Спаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении (2:2) в товарищеском матче, прошедшем в турецкой Анталье. В составе кенийцев отличились Энтони Акуму (14‑я минута) и Масуд Джума (36). У россиян голы забили Александр Соболев (8) и вышедший на замену Иван Обляков (89). В начале игры из‑за травмы ноги был заменен вратарь сборной Кении Брайн Одиамбо, остаток встречи провел голкипер Патрик Матаси. Полузащитник сборной России Даниил Фомин также покинул поле из‑за повреждения в середине первого тайма, вместо него в игру вступил Далер Кузяев.

Исторический матч

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой представляет соперника по товарищескому матчу, который как и россияне был отстранен ФИФА, но уже отбыл свою дисквалификацию.

«Сборная Кении, в свою очередь, также была отстранена ФИФА от участия в официальных соревнованиях в 2022-м году. Руководители местной федерации футбола были замешаны в коррупционных схемах, после чего виновных отстранили от занимаемых должностей, а бывшего президента федерации арестовали. Бан с кенийской федерации был снят осенью 2022-го года, но отбор на Кубок африканских наций “звёзды Харамби” были вынуждены пропустить.

Возвращение сборной Кении к официальным матчам случится в ноябре, когда в африканской зоне начнётся квалификация на чемпионат мира 2026-го года. Так что, игра с Россией — последняя проверка для команды Фирата перед возвращением к полноценной жизнедеятельности. Предыдущие товарищеские матчи кенийцы провели в сентябре. Сначала они неожиданно в гостях обыграли Катар — 2:1, после чего дома уступили Южному Судану — 0:1. Любопытно, что Россия стала первой европейской сборной, с которой сыграла Кения в своей истории.

Кения — Россия РФС

В игре с Кенией мы ожидали увидеть существенно обновлённый состав нашей команды по сравнению с четверговым поединком. Карпин ожидаемо сделал 10 изменений в стартовом составе по сравнению с матчем против Камеруна. Только Баринов вновь появился на поле с первых минут. Зато в основном сочетании россиян нашлось место трём дебютантам национальной сборной — Помазуну, Адамову и Горшкову».

Олунга против Джикии

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров в очередной раз имеет претензии к выбранному Валерием Карпиным стартовому составу.

«С капитанской повязкой вышел защитник "Спартака" Георгий Джикия. Вера Карпина в Джикию немного удивляет. Георгий потерял место в основном составе красно-белых, пропустив четыре последних тура РПЛ. Нельзя сказать, что без россиянина спартаковцы начали безошибочно действовать в обороне.

Но Гильермо Абаскаль не враг сам себе, раз сделал ставку на серба Срджана Бабича и парагвайца Алексиса Дуарте. У Карпина под рукой Бабича нет, поэтому левым центральным защитником приходится ставить Джикию.

В воротах вместо Матвея Сафонова из "Краснодара", совершившего несколько важнейших спасений против камерунцев, вышел Илья Помазун из "Урала". Забегая вперед, можно сказать, что ему не удалось повторить подвиги Сафонова.

Кения — Россия РФС

В составе Кении все специалисты советовали обратить внимание на двух футболистов. Во-первых, на защитника Джозефа Окуму из французского "Реймса". Красно-белые на старте нового сезона входят в пятерку лучших команд Лиги 1, а Окуму регулярно появляется на поле. До этого он защищал цвета бельгийского "Гента", с которым в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги конференций.

Второй — нападающий Майкл Олунга. Хет-трик в испанской Ла Лиге за "Жирону", звание лучшего бомбардира японской J1 лиги, больше 50 голов за "Аль-Духаиль" в чемпионате Катара — это все 29-летний Олунга».

Гол Соболева, привоз Баринова

Автор «Чемпионата» Георгий Илющенко огорчен тем, что хотя события и начали складываться так, как ожидала сборная России, продлилось это очень недолго.

«Кения — гораздо менее мастеровитая команда, нежели Камерун, так что теперь инициативу сразу же забрали под контроль россияне. В течение первых четырёх минут они заработали два угловых — разыграть удачно их, увы, не удалось. Долго ждать гола тем не менее не пришлось. На восьмой минуте команда Карпина запрессинговала кенийцев возле их ворот: Мухин легко перехватил пас Акумы и переадресовал его Соболеву — реализация нападающего не подвела.

Казалось, дальше преимущество будет только расти, но сборная России умеет удивлять. Прошли те же восемь минут, и Помазун угостил Баринова короткой передачей в штрафной. Пока полузащитник пытался отдать обратный пас, на него набросились сразу двое кенийцев — и без труда завладели мячом, создав выход два в одного.

Первую попытку сравнять счёт Помазун нейтрализовал, однако со второй уже не справился. Кто забил? Тот самый Акума, благодаря которому отличился Соболев! Кстати, Акума — единственный представитель сборной Кении в топ-5 европейских чемпионатов: бегает в Лиге 1 за "Реймс". Ему было суждено стать сегодня кенийским хедлайнером.

Кения — Россия РФС

Россияне не смутились и снова принялись давить Кению. Выходил на ударную позицию Антон Миранчук, но далеко отпустил от себя мяч и потерял его. Был и заблокированный выстрел его брата. В середине тайма Россия после двух жёстких единоборств лишилась Даниила Фомина, которого заменил Далер Кузяев. Вслед за этим кенийцы снова побежали вперёд. Они поняли: оборона оппонента совсем не безгрешна. И потому начали забегать в чужую штрафную и заработали два угловых».

Джикия придумал гол в свои ворота

Автор Sportbox.ru Кирилл Гальцов удивляется беспомощной игре лидеров сборной России.

«После пропущенного мяча россияне старались вернуть себе инициативу, но реальных возможностей забить не создавали. А тут ещё Карпину пришлось делать вынужденную замену. Фомин травмировался после грубого подката кенийца и уступил место на поле Далеру Кузяеву.

Было заметно, что гол словно окрылил команду Кении. 109-я сборная рейтинга ФИФА почувствовала уверенность и уже не жалась к своим воротам, как в начале матча. Более того, за 10 минут до перерыва "Звёзды Харамби" и вовсе вышли вперёд, не простив россиян за хаос в обороне.

Кения — Россия РФС

Помазун кулаком вынес мяч после подачи в штрафную, тот отскочил к Кеннету Мугуне, который не слишком удачно сыграл на втором этаже. Казалось, угроза миновала, но Джикия просто подарил гол сопернику. Капитан нашей сборной скинул мяч в центр штрафной, где в полном одиночестве находился Масуд Джума. Нападающий был в явном положении вне игры, но так как мяч пришёл к нему от соперника, то офсайд судьи не зафиксировали.

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В концовке первого тайма игра окончательно приобрела беспорядочный характер, но и здесь ближе к голу были кенийцы. Главная звезда команды Фирата Майкл Олунга легко убежал один на один, и лишь чудо спасло нашу сборную от третьего пропущенного мяча».

Необъяснимый провал

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов пытается найти объяснения слабой и полной ошибок игре сборной России на протяжении большей части матча.

«Что это было? Рациональных объяснений два: первое — скверный газон стадиона в Анталии, на котором в первом тайме получил повреждение не только кенийский вратарь, но и Фомин (как и месяц назад, хавбек "Динамо" травмировался в сборной). Однако кенийцы допускали не так много брака.

Второе — стремление Карпина выходить из обороны через мелкий пас. Даже в "Ростове", где футболисты ежедневно тренируются и прекрасно знают друг друга, подобная тактика нередко дает сбой. А сборникам еще сложнее, тем более когда основного состава фактически нет, а старт ротируется в каждой игре (к примеру, в понедельник дебютировали сразу четыре футболиста, включая вышедшего на замену Сергеева).

Кения — Россия РФС

Конечно, на ошибки влияла и игра кенийцев: они держали линию обороны низко, но атакующая группа встречала сборную России высоко. Главный тренер африканской команды Энгин Фират явно знал, куда давить. Да и заставлять идти в прессинг никого не нужно было — кенийцы определенно настраивались на игру максимально, ведь для них эта встреча имела громадное значение. Но ведь уровень наших футболистов выше, и хотя бы после перерыва игра должна была измениться. Но нет: 51-я минута — Антон Миранчук теряет мяч в середине поля, после чего Олунга едва не забивает третий мяч».

Спасительный Обляков

Автор «Советского Спорта» Матвей Макаренко не испытывает радости от результата товарищеского матча, несмотря на то, что россияне ушли от поражения.

«Абсолютно без моментов играла наша команды. Не помогла даже тройная замена: на поле вышли сразу Глебов, Сергеев и Пиняев. Парни особо игру не обострили — в атаке новых идей заметно не было. Лишь на 80-й минуте Мухин нанёс удар слёта, но и с тем справился вратарь кенийцев. На 89-й минуте неожиданно сравнял счёт Иван Обляков. Но отдельно стоит похвалить за этот гол Александра Сильянова, который уверено прошёл по флангу и сделал точный прострел. Облякову оставалось лишь точно пробить.

Кения — Россия РФС

Такой результат всё равно никак нельзя назвать удачным. На матч с Кенией запала сборной России не хватило. Не было тех горящих глаз у россиян, что мы видели в матче с Камеруном. Отсюда и результат. Кенийцы, которые впервые в истории играли с европейцами, выложили на поле все силы и перебегали наших парней. Адамова, например, налегке мог обыграть вингер из второй лиги Китая, а в борьбе на втором этаже Сергеева и Соболева были сильнее футболисты чемпионата Кении».

Ничья не меняет общие оценки сборной России

Автор Soccer.ru Вадим Багров видит корнем проблем национальной команды тренерскую фигуру, считая что Валерий Карпин не справляется с работой в сборной.

«Качество футбола важнее в спаррингах, чем результат. Был ли хороший футбол у сборной при тренере Карпине? Матч против Камеруна оказался одним из самых приятных за пару лет. Но если вспоминать официальные игры, то закончили поражением от Хорватии. Вымучивали ничью, но Кудряшов забил в свои ворота. До этого Карпин лишь против команд Кипра и Мальты побеждал чисто. Но киприотов может разбить сборная Грузии, а напарникам Кварацхелии далеко до статуса гранда.

Карпин ни разу в сборной России не обыгрывал солидного соперника в легкой манере. Даже среднюю Словению в гостях сломали 2:1. Предыдущий соперник Камерун был сильнее, чем Кения, но спасал Сафонов. И Россия выступила основой, только без Головина. Теперь Карпин устроил шоу для Кении. Хочется спросить Валерия Георгиевича, в чем смысл поединка в Турции? Стоило поставить Сафонова, Осипенко, Волкова, Облякова, Чалова и сыграть по-человечески, на победу.

Важно было получить разгром Кении и два успеха подряд впервые за много лет. Приятно и полезно для морали футболистов. Также стоит налаживать игровые связи и делать это в оптимальном составе. Победы поднимают интерес к команде. России недоступны длительные серии без поражений, уступали Египту, но футбольная логика одинаковая для любой команды. Кенийцы уважали соперника и поэтому голы их нашли. Команда Карпина не уважает ни себя, ни соперника, ни болельщиков.

Кения — Россия РФС

Отскочили, когда Обляков сумел забить после прохода Сильянова. Пойдут рассказы о сложном поле? Но ведь сложной не является игра сборной, причем давно. Наполнение матча огорчило, но его не хочется забывать, так как футболисты не заслужили прощения фанатов. Карпин неправильно готовит сборную. Убедить в его непонятой гениальности мог бы качественный футбол — его нет, или серия побед — тоже мимо. Тренер в ужасной форме, не управляет ни "Ростовом", ни сборной. А без тренера почти любая команда сыграет так, как Россия против Кении».

Сборной России нужны серьезные соперники

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер упрекает игроков сборной России в отсутствии профессионализма и находит нестандартное решение этой проблемы.

«Объективности ради, не следует все-таки забывать о довольно приличном матче с Камеруном, который состоялся всего несколько дней назад и вызвал в России немало позитива. Он же тоже был. Но он был против участников последнего чемпионата мира, вышедших на поле почти основой. И он был при 20 тысячах зрителей на "Динамо", в шикарном антураже. Обстановка важна. Соперник важен. От этого никуда не деться. Ну, с чего сборная зажжется на Кению, известную прекрасными бегунами и великолепным сафари, но никак не футболом?

Но все эти рассуждения — от того, что мы говорим не о настоящих профессионалах — о людях, которые способны завестись только от внешних факторов, а не от того, что внутри. А тут вышли, к тому же быстро подкараулили ошибку, повели без особых усилий. У кенийцев еще и вратаря унесли. И решили, что и дальше само будет залетать. Говорил же в телеэфире днем ранее Руслан Пименов, что победим 6:0. А чем нынешние игроки от него отличаются?

Что-то было надо, кроме Мухина, только тем, кто вышел на замены. Они (Кузяев — Сильянов — Обляков) и придумали симпатичный гол на 89-й минуте. Но как могло так быть, что против 109-й команды рейтинга ФИФА таких атак не прошло десять, двадцать? Почему до замен наши занимались ерундой?

Кения — Россия РФС

Вывод — сейчас в футбол сборная России может играть только против приличных соперников. А таких, увы, мало. Значит, РФС надо как следует поднапрячься, вести переговоры. Договорились же с Камеруном. Вот и давайте дальше. Уже говорил, что надо думать о турне в Бразилию и Аргентину. Если с молодежкой все получилось, значит, и по первым командам реально устроить. Надо, чтобы футболисты захотели. А это без официальных матчей возможно только при дельных соперниках. Точка. А иначе будут такие матчи, как с Кенией».

Сборная России может играть лучше

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов высказал мнение о невыразительной игре нашей сборной в матче с Кенией.

«Средняя линия России полностью провалилась. Первый тайм получился отвратительным. Половину команды можно было смело менять в перерыве. Карпин слишком долго верил в стартовый состав. Мы должны были проиграть. Хорошо, что сработали замены. Пиняев, Обляков и Сильянов добавили скорости нашей команде. Последние двое как раз соорудили спасительный гол в концовке встречи.

Такой печальный результат обязательно вызовет волну критики в адрес футболистов. Интересно послушать их объяснения случившегося. Возможно, россияне традиционно недооценили соперников. На сборную из второй сотни рейтинга трудно настроиться должным образом.

Кения — Россия РФС

А вот у кенийских игроков была заметна страсть и желание проявить себя. Несмотря на обилие игроков из слабых лиг, они хорошо показали, как нужно играть с более классными соперниками. Африканцы с их тяжёлой судьбой отлично понимают, что в международных играх их могут взять на карандаш скауты крупных коллективов.

Карпину нужно разобраться с причинами произошедшего, чтобы подобные игры не повторялись вновь. Мы были фаворитами и должны были побеждать, а не показывать такой ужасный футбол».