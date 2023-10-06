Лига чемпионов. Лучший игрок на данный момент, темные лошадки и как спасти «МЮ»?

Групповой этап Лиги чемпионов 2023/24 уже в самом разгаре, и закончился второй тур: «Бавария», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити» и «Барселона» — единственные команды, сохраняющие 100%-ный результат.

1. У какой топ-команды проблемы после второго тура?

Пять команд имеют по нулю очков, но, очевидно, «Манчестер Юнайтед» выделяется на фоне «Униона», «Бенфики», «Селтика» и «Антверпена». Не в последнюю очередь благодаря постоянной драме в команде (Антони, Глейзеры, Джейдон Санчо, выбывшая половина стартовой четверки защитников и т. д.) и паршивым результатам в АПЛ.

В Лиге чемпионов манкунианцы провели две игры, потерпели два поражения, и перспективы выхода в 1/8 финала уже стали довольно туманными. Они забили пять голов в играх против мюнхенской «Баварии» и «Галатасарая», но просто ужасно действовали в защите (в том числе и из-за ошибок Онана), пропустив семь голов за 180 минут.

Дома от «Галатасарая» они получили три гола, но могло быть еще хуже. Мауро Икарди не реализовал пенальти после удаления Каземиро, а также имел хороший шанс в добавленное время при счете 3:2. Это не первый случай в новейшей истории, когда «Юнайтед» сталкивается с проблемами на групповом этапе еврокубков: как в сезоне 2015/16, так и в сезоне 2020/21 он вылетал, не попав в плей-офф.

Еще один топ-клуб, у которого возникли проблемы — «Пари Сен-Жермен». Парижане идут вторыми в квартете F, но характер их поражения от «Ньюкасла» со счетом 1:4 вызывает беспокойство — давление на Луиса Энрике, который пытается привести команду в порядок, еще больше возрастет.

Добавьте к этому тот факт, что они находятся в самой сложной группе турнира и теперь им предстоят два матча против «Милана», и нетрудно представить, что ПСЖ не удастся выйти в плей-офф. Три ничьи и поражение в семи матчах Лиги 1 показывают, что у команды проблема не только в еврокубках. Эпоха после ухода Лионеля Месси и Неймара, где игра будет построена вокруг Килиана Мбаппе и французской молодежи, начинается довольно непросто.

Наконец, нельзя не упомянуть «Арсенал». Лондонский клуб также идет на втором месте с группе В, но Микелю Артете не стоит принимать это как должное. Впереди два матча с «Севильей», которая как дома, так и на выезде может быть очень сложным соперником. А бороться «канонирам» приходится на два фронта — впереди не менее важный матч с «Ман Сити» в АПЛ.

2. Кто из аутсайдеров может выйти в плей-офф?

«Копенгаген» еще ни разу не проходил групповой этап, но в первых двух играх этой кампании сделал достаточно, чтобы посеять надежду на то, что на этот раз у датчан есть шанс. В матче против «Галатасарая» в Стамбуле они вели со счетом 2:0 за четыре минуты до конца основного времени и упустили победу только оставшись в меньшинстве.

Затем они повели в счете дома против «Баварии», но проиграли с минимальным отрывом — 1:2. Их судьба в группе А будет решена в двух матчах подряд против «Манчестер Юнайтед», а поскольку команда Эрика тен Хага играет сейчас не очень хорошо, чемпионы Дании могут преподнести сюрприз.

Еще одна команда, которая может приятно удивить — «Фейеноорд», идущий на третьем месте в группе Е, с отставанием в одно очко от «Атлетико» и «Лацио». Главный тренер Арне Слот после завоевания титула в Эредивизи отказался идти на повышение в АПЛ, решив попытаться счастья с командой в Лиге чемпионов. Голландцы уже заставили понервничать «матрасников», дважды ведя в Мадриде, но проиграв 2:3. Они могут сделать это и с другими соперниками.

«Реал Сосьедад» при жеребьевке находился в четвертой корзине, так что технически это слабейшая команда в своей группе Д, где также выступают «Интер» и «Бенфика», считавшиеся фаворитами. Вместо этого «Сосьедад» занимает первое место после двух игр благодаря ничьей с итальянцами и победе над «Зальцбургом» со счетом 2:0. За Таке Кубо и Браисом Мендесом очень интересно наблюдать, и у команды есть характер. И Захарян, не будем забывать про Захаряна.

3. Какой игрок на данный момент превзошёл ожидания?

Хотя «Манчестер Юнайтед» и проваливается в Лиге чемпионов, но, по крайней мере, нападающий Расмус Хёйлунн начинает отрабатывать вываленные за него манкунианцами 72 млн фунтов.

20-летний игрок стал самым молодым футболистом, забившим голы в своих первых двух матчах ЛЧ после Эрлинга Холанна, когда он оформил дубль в ворота «Галатасарая» после того, как открыл счет своим голам за «Юнайтед» в первом туре против «Баварии». Хёйлунн находится под огромным давлением из-за необходимости выступать в качестве центрального нападающего «МЮ», и пока что он хорошо с этим справляется.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Хулиан Альварес был звездой во время победы «Манчестер Сити» над «Црвеной Звездой» из Белграда, а затем вышел со скамейки запасных и помог победить «РБ Лейпциг» во втором туре. Он становится лучше с каждым матчем и не позволяет наставнику «Сити» Пепу Гвардиоле забывать о себе, когда наступают важные встречи.

У многих не было никаких серьезных ожиданий от Мауро Икарди, но аргентинец сыграл огромную роль в «Галатасарае» в прошлом сезоне, и в этом году он не сбавляет оборотов. Можно отметить и нападающего «Атлетико» Альваро Морату, который летом отказался от солидного контракта в Саудовской Аравии и проводит отличный сезон за мадрицев. Как уже говорилось выше, Браис Мендес действительно впечатляет в составе «Реала Сосьедада».

Также отметим успешно заигравшего в «Барселоне» Жоау Феликса, который был хорош в обеих матчах каталонцев, а также звезду «Реала» Джуда Беллингема. Да, все ожидали, что англичанин будет очень хорош, но вряд ли многие предполагали, что он так быстро окажет такое большое влияние на игру мадридцев, забив важные голы в победах над «Унионом» и «Наполи».

4. Как спастись «Манчестер Юнайтед»?

Очевидно, им нужно набрать четыре из шести очков в двухматчевом противостоянии против «Копенгагена» и избежать поражения от «Галатасарая» в Стамбуле. Затем, в шестом туре, они сыграют с «Баварией», которая, вероятно, к тому времени уже решит задачу по выходу с первого матче и может выпустить третий состав.

Это восемь очков, которые они могут получить, не будучи особенно хороши. И этого может быть достаточно — нужно лишь идти от игры к игре. Успех в матчах с «Копенагеном» даст им шанс возродить свои европейские надежды и придаст эмоциональный толчок перед встречей в Турции.

Что касается игры — им нужно улучшить свою игру в обороне. Это будет непросто, учитывая количество травм, особенно в задней линии: Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Аарон Ван-Биссака, скорее всего, пропустят оставшиеся игры группового этапа, так что Эрик Тен Хаг должен найти способ улучшить игру с помощью игроков, которые у него есть.

Одно из простых решений — вернуть игроков на их естественные позиции, для начала переместив Софьяна Амрабата из роли импровизированного левого защитника в полузащиту, чтобы оказать помощь Каземиро, когда он вернется после дисквалификации. Так «Юнайтед» станет гораздо более надежным в центре поля.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Игру Тен Хагу придется строить вокруг своих лучших игроков, которыми на данный момент являются Бруну Фернандеш и Хейлунн. Способность последнего забивать голы могла бы помочь поднять настроение в команде, но на данный момент перспективы выглядят мрачно.