Гол пишем, два в уме. Матч с Камеруном вернул большой футбол в Россию

Сборная России по футболу одержала победу над командой Камеруна (1:0) в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Единственный гол на 40‑й минуте забил нападающий Федор Чалов, этот мяч стал для него дебютным за национальную команду. Кроме того, в составе сборной России отличились Александр Соболев и Максим Мухин, но их голы не были засчитаны из‑за офсайда.

Песни, танцы и Непомнящий

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой делится позитивной атмосферой, окружавшей матч с африканской командой.

«Октябрьскую серию товарищеских матчей сборная России открыла поединком с Камеруном. Встреча, проходившая на "ВТБ Арене" в Москве, получилась колоритной. Да и как может быть иначе, когда соперник был знаковым?

Красота началась ещё в аэропорту, где немного ошалевших африканцев встречали танцами, песнями и караваем. Благо в делегации сборной Камеруна оказался россиянин Гаэль Ондуа, который был готов к хлебосольному приветствию больше, чем его соотечественники. Перед матчем танцы продолжились уже на стадионе. Только теперь танцевали уже африканцы, решившие наполнить осеннюю Москву южными ритмами.

Россия — Камерун Сборная России

А вишенкой на торте стало появление на поле 80-летнего Валерия Непомнящего, который нанёс символический удар по мячу. Непомнящего, который является знаковой фигурой для камерунского футбола, которого в стране до сих пор помнят и любят. Понятно, что ветерану такое внимание было очень приятно. Получилось трогательно».

Первый серьезный соперник

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов радуется тому, что команда Валерия Карпина впервые за долгое время встречалась с противником высокого уровня.

«Если попытаться осмыслить серию товарищеских матчей, которую наша сборная проводит с зимы 2022-го, то вряд ли в голове возникнет что-то запоминающееся. Все игры получились преимущественно скучными, в них Карпин экспериментировал — вот, пожалуй, и все. Отчасти причина — в скромном статусе соперников, хотя с нами спарринговали и участники чемпионата мира — Иран и Катар. Но остальные явно уступали и по уровню, и по именам. Камерун на этом фоне явно выделялся.

В первую очередь качеством состава — в последнее время на российские стадионы редко заглядывали футболисты уровня Андре Онаны из "МЮ" (хотя он как раз в старте не вышел). Приехали представители из крепких клубов АПЛ и лиги 1, а на острие появился Венсан Абубакар, недавно забивавший на чемпионате мира в ворота Сербии и Бразилии. Ну и в целом в Катаре команда Ригобера Сонга выступила здорово — хоть и не вышла из группы, зато сгоняла веселую ничью с Сербией (3:3) и обыграла второй состав Бразилии. Нынешний Камерун — в первую очередь крепкая сыгранная сборная, причем даже в отсутствие важных игроков — Шупо-Мотинга, Матипа и Замбо-Ангисса.

Россия — Камерун Сборная России

Карпин не мог рассчитывать на Александра Головина (который все равно приехал на сбор) и Арсена Захаряна (он остался в Испании после того, как переболел ковидом), но постарался выбрать лучший состав из тех, кто был доступен: Сафонов в воротах, пара Солдатенков — Осипенко в центре обороны, моторные Сильянов и Волков на флангах, трио Кузяев — Баринов — Глебов в центре поля и атака в лице Чалова при поддержке техничных Пиняева и Облякова. Соболев, Джикия и Миранчуки начали игру на скамейке запасных. Вероятно, с учетом всех вводных, примерно так выглядела бы сборная, играй она сейчас в официальных турнирах. Да и вообще антураж на "ВТБ Арене" впечатлял и заставлял поверить, что сейчас ты увидишь что-то интересное. И что на этот раз все по-настоящему».

Провальные полчаса сборной России

Автор Sportbox.ru Кирилл Гальцов не слишком впечатлен игрой сборной в первом тайме поединка с камерунцами.

«Наши вполне неплохо начали матч. Команде Карпина удавалось быстро выбегать в атаку, а на восьмой минуте Обляков классно ударил из-за пределов штрафной, но попал в штангу. Казалось, что россияне продолжат создавать моменты, однако вместо этого пошли жуткие провалы в обороне. Абубакар дважды за три минуты убегал практически один на один с Сафоновым, запоров оба голевых шанса.

Следом уже Мбемо взял на себя роль Абубакара и дважды подряд врывался в штрафную сборной России. Во втором случае у камерунца была идеальная возможность наконец-то открыть счет, но наших спас Сафонов. У бригады Карпина в тот период не получалось вообще ничего. Просто чудо, что Камерун не забил в первые 30 минут матча.

Россия — Камерун Сборная России

Тренер сборной России негодовал на бровке и, видимо, сумел докричаться до своих футболистов. Ближе к перерыву наши внезапно включились, стали активно прессинговать соперника и создали убойный момент. Волков сделал прострел с фланга, а Кузяев опередил соперника и пробил с нескольких метров, но вратарь Камеруна был великолепен».

Дебютный гол Чалова

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Усынин поздравляет нападающего ЦСКА с голом за сборную России, который стал для армейца дебютным.

«Игру на 36-й минуте резко взбодрил Кузяев, который откликнулся на кросс в штрафную, выскочил из-за спины соперника по Лиге 1 Жан-Шарля Кастеллетто, но пробил, увы, в одно касание прямо во вратаря. Фабрис Ондоа из "Нима" успел сложиться и отбить удар. А через четыре минуты после розыгрыша углового сборная России вышла вперёд.

Фёдор Чалов выиграл борьбу на втором этаже, но первый его удар отразил голкипер. Правда, не очень удачно, а потому на добивании первым снова успел форвард ЦСКА. И на этот раз уже вонзил мяч в сетку. Он же, кстати, и первым заменённым в матче: после перерыва вместо него вышел Александр Соболев.

Россия — Камерун Сборная России

Второй тайм активнее начали африканцы, но уже на 51-й минуте Пиняев чудом не удвоил преимущество россиян: защитники соперника криво пытались вынести мяч из штрафной, что он дошёл до Сергея, который пробил под перекладину, но мяч от верхней планки отскочил ещё и в штангу, после чего вылетел в поле. Там его мог бы добить другой "железнодорожник" Баринов, но он банально не успел подстроиться под мяч. Вскоре отличился Соболев после несколько корявого удара, но нападающий был в явном офсайде».

День отменённых голов

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов доволен итогом встречи с Камеруном, несмотря на то, что из-за офсайдов были отменены два из трех голов россиян.

«А вот Пиняеву по-настоящему не повезло! Мяч после его удара попал и в перекладину, и в штангу. Эту атаку, как и многие, наши организовали за счёт активных флангов. Например, с Волковым не всегда доигрывал до конца Нгамалё (что с ним случается и в РПЛ), выступавший в гостях на домашнем динамовском стадионе.

Именно Нгамалё первым был заменён в составе сборной Камеруна — на исходе часа матча. Чего-то сверхъестественного Муми не показал, по крайней мере, Волков не страдал так в борьбе с ним, как Сильянов в противостоянии с представителем АПЛ на своём фланге. Ещё в одном эпизоде Мбемо улетел от защитника "Локомотива", однако снова не реализовал выход один на один, поскольку Сафонов вовремя выбежал из ворот и совершил сейв, сократив дистанцию. Матвей проводил хороший матч — за исключением пары эпизодов, видимо, быстро забыл результативную ошибку в последнем туре РПЛ и перезагрузился.

Россия — Камерун Сборная России

Сборной России перестановки, сделанные Карпиным, помогли перевести игру в нужное русло. Вышли братья Миранчуки и Мухин (на левый фланг полузащиты!), дебютировал за национальную команду в 28 лет универсал "Ахмата" Харин. Мухин даже забил, но, как и Соболев, из офсайда. Во втором тайме хозяева неплохо контролировали мяч, "успокоили" камерунцев. Наша команда в итоге чуть-чуть уступила по количеству ударов — 8:10, а в створ — 3:4, тем не менее одержала победу. Приятную, заслуженную, пусть и не без везения. Сегодня за игру российской сборной точно не стыдно».

Не ударили в грязь лицом

Автор «Спорта день за днем» Иван Жидков подводит итоги товарищеского противостояния, оставшись довольным как результатом, так и антуражем.

«Ровно год потребовался сборной России, чтобы от неопределенности во всем, включая мимику и жесты, перейти к конкретике. Игра с Камеруном вышла разной по качеству. Взбалмошной, рваной, взахлеб. Но самое главное — было перед кем категорически нельзя падать в грязь лицом. Игроки словно заранее это приняли, причем, сами, без подсказок. Далер Кузяев, сравнив унылую обстановку российских стадионов (с чего бы вдруг?) с Францией, явно не ставил задачей убедиться в этом на деле. И наверняка был счастлив снова сыграть за сборную при абсолютной поддержке. То же самое — его партнеры, которые крайне редко играют на "Динамо" при аншлагах. При всем уважении к работе бело-голубых, сборная оказалась вне конкуренции. Неожиданно. Приятно, несмотря на вызов клубу. Индустрия сможет поднять голову? Или все проблемы снова в судьях?

Россия — Камерун Сборная России

То, что Камерун большую часть первого тайма нас напрягал, вряд ли могло кого-то расстраивать. Сборной России нужен был соперник, соответствующий моменту. Который разбудит, разозлит, изгонит "ну и". Игра Камеруна не так уж принципиально отличалась от той, что мы регулярно видим в ее исполнении на чемпионатах мира. Но ее было достаточно, чтобы вытащить наружу эмоции, поверить, что это отборочный матч. Сейчас, когда несколько сотен тысяч человек обеспечивают относительно спокойные хлеб и зрелища большинству, нам не так важно, на какой турнир.

Когда от тебя мало что зависит, нужно жить в моменте, сохранять себя в окружающей среде, не опускаться до уровня "зачем мыться, все равно умрем". И пока одни выносят сор из избы, пытаясь в очередной раз создать в теле РФС обособленную структуру, другие привозят Камерун, на который приходят зрители. Полагаю, после сегодняшнего мало у кого остались сомнения, что в сборную назначают, а не нанимают. Следует помнить об этом, когда через пару дней на пустыре под Анталией матч снова превратится в товарищеский…»

Камерун подвела реализация

Автор Soccer.ru Вадим Багров оценивает работу главного тренера сборной России и находит за что покритиковать Валерия Карпина.

«Важно было победить, ведь родной публике сборную давно не показывали. Если мысленно отделять позиционную работу команды в статике, то получите приличные расположения футболистов. Но как только выдергивались — Камерун ловил пасами за спину. Хозяева поля пытались сыграть в пас, то вылезала давняя проблема сборной, а именно жесткий брак, когда три точных паса подряд это маленький подвиг.

Национальная команда играет так редко и лишена официальных поединков, что тяжело показать цельный футбол. Но для этого у сборной есть тренер. Сегодня Карпин работал осторожно. Камерунцы быстро справились с прессингом в стиле "Ростова". А дальше пошел подсчет ошибок. Сафонов допускал их реже, чем все остальные игроки обороны в двух составах. Плохо, что Карпин не настроил команду на подборы, но брака для этого было слишком много.

Соперник показался более техничной командой. Карпину стоило лучше изучать камерунцев, чтобы закрыть им фланги. Также не следовало рано убирать Чалова, ведь Соболев не вошел в игру. Выход братьев Миранчуков читался, но тоже не изменил поединок. Зато универсальность Кузяева позволила убрать с поля Баринова. И если отнять камерунские контратаки с чистыми выходами на ворота Сафонова, то получается лучший матч сборной России за пару лет.

А если добавить, что это редкий приличный соперник и удалось вовремя забить, то вместо скучной нулевой ничьей получили победу. Сафонов несколько раз выручил, Волков пару раз пробежался по флангу, а Карпин в последние полчаса матча сумел сбалансировать игру заменами. С мячом начали играть намного спокойнее и строже, чем до перерыва. Высокий прессинг оказался опасным для его авторов, а вот катание мяча поперек поля убивало время, что выгодно команде, которая ведет в счете.

Россия — Камерун Сборная России

Камеруну не хватило усиливающих замен. Но тренер Сонг понимал, что его защитники тоже умеют паниковать, как футболисты Карпина. Африканцы тоже осторожничали, выжидали хорошей атаки, но устали. До матча отмечали, что Камерун теперь не такой сильный, как был, а сегодня их подвел не класс, а реализация. А Чалов наоборот порадовал, выжал важный гол. Плохо, что не забили ещё раз после перерыва, чтобы зафиксировать победу, но были приятные моменты впервые за много месяцев.

Всё о футболе России

Не хватало Головина, чтобы привязать инсайдов и форварда к хавбекам. Также мог пригодиться Джикия с его первым пасом. Но Георгий вряд ли готов физически. Боялись, что начнет проигрывать камерунцам в скорости еще сильнее, чем Солдатенков. Победили — важно для публики и морального состояния команды, но заставили нервничать — не отказались от старых привычек. Состав был боевым, поэтому смотрелась сборная России лучше, чем в снотворных поединках последних двух лет. Надо чаще играть дома, чтобы благодаря заполненным трибунам не засыпала совесть футболистов».