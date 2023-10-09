Трансферный дайджест. 3 — 9 октября

Лоис Опенда
«РБ Лейпциг», нападающий, 23 года
Бельгийский форвард «РБ Лейпциг» Лоис Опенда может уже зимой сменить клубную прописку и перебраться в английскую Премьер-лигу.
Football Transfers стало известно о том, что 23-летний нападающий попал в сферу интересов «Челси». Лондонский коллектив намерен во время зимнего трансферного окна сделать предложение и попытаться оформить трансфер игрока.
Напомним, что Опенда только летом перебрался в «РБ Лейпциг» из французского «Ланса».
В текущем сезоне Опенда провел 11 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бельгии в 35 млн евро.
Наш прогноз: Опенда останется в «РБ Лейпциг» минимум до конца недели.
Каору Митома
«Брайтон», полузащитник, 26 лет
Атакующий полузащитник «Брайтона» Каору Митома может во время январского трансферного окна пойти на серьезное повышение.
По информации Fichajes, в переходе японского вингера заинтересованы сразу два топ-клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Также сообщается, что оба клуба планируют сделать «Брайтону» официальное предложение по 26-летнему японцу в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Митома принял участие в восьми поединках чемпионата Англии, в которых смог три раза поразить ворота соперника и трижды результативно ассистировал партнерам по команде.
Наш прогноз: Митома покинет «Брайтон» либо зимой, либо летом.
Лерой Сане
«Бавария», полузащитник, 27 лет
На хавбека «Баварии» Лероя Сане есть серьезный спрос в Испании. Игрок центра поля сборной Германии может оказаться там уже следующим летом.
27-летним немцем интересуются сразу два топовых клуба чемпионата Испании — «Реал» и «Барселона», информирует Bild.
Действующее соглашение Сане с мюнхенцами рассчитано до лета 2025 года, поэтому испанские гранды могут попробовать оформить трансфер футболиста на правах свободного агент и совершенно бесплатно.
Сане планирует обдумать свое будущее в конце сезона.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Сане провел уже семь, в которых забил шесть мячей.
Наш прогноз: Сане покинет «Баварию» следующим летом.
Кефрен Тюрам
«Ницца», полузащитник, 22 года
Хавбек «Ниццы» Кефрен Тюрам в ближайшее время может перебраться в Италию и воссоединиться со своим братом Маркусом Тюрамом в «Интере».
Как сообщает Calciomercato, «нерадзурри» намерены оформить трансфер полузащитника и готовы заплатить за его переход 25-30 миллионов евро.
Согласно информации Transfermarkt, стоимость 22-летнего игрока составляет 40 миллионов евро, а его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету Тюрама семь матчей без результативных действий и три желтые карточки.
Наш прогноз: Кефрен Тюрам перейдет в «Интер».
Габриэл Жезус
«Арсенал», нападающий, 26 лет
Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус может оказаться в итальянской Серии А.
По информации ANSA, в услугах 26-летнего форварда заинтересован «Наполи». Неаполитанский коллектив рассматривает игрока сборной Бразилии в качестве потенциально возможной замены нигерийцу Виктору Осимхену, который может покинуть коллектива.
В шорт-листе «Наполи» есть и другие кандидаты на позицию нападающего, однако именно Жезус является самым желанным вариантом.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Жезус принял участие в шести поединках, в которых смог забить только один мяч.
Наш прогноз: Жезус останется в «Арсенале».