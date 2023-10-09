Бундеслига. Статус-кво сохранен

Первая четверка немецкого чемпионата добилась побед в 7-м туре. «Байер» сохранил лидерство в Бундеслиге, «Бавария» и «Боруссия» Д продолжают погоню за «фармацевтами».

Изменения в турнирной таблице

На пятое место чемпионата Германии поднялся «Хоффенхайм», которому удалось оттеснить с этой позиции «Лейпциг» (6 место), а также поменялись местами «Айнтрахт» (8 место) и «Фрайбург» (9 место).

На четыре строчки в турнирной таблице поднялся новичок Бундеслиги — команда «Дармштадт 98» (11 место). На два места вверх поднялась «Боруссия» М (с 14-го на 12-е место).

Календарь и таблица Бундеслиги

Опустились в чемпионате такие команды, как «Унион» (с 11-го на 13-е), «Вердер» (с 12-го на 14-е), «Аугсбург» (с 14-го на 15-е).

Топ-4

Лидерство в чемпионате Германии сохранил «Байер», клуб из Леверкузена побеждает в третьем матче подряд. В 7-м туре «фармацевты» разгромили «Кёльн» (3:0).

В составе «Байера» в первом тайме голами отметились Йонас Хофманн и Джереми Фримпонг. Во второй половине поединка еще один мяч в сетку ворот соперника отправил Виктор Бонифасе. В итоге «Байер» набрал 19 очков в турнирной таблице.

На очко меньше у «Штутгарта», «швабы» в последней игре чемпионата также добились успеха. Был обыгран «Вольфсбург» со счетом 3:1.

Третье место чемпионата Германии делят лучшие команды сезона 2022/2023 — «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда. Оба клуба нарбали по 17 баллов.

Кингсли Коман, полузащитник «Баварии» globallookpress.com

Итак, на третьем месте расположилась «Бавария». «Немецкая машина» нанесла крупное поражение «Фрайбургу» (3:0). Результат в составе чемпионов сделали Кингсли Коман, который забил два мяча и Лерой Зане.

В топе Бундеслиги — «шмели» из Боруссии, которые на своем поле переиграли берлинский «Унион» (4:2). Три очка «черно-желтые» завоевали благодаря голам Никласа Фюллькруга, Нико Шлоттербека, Юлиана Брандта и Юлиана Рюэрсона.

Тур № 8

Матчи 8-го тура чемпионата Германии пройдут с 20 по 22 октября.

Откроет программу тура матч с участием «Боруссии». В пятницу, 20 октября дортмундцы примет бременский «Вердер».

Все прогнозы на Бундеслигу

Лидер Бундеслиги «Байер» свой матч проведет в субботу, 21 октября. Это будет гостевая игра против «Вольфсбурга». У «Бавария» ожидается выезд к команде «Майнц 05».