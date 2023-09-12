Вымученная ничья. Сборной России в Катаре хватило лишь на 20 минут

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара (1:1) в товарищеском матче, прошедшем на стадионе «Эль‑Джануб» в городе Эль‑Вакра. У хозяев гол на 70‑й минуте забил Ахмед Алаэльдин, головой отправивший мяч в ворота вышедшего на замену Ильи Лантратова, Александр Солдатенков также точным ударом головой восстановил равновесие на 90‑й. Ранее в сентябре сборная России другим составом провела два матча с олимпийской сборной Египта в Суэце (1:1, 1:2).

С Головиным, но без Миранчука и Захаряна

Автор «Футбола на куличках» Андрей Жаркой отмечает боевой состав национальной команды России на матч с катарцами.

«Сборная России закрыла сентябрьское окно матчей гостевой игрой с Катаром. На противостояние с хозяевами прошедшего чемпионата россияне выставили оптимальный состав. Пожалуй, главным приятным сюрпризом стало появление Головина в расположении национальной сборной. Александр впервые приехал на сбор главной команды страны с момента её отстранения от официальных международных соревнований.

А вот других российских футболистов, выступающих в Европе, Карпин на сентябрьский сбор не пригласил. Алексей Миранчук совсем недавно восстановился от травмы, а Кузяеву и Захаряну, видимо, позволили продолжать адаптацию к жизни во Франции и Испании соответственно. К тому же, Арсен из-за болезни выпадал из тренировочного процесса “Реала Сосьедад”. Мы с марта не видели сборную России в деле в оптимальном составе. Поэтому матч с Катаром был хорошей проверкой её текущего состояния.

Катар — Россия РФС

Для Катара, в свою очередь, игра с Россией являлась одним из этапов подготовки к стартующему в ноябре отбору на чемпионат мира 2026-го года в азиатской зоне. После неудачного выступления на домашнем мундиале Феликс Санчес был уволен с поста главного тренера катарцев. В феврале команду возглавил опытнейший португалец Карлуш Кейруш. Под его руководством катарцы прошедшим летом в качестве приглашённого участника выступали на Золотом кубке КОНКАКАФ, где они дошли до четвертьфинала, в котором крупно уступили Панаме.

Все футбольные трансферы

Несколько дней назад Катар проводил товарищеский матч с Кенией, в котором неожиданно проиграл 1:2. Так что, нынешнее состояние хозяев прошедшего чемпионата мира, прямо скажем, нельзя назвать оптимальным».

Валерий Карпин Главный тренер сборной России Первые 20-25 минут понравились, то, что хотелось бы видеть от сборной хотя бы 70-80 минут. А дальше что произошло — надо разбираться: либо силы покидают, либо концентрация. Против Катара другая интенсивность, чем в чемпионате домашнем, работать надо, работать прежде всего в клубах. Не хочу выделять никого. Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.

Боевые 20 минут

Автора «Чемпионата» Анатолия Романова порадовала игра сборной России в первой половине первого тайма матча с Катаром.

«Валерий Карпин включил в стартовый состав одного игрока, для которого этот матч стал первым за сборную России — защитника Волкова. 21-летний представитель "Краснодара" занял привычную позицию на правом фланге обороны в схеме 4-3-3. В центре играла пара Литвинов — Джикия, а слева — Макарчук. Трио полузащитников составляли Баринов, Фомин и Миранчук, причём последний при атаках нашей команды поднимался повыше к центрфорварду Чалову и давал предложения между линий. На флангах атаки располагались Зиньковский и Головин.

Чувствовалось, что на матч с участником ЧМ-2022 игроки сборной России вышли с хорошей мотивацией. Этот соперник "зажигал" наших футболистов больше, чем условный Кыргызстан. Первые минут 20 команда Карпина провела с серьёзным преимуществом. Владела мячом и территорией, создавала моменты, а при потерях мяча быстро возвращала его себе. Такая игра нравилась. Катарцы же как будто побаивались сборной России, словно это они встречались с недавним участником чемпионата мира, а не мы.

Катар — Россия РФС

Головин, не игравший за национальную команду с ноября 2021-го, стремился быть лидером на поле, брать инициативу на себя, завязывать комбинации, прессинговать. Первый удар в створ нанёс именно полузащитник "Монако", когда забрал подбор после быстрой ответной атаки сборной России — голкипер Баршам вытащил мяч из дальнего угла. Потом Александр накрыл вратаря прессингом, и, если бы нашим чуть больше повезло с отскоком, быть бы голу. Кроме того, команда Карпина имела шансы забить после опасных стандартов, например, Джикия пробил головой немного выше цели».

Сергей Волков Защитник сборной России Катар — интересный соперник. Они очень сильные и выносливые, но, возможно, чуть менее техничные и тактически обучены. У них все бегут, интенсивность чуть другая, отличается от РПЛ. Лично я почувствовал на себе эту разницу. У игроков Катара просто сумасшедшая скорость. Они постоянно открываются за спину. Такого в РПЛ я еще не видел.

Сборная России отдала инициативу катарцам

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев сетует, что россияне, не сумев реализовать свои моменты, опустили руки и были вынуждены отбиваться.

«У сборной России раз за разом проходили атаки через левый фланг. Но всякий раз команде Валерия Карпина не хватало самой малости, чтобы воплотить преимущество в гол — то последнего паса, то прицельного удара. Главный тренер сборной Катара Карлуш Кейруш заметно нервничал, наблюдая за этой картиной, позволив себе пару экспрессивных реплик в адрес своих футболистов. Но, так и не сумев отличиться в первой трети тайма, гости неожиданно решили отдать инициативу сопернику.

Слишком уж большой остроты у ворот Матвея Сафонова катарцы до перерыва создать не смогли. Всё ограничилось во многом шальным ударом Буалема Хухи, после которого голкипер сборной России перевёл мяч на угловой, да моментом, который после красивого оставления партнёра завершал Педру Мигел — но не попал в створ. При этом то, что вектор игры поменялся и ждать голевых подвигов от нашей сборной в этот вечер вряд ли стоит, было очевидно даже для немногочисленных российских болельщиков на трибунах.

Катар — Россия РФС

Второй тайм начался так же, как и заканчивался первый — с атак хозяев поля. Валерий Карпин делал замены, но сборная России не могла зацепиться за мяч. Катар мог забить ещё до того, как перестановки коснулись вратарской линии гостей. Выскочивший к воротам Акрам Афиф обвёл Сафонова, но вместе с ним и ворота».

Руслан Литвинов Полузащитник сборной России Было непривычно, адаптация к климату. Но внутри стадиона температура совсем другая. В целом комфортно играть. В начале игры мы владели инициативой, контролировали мяч, выбирали правильные позиции. Потом отдали инициативу — и начали появляться проблемы. Соперник почувствовал уверенность. Нам есть над чем работать. В целом должны были выигрывать, использовать свой момент. Но пропустили первыми, пришлось отыгрываться. Это повод еще больше работать над собой. Должны выигрывать такие игры. До последнего было ощущение, что можем додавить и выиграть.

Матч равных команд?

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов считает ничью сборной России в Дохе справедливым результатом.

«Уже в начале второго тайма катарцы были в сантиметре-другом от заработанного пенальти, но этнический португалец Педро Мигел очевидно дорисовал стык с Литвиновым. Арбитр не повелся. Ну а после 60-й минуты Катар окончательно забрал себе инициативу. Сперва Афиф выскочил один на один с Сафоновым и не попал в створ. Но спустя три минуты мяч все-таки оказался в сетке наших ворот — вышедший на замену защитник Солдатенков пустил за спину Аль-Аельдина, который головой вколотил мяч в ближний угол. У заменившего Сафонова Лантратова не было шансов.

После пропущенного мяча сборная России наконец-то забрала мяч себе на более-менее постоянной основе. Не сказать, что это перевернуло игру — почти вся острота шла с фланга неутомимого Головина, безуспешно старавшегося с нуля создать голевой момент. Неплохой шанс был и у Облякова, с левой бившего из пределов штрафной, но не попавшего в створ.

Катар — Россия РФС

К счастью, вскоре Глушенков исполнил великолепную подачу с углового на дальнюю штангу, где опекуна продавил капитан "Крыльев Советов" Солдатенков. Исправился! В добавленное время сборная усилила давление и устроила что-то вроде навала с обилием подач. Под это дело вышел даже второй габаритный форвард Комличенко. Но времени для того, чтобы добыть победу, оставалось уже слишком мало.

Ничья 1:1 кажется справедливым итогом. Команда Карпина прекрасно начала игру и не реализовала несколько голевых моментов. Кто знает, как сложился бы матч, окажись мяч в сетке ворот соперника на стартовом отрезке хоть раз. Не оказался, и встреча перетекла в бодание с обоюдными шансами и постоянными перехватами инициативы. Остается констатировать — мы видели матч примерно равных команд, ни одна из которых не заслужила победу на 100%».

Федор Чалов Нападающий сборной России Должны были забить в первые минут 20 — тогда игра по-другому складывалась бы. Моменты были, в частности, у меня. Можно было сделать игру полегче. Нас хватило физически. Они были хорошо готовы. В этом плане были в плюс-минус одинаковом физическом состоянии. Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнерам. Ничего страшного не случилось. К следующим играм сборной мы подойдем еще более сильными. Надо разбирать игру. Не все так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу — может, привыкли к нам и начали находить зоны. Забей в первом тайме, игра бы сложилось по-другому. Катар — хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идем дальше.

Пускай Карпин экспериментирует

Автор «Чемпионата» Максим Пахомов призывает не обращать внимания на результаты товарищеских матчей сборной, а вместо этого порадоваться, что они все еще есть.

«Каждый в сборной постоянно говорит о мотивации. Опытные игроки — от Баринова и Джикии — до только что вызванных. И все они честно (реально в это верю) говорят, что она есть, что в играх за сборную таких вопросов даже быть не может. Всё так. Только вот всё равно невозможно выкинуть из головы, что матчи эти ничего не стоят. Как бы ты ни хотел играть за сборную, есть разница — выходишь ты ради попадания на чемпионат Европы или ради "показать, что мы есть". В одном случае ты, побеждая, едешь на важнейший турнир. В другом — тоже побеждая, просто едешь домой.

При этом вторая цель — собираться и играть — абсолютно понятна. Хорошо, что получается играть с Катаром. Мы бы и в прежнее время могли с ними играть товарищеский матч (и играли), почему нет? Только вот относиться к этим играм, как к играм в нормальное время, нельзя. Это всё равно не тот уровень мотивации. Не тот уровень связей между игроками. Сейчас и уровень интенсивности другой. А иногда не те даже игроки.

Катар — Россия РФС

Пускай Карпин экспериментирует. Пускай вызывает молодых футболистов, пытается наиграть какие-то связи. И пускай сборная даёт больше поводов о себе писать — гоняет на тренировки в разные города, играет с командами-участниками ЧМ, раздаёт интервью. Если забить красиво, но всё равно проиграть, с видео гола можно залететь в соцсети и завируситься по всему миру. Это и показывает, что команда существует. А не результаты в матче с Катаром или Узбекистаном».

Даниил Хлусевич защитник сборной России Сегодня мы не обыграли Катар. Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, разберем, Валерий Георгиевич скажет, что не так. Наверное, по большей части не хватило концентрации. Не скажу, что соперник удивил. Все было предсказуемо. Сегодня они действовали так, как нам изначально и говорили. Почему были проблемы с концентрацией? Товарищеский матч... Мотивация есть у всех играть за сборную. По крайней мере, за себя я могу так ответить. По ребятам тоже видно, хотят играть, но где-то, может, чего-то не хватает. Расслабились? Вы же видите сами: если б семь мячей забили, может быть, и расслабились бы, а так мы Катар не можем обыграть. Надо, чтобы каждый работал над собой — это самое главное. Злюсь на себя, за сборную хочется выигрывать. Мы же не просто так приезжаем играть за нее.

Для чего Кержаков вызывался в сборную?

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов недоволен, что голкипер «Зенита», попавший в заявку из 49 игроков, так и не вышел на поле за сборную России.

«Отправить на матчи с Египтом в роли "дядьки"? Возможно, посчитали, что Михаил обидится. Ведь основная обойма туда не полетела, вместо этого отправившись в Мурманскую область на открытую тренировку. Но спартаковцу Даниилу Хлусевичу ничего не помешало сыграть с египтянами 7 сентября, а 12-го выйти на поле в Дохе.

Возможно, Кафанову стоило отказаться от своих принципов: он не сторонник замен вратарей, предпочитает, чтобы один человек играл все 90 минут. Редкое исключение — товарищеская встреча с Таджикистаном, когда на поле появились сразу три вратаря. Но тогда вмешалась еще и травма.

Зато против Катара можно было выставить в первом тайме однозначно первого номера сборной Матвея Сафонова, а после перерыва уже Кержакова. Раз уж Кафанов так хотел, чтобы у Кержакова был в послужном списке хотя бы один матч за сборную. Но этого не произошло. Напротив, Кержакова даже не оказалось в заявке на игру в Дохе. Сменщиком краснодарца Сафонова стал "железнодорожник" Илья Лантратов, вышедший на замену на 68-й минуте. Для 27-летнего уроженца Белгородской области матч с Катаром стал дебютным за сборную. "Сухим" он оставался две минуты.

Катар — Россия РФС

Виталий Витальевич наверняка еще прокомментирует свой выбор. Но по горячим следам напрашивается вывод, что Кержаков мог бы паузу в чемпионате провести с большей пользой. По крайней мере, "Зениту" уж точно хотелось бы, чтобы 36-летний футболист не в автобусах и самолетах время проводил, а спокойно тренировался в Петербурге, дозированно получая нагрузки. Зачем вызывать возрастного игрока, на которого не рассчитываешь здесь и сейчас? В будущем тем более ставка будет сделана на других. Лучше момента дать Кержакову закрыть гештальт уже не будет».