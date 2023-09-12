Неудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч

Сборная России по футболу потерпела поражение от олимпийской команды Египта (1:2) во втором товарищеском матче. В составе российской команды отличился Сергей Пиняев, который реализовал пенальти в начале матча. На 68‑й минуте сборная Египта отыгралась благодаря голу Ахмеда Фаузи, а вскоре египтяне вышли вперед усилиями Араби Бадра. Первый матч команд в Суэце, который прошел 7 сентября, завершился вничью — 1:1.

Два матча за два дня

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов изучает, как изменился состав сборной России по сравнению с первым матчем против олимпийской сборной Египта.

«Когда стало известно, что сборная России за сутки проведет два матча в разных странах, возникли логичные вопросы: как и почему? Но они вскоре улетучились: выяснилось, что гипертрофированная заявка национальной команды будет поделена, и одна половина полетит в Египет, а другая — в Катар.

На севере Африки более молодая команда уже сыграла один матч в сентябрьскую паузу, но в той встрече с олимпийской сборной Египта нашей сборной руководил Валерий Карпин. На этот раз штаб тоже пришлось расщепить — главный тренер полетел в Катар, а в этом матче исполняющим его обязанности стал Виктор Онопко.

Стартовый состав тоже значительно перетасовали, но это точно не было связано с отсутствием Карпина в Суэце. Все логично: в первой встрече с египтянами начинали одни, сейчас — другие.

Египет — Россия РФС

Погостнов по медицинским причинам не попал в заявку, Хлусевича перевели в катарскую делегацию, зато с первых минут появился Пиняев — вингер "Локомотива" был полностью готов сыграть, и штаб решил задействовать его в более молодой версии сборной. Вообще место в основе сохранил лишь Вячеслав Литвинов из "Сочи", а состав напоминал тот, что выходил на второй тайм предыдущей встречи с Египтом».

Виктор Онопко Тренер сборной России Эмоции были на протяжении всей игры. Это особенное состояние, когда ты находишься на бровке. Каждую секунду все меняется, ты реагируешь на все действия, свистки. Что касается результата, то для нас он сейчас не столь важен. Важно, что мы собрались и провели эти две игры. Ребята получили международный опыт. Команда хорошо отработала. Возможно, сегодня от нас отвернулась удача — был момент с рикошетом, где-то мы не забили. Это футбол, надо спокойно это все воспринимать и идти дальше. Будущее есть у всех наших футболистов, каждому дается шанс. В этот раз было вызвано много новых ребят — мы наблюдаем за всеми молодыми футболистами. Так что все зависит от них самих.

Пиняев забил, а Тороп спас

Обозреватель «Советского Спорта» Матвей Макаренко доволен тем, как российская команда играла во время стартового отрезка встречи.

«В основе сборной России не вышло ни одного футболиста из стартового состава на прошлую игру. Среди дебютантов — Владислав Тороп. Он защищал ворота команды.

Гол россиян пришёлся уже на 7-ю минуту матча. Египтяне начали встречу не особо уверенно. А основной голкипер команды Али Эль-Габри вновь совершил результативную ошибку. Он выбежал из ворот и махнул мимо мяча.

Защитнику Мохамеду Тареку пришлось играть рукой в собственной штрафной, чтобы мяч не попал в ворота после удара Владислава Шитова. За это был назначен пенальти. А египтянин получил жёлтую карточку. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Сергей Пиняев.

Вратарь хозяев вообще часто играл "на тоненького" в начале встречи. Египтяне пытались строить свои атаки именно через него. А тот мог отдать неточный пас или заводиться с мячом и в конечный момент выбить в аут.

Египет — Россия РФС

А вот голкипер гостей Тороп серьёзно вступил в игру только на 16-й минуте матча. Россиянин отразил опасный удар со штрафного в исполнении Махмуда Сабера. Он же через несколько минут был близок к голу, но попал в штангу. Да и вообще показался самым ярким египетским игроком. Мог без проблем обвести сразу несколько российских защитников и точно пробить по воротам. Но Тороп держал уровень».

Кирилл Кравцов Капитан сборной России Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч и справился со своими эмоциями. Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать еще. В начале второго тайма тоже был момент, после которого игра могла бы сложиться по-другому. В итоге свои моменты мы не забили, и получилось то, что получилось. Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили. Хотел бы извиниться перед болельщиками — мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее

Экспериментальный состав и сумбурная игра

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский считает, что российской команды хватило только на 15 матча, после чего египтяне перехватили инициативу.

«А сборная Египта тем временем продолжала давить. Положение дел не изменил даже водопой после получаса игры. Только спустя пять минут после сеанса освежения сборная России начала отводить игру от своих ворот. Правда, о тактике и наигранных розыгрышах говорить не приходилось, и это касается всего матча. Оно и понятно: экспериментальные условия и состав — сумбурная игра.

Вместо того чтобы работать над вторым голом, наши футболисты неожиданно завелись. Сначала редкий выпад сборной закончился падением Шитова, но судья промолчал. А спустя минуту за партнёра побежал мстить Литвинов — неоправданно жёстко скосил соперника в центре поля на жёлтую. Прошло ещё немного времени — и всё тот же Литвинов наорал на нападающего, который пытался заработать пенальти.

Египет — Россия РФС

Хотя шанс для второго гола всё же был. В самой концовке тайма Шитов принял заброс, пробежал с мячом и выкатил Пиняеву, а тот, выйдя один на один, запустил мяч куда-то вверх. Вместо дубля у Сергея случилась замена — в перерыве вышел Гладышев. И практически сразу после возобновления игры Ярослав мог сделать то, что не удалось Пиняеву. Смещение с фланга, шикарный удар под дальнюю штангу — помешал только вратарь».

Виктор Онопко Тренер сборной России Эти две игры с олимпийской сборной Египта — это шанс попасть в обойму основной сборной. Сегодня я говорил футболистам, что в данный момент они представляли именно основную команду. Это была не олимпийская команда, не U-23, это первая сборная. Просто Египет попросил, чтобы против них вышли такие же молодые ребята. Так что для наших футболистов эти игры были шансом показать себе и тренерам то, на что они способны. Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло — забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть.

Неудачный дебют Онопко

А вот автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов напротив разглядел в игре сборной России четкий рисунок — до 60-й минуты, когда хозяева переломили ход встречи.

«Первые 45 минут в исполнении сборной России оставили приятное впечатление: команда имела четкий рисунок игры, была скоростной и успешно прессинговала. После перерыва, в котором Египет произвел сразу семь замен, Россия не сбавила темп и продолжала контролировать игру.

Но после 60-й минуты все будто бы начало переворачиваться с ног на голову. Египет завладел мячом и смог довести одну из атак до гола: на 68-й минуте соперник навесил с левого фланга в штрафную, полузащитник Ахмед Фавзи здорово сыграл на подборе, после того, как россияне отбились, и с лета пробил с подступов штрафной в прыжке. Мяч от ноги защитника резко изменил направление и влетел в самый угол ворот Торопа, который не смог дотянуться.

Египет — Россия РФС

Прошло всего четыре минуты, и Египет вышел вперед. Помог удачно реализованный штрафной. Саад Мостафа выполнил длинный заброс, и никто не помешал Араби Бадру в прыжке головой переправить мяч в дальний угол.

2:1 в пользу сборной Египта U23 — с таким счетом закончился второй подряд матч против российской сборной, которая и в этот раз не смогла победить. Дебют Онопко в роли главного тренера вышел неудачным».

В таких матчах нет смысла

Автор Soccer.ru Вадим Багров не видит смысла в матчах, подобных спаррингам с олимпийской сборной Египта.

«Что дал этот поединок сборной России? Понимание, что лучше такие матчи не играть. В официальный зачет ФИФА игра не пойдет, а поражение на табло, его фанаты запомнят. Шутки, что у сборной Карпина не было поражений после неудачи с хорватами, принимаются, но почти все новые поединки были ужасными по качеству, независимо от состава. Сборная играет хуже, чем команда Германии, откуда после поражений в товарищеских матчах выгнали тренера Флика.

Хорошо хоть желание защищать напарников показали. Когда упавшего голкипера Торопа ударили коленом в плечо, то Мелёхин сразу побеждал разбираться с обидчиком вратаря ЦСКА. Неплохо смотрелся в поле "армеец" Никита Ермаков, хотя после такого поединка смешно хвалить футболистов Карпина. Соперник был не просто слабым, а очень слабым. У сборной Египта нет ничего, кроме базовых технических установок.

Египет — Россия РФС

Но если прессинга России хватило на десять минут, о какой победе может идти речь? Мяч не держался, три подряд точных передачи на чужой половине поля были чудом. Пошли непонятные дальние удары. Футбол получился вялым, на поле не нашлось зрелых игроков. Командой их назвать сложно, скорее список имен. Карпин перемудрил, а результатом стало поражение от скромного соперника, которого стоило переиграть любым составом».