Дневник Евро-2024. Непробиваемый Кошта, незабивные французы и слезы Роналду

В понедельник, 1 июля, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись два матча 1/8 финала. Сборная Франции выбила с турнира Бельгию (1:0), а Португалия в серии пенальти одолела словенцев (0:0, 3:0 по пенальти). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал выход в четвертьфинал одного из главных фаворитов Евро-2024 — сборной Франции, выбивших с турнира бельгийскую команду. Исход встречи решил всего один мяч, который записан на счет лучшего бомбардира ЧЕ-20204 — его величества Автогола.

Да, Франция не обыграла бы Бельгию, если бы его вышедший на замену Рандаль Коло Муани исполнил удар в дальний угол удар, который случайно отрикошетил от Яна Вертонгена. Но, технически говоря, «Ле Блю» вышли в четвертьфинал против Португалии, несмотря на то, что ни один французский игрок этим летом не забил гол с игры.

Единственными наградами команды на групповом этапе стали автогол австрийца Максимилиана Вёбера и пенальти Килиана Мбаппе в ворота Польши. Команде Дешама, которая под его руководством дошла до двух финалов чемпионата мира и одного финала чемпионата Европы, по-прежнему не хватает остроты в атаке, несмотря на всех звезд, собранных в ней.

В каком-то смысле французы столкнулись с теми же проблемами, что и англичане, но в отличие от команды Гарета Саутгейта, в глаза бросается именно их расточительность у чужих ворот. В матче с Бельгией им удалось сделать 19 ударов, но лишь немногие из них были опасными.

Килиан Мбаппе, после того, как сломал нос в первом матче против Австрии, что вынудило его играть в маске, изо всех сил пытается найти свой лучший футбол. Ему удалось нанести пять ударов в матче с Бельгией и теперь на его счету их 15, только у бесконечно лупящего по воротам Криштиану Роналду больше (20), — но за свои усилия он получил лишь один гол и тот с «точки».

Франция — Бельгия globallookpress.com

В матче с Бельгией Мбаппе не помогало и то, что Дидье Дешам решил использовать его и Антуана Гризманна на флангах, в результате чего в последней трети они больше полагались на дальние удары Орельена Тчуамени, большая часть которых улетела в реку Рейн.

Впрочем, бельгийцам на этом турнире везет не больше. На групповом турнире им удалось забить лишь в матче с Румынией (2:0), если конечно не учитывать три отмененных гола несчастного Ромелу Лукаку.

В 1/8 финала они вполне могли вырвать победу в концовке вместо Франции, но Меньян блестяще отразил удар сначала от Ромелу Лукаку, а затем от Кевина Де Брёйне, сохранив игру на острие ножа. Через две минуты после опасного удара Де Брюйне был забит победный автогол.

Франция — Бельгия globallookpress.com

Бельгия покидает турнир, огрызаясь на очередные причитания по поводу бессмысленно растраченного «золотого поколения», а французам есть о чем поразмыслить перед матчем с Португалией.

Их противники опасаются, что в какой-то момент французов «прорвет», но на данный момент Дешам все еще пытается добиться от своей команды голов.

Герой дня

Это, без сомнения, голкипер сборной Португалии Диогу Кошта. В отличие от его оппонента в воротах сборной Словакии, португальскому стражу ворот по большей части нечего было делать на протяжении 120 минут. Да, словаки иногда тревожили его на контратаках, но не слишком сильно.

Тем не менее, он показал, что не расслабился, когда на 115-й минуте ветеран Пепе ошибся, подарив мяч Беньямину Шешко. Форвард словенской команды рванул, выходя один на один, но ударом сходу не смог переиграть вовремя вышедшего из ворот Кошту, который отлично сыграл ногой.

Диогу Кошта globallookpress.com

И это была только разминка перед серией послематчевых пенальти, в которой Кошта один за другим парировал три удара с «точки» в исполнении Йосип Иличича, Юре Балковеца и Беньямина Вербича.

Диогу Кошта стал первым вратарем в истории чемпионатов Европы, ни разу не пропустившим в серии послематчевых пенальти и первым вратарем в истории Евро, который отразил 3 удара в серии пенальти.

Диогу Кошта globallookpress.com

На чемпионатах мира такие прецеденты уже были и не раз, например Рикарду, который сейчас тренирует вратарей в сборной Португалии отразил три удара в серии с англичанами на ЧМ-2006.

Впервые в истории чемпионатов Европы серия пенальти завершилась всего лишь шестью ударами.

Неудачник дня

Неудачник дня тоже обнаруживается в составе сборной Португалии — это капитан «Селесао» Криштиану Роанлду, которого Роберто Мартинес упорно продолжает ставить в стартовый состав, несмотря на то, что игре команды от стареющей звезды уже больше вреда, чем пользы.

В первом тайме Роналду выглядело опасно, но его удары по воротам становились все более нелепыми и контрпродуктивными. Он был явно слишком взвинчен, и его эмоции затмевали ясность его суждений.

Его попытка забить со штрафного с острого угла с левого фланга была столь же нелепой, сколь и расточительной. На данный момент он пробил 61 штрафной удар на международных турнирах и забил только один гол.

А еще было много несвоевременных забеганий и неудачных прыжков под навесы, не говоря уже о пантомимах, которые он исполнял, настраиваясь на штрафные удары, как гладиатор перед боем, или издавая болезненный вопль в небеса, упустив шанс, как будто он только что наступил на вилку.

Криштиану Роналду globallookpress.com

И снова у него было меньше всего касаний и больше всего ударов в сборной Португалии. И ноль голов. Тем временем Гонсалу Рамуш и Диогу Жота, нападающие высшего уровня в расцвете сил, вынуждены играть роль вторых скрипок или полировать лавку.

Мартинесу нужно было спасти его от самого себя, заменив, прежде чем он промахнулся с «точки» в дополнительное время, что довело его до слез и перевело встречу в экстра-таймы.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Надо отдать должное Роналду, он продемонстрировал впечатляющее самообладание, реализовав первый из послематчевых пенальти своей команды, и даже немедленно извинился перед болельщиками за свой прошлый промах.

Спустя несколько секунд он от всего сердца благодарил Кошту за продление международной карьеры, которая едва не закончилась конфузом.

Гол дня

Автогол Яна Вертонгена побеждает за отсутствием конкурентов — это был единственный гол забитый с игры в двух матчах понедельника.

Опять автогол globallookpress.com

Он стал девятым по счету на Евро-2024 и это второй результат по автоголам на одном турнире после 11 на Евро-2020. Но турнир еще не закончен, так что и этот рекорд может быть побит

Сэйв дня

Удивительным образом это будет не один из сэйвов Диогу Кошты, вместо этого мы отдаем должное его оппоненту Яну Облаку, который провел очень сильный турнир, финальной точкой которого стал отраженный пенальти в исполнении Криштиану Роналду.

Ян Облак globallookpress.com

К сожалению, на это, похоже, ушли все оставшиеся силы ветерана-голкипера, потому что в серии послематчевых ударов он выступил довольно беспомощно.

Ян Облак globallookpress.com

Цифра дня

Национальные футбольные ассоциации, представленные на Евро-2024, были оштрафованы УЕФА на более чем 1,2 миллиона евро за время группового этапа турнира.

Штрафы на общую сумму 1 293 645 евро касаются поведения болельщиков соответствующих национальных команд во время матчей, но и страна-хозяйка Германия была дважды оштрафована за неспособность обеспечить «защиту поля» — из-за болельщиков прорывавшихся туда во время игр Португалии против Турции и Грузии соответственно.

Штрафы для каждой футбольной федерации на Евро-2024 nytimes.com

Восемь команд — Венгрия, Швейцария, Хорватия, Албания, Польша, Сербия, Румыния и Бельгия — получили штрафы за поведение своих болельщиков во всех трёх матчах группового этапа. Это означает, что 21 из 24 стран были оштрафованы хотя бы один раз во время группового этапа, и только Франция, Испания и Словакия не подверглись санкциям.

Календарь и таблица Евро-2024

Хорватия была страной, которая накопила самую большую сумму штрафа (220 875 евро), а замыкают тройку лидеров их балканские соседи Албания (171 375 евро) и Сербия (166 625 евро).