Трансферный дайджест. 3 — 9 октября

Лоис Опенда

«РБ Лейпциг», нападающий, 23 года

Бельгийский форвард «РБ Лейпциг» Лоис Опенда может уже зимой сменить клубную прописку и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Football Transfers стало известно о том, что 23-летний нападающий попал в сферу интересов «Челси». Лондонский коллектив намерен во время зимнего трансферного окна сделать предложение и попытаться оформить трансфер игрока.

Напомним, что Опенда только летом перебрался в «РБ Лейпциг» из французского «Ланса».

В текущем сезоне Опенда провел 11 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Лоис Опенда globallookpress.com

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бельгии в 35 млн евро.

Наш прогноз: Опенда останется в «РБ Лейпциг» минимум до конца недели.

Каору Митома

«Брайтон», полузащитник, 26 лет

Атакующий полузащитник «Брайтона» Каору Митома может во время январского трансферного окна пойти на серьезное повышение.

По информации Fichajes, в переходе японского вингера заинтересованы сразу два топ-клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Также сообщается, что оба клуба планируют сделать «Брайтону» официальное предложение по 26-летнему японцу в зимнее трансферное окно.

Каору Митома globallookpress.com

В текущем сезоне Митома принял участие в восьми поединках чемпионата Англии, в которых смог три раза поразить ворота соперника и трижды результативно ассистировал партнерам по команде.

Наш прогноз: Митома покинет «Брайтон» либо зимой, либо летом.

Лерой Сане

«Бавария», полузащитник, 27 лет

На хавбека «Баварии» Лероя Сане есть серьезный спрос в Испании. Игрок центра поля сборной Германии может оказаться там уже следующим летом.

27-летним немцем интересуются сразу два топовых клуба чемпионата Испании — «Реал» и «Барселона», информирует Bild.

Действующее соглашение Сане с мюнхенцами рассчитано до лета 2025 года, поэтому испанские гранды могут попробовать оформить трансфер футболиста на правах свободного агент и совершенно бесплатно.

Сане планирует обдумать свое будущее в конце сезона.

Лерой Сане globallookpress.com

В нынешнем сезоне Бундеслиги Сане провел уже семь, в которых забил шесть мячей.

Наш прогноз: Сане покинет «Баварию» следующим летом.

Кефрен Тюрам

«Ницца», полузащитник, 22 года

Хавбек «Ниццы» Кефрен Тюрам в ближайшее время может перебраться в Италию и воссоединиться со своим братом Маркусом Тюрамом в «Интере».

Как сообщает Calciomercato, «нерадзурри» намерены оформить трансфер полузащитника и готовы заплатить за его переход 25-30 миллионов евро.

Согласно информации Transfermarkt, стоимость 22-летнего игрока составляет 40 миллионов евро, а его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

Кефрен Тюрам globallookpress.com

В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету Тюрама семь матчей без результативных действий и три желтые карточки.

Наш прогноз: Кефрен Тюрам перейдет в «Интер».

Габриэл Жезус

«Арсенал», нападающий, 26 лет

Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может оказаться в итальянской Серии А.

По информации ANSA, в услугах 26-летнего форварда заинтересован «Наполи». Неаполитанский коллектив рассматривает игрока сборной Бразилии в качестве потенциально возможной замены нигерийцу Виктору Осимхену, который может покинуть коллектива.

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В шорт-листе «Наполи» есть и другие кандидаты на позицию нападающего, однако именно Жезус является самым желанным вариантом.

Габриэл Жезус globallookpress.com

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Жезус принял участие в шести поединках, в которых смог забить только один мяч.

Наш прогноз: Жезус останется в «Арсенале».