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    Бундеслига. «Байер» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 6-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Байер» — единоличный лидер чемпионата Германии
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    «Байер» — единоличный лидер чемпионата Германии
    «Бавария» оступилась в минувшем туре, шансом воспользовался «Байер» и вышел на чистое первое место в немецкой Бундеслиге. «Борусся» из Дортмунда также своего шанса не упустила и вплотную подобралась к «немецкой машине».

    Изменения в турнирной таблице

    «Бавария» потеряла очки в 6-м туре чемпионате и не удержалась на первом месте, опустившись на 3-ю строчку. «Немецкую машину» в турнирной таблице обошли «Байер» (1 место) и «Штутгарт» (2 место).

    С шестого на четвёртое место в чемпионате поднялась «Боруссия» Д. «Шмели» обогнали в первенстве «Лейпциг» (5 место) и «Хоффенхайм» (6 место).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На три позиции свое положение улучшил клуб «Хайденхайм» (10 место). В итоге вниз по таблице опустились «Унион» (11 место), «Вердер» (12 место) и «Аугсбург» (14 место).

    С 15-го на 13-е место в чемпионате Германии поднялась «Боруссия» из Гладбаха. Также в плюсе оказался клуб «Дармштадт 98», который взлетел с 17-й строчки на 15-ю. В зоне вылета оказались «Бохум» (с 14-го на 16-е) и «Кёльн» (с 16-го на 17-е).

    Новый лидер

    В чемпионате Германии — новый лидер, им стала команда «Байер». На протяжении пяти туров «фармацевты» делили 1 место с «Баварией». И вот, мюнхенский клуб допустил осечку, а леверкузенский коллектив своего шанса не упустил.

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  • 29/09/2023

    • В 6-м туре Бундеслиги «Байер» на выезде разгромил «Майнц 05» (3:0). В составе победителей голами отметились Алехандро Гримальдо и Йонас Хофманн. Также был зафиксирован автогол в исполнении Ван ден Берга. В итоге «Байер» набрал в турнирной таблице 16 очков и вышел на чистое первое место.

    Топ-4

    Следом в чемпионате идёт «Штутгарт», к шестому туру «швабы» 15 пунктов. К тому же, команда выиграла в четвёртом матче подряд, обыграв в гостях «Кельн» (2:0). Дублем в поединке отметился Дениз Ундав.

    В тройке лидеров расположился действующий чемпион Бундеслиги — «Бавария». Мюнхенский клуб потерял очки в гостевом матче с «Лейпцигом» (2:2).

    «Бавария» изначально «горела» в два мяча, пока всё не изменилось во втором тайме. На 57-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. А на 70-й минуте встречи Лерой Зане забил второй мяч и спас «немецкую машину» от поражения.

    Гарри Кейн, игрок «Баварии»
    globallookpress.com

    Таким образом «Бавария» заработала 14 баллов и опустилась на 3 место. А «Лейпциг» набрал 13 очков и опустился на 5-ю строчку.

    В топ-4 чемпионата Германии ворвалась дортмундская «Боруссия». «Чёрно-жёлтые» выиграли у «Хоффенхайма» (3:1). В составе «шмелей» отметим голы в исполнении Никласа Фюллькруга, Марко Ройса и Юлиана Рюэрсона.

    Тур № 7

    Матчи 7-го тура чемпионата Германии пройдут с 6 по 8 октября.

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    Лидер Бундеслиги «Байер» свой матч проведет дома против «Кёльна». Игра состоится в воскресенье, 8 октября. В этот же день «Бавария» попытается вернуться на первое место в домашнем поединке с «Фрайбургом».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Днем ранее, в субботу 7 октября «Боруссия» Д на своей арене примет «Унион». А «Вольфсбург» пожалует в гости к одному из лидеров турнира — «Штутгарту».

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