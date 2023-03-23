Отбивались и терпели. Иранцы напомнили сборной России ее нынешний уровень

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в товарищеском матче, который прошел в Тегеране. В составе российской команды отличился Антон Миранчук, реализовавший 11‑метровый удар на 28‑й минуте. У иранцев мяч забил Мехди Тареми, также отличившийся с пенальти на 47‑й минуте. Сборная России проводила первый матч с 20 ноября 2022 года.

Проверка серьезным соперником

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов считает, что матч с Ираном в выгодную сторону отличается от предыдущих «товарняков» с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.

«Матч с Ираном, участником чемпионата мира 2022, — совсем другое дело. Карпин незадолго до игры был как никогда конкретен: соперник — одна из лучших, если не лучшая сборная Азии, а для нашей команды встречи с такими соперниками априори важны и полезны. Так что матч на стотысячном тегеранском стадионе "Аземи" под гул вувузел — историческая веха для российской сборной.

Стартовый состав — отражение подхода Карпина. Да, приходится обходиться без лидеров Джикии, Головина и Алексея Миранчука, но в остальном (если не считать пропускающего очередной сбор Зобнина) выбор стартового сочетания плюс-минус угадывался. Из интересного — Руслан Литвинов на месте центрального защитника, находящийся не в лучшей форме Антон Миранчук и дебют за сборную Антона Зиньковского. Ну и не забившему пока ни одного засчитанного судьями гола после возобновления сезона Соболеву тренерский штаб предпочел хорошо знакомого по "Ростову" Комличенко.

Иран — Россия РФС

Сборная Ирана также выставила весьма боевой состав — Беиранванд на воротах, в поле — Эззатоллахи, Голизаде и, конечно же, главная звезда команды Тареми. Не хватало только Сердара Азмуна, не приехавшего по личным обстоятельствам, которые решили не разглашать. К слову, это был дебютный матч старого-нового тренера иранцев Амира Галенои. Он уже тренировал сборную с 2006-го по 2007-й, а после увольнения Карлуша Кейруша вернулся на пост после перерыва в более чем 15 лет».

Валерий Карпин Тренер сборной России Результат бы не оценивал. Мы ни к чему не готовимся, хотел посмотреть, как будем играть против такой команды. Могли проиграть, вничью сыграть, в конце, может, и выиграть. До нашего гола почти все понравилось. После — ничего не понравилось. Прием замечательный вне поля. На стадионе поддерживали, создавали шум, в России отвыкли от такого по разными причинам. Это напомнило нам, что такое футбол при зрителях.

Дебютант Зиньковский заработал пенальти

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер хвалит игру сборной России в начале матча, но признает, что ближе к перерыву гости начали сдавать.

«Начало матча получилось относительно равным. В какой-то момент у сборной России даже проходили неплохие комбинации. Одна из них закончилась опасным проходом Хлусевича по флангу. Хотя и хозяева моментов создавали не меньше.

Из россиян выделялся, пожалуй, Зиньковский. Он не боялся идти в обводку и постоянно играл пяткой (кажется, четыре раза за первый тайм). В одном из эпизодов он изящно принял мяч пяткой, прокинув его на ход. Неудивительно, что и пенальти заработал именно Антон. Показалось, что он чуть приукрасил падение, но для судьи выглядело убедительно. С "точки" счёт открыл Антон Миранчук.

Иран — Россия РФС

А вот после этого нашей сборной пришлось тяжко. Иран буквально задавил, выигрывая раз за разом борьбу. К тому же и россияне сами начали терять мяч. Ошибался в том числе тот же Зиньковский. В результате в первом тайме иранцы превзошли по ударам больше чем в два раза — 9:4 (5:2 — в створ). А ещё был эпизод, когда сборную России спас Кузяев. Он выбил мяч из-под ног соперника, который готов был забивать примерно с точки пенальти».

Антон Зиньковский Полузащитни сборной России Чуть-чуть требования Карпина отличаются, но есть схожие моменты. В первом тайме тупил немного, но нормально. Просто в матче было тяжело в матче, первые тридцать минут, до первого гола. Во втором тайме было уже попроще.

Иран играл первым номером

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов признает преимущество хозяев и винит в слабой игре россиян отсутствие травмированных лидеров команды.

«Вспоминая недавние, не самые успешные товарищеские матчи сборной России, можно было ожидать от Ирана игру первым номером. Да и еще этому способствовало отсутствие в команде Карпина явных лидеров, какими могли быть выбывшие из-за проблем со здоровьем Александр Головин и Алексей Миранчук.

Так и случилось. Иран имел огромное преимущество по ходу матча (особенно, в первом тайме), часто и настойчиво атаковал, и практически не позволял отодвинуть игру у ворот Сафонова. Да, Тареми забил единственный мяч сборной Ирана с пенальти, за фол Руслана Литвинова в собственной штрафной в начале второго тайма, но это лишь подтверждало частоту и остроту атак хозяев. После перерыва иранцы тоже выглядели будто бы свежее россиян, активно прессинговали и объективно наиграли на второй гол.

Иран — Россия РФС

Но надо признать, что Сафонов нередко выручал сборную России (6 сейвов за матч). Да и одна из атак гостей все же принесла свои плоды — Антон Зиньковский вошел слева в штрафную, и Саид Эззатоллахи выставил ногу, цепляя Антона и роняя его на газон. Антон Миранчук уверенно реализовал справедливо назначенный пенальти, став автором первого гола сборной России не только в 2023 году, но вообще с 24 сентября прошлого года (тот самый матч с Кыргызстаном)».

Александр Соболев Нападающий сборной России Могу сказать, что до нашего гола была неплохая игра. Но потом чуть-чуть подсели. Наверное, Иран неплохо играл. В целом, неплохой футбол. Могли и на победу рассчитывать. У Захаряна там был хороший момент. Не могу сказать, был ли пенальти в наши ворота. Со стороны показалось, что нет. Считаю, мы показали себя более чем достойно. Есть моменты, в которых можем и должны играть лучше.

Литвинов перенервничал

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что во втором тайме сборная России была близка к поражению, так что ничью можно считать положительным результатом.

«Второй тайм начался так, как должен был закончиться первый — с ответного гола иранцев. Правда, получился он дурацким. Литвинов неаккуратно атаковал сзади в штрафной Шахрияра Моганлу, и Мехди Тареми уверенно реализовал пенальти. Самое обидное, что эпизод вообще не предвещал ничего серьезного, форвард хозяев принимал мяч спиной в метре от бокового угла штрафной.

После этого показалось, что россияне сейчас дрогнут. Слишком уж заметная череда ошибок последовала в исполнении наших футболистов. Даже хладнокровный Сафонов сначала перемудрил с передачей и проиграл верховую борьбу нападающему, но Осипенко выбил скакавший в направлении ворот мяч подальше. К чести подопечных Карпина, они сумели проявить характер, отодвинуть игру от своих ворот и даже создать момент для совсем потерянного Захаряна.

Иран — Россия РФС

Во втором тайме Карпин освежил нападение за счет появления Ивана Облякова и Константина Тюкавина, а также выпустил в середину поля Даниила Фомина, и концовка матча прошла более или менее спокойно (если не считать убийственный промах Тареми из центра штрафной). И все же цельности нашей команде по-прежнему не хватало, и на победу она явно не наиграла. Статистика по ударам 21-6 наглядно демонстрирует, кто был к ней ближе».

Матвей Сафонов Голкипер сборной России Как по мне, была очень интересная игра. Очень сильный соперник. Лично я ожидал, что будет такой накал, такой уровень игры. Мое мнение, что мы не показали все, что могли показать. Мы сыграли не свой самый лучший матч, есть, к чему стремится. Мы должны побеждать. Есть ли претензии к себе по сегодняшнему матчу? Очень много. По мне, очень много потерь. Плюс от вратаря зависит темп игры. Думаю, что много ошибался с тем, что где-то спешил, где-то медлил. Над этом нужно работать.

Не все так плохо, как кажется

Автор Sport24 Богдан Горбунов пытается найти светлые моменты в матче российской команды в Тегеране.

«Кстати, на матче в Тегеране не было VAR. Но это не помешало судье Ильгизу Танташеву верно разобраться в обоих эпизодах и хорошо отработать весь матч.

Если до перерыва сборная России на фоне Ирана смотрелась достойно, то во втором тайме откровенно поплыла. Хозяева взяли мяч под контроль и насели на ворота Сафонова. В концовке у иранцев было как-минимум три отличных шанса вырвать победу, но Тареми, Мохеби и Эзатолахи промахнулись с убойных позиций.

Иран — Россия РФС

Валерий Карпин попытался взбодрить команду заменами и выпустил Облякова, Фомина, Тюкавина, Пруцева, Ахметова и Сильянова. Однако на качестве игры это не сказалось. У команды не держался мяч, в атаке совсем не было креатива, а в обороне регулярно возникали ужасные провалы. В последние минуты встречи сборная смотрелась как-то особенно безнадежно — желтая карточка Матвею Сафонову за задержку игры (в товарищеском матче!) красноречиво все сказала сама за себя.

Впрочем, если забыть концовку, сборная показала уверенный выход из-под прессинга и неплохое движение. Да и в конце концов, ничья с крепким Ираном в гостях — это нормальный результат. Так что, в Тегеране все было не так ужасно, как могло показаться».

Леонид Федун Экс-президент «Спартака» Мне не очень понравилась игра? Ну а кому понравилась? Я помню худший матч, когда сборная играла с Португалией много лет назад. Здесь просто уровень игроков ниже, и они не попадали. Счет мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно. Зиньковский выделялся? В первом тайме, да. Потом, когда во втором тайме перестали давать пасы. Привозили и привозили. На этом все и закончилось.

Сырая сборная России

Автор блога «Россия-2023» Андрей Васильев считает закономерной плохую игру национальной команды.

«Новая ничья отличается от двух предыдущих только тем, что это самый мощный соперник сборной за все время отстранения от международных турниров. Иран только что был на чемпионате мира, даже без Сердара Азмуна там есть знакомые имена: например, форвард Мехди Тареми буквально неделю назад с "Порту" рубился с "Интером" за четвертьфинал Лиги чемпионов. В основе вышли шесть человек с ЧМ-2022.

Иран — Россия РФС

В целом сборная России выглядела сырой и несыгранной (логично), а Иран на ее фоне — топ-соперником заметно более высокого уровня. Иранцы несколько раз эталонно разобрали российскую оборону с Русланом Литвиновым и Максимом Осипенко в центре, но с игры хорошие моменты только пороли. Один из лучших — уже в добавленное время, там у Тареми был шикарный шанс на дубль и победный мяч.

Иран в общей сложности пробил по воротам Матвея Сафонова 22 раза (у сборной России всего пять), несколько ударов прошли совсем рядом, когда вариантов спасти у кипера "Краснодара" уже почти не было — Сафонову, отыгравшему весь матч, в концовке пришлось даже потянуть время, чтобы дожить до финального свистка с ничьей».

Теперь мы понимаем свой нынешний уровень

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко делает неутешительные выводы после матча в Тегеране.

«То, что гол случился сразу после перерыва и тоже с пенальти, полностью вытекало из логики матча — на один мяч к этому моменту хозяева точно наиграли. И это не то чтобы большая проблема — все же Иран реально качественный соперник. Проблема в том, что голов могло быть гораздо больше.

Во втором тайме Россия совсем забыла про атаки и как будто специально натыкалась на одни и те же ошибки: начало атак через короткий пас (очевидно, что это требование Карпина — такое же, как в "Ростове") заканчивалось быстрой потерей и очень неприятными ударами для Сафонова.

Иран — Россия РФС

Замены Карпина тоже ни на что не повлияли — даже со свежими игроками сборная перешла на режим игры от обороны, когда соперник получает преимущество не только благодаря чужим ошибкам, но и в позиционной игре. Доминирование Ирана в концовке просто пугало: хозяева бомбардировали нашу штрафную угловыми, довели до неприличного значения число ударов (21!) и вынудили Сафонова получить желтую карточку за откровенную затяжку времени. Потому что ничего больше Матвею не оставалось.

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1:1 — роскошный результат для России по такой игре. Ничья с Ираном оставляет надежду, но вскрывает кучу игровых проблем. А главное — показывает нынешний уровень сборной, когда ей противостоит участник чемпионата мира. Мягко говоря, он невысокий».