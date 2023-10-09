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    АПЛ. Двоевластие в чемпионате: в лидерах нет МС

    Итоги 8-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
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    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
    «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» и потерял первое место в английской Премьер-лиге. На вершину АПЛ поднялся «Тоттенхэм», а МЮ и «Челси» улучшили положение в середине турнирной таблицы.

    Изменения в турнирной таблице

    «Тоттенхэм» (1 место) и «Арсенал» (2 место) возглавили английскую Премьер-лигу, сместив с лидерства действующего чемпиона «Манчестер Сити» (3 место).

    Помимо изменений в первой тройке чемпионате, перестановки произошли еще с шетью командами английского чемпионата. Так поменялись местами «Фулхэм» (12 место) и «Ноттингем Форес» (13 место), а также «Вулверхэмптон» (14 место) и «Брентфорд» (15 место).

    Календарь и таблица АПЛ

    В зоне вылета тоже есть рокировка, на ступеньку вверх поднялся «Бернли» (18 место), который обошел в чемпионате «Борнмут» (19 место). Несмотря на изменение, оба клуба остались в группе аутсайдеров.

    Двоевластие

    В центральной битве 8 тура сошлись лучшие клубы минувшего сезона: «Арсенал» на своём поле принимал «Манчестер Сити».

    В этом матче соперники создали на двоих 16 моментов, из которых 12 организовали футболисты «Арсенала». Один завершился взятием ворот, на 86-й минуте поединка Габриел Мартинелли забил победный гол в ворота «Сити» и принес победу лондонскому клубу.

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    • Таким образом «Арсенал» набрал 20 очков в английском чемпионате и смог обойти в таблице «Манчестер Сити», у которого остались 18 баллов. «Горожане» в свою очередь потерпели второе поражение подряд, и это после шести побед на старте сезона.

    20 баллов набрал другой клуб из Лондона — «Тоттенхэма». «Шпоры» по дополнительным показателям вышли на первое место, а «Арсенала» — на второе.

    «Тотенхэм»
    globallookpress.com

    Итак, «Тоттенхэм» в рамках минувшего 8-го тура сыграл на выезде против дебютанта лиги — «Лутона». Встреча завершилась минимальной викторией «шпор» со счетом 1:0. Победный гол в составе «Тоттенхэма» на 52-й минуте матча забил Ван де Вен.

    Игра ТОПов

    В топ-4 английской Премьер-лиги входит «Ливерпуль», у которого в активе набранных очки красуется цифра 17.

    Мерсисайдцы не могут выиграть уже во втором матче подряд. В 8-м туре чемпионата «Ливерпуль» упустил победу в игре с «Брайтоном» (2:2), пропустив на 78-й минуте. В составе клуба дубль на свой счет записал Мохаммед Салах.

    Мохаммед Салах, игрок «Ливерпуля»
    globallookpress.com

    На 10-м месте расположился «Манчестер Юнайтед», который добился победы в последней игре над «Брентфордом» (2:1). «Красных дьяволов» от поражения спас британский полузащитник Скотт Мактоминей, который забил два мяча в компенсированное время — на 93-й и 97-й минутах. В итоге МЮ набрал 12 очков.

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  • 07/10/2023

    • 11-ю строчку занимает «Челси», лондонский клуб на выезде разгромил «Бернли» (4:1). В составе «аристократов» отметим авторов голов: это Коул Палмер, Рахим Стерлинг и Николас Джексона. Также был забит автогол в исполнении Амена Аль-Дахила.

    После это победы «Челси» аккумулировал 11 очков, впереди у лондонского клуба тяжелый график игр: матчи против лидеров АПЛ — «Арсенала» и «Тоттенхэма».

    Тур № 9

    Матчи следующего 9-го тура чемпионата Англии пройдут с 21 по 23 октября.

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    Центральный матч игрового дня запланирован на субботу, 21 октября: в дерби Лондона «Челси» сразится с «Арсеналом». Чемпион «Манчестер Сити» попытается реаблитироваться в домашней игре с «Брайтоном».

    Все прогнозы на АПЛ

    Завершит 9-й тур матч с участием второго лидера АПЛ: «Тоттенхэм» на своей арене сыграет против «Фулхэма». Эта игра запланирована на понедельник, 23 октября.

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