограда за счастье будет взглянуть на любимых игроков. А они в ответ получат мощную поддержку (в понедельник на стадион пришло более 40 тысяч зрителей)».

Даниэль Диас Нападающий сборной Кубы Было достаточно сложно, Россия — очень сильный соперник. Но мы не расстроены результатом. Мы получили очень хорошую игровую практику. Возможно, повлиял длительный перелет и климатические условия. Я начал игру в бутсах, но затем мне пришлось поменять шипы.

В оптимальном составе появляется командный футбол

Автор Soccer.ru Вадим Багров также доволен тактическими решениями Валерия Карпина и игрой российской команды.

«Замените Миранчука на Захаряна — получите нечто похожее на оптимальный состав национальной команды по состоянию на сегодня. Конечно, есть варианты в центре атаки, где Соболев порой подходит сборной лучше, чем Чалов. Карпин зря не наигрывает эту парочку вместе. Можно подумать о разных левых защитниках, поскольку Волков был активнее коллеги Сильянова, хотя защитник "Локомотива" в итоге сумел забить один из многочисленных мячей.

В целом получили основной состав, а после замен не потеряли структуру игры, что случилось впервые за много месяцев. Спокойный подход помог избежать казуса имени Кении, когда соперник невероятно низкого уровня хорошо погонял команду Карпина. Сегодня Куба могла надеяться лишь на серию замен после перерыва и случайную голевую контратаку. Команда России справилась с задачей порадовать публику, было видно настроение.

Россия — Куба РФС

Подопечные Карпина не перетрудились, скорости были низкими, но темп диктовал уровень соперника. Если можно неспешно забить восемь мячей, то незачем рисковать получить травмы накануне финальных туров года в РПЛ? Важно, что развили успех. Нехитрая схема "4-2-3-1" после перерыва несильно изменилась, хотя Карпин сразу выпустил парочку новых футболистов. Ушли Головин и Кузяев, которым лететь во Францию, а настрой сохранили.

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До матча просили, чтобы команда Карпина с уважением отнеслась к сопернику и к болельщикам. Просьбу выполнили. Уровень оппонента не позволяет обзывать поединок переломным, но важно, что впервые за много матчей сборная России не допускала грубых ошибок в защите. Не было контратак переобутой команды Кубы, хозяева отбирали мяч высоко, хавбеки не зевали, а во втором тайме всё свелось к поискам человека, который не промахнется».