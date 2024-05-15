Эксклюзивное интервью корреспонденту Livesport.ru Михаилу Пукшанскому дал заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Александр Бородюк. Лучший бомбардир двух чемпионатов Союза поддерживает Марцела Личку, но не согласен с таким пиететом к европейским тренерам.

«Вологда дала мне путь в большой футбол»

— На минувших выходных вы были замечены в Вологде. Что за праздник такой, если сам Бородюк наносил первый удар по мячу?

— Было приглашение от клуба. Естественно, с удовольствием принял, согласился на это мероприятие. Там начинал свою спортивную, игровую карьеру. И второй момент, очень значимый для меня, отдал дань памяти этим символическим ударом Сергею Юрьевичу Кисельникову. Он был чемпионом мира среди юниоров. Светлый человек, прекрасный футболист, который рано ушел из жизни. Кстати, единственный Мастер спорта СССР в Вологде и чемпион мира, по тем временам.

— Кто это для вас?

— Родной брат моей жены. И первый тренер. Умер в 66. Счастлив, что «Динамо» (Вологда) помнит тех, кто стоял у истоков, помнит выдающихся для клуба людей.

— Это ваш первый клуб, по большому счету, второй дом?

— Да, мое становление. Понятно, воспитан в Воронеже, где родился. Но Вологда дала мне путь в большой футбол. Очень признателен своему первому тренеру Юрию Николаевичу Короткову.

— Кто был еще из почетных гостей?

— Максим Цветков, биатлонист, он из вологодской области. Совместно автограф-сессию давали. Мэр города тоже спортивный человек, очень переживает за судьбу вологодского футбола. С его приходом, уверен, клуб будет возрождаться. Нынешнее руководство команды — тоже замечательные люди. Ну, и болельщики, которые вспомнили. Это — главное впечатление.

— Сатурновские болельщики прислали фото, где вы еще на вокзале в Москве. Много ребят из Раменского приехало на эту игру?

— Да. Стадион на реконструкции, но единственная трибуна была полная. Раменских трудно не заметить. Хоть и 0:0, мне футбол понравился, старались. Равнодушных на поле не было точно.

— Вас часто на такие мероприятия приглашают, или это чисто динамовское?

— Не столь часто, но приглашают. Соглашаюсь, когда это от тех клубов, городов, где свой след оставил. «Динамо», понятно.

Александр Бородюк globallookpress.com

— Сразу проведем параллель с «Шальке». В Гельзенкирхен зовут чаще, чем в Вологду?

— Присылают поздравления. Даже торт. Приглашают на чествование легенд. Там собираются чемпионы мира и Европы. Одним словом, ждут. Сейчас звали на чествование 50 легенд. Клаус Фишер, и все там каждый год собираются. Раньше с сыном ездил, сейчас никак. Нет времени. И логистика неудобная. Просто говорю им «спасибо». Последний раз был шесть лет назад.

— Обидно.

— В «Торпедо», когда работал, был сосредоточен на клубе. Потом уже чуть остыл.

— В «Торпедо» сейчас понимаете, что происходит? Люди из Мособлдумы возглавили, не странно?

— Ничего не могу сказать. Надо находиться внутри клуба. Результаты налицо.

«Если тренер сам играл — это большой плюс»

— Вас в Германии так не обхаживали, как иностранцев в России?

— Трусы никто не стирал. Кровь лилась из бутс, только говорили, что так и должно быть. А сейчас иностранцы приезжают, и рассказывают, как нам надо играть.

— На стажировки не ездите?

— Смысл? Любой сегодня скажет, по какой схеме надо играть. Мы живем в мире новых технологий. Но лучше я из своего игрового прошлого принесу что-то. На жизненном опыте буду ориентироваться.

— Условно, куда бы поехали, кому из тренеров симпатизируете?

— Я прошел свой путь с прекрасными специалистами. Гришин, Кесарев, Севидов, Малофеев, Бышовец, Лобановский, Фишер...

— В чем их главное различие?

— Тренировочная методика. Но что мне импонировало, они все были великолепные в прошлом футболисты. Это мы понимали, поэтому было взаимное уважение.

Дик Адвокат и Александр Бородюк globallookpress.com

— Тренер обязательно должен быть бывшим футболистом?

— На 90 процентов. Возьмите Беккенбаура. Чемпион, как игрок, и как тренер. Дешам — то же самое. Те люди, которые это прошли, знают тяжелый путь. Есть сила и воля, а есть дух. Вот об этом я. Кто играл в футбол, знает, что такое профессиональный труд.

— Говорят, нельзя, чтобы тренером был бывший защитник. А как Олег Романцев, Берти Фогтс?

— Нет, это не важно. Защитник, полузащитник, нападающий... Главное, понимание. Если ты сам играл, на своей шкуре все испытал, это уже большой плюс. Прошел все, прочувствовал. И очень важно, если ты был высококлассным футболистом. Когда нагрузки, травмы терпел, преодолевал все это, именно на уровне, так готов к тренерству. А кто футбол с вертолета видел, я к ним позитивно не отношусь.

— Жозе Моуринью?

— Классный тренер, прекрасный человек. Но не играл на большом уровне. Мой приоритет, уважение к тем, кто пуд соли игроком съел.

«"Зенит" и "Краснодар" сейчас перепуганы»

— Вы никогда не играли за динамовских ветеранов. Не хотите, или не можете?

— Играл когда-то. Но такая байка ходит, что надо в 25 играть, а не в 60. В любом случае, это незабываемые встречи. В Краснознаменске собирались, в Лужниках, в манеже «Спартака» олимпийскими чемпионами. Анатолий Федорович Бышовец, и все ребята. Юрий Давыдов из «Зодчих» организовывал, против артистов.

— О Бышовце, раз уж вспомнили. Вы поехали на тот чемпионат мира, когда многие из ребят приняли другое решение. Не было сомнений?

— Никаких. Олимпиаду выиграли с Бышовцем, понятно. Но я лучший бомбардир СССР был, без меня никак — это чуть с юмором.

— Перейдем к «Динамо» нынешнему. Выиграют чемпионат?

— Осталось две игры. Пожелаю удачи только. Не воспользоваться таким шансом, который предоставил им «Зенит»... Игроки, руководство, тренеры все понимают. Сейчас много аналитиков, которые сказки рассказывают. А футбольные люди все понимают. Я как-то сказал, что «Зенит» может проиграть только сам себе. Не часто говорю о важных вещах, как многочисленные эксперты. И сейчас не готов в воздухе переобуваться. Надеюсь, что у динамовских игроков хватит ума не слушать этих аналитиков, которые за два тура уже нарисовали «золото».

— Стоит «Динамо» рисковать в этих матчах, или от печки сыграть?

— На данный момент они зависят от себя. «Зенит» и «Краснодар» сейчас перепуганы. Посмотрим, что получится в Краснодаре в последнем туре. Должны добиться титула, сегодня заслуживают.

— «Крылья», где вы тоже играли, не станут преградой?

— Не знаю. Скорее, станут. Там команда как раз легкая на подъем в таких играх.

— Возможны ли договоренности какие-то в РПЛ? Мы помним ту игру с «Тереком» при Леониде Слуцком. Сейчас тоже как-то странно с тем же «Ахматом» в Самаре играли...

— Исключено. Это не тема для разговоров.

— Если «Динамо» будет устраивать ничья в Краснодаре, на нее и надо играть?

— Ни в коем случае. Надо играть в свою игру, что сейчас они и демонстрируют. Как только начинаешь подстраиваться под соперника, ни к чему хорошему это не приводит. Тем более, есть свой стиль, поставленная игра. Только от себя.

Марцел Личка globallookpress.com

— Ваше отношение к Марцелу Личке и его бесшабашному футболу?

— Я бы не стал его отдельно рассматривать. Там сейчас сплав — руководство, тренерский штаб, игроки... В высшей степени профессионально подошли к этому сезону.

— Почему он так ротирует состав от матча к матчу, даже после побед?

— Тут все от тренировок зависит. Он же видит, кто в каком состоянии. Это его выбор, и его право. Есть травмы, карточки, физическое состояние. И за результат тоже отвечает только он. Но мы видим тактический рисунок, нет смысла подстраиваться ни под какую команду.

— Возможно ли Константина Тюкавина ставить на пару с Федором Смоловым, или так уже никто не играет?

— Вряд ли он будет менять что-то, даже исходя из футболистов.

«В Европе ты должен быть готов сразу играть и доказывать»

— Тюкавину не надо прямо сейчас уезжать в Европу?

— Сегодня все футболисты зависят от своих агентов. И он сам должен понимать, готов ли ехать туда, где с него в два-три раза больше будут требовать. Там уже никакой агент не поможет. История со Смоловым показательна. И важно правильно выбрать страну.

— Какая для него?

— На мой взгляд, Испания. В Англии и в Германии жесткий, силовой футбол. Бьют сзади, может сломаться. Парень с мышлением. В Германии тоже не сможет, не его, Но в финансах он нигде не выиграет. Надо садиться с Сафоновым, и решать. Может пора, может нет. Но все зависит от клуба.

— В Англии тоже не выиграет в деньгах?

— Нет, там сумасшедшие налоги. А если еще и на лавочку присядет, никакой перспективы.

— То есть, всем оставаться в России, в зоне комфорта ?

— Во-первых, думаю, что мы в ближайшее время будем допущены к международным соревнованиям. Во-вторых, в 26 легче уезжать. Или ты сейчас должен быть готов сразу играть. Иначе сломаешься психологически. И отношение, как к иностранцу, изменится. Вот Головина взять. Понятно, травма сейчас, а он сразу доказал. Леша Миранчук, прекрасный футболист, но не имеет доверия тренера. И это все. Даже если он пять забьет, не известно, поставит ли его Гасперини на следующую игру. Другой пример. Мхитарян в «Интере» в 35 лидер. Все игры в основе, стал чемпионом Италии. Вот из таких бы людей гвозди делать.

— Доверие тренера на первом месте, даже не президента?

— Конечно. Кремерс сразу сказал обо мне — этот футболист мне нужен, будет играть.

— Тот самый, чемпион мира?

— Да, великолепно в «Шальке» работал.

Александр Бородюк в «Шальке» globallookpress.com

— За счет тренерского доверия и забили в Бундеслиге 46 мячей, играя в полузащите?

— Я играл инсайда больше. Но да, не сидел же на лавке.

— Никогда?

— Нет, как приехал, играл все матчи. Единственный раз, уже после 100 игр в составе, пришел Бергер, и посадил. Сразу сказал, что ухожу.

— Арсен Захарян приехал в Испанию, под свою страну, и сидит. Ошибся в команде?

— Должен играть и доказывать от матча к матчу. Но у него нет стабильности. В Европе не будут ждать, что он завтра вдруг выстрелит.

— Даниил Фомин станет большим футболистом?

— С его талантом может. Но надо потеть на каждой тренировке. Талант одно, но трудолюбие и характер важнее. Какое-то одно качество вылетает, и бесполезно.

У «Динамо» правильная стратегия развития клуба

— Вы вообще, как нынешний футбол видите, с латералями, или более центрированный?

— Сейчас много тренеров развелось, которые с умным видом свои идеи высказывают. Но уже давным-давно все придумано. Даже Италия училась на Лобановском, и тех людях, кто в Высшей школе тренеров тогда на Сиреневом бульваре работал. Но определяют все футболисты, обладающие мастерством и характером. Тренер должен их готовить физически, и правильно расставить, требовать. А когда начинают говорить, я только в эту тактическую схему играю — это путь в никуда. Ну, и стратегия развития клуба, как я уже сказал.

— У «Динамо» же сегодня есть возможность приобретать игроков под тренера?

— Конечно. Об этом и речь. Но посмотрите, сколько у нас сейчас непрофессиональных людей в футболе работает. Знаю все это, не хочу называть имена.

— В плане взаимоотношений в коллективе Личка наладил?

— Вне всяких сомнений. Еще раз говорю, если руководство доверяет, будет семья. Особенно, когда неудачи. А они всегда будут. У «Динамо» же было три поражения подряд, но совет директоров не дергался, дали время, все правильно решили. Но вот возьмите Нижний. Да, Юран четыре игры проиграл. Но смысл убирать за четыре тура до финиша. А если даже увольнять, не нужно в этот момент приглашать иностранного тренера.

— Из-за чего это происходит? Там же не дураки, директор в «Что? Где? Когда?» даже когда-то играл.

— Важно не это, где он играл. Должны профессионально и правильно выполнять свои обязанности. А порой сбрасывают с себя ответственность. Типа, пригласили тренера, он все решит, мы отдыхаем. Потом один тренер во всем виноват.

— Юрий Палыч Семин мне всегда говорил, что проблема в прослойке между тренером и руководством. Вы это среднее звено на себе ощутили?

— Все по-разному. У кого-то есть понимание футбола. Если нет, его не привьешь. Когда идешь на последнем месте, тебя должны убрать. Но если все нормально, это не по футбольному уму. Два раза проиграл, сказал что-то не то на пресс-конференции, и давай снимать...

— Тренерская профессия настолько обесценена в России?

— Безусловно. Одни могут бегать из клуба в клуб через агентов, а другие делают себя сами.

Гус Хиддинк и Александр Бородюк globallookpress.com

— Тренеру в России нужны агенты?

— Зависит от агента. Есть те, кто помогают реально, работают, понимают. А сейчас полно случайных, кто только свою выгоду видит. В той же степени и для игроков. Сразу видно, когда душу вкладывают. И в прессе находят определенные слова, это тоже важно. Если по сути. А когда пишет, что мой игрок самый лучший во всем мире, кто в это поверит.

— Почему так много именно динамовских потенциальных тренеров сегодня не у дел?

— Не могу понять эту тенденцию. Что Кобелев, что Колыванов, что Кирьяков играли на самом высоком уровне. Они не вписываются. Думаю, руководители понимают, что с такими личностями тяжело работать. Берут своих тренеров, с кем легко.

— Вы же работали с Гусом Хиддиком в сборной. Мне казалось, что были лояльным?

— Нет. Мы и спорили с ним, и ошибались. Человек, который играл в футбол, всегда поймет такого же. Даже если есть определенные споры, ты всегда понимаешь его. Когда все в штабе играли на высшем уровне, легче говорить на одном языке.

— Но вы абсолютно разные — и Хиддинк, и Корнеев Игорь. Как работалось?

— Да, но мы уважали друг друга. Футбол нас, простите за банальность, объединял.

Не стали чемпионами из-за лимита за ничьи

— Предыдущий шанс у «Динамо» был, страшно поверить, в 86-м. Как можно было так провалиться на финальном флажке?

— Там был лимит за ничьи, помните. Иначе бы стали чемпионами. Нам не засчитали это очко дома. Чуть отвлекусь от темы. Сейчас смотрю, что эти чародеи напридумывали в нашей Второй Лиге. Какое-то «золото», «серебро», и ниже еще что-то. Чтобы выйти в Первую, надо четыре года. Кубок России тоже не понимаю. Можешь проиграть, и идти дальше. Что это такое? «Осень-весна» тоже дикость для нас. В лучшие полтора месяца не играем. Больная для меня тема.

— Возвращаясь к той игре. Моментов же было много, чтобы обыграть Киев. Я такого подавляющего преимущества на своем веку не видел.

— Игорь Колыванов не забил в пустые, что сейчас говорить. При 1:1. Мы поддержали его всей командой.

— В Киеве проиграли потом без шансов?

— Да вы что! Имели преимущество. Там просто мастера высшего класса. Сгорели 2-1.

— Насколько сейчас для вас важно оставаться динамовцем в душе, это же не пустой звук?

— Понимаете, общество «Динамо» много для меня сделало. Начиная с Вологды, где прошло мое становление. И уже тогда мне все говорили, что буду играть в высшей лиге, и именно за «Динамо». Ну, и вот Кубок СССР, дважды лучший бомбардир чемпионата, Олимпиаду на этом динамовском подспорье выиграл. Клуб предоставил квартиру почти сразу, чтобы я по-человечески жил. Но и я для них немало сделал. Когда уезжал за границу, они получили за меня очень приличные по тем временам деньги. Автобусы, машины, даже факсы с них купили.

Александр Бородюк globallookpress.com

— Об Олимпиаде-88. Что первое вспоминается, кроме легендарного гола Юрия Савичева?

— Команда была классная, мы и до этого никому не проигрывали. Плюс тренерский штаб — Бышовец, Сальков... Единомышленники. А это огромное значение имеет при формировании команды.

— Как отмечали?

— На корабле, всем известно. Когда становишься олимпийским чемпионом, как отмечают? Чисто по-русски.

— Сколько было выпито?

— Этот вопрос внутри команды останется. Самое главное не сколько, а с кем и когда.

— Но на Евро-88 вы потом не поехали. Почему?

— Не знаю. Это был один из лучших для меня сезонов. Конфликтный человек, видимо.. Быть может, из-за характера моего.

— Ваше отношение к Вячеславу Колоскову сегодня?

— Вячеслав Иванович занимал то место, которое ему соответствовало. В тяжелейшие годы отстоял футбол для России, не позволил ему развалиться. Сильный руководитель. Стержень был и уровень.

Главное препятствие для российских тренеров — язык

— Всегда напоследок задаю вопрос, почему вы со знанием языка и с таким опытом не можете работать в Европе?

— Менталитет разный. Моя мама за семь лет ни разу не приехала ко мне в Германию. Вот такие ощущения. Деда на войне убили. Сказала, никогда туда не поеду. С другой стороны, чтобы быть востребованным в Европе, ты должен там жить. Можешь выиграть все в России, но для них это не о чем.

— Валерий Карпин работал в «Мальорке», и ничего не решил. Это уже приговор для русских тренеров в футбольных странах?

— Я других тренеров не обсуждаю. Могу привести свой пример. Приехал в австрийский «Хорн», где все мне было понятно. Но тоже не до конца друг друга почувствовали. Сказал, оставьте мне раздевалку и футбольное поле. Не получилось. Приходили везде, для меня это неприемлемо. Тренер должен обладать определенным авторитетом, при таких моментах это не возможно.

— Все-таки главное препятствие для российских тренеров?

— Язык. Даже я за столько лет в Германии только разговорный освоил. И ментальность тамошняя необходима. Ее же не найдешь за углом. И самое главное — у тебя должны быть результаты на международном уровне.

— Ваши самые яркие воспоминания связаны с Германией?

— Нет. С Вологдой в первую очередь. Второе, когда Кубок СССР держал. Пас отдал и гол забил. Мечта детства. Сам понимаешь в этот момент, что вырос в тяжелейших условиях, в 8-метровой квартире барачного типа. Умираешь вдвойне. И берешь в руки этот хрусталь, с надписью «Д» на груди. Два чемпионата три первенства Европы, Олимпийские Игры. Германия, понятно, тоже. В одной руке золотая медаль игрока, в другой бронзовая, уже как тренера.