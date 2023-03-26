С почином! Дебютный гол Пиняева помог сборной России одолеть Ирак

Сборная России по футболу одержала домашнюю победу над командой Ирака (2:0) в товарищеском матче. В составе национальной команды отличились Антон Миранчук (50‑я минута) и Сергей Пиняев (58). В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Далер Кузяев.

Восемь замен Карпина и дебют Денисова

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой вспоминает последние результаты сборной России, на фоне которых команда Валерия Карпина подошла к матчу с Ираком.

«Для сборной России матч с Ираком стал первым домашним с 11 ноября 2021-го года. Тогда команда Карпина также в Санкт-Петербурге разгромила Кипр со счётом 6:0 в игре отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре.

Возможно, первая за долгое время игра перед родными болельщиками дополнительно мотивирует футболистов сборной России на демонстрацию яркого футбола, которого мы не видели в их исполнении на протяжении всех четырёх товарищеских матчей, сыгранных после отстранения российского футбола от официальных международных соревнований.

В четверг команда Карпина сыграла вничью со сборной Ирана. Результат в Тегеране на бумаге выглядит неплохо, но по содержательной части выступление россиян получилось невзрачным. В первые полчаса наша команда выглядела неплохо, но в оставшееся время иранцы доминировали на поле и создали массу опасных моментов у ворот Сафонова, в то время как со стороны российской сборной мы почти не видели внятной контригры. Россиянам откровенно повезло сохранить ничейный результат по итогам матча в Тегеране.

Россия — Ирак РФС

Безусловно, команда Карпина нуждалась в домашней победе над Ираком, чтобы хоть немного разбавить яркими красками общий депрессивный фон, царящий вокруг сборной России. Карпин сделал восемь изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против Ирана. Лишь Литвинов, Осипенко и Глебов сохранили свои места в основном сочетании. Также отмечаем появление Денисова с первых минут, для которого это был дебют за национальную сборную».

Валерий Карпин Тренер сборной России Сегодня больше вторым таймом доволен, естественно. Если бы в первом тайме играли правильно, было бы иначе. При выходе из обороны можно делать это через вратарей, есть такая опция, но она не основная. Вообще-то ворота находятся на другой половине поля, и задача — забивать голы, а не держать мяч. Это то, о чем мы говорили в перерыве — надо играть вперед, а не все время катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим.Претензий к Сергею Песьякову нет. Это технический брак. Понятно, что он сначала хотел развернуть, а второй раз — выбить мяч. Технический брак — от него не застрахован никто.Психологических проблем в выходе через пас нет. Психологическая проблема глобальная: боязнь ошибиться, оборонять результат или гол — вот это проблема. Просто через выход из обороны эту проблему можно попробовать решить.

Соперник сильнее, чем кажется

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отдал должное соперникам россиян по контрольному матчу, хотя и отметил, что он был заметно ниже классом.

«Не самые удачные игры с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном можно было оправдать хотя бы тем, что соперники имели мотивацию выше России, ведь играли против "старшего брата" на своем стадионе. Ничью с Ираном — высоким уровнем сопротивления. Но у слабой игры с Ираком оправданий бы не было.

Конечно, и тут при желании можно указать на рейтинг ФИФА и вспомнить, что согласно ему Ирак занимает седьмое место в Азии, а в январе наш соперник выиграл Кубок Персидского залива. Но это даже звучит нелепо — противника нужно уважать, но не переоценивать.

Россия — Ирак РФС

Оправдаться можно было бы и выбором игроков — стартовый состав на матч с Ираком на бумаге выглядел чуть слабее, чем в четверг, но кто с уверенностью может сейчас назвать 11 сильнейших футболистов страны? Карпин обещал поменять основу на 80% и сделал это: нетронутым остался только треугольник перед штрафной Литвинов — Осипенко — Глебов. Любопытно, что в Санкт-Петербурге не вышел с первых минут ни один футболист "Зенита", зато сразу четыре игрока "Ростова" — таким шагом Карпин будто бы передал привет Леониду Федуну».

Хесус Касас Главный тренер сборной Ирака Это была красивая игра. В первом тайме у нас были возможности забить, но мы ими не воспользовались. Во втором тайме сборная России показала, на что она способна, забив два мяча. Хотел бы отметить командную игру сборной России на левом фланге. Действия игроков в этой зоне заставили нас менять схему во время игры. Реванш? Для нас это был хороший опыт. Это начало серии матчей с подобными сильными соперниками.

Первый тайм полный ошибок

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов удивлен тем, как нервно играла сборная России в первом тайме.

«Надо признать, что и первый тайм матча с Ираком сложился для нас не лучшим образом. В начале матча вратарь Сергей Песьяков чуть не "привез" два гола в ворота сборной России. Сначала Сергей крайне неудачно сыграл за пределами штрафной и отдал мяч прямо на ногу Аль-Хамади. Форвард сборной Ирака не растерялся и исполнил красивый черпачок внешней стороной стопы. Мяч опускался в ворота, но Руслан Литвинов в последний момент успел исправить ошибку партнера.

Потом Песьяков вдруг вышел с мячом из штрафной и отдал пас прямо на того же Аль-Хамади. Иракский нападающий сумел нанести удар в створ, но Максим Осипенко успел преградить путь мячу в ворота.

Наиболее ярким элементом в атаке сборной России был Сергей Пиняев. Молодой полузащитник часто получал мяч на левом фланге, входил в штрафную, пытался идти в обыгрыш и смещаться к центру, но к опасным ударам по воротам это почти не приводило.

Россия — Ирак РФС

В целом же команде Карпина с трудом удавалось забирать мяч под свой контроль. На перерыв сборная Ирака вполне могла уйти, ведя с преимуществом в один-два мяча. Неужели их вдохновило присутствие на стадионе главы Иракской федерации футбола Аднана Дирджала? Он сидел в ложе рядом с президентом РФС Александром Дюковым, и очень активно поддерживал своих».

Александр Дюков Президент РФС Отлично сегодня сыграли, первый домашний матч с ноября 2021 года, поэтому это было важно. Если говорить о качестве футбола, первый тайм получился не очень убедительным со стороны нашей команды. Да, были какие-то подходы, но остроты мы создавали немного, по-настоящему голевых моментов не было. Голевые моменты мы создавали, в основном, у своих ворот и своими собственными усилиями. Второй тайм был другим, это был более качественный футбол — минимизировали, практически исключили ошибки у своих ворот, создали моменты у ворот иракской команды. Два момента реализовали, может быть, мячей могло бы быть и больше, но при этом, конечно, нужно помнить, что в первом тайме нас пару раз действительно простили.

Наши включились в концовке, но не забили

Автор Sportbox.ru Кирилл Гальцов находит светлые моменты и в неудачном первом тайме, отмечая, что ближе к перерыву россияне сумели выровнять игру.

«На 32-й минуте у Ирака был еще один шанс выйти вперед. Аль-Каабави перехватил мяч в центре поля, спокойно добежал до чужой штрафной и мощно пробил с носка. Песьяков с трудом отбил мяч перед собой, а со второй попытки забрал его намертво. Наши старались отвечать и временами здорово комбинировали. Пиняев разбрасывал соперников на фланге и отдавал мяч под удар партнерам. После одного из таких эпизодов Фомин прицельно пробил в угол, но вратарь сборной Ирака вытащил тяжелейший мяч.

Россия — Ирак РФС

Наши прилично поддавили в концовке первого тайма. Угловые шли один за одним, а с ними и забросы в штрафную, но Ирак не паниковал и оборонялся уверенно. Первая половина так и завершилась со счетом 0:0, а игра сборной России оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, наши несколько раз ярко сверкнули. С другой — Ирак в комплексе был объективно лучше. Карпину было что сказать своим подопечным в перерыве».

Леонид Федун Экс-владелец «Спартака» Сейчас все будут отмечать Пиняева. Он провел, конечно, шикарный матч для 18-летнего. Я бы выделил еще Литвинова. Если бы он не спас ворота в первом тайме, то игра была бы совсем другая. И Соболева, который фактически был связующим звеном между атакой и нападением. Он фактически сделал два гола, которые забила наша сборная. Еще бы отметил Глебова, который провел достаточно качественный матч.

Рекорд Сычева пал

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит сборную России, перевернувшую ход матча после перерыва.

«В начале второго тайма россияне наконец показали то, чего ждут от них не только болельщики, но и эксперты и журналисты — осмысленную и результативную атаку. Обляков открылся на правом фланге под передачу на ход и покатил под себя во второй темп, Александр Соболев опасно пробил в дальний угол, а заменивший Данилу Пруцева Антон Миранчук удачно сыграл на добивании. Правда, почти наверняка армеец был в офсайде, так что хорошо, что на товарищеских матчах нет ВАР.

Россия — Ирак РФС

А вот у Пиняева спустя несколько минут никакого вне игры не было. 18-летний вингер и так в первом тайме был самым интересным в составе нашей команды, а во втором наконец открыл счет своим голам за сборную. 90% в этом голе он сделал сам — отозвался на длинную передачу Осипенко, догнал мяч у лицевой, развернул оппонента, сместился в центр, вытянул на себя второго защитника и технично уложил мяч в ближний угол. Более того, он теперь самый молодой бомбардир в истории нашей сборной. Раньше этот титул принадлежал Дмитрию Сычеву».

Николай Комличенко Нападающий сборной России Ошибки в футболе всегда бывают. Так получилось. Что не получилось в первом тайме? Забить гол. Да, нас простили за счет того, что мы где-то ошиблись, подарили шансы. Не было недооценки соперника, ни в коем случае. Играли дома, давно тут не играли. Атмосфера топ, очень по ней соскучились. Такие игры только дома бы и играл! Вообще кайф! Ирак послабее Ирана. Во втором тайме они вообще сели. В первом тайме, когда у них были выносы на двух нападающих, они смотрелись неплохо. После этого были атаки. Но Иран посильнее. Могли забить больше.

Пока Пиняев оправдывает надежды

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин поздравляет молодого полузащитника с дебютным голом за сборную России.

«С появлением Пиняева в публичном поле всегда было ощущение (а иногда даже и опасение), что игрока перегревают. Стажировки в "Манчестер Юнайтед", миллионные выпуски с популярными блогерами, пристальное наблюдение — казалось, что на каком-то этапе игрок либо остановится в развитии (что для футбола ситуация рядовая), либо не справится с давлением. Однако Сергей пока не подводил. Просто посмотрим на список достижений:

Подвиги Пиняева Вингер забил первый гол во втором дивизионе в 15 лет и 9 месяцев.

Стал самым молодым игроком в истории первого дивизиона в 16 лет.

Оформил дубль в Кубке России в 16 лет и 10 месяцев.

Раньше всех забил пять мячей в РПЛ.

В 18 лет стал самым молодым дебютантом в истории сборной России.

Везде самый молодой и самый первый. С дебютным голом в РПЛ немного не повезло: Пиняев опоздал на месяц и не обогнал Джано Ананидзе вместе с Александром Салугиным. Но все равно Сергей занял третью строчку, обогнав, например, Кокорина и Миранчука. Неплохая компания?

Россия — Ирак РФС

Теперь вот у Пиняева первый гол за сборную — и снова рекорд. Сергей забил мяч Ираку в 18 лет и 4 месяца и обогнал предыдущего рекордсмена Дмитрия Сычева на два месяца. Учитывая, что карьера у последнего получилась как минимум неплохая, можем ли мы ожидать такую же у Пиняева? Будем надеяться, что да — пока Сергей "обрастает мясом" — медленно, но уверенно».

Руслан Литвинов Защитник сборной России Мы допускали много ошибок, из-за этого получали контратаки. У Ирака два быстрых и высоких нападающих, которые ждали эти моменты, длинные передачи за спину. С ними было тяжело справиться. Хорошо, что в первом тайме сыграли на ноль, а в перерыве обсудили, что лучше чаще играть через фланги. Обсудили все моменты, пришли к тому, что надо меньше ошибаться в середине поля, потому что соперник только этого и ждал. Два нападающих постоянно на чужой половине поля. Мы старались больше играть через фланги — два гола с этих флангов и пришли.

Кузяев отметился напоследок

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский сетует, что россиянам не удалось завершить матч с Ираком без приключений.

«Такая картина игры сохранилась надолго, но новые голы никак не приходили. Особенно не везло Александру Соболеву, который после перерыва получил несколько возможностей забить и даже попал в штангу. Поспокойнее в обороне Ирака стало после замены Пиняева на Антона Зиньковского на 71-й минуте. Но активности в атаке гостям это не добавило — по-прежнему моменты создавали исключительно наши футболисты.

Россия — Ирак РФС

Концовка матча проходила практически без происшествий, но всё изменилось за секунды до финального свистка. Далер Кузяев потолкался с иракским футболистом, тот рухнул на газон и изобразил страдания, а судья, не имея возможности воспользоваться VAR, удалил россиянина.

Победа сборной России оставляет больше положительных эмоций, учитывая, что её ждали полгода. Но первый тайм из-за игры в обороне хочется забыть как страшный сон. А со сборной мы прощаемся на неопределённый срок. Можно пока попробовать угадать, какие соперники нас ждут в будущем».

Даниил Фомин Полузащитник сборной России Продуктивно провели время в сборной, долго не собирались. Важно собираться и играть. Тем более, домашний матч за долгое время. Хорошо, что выиграли, хотя могли и сыграть лучше. Можно улучшать качество. Карпин за несколько минут до установки позвал, сказал, что буду капитаном. Задал пару вопросов. Если говорить об эмоциях от капитанства — это большая честь. Очень классные ощущения.

Карпин вообще ничего не предлагает

Автор Soccer.ru Вадим Багров недоволен отношением наставника сборной России к товарищеским матчам и игрой команды.

«Плывет по течению. У сборной есть профессиональные критики, но даже от них сегодня ничего нового не услышите. Когда почти нет футбола, только пребывание на поле, то даже веских причин поругать не найдется. Фанаты в Санкт-Петербурге, которые создавали звуковое сопровождение, были лучше своей сборной. Причем победили ее разгромно. Где опорник, когда команда складывается в защиту? Что с игрой оборонцев один в один? Почему не было поддержки от латералей?

Россия — Ирак РФС

Зачем Обляков играл в атаке на неудобной позиции? В чем смысл троек в центре, если в каждом матче по два человека выпадают? Где командный прессинг? Таких вопросов много. Результаты в спаррингах на втором плане, если речь не о разгромном поражении. Бывает, что ничего не получается, но виден замысел тренера. Понятно, каким был тактический план. Очевидно, как в него вносили коррективы ради победы по ходу матча, который не тянется, а течет как река.

Сегодня ничего этого не было. Снова подход прошлых поединков. Сборники не хотели проигрывать, но прессинговать, комбинировать и бить часто по воротам не спешили. Команда Карпина хороша в одном случае. Когда помогает уставший соперник и начинает оставлять много пространства».

Даниил Денисов Защитник сборной России Для меня это первая игра и победа. Отлично начинать с победы. Отличное впечатление. Чувствуешь атмосферу сборной, когда ты выходишь на поле и играет гимн страны. Вот с этого все начинается. Матч при своих болельщиках — это очень важно. Хочется, чтобы больше людей приходило, когда есть возможность. Особенно, когда играет сборная. Не помню, когда национальная команда играла в России. Прошло больше года? Всегда приятно, когда поддерживают свои болельщики.

Пора прекращать разговоры о мотивации

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев также не разделяет отношения наставника сборной России к товарищеским матчам, считая что оно влияет на настрой игроков.

«В условиях, когда стоит вопрос о мотивации, уместно ли лишний раз говорить: "Если Иран готовится к отборочным матчам, то мы ни к чему не готовимся. Отсюда и такой состав"? А вы готовьтесь. Например, к чемпионату ЦАФА. И тогда жизнь заиграет новыми красками. И состав станет соответствующим, и настрой. Футболисты же все слышат.

Пока мы даже не можем понять, каков оптимальный подбор исполнителей в сборной — за исключением разве что блестящего Пиняева. Понятна ротация, но хотя бы костяк из пяти-шести человек, вокруг которых строить коллектив, определить можно. Сейчас же видим разрозненный набор футболистов, каждый раз заново пытающийся что-то придумать вместе. С Ираком, к примеру, потребовался целый тайм, чтобы нащупать связи. В игре, напомню, с оппонентом из третьего эшелона. А против солидного Ирана не хватило и 90 минут.

Россия — Ирак РФС

Можно сколько угодно критиковать Станислава Черчесова за то, что он убрал слово "товарищеские" и называл все матчи контрольными. Но если это помогло подготовиться к ЧМ-2018 в условиях, когда команда не участвовала в отборочном цикле, то, наверное, в этом что-то есть. Тренер вдалбливал в головы футболистам, что любая встреча — не проходной товарняк. Думается, и высказывание Черчесова на знаменитой пресс-конференции о том, что тренер — должность государственная, сейчас понимает больше людей, чем пару лет назад.

Карпин — отличный тренер, что доказывает и в нынешнем сезоне, его "Ростов" с довольно скромным составом идет вторым в РПЛ. Но давайте и сборной найдем более достойное место в сегодняшнем дне. Тогда и непонятные разговоры о мотивации сразу прекратятся».