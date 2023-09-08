Ходьба с мячом. Замены Карпина и сэйвы Агкацева спасли сборную России в Суэце

Сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта в товарищеском матче. Встреча в Суэце (Египет) завершилась со счетом 1:1. Билал Мажар вывел хозяев вперед на 7‑й минуте. Степан Оганесян сравнял счет на 46‑й минуте после того, как Никита Салтыков воспользовался ошибкой вратаря египтян Мохамеда Эль‑Сайеда.

Египтяне были фаворитами

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой рассказывает о нетривиальном выборе состава российским тренерском штабе и о соперниках команды Валерия Карпина.

«Сборная России вернулась к активной деятельности. Последний раз мы видели команду Карпина в деле в марте, когда она проводила товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Сентябрьское окно получится довольно насыщенным для нашей сборной. Сначала многих шокировало решение Карпина вызвать на сбор 49 футболистов.

Но, как оказалось, приглашённые игроки были разделены на две группы: приближенный к оптимальному состав сборной готовится к матчу с Катаром, а обойма, состоящая целиком из молодых футболистов, отправилась в Египет на две игры с местной олимпийской сборной. В первой встрече с египтянами командой руководил Карпин, а во втором матче исполнять обязанности главного тренера будут Онопко и Никифоров, так как Валерий Георгиевич с основной группой футболистов отправится в Катар.

Матчи с Египтом — хорошая возможность для молодых игроков проявить себя с лучшей стороны перед тренерским штабом сборной. Олимпийская сборная Египта — достойный соперник. “Фараоны” квалифицировались на Олимпиаду в Париже, заняв второе место на Кубке африканских наций в своей возрастной группе. В финале они в дополнительное время уступили хозяевам турнира марокканцам.

Египет (U23) — Россия РФС

Так что, для египтян матчи с Россией — один из этапов подготовки к олимпийскому турниру. Пожалуй, “фараонов” стоило называть фаворитами этих игр не только из-за преимущества своего поля, но и превосходства в сыгранности над российской командой, которая впервые предстала перед нами в таком экспериментальном виде».

Валерий Карпин Главный тренер сборной России Конечно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве. В 20 градусов играть легче. Но мы живем в тех условиях, в которых мы находимся. Если бы мы жили в нормальных условиях, не думаю, что мы играли бы здесь с Египтом. Хочется другого, но есть что есть. Нужно поблагодарить всех игроков, без разницы, кто и как сыграл. В такую жару стоять на бровке не очень комфортно, мягко говоря. Я уже не говорю про бег. Хотя я не ощутил того, что жара спала во втором тайме. Но мы вышли более подготовленными уже. Мы поняли, как играет Египет. Может быть, из-за этого и удалось прибавить.

Капитан Хлусевич и Агкацев в воротах

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессоновизучает молодежь, которую Валерий Карпин выбрал на матч с олимпийской сборной Египта.

«Многие из попавших в старт игроков вряд ли хорошо знакомы даже тем, кто регулярно смотрит РПЛ. Например, вот линия атаки. У 20-летнего нападающего "Рубина" Даниила Кузнецова в карьере всего 369 минут (и 0 голов), проведенных в РПЛ. У вышедшего с ним в атаке 22-летнего Тамерлана Мусаева из "Балтики" — 386, за которые он успел забить два гола. Чуть известнее 20-летний динамовец Ярослав Гладышев — 1035 минут за два года (и 5 забитых мячей).

Центр поля был отдан зенитовцам Коваленко и Васильеву при поддержке в опорной номинального защитника "Ростова" Прохина. В обороне — связка в центре краснодарца Литвинова и Александрова из "Пари НН", по краям — присевший в последнее время на лавку в "Спартаке" Хлусевич (вышел с капитанской повязкой) и хорошо знакомый Карпину по работе в "Ростове" Лангович. В воротах — здорово показавший себя в концовке прошлого сезона Агкацев из "Краснодара".

Египет (U23) — Россия РФС

В составе соперника для российского зрителя вряд ли нашлись знакомые имена, хотя у египтян хватало молодых футболистов из "Аль-Ахли" и "Замалека", не последних команд Африки. Впрочем, главным козырем команды-хозяйки была какая-никакая, но сыгранность, которая по понятным причинам напрочь отсутствовала у вышедшего на поле состава сборной России. Египет же удачно прошел отбор на Олимпиаду-2024».

Даниил Хлусевич Защитник сборной России Это большая честь выйти с капитанской повязкой. Спасибо тренерскому штабу за доверие, я очень благодарен и очень счастлив. Что чувствовал, когда мне об этом сказали? В основном гордость. Волнения не было. Была уверенность, что надо помочь ребятам, которые впервые приехали в сборную и помочь им адаптироваться.

Сборная России завалила первый тайм

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не сильно впечатлен игрой молодых россиян в матче против египетской команды.

«В самом начале игры египтяне отрыли счёт. Нельзя сказать, что это было неожиданно. Сыгранности нашим парням явно не хватило. Лангович выдернулся из зоны правого защитника, оставив за спиной пустое пространство, куда ворвался нападающий соперника. О хаотичности игры нашей команды в обороне говорит тот факт, что ближайшим к египтянину оказался полузащитник Васильев.

Египет (U23) — Россия РФС

Половина первого тайма ещё не прошла, а игроки уже ходили по идеальному газону пешком. Смущало то, что нынче разгар футбольного сезона и, по идее, команды должны были летать по полю. Но желания нагнетать у них особо не было. В самый раз было за первые полчаса обоюдных хождений сразу два перерыва на водопой.

К концу первого тайма россияне провели первую осмысленную атаку, которая привела сразу к двум подряд угловым. Особенно нагнетал ситуацию, на удивление, защитник Лангович. Именно у игрока обороны "Ростова" был шанс отличиться, но уж слишком неакцентированно он пытался добраться до мяча в штрафной соперника».

Даниил Денисов Полузащитник сборной России Не вспомню все, но это были одни из самых тяжелых условий. При этом соперник тоже был в таких же условиях. Возможно, они более адаптированы к такой погоде. Во втором тайме больше получалось. Лучше выходили из обороны. Было больше качественных атак, плюс, наверное, больше работал прессинг. Но в первом тайме тоже были хорошие моменты. Тяжело ли было настроиться на олимпийскую сборную Египта? Нет. У меня не было проблем, думаю, у других тоже. Ты играешь со сборной, неважно, кто против тебя играет. Сильно ли требования спартаковские отличаются от требований Карпина? Требования отличаются. Совершенно разные тренерские штабы, подходы. Нужно адаптироваться к нынешним требованиям.

Идеальный дебют Салтыкова

Автор «Спорта день за днем» Владимир Юдаев поздравляет юного полузащитника «Крыльев Советов» с первым голом за сборную России — в первом же матче за национальную команду.

«5 августа Никита Салтыков впервые вышел в старте в матче РПЛ. 18-летний полузащитник уже к 36-й минуте отгрузил два мяча и помог "Крыльям" прибить "Ростов", став самым молодым автором дубля в дебютной игре. 7 сентября Салтыков дебютировал за сборную России, выйдя на замену после перерыва, и спас команду от поражения.

Уже спустя 15 секунд после начала второго тайма вингер "Крыльев" запрессинговал вратаря сборной Египта и мог сам воспользоваться нерасторопностью голкипера, однако тот все же сумел отразить удар после отбора, но на добивании первым оказался другой игрок вышедший на замену — Степан Оганесян».

Степан Оганесян Полузащитник сборной России Эмоции только положительные, я рад, что удалось забить, но остался осадок, потому что хотелось победить. Египет в концовке мог вырвать победу? Это футбол, у нас тоже были хорошие моменты. После матча меня уже успели поздравить родные и друзья. Всегда приятно играть за сборную. Я очень рад, что меня вызывали. Не знаю, как оценивать этот вызов — как первый шаг в основную команду или нет, но эмоции от этого у меня положительные.

Агкацев удержал ничью

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает, что во втором тайме наставник сборной России переломил ход встречи.

«В перерыве Карпин сделал пятерную замену (вероятно, впервые в своей карьере). Стало заметно веселее. Уже спустя 19 секунд второго тайма сборная России забила. Египетский вратарь настолько неудачно принял мяч, что тот отлетел от него на пять метров. Салтыков поставил корпус и пробил в голкипера. Затем мяч в ворота добил уже Оганесян — 1:1.

Египет (U23) — Россия РФС

Всего лишь через две минуты Кравцов имел отличную возможность выводить вперёд сборную России, но пробил выше ворот. Стали появляться и другие моменты. Хлусевич пробил в штангу. Затем одну из атак Ермаков разогнал, красиво отдав пас пяткой. Правда, и Агкацеву пришлось потрудиться — на 69-й минуте он сделал сейв, несмотря на рикошет.

Вратарь "Краснодара" заканчивал матч с капитанской повязкой. Он выручил команду ещё на 90+2-й и на 90+3-й минутах. Нужно признать, что в конце матча хозяева выглядели всё-таки лучше. Видимо, потому что более привычны к игре в жаркую погоду. Результат получился закономерным, исходя из содержания игры».