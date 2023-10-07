Камбэк Мактоминея. Дубль шотландца спас «МЮ» от позора, но вопросов к Тен Хагу все больше

«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Брентфорд», встреча завершилась со счетом 2:1. У гостей счет открыл Матиас Йенсен (26). Хозяева сравняли на третьей добавленной минуте второго тайма благодаря точному удару Скотта Мактоминея, а спустя четыре минуты он оформил дубль. «Манчестер Юнайтед» располагается на 9‑м место в таблице АПЛ с 12 очками, а «Брентфорд» идет 14‑м с 7 очками.

Ферги-тайм

Автор The Guardian Джейми Джексон славит автора победного дубля Скотта Мактоминия, не забывая о Гарри Магуайре, сделавшем ассист на победный мяч.

«Скотт Мактоминей и Гарри Магуайр: два маловероятных героя, которые спасли "Манчестер Юнайтед" от падения на дно и повторения антирекорда 44-летней давности, когда рекордные 20-кратные чемпионы Англии потерпели три поражения подряд на "Олд Траффорд".

Именно к этому все и шло в добавленное время для отчаявшейся команды Эрика тен Хага, когда "Брентфорд" вел со счетом 1:0. Затем Алехандро Гарначо просочился по левому флангу и запустил мяч, он срикошетил и попал к Мактоминею, который пробил точно, к облегчению всех болельщиков "Юнайтед".

Это была первая часть великого камбэка. Во второй части на сцену вышел Магуайр. Как и Мактоминей, он был выставлен на продажу в летнее окно, но в итоге оба остались, поскольку не было покупателей ни на бывшего капитана, ни на воспитанного в академии полузащитника.

Бруну Фернандеш со штрафного справа налево нанес удар в штрафную, и Магуайр взлетел вверх с прекрасным ударом головой в сторону Мактоминея, который кивком головы забил победный мяч, который заставил его, его товарищей по команде, Тен Хага и весь стадион сойти с ума. Шотландец вышел на поле на 88-й минуте.

Мактоминей был рад забить в так называемое "время Ферги", названное в честь сэра Алекса Фергюсона, бывшего прославленного тренера "Юнайтед", который ушел в отставку в мае 2013 года. "Я смотрел документальный фильм [Дэвида] Бекхэма, и он [сэр Алекс] всегда смотрел на свои часы в это время", — сказал он. "Это просто показывает, что теперь можно забить победный гол на последней минуте".

До тех пор, пока счет не был сравнян, "Брентфорд" повел в счете благодаря первому удару Матиаса Йенсена на 26-й минуте, что стало результатом той катастрофической игры, которая отравила сезон "Юнайтед". Около центрального круга неаккуратный Каземиро отдал мяч Брайану Мбуэмо. "Брентфорд" запустил мяч вниз, Виктор Линделеф не смог выбить снаряд, Каземиро все еще дремал, а когда Йоан Висса нашел Дженсена, его удар прошел под правой рукой незадачливого Андре Онана.

После гола Мактоминея на 97-й минуте судья Эндрю Мэдли почти мгновенно дал свисток об окончании матча, и на лице полузащитника отразилось адреналиновое блаженство — и неверие, потому что, хотя "Юнайтед" никогда не сдавался, они были настолько разобщены, что день, казалось, неизбежно принесет еще больше боли».

«МЮ» выиграл от отчаяния

Автор The Telegraph Сэм Уоллес считает, что дубль Мактоминея спас Тен Хага от потенциального увольнения.

«После финального свистка партнеры по команде Скотта Мактоминея потянулись обнять его, как если бы он был счастливым талисманом, и на несколько минут единственный шотландец в команде "Манчестер Юнайтед" почувствовал связь с прошлым, когда такие победы были всегда возможны.

Выйдя на замену на 87-й минуте, Мактоминей забил дважды, и этого было достаточно для потрясающего камбэка в стиле славных лет сэра Алекса Фергюсона. Драматизм такого уровня когда-то был приурочен к финалам Лиги чемпионов, матчам за выигрыш чемпионского титула или эпическим дерби, но, проигравыя один гол дома "Брентфорду" и имя уже шесть поражений в этом сезоне, можно сказать, что это было не менее важно.

Гол Мактоминея, возможно, изменил ход сезона — хотя столь неудачное выступление, когда радость утихнет, будет вызывать некоторую обеспокоенность у Эрика тен Хага. Однако на данный момент он может претендовать на звание первого тренера "Юнайтед", который смог добиться победы в Премьер-лиге, проигрывая к 90-й минуте. Даже самому Фергюсону это никогда не удавалось. Знаменитые два гола Стива Брюса в ворота "Шеффилд Уэнсдей" 30 лет назад были забиты по обе стороны отметки в 90 минут.

Как и тогда, "Юнайтед", казалось, воплотил эту победу в жизнь силой воли. В 1993 году у них была перспектива выиграть первый чемпионский титул за 26 лет, объединив все качества великой команды. В октябре 2023 года им двигало просто отчаяние, и желание оть чуть-чуть улучшить ситуацию. Трудно сказать, насколько плохой была эта игра в тот момент, когда Тен Хаг сделал свою пятую и последнюю замену за день — Мактоминея вместо Софьяна Амрабата.

"Юнайтед" терпел седьмое поражение во всех 11 играх в этом сезоне. Когда позже его спросили, что сказал Тен Хаг своему шотландскому полузащитнику в те решающие последние секунды перед тем, как он вышел на игру, Мактоминей ответил, что шум толпы помешал ему услышать инструкции. "Он [Тен Хаг], вероятно, сказал что-то вроде: Давай и забивай", — сказал Мактоминей, — "что я и сделал".

Неужели Тен Хаг просто сказал шотландскому полузащитнику, который доказал свою результативность для своей сборной, забить гол? "Нет, — ответил Тен Хаг, — я сказал: Забей два гола".

Это был энергичный послематчевый Тен Хаг, который говорил своим игрокам, что, если они не могут справиться с давлением игры за "Юнайтед", им следует отправиться куда-нибудь еще, но в то же время он был уверен, что сможет. Он не раз говорил, что атмосфера в раздевалке хорошая, как будто он это подчеркивал.

Поражение, как наверняка знал Тен Хаг, сигнализировало бы о том, что команда в такой форме, за которую тренеров увольняют. Это должно было стать их третьим поражением подряд дома за 18 дней. Ранее "Брентфорд" выиграл один раз в лиге за весь сезон, против "Фулхэма" 19 августа. Каземиро был заменен в перерыве и выглядел готовым полететь прямиком на частном самолете в Саудовскую профессиональную лигу. Золотой мальчик прошлого сезона Маркус Рашфорд был заменен в третьей игре подряд.

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Позже Тен Хаг много говорил о качествах Мактоминея, игрока, который, по его словам, воплощал дух "Манчестер Юнайтед" во всех отношениях и будет бороться за клубную эмблему каждую минуту. Почему же тогда он стал заменой? Болезнь не дала ему сыграть против "Кристал Пэласа", и с тех пор он изо всех сил пытался вернуть себе место в составе. Тем не менее, кажется, что теперь он опережает Каземиро, получившего красную карточку в матче против "Галатасарая" во вторник и мало эффективного в унылом первом тайме».

«Брентфорд» не заслуживал поражения

Автор Daily Mail Роб Дрейпер отдает должное гостям, которые в первом тайме выглядели куда более уверенными, чем их именитые оппоненты.

«Но пожалейте бедный "Брентфорд". На протяжении 92 минут они были почти идеальны. На "Олд Траффорд" была одна команда, уверенно игравшая в соответствии с последовательным тактическим планом, а другая, которая выглядела все более потерянной, представляла собой группу людей, отчаянно ищущих лидерства и стратегии. Именно последняя команда набрала очки.

Действительно, на протяжении большей части этой игры дела Тен Хага выглядели настолько мрачными, что даже Томас Франк в своем горьком разочаровании — "даже счет 1:1 был бы несправедливым" — мог сочувствовать. Пережив поражение после того, как его "Брентфорд" провел почти идеальный матч, он в конце концов ухватился за единственную соломинку для утешения. "Я рад за Эрика, потому что думаю, что, если бы он проиграл, ему, вероятно, пришлось бы столкнуться с довольно жесткой реакцией руководства".

Пришлось бы, наверняка. Первый гол на 28-й минуте сам по себе продемонстрировал, насколько бессвязной и неуверенной является его команда. Они отстали в счете после удара, который начался с их собственного стандарта. Они разыграли у штрафной, и Каземиро дрогнул под напором неудержимого Брайана Мбеумо, который отобрал мяч.

Даже тогда Каземиро имел шанс искупить свою вину, но провалил подкат. Мбеумо перевел мяч на Виссу, и, хотя "Юнайтед" отступал, они бы справились, если бы не беспокойство Виктора Линделофа, который отчетливо выглядел совершенно не на своей позиции в роли защитника на левом фланге.

Слабый удар Виссы был отражен шведом прямо на нападающего, а затем переведен на Матиаса Йенсена, прямо в штрафную. Опять же, его удар был не самым сильным, но Андре Онана, нырнувший вправо, казалось, был больше сосредоточен на том, чтобы отбить мяч ладонью, а не на том, чтобы сделать сэйв. Таким образом, его мягкие руки позволили вполне спасаемому удару открыть счет. Памятка Тен Хагу: Давид де Хеа все еще доступен и сидит без клуба.

Каземиро был освобожден от обязанностей полузащитника в перерыве. "Я хотел больше футбола", — сказал Тен Хаг, и это звучало издевательски. Второй тайм был явно лучше, хотя во многом потому, что "Брентфорд" вернулся к игре на удержание без владения мячом. "Юнайтед" выглядел более слаженным, потому что "Брентфорд" позволил им это сделать».

Рашфорд все еще не в форме

Автор ВВС Саймон Стоун не впечатлен игрой нападающего «Манчестер Юнайтед», который не блещет в новом сезоне.

«Невозможно недооценить то, что дубль Мактоминея сделает для морального духа "Юнайтед" во время международного перерыва. Как и Магуайр, полузащитник мог покинуть "Олд Траффорд" летом, поэтому иронично, что пара объединилась, чтобы спасти ситуацию, которая должна была стать отчаянной для Тен Хага.

Предотвращение антирекорда 1977 года и, что более уместно, трех домашних поражений за неделю против соперников, которых, как большинство наблюдателей ожидали бы, нудно было было обыгрывать относительно спокойно, дает передышку от удушающей ситуации.

Но как только сладкий прилив эйфории утихнет, Тен Хаг поймет, что ему предстоит еще много работы, чтобы превратить "Юнайтед" в тот целостный состав, в который он превратил их в прошлом сезоне. Нет никого, кто олицетворял бы недомогание "Юнайтед" больше, чем Маркус Рашфорд.

Хотя после чемпионата мира именно он действительно пошел на подъем, который привел его к 30 голам в прошлом сезоне, к этому моменту в прошлом сезоне он забил уже пять голов. Теперь же он застопорился на единственном голе, который он забил "Арсеналу" 3 сентября.

Язык тела Рашфорда плохой. В какой-то момент он попытался контролировать высокий вынос из зоны "Брентфорда", но мяч проскочил под его ногой и ушел в аут, который он выполнил сам, а затем направился в сторону той зоны.

Когда он побежал отрабатывать в обороне, чтобы отдать пас Онана, когда "Брентфорд" убежал в контратаку после углового "Юнайтед", Рашфорд тяжеловесно двинулся вперед, хотя хозяева довольно быстро снова перевели мяч в атаку.

Он заставил сделать небольшой сейв вратаря-дебютанта Премьер-лиги "Брентфорда" Томаса Стракошу, когда первый период подходил к концу, но он также пробил очень далеко от створа через 10 минут после начала второго тайма.

Все это было так далеко от того Рашфорда, которым он является в свои лучшие годы, используя свой темп, чтобы вывести из строя даже лучшую защиту, и неудивительно, что его сняли всего через час игры, когда Тен Хаг пытался отыграться. Как оказалось, "Юнайтед" пришлось ждать еще 24 минуты, прежде чем замена сыграла решающую роль».

Забытый Мактоминей спас Тен Хага благодаря духу «Манчестер Юнайтед»

Автор Sky Sports Питер Смит также отдает должное автору победного дубля, который ждал удобного момента показать тренерскому штабу, что его рано списывать со счетов.

«Строка послематчевого интервью Скотта Мактоминея привлекает внимание. Между тем, как он описал свой волшебный выигрыш в матче с двумя голами в компенсированное время как свой "любимый момент на футбольном поле" и то, как это может стать поворотным моментом для борющейся команды, было что-то вроде заявления.

"Я просто рад внести свой вклад и показать им, что я могу это сделать".

Имеет ли он в виду босса Эрика тен Хага и его тренерский штаб, которые оставили его на скамейке запасных во время поражений от "Кристал Пэлас" и "Галатасарая" на прошлой неделе? Или болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые провели лето в надежде на приход новых полузащитников с трансферного рынка?

Какой бы ни была мотивация Мактоминея, было также интересно услышать, как он отдает должное идеалу "Манчестер Юнайтед" — никогда не сдаваться и тому, как игра до финального свистка была вбита в него с тех пор, как его путь в "Юнайтед" начался в пятилетнем возрасте.

Неизбежность победного камбэка во "время Ферги" не была главным чувством, когда "Юнайтед" пытался разгромить "Брентфорд" в субботу. Действительно, отмененный автогол Кристоффера Аера казался заключительным актом в очередном сокрушительном поражении.

Но Мактоминей — качественный игрок, несмотря на то, что говорят его недоброжелатели. А когда это сочетается с верой, убежденностью и решимостью бороться за победу до самой последней секунды, это может стать опасной перспективой для любого соперника на "Олд Траффорд". После перерыва на матчи сборных Мактоминей может оказаться в более заметной роли».

Не пора ли убрать Онана с линии огня?

Автор The Athletic Дэн Шелдон размышляет, не пора ли Эрику тен Хагу принимать серьезные решения относительно вратарской позиции.

«Если учесть, как "Юнайтед" отреагировал на уход Давида де Хеа, проложив путь к подписанию Онана, было бы огромным решением, если бы Тен Хаг решил отказаться от него после перерыва в сборной.

Однако, когда "Стретфорд Энд" иронически праздновал в середине второго тайма то, что Онана удалось забрать мяч, трудно не думать о том, что терпение болельщиков начинает иссякать.

27-летний футболист должен был добавить новое измерение "Юнайтед" своим распределением мяча, но удары от ворот в матче с "Брентфордом", где Джонни Эванс отдавал ему короткий пас, а он затем выносил подальше были странными.

Тен Хагу нужно, чтобы его трансфер начал работать, поэтому замена голкипера будет признанием от имени голландца того, что, возможно, Онана не является решением его вратарской проблемы. Два сухих матча в 11 играх — плохой результат, но, учитывая постоянно меняющуюся защиту, будет ли Алтай Байындыр лучше?»

Ужасная оборона «МЮ»

Автор ESPN Роб Доусон отмечает катастрофически неудачную игру «МЮ» в обороне и у своих ворот.

«В шестой раз из 11 игр в этом сезоне "Юнайтед" пропустил первый гол благодаря настолько плохой защите, что это было похоже на тщательно продуманный комедийный скетч. Ситуация дошла до того, что в середине первого тайма Онана перестал пытаться играть сзади и вместо этого начал посылать длинные передачи Расмусу Хойлунду.

Датский нападающий, сильный и агрессивный на позиции центрального нападающего, был единственным игроком "Юнайтед", который вышел из первого тайма хоть сколько-нибудь заслуженным, а в перерыве Тен Хаг решил, что насмотрелся на Каземиро, и пригласил на его место Кристиана Эриксена.

Каземиро выглядит тенью игрока, который был настолько влиятельным в прошлом сезоне, но он не одинок в своих попытках найти форму. В третьей игре подряд Маркус Рэшфорд был заменен досрочно.

Как и во время поражения от "Пэлас", нападающий сборной Англии был принесен в жертву в середине второго тайма, несмотря на то, что "Юнайтед" отчаянно нуждался в голе. На этот раз его заменили на 63-й минуте после всего лишь одного значимого удара, когда Томас Стракоша, дебютировавший в Премьер-лиге, опустился низко и отразил удар на ближней штанге.

Рэшфорд был лучшим атакующим игроком "Юнайтед" в прошлом сезоне, забив 30 голов во всех соревнованиях, но сейчас уже мало аргументов, чтобы оставить его в команде за счет Алехандро Гарначо.

К месту Онана тоже возникнет больше вопросов после того, как камерунский голкипер пропустил еще один гол, который он должен был отразить. После того, как Каземиро получил красную карточку в матче с "Галатасараем" из-за ужасного паса вратаря в центр поля, он был виноват в голе "Брентфорда", который сильно приблизил гостей к их первой победе на "Олд Траффорд" с 1937 года.

На первый взгляд казалось, что удар Дженсена попал в угол, но повторы показали, что Онана пытался отбить мяч правой рукой и сделал это ужасно неправильно. Позже он немного искупил свою вину, сделав два хороших сейва, но игрока сборной Турции Алтая Байындыра, перешедшего летом из "Фенербахче", можно будет понять, если сидя на скамейке запасных он задавался вопросом, что должно произойти, чтобы он получил шанс».