Короче, Евро. 1-2 июля

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 1-2 июля 2024 года

1 июля

Понедельник, 1 июля, ознаменовался двумя матчами 1/8 финала Евро-2024. Сначала между собой сошлись Франция и Бельгия, а затем Португалия и Словения.

Встреча французов и бельгийцев оказалась напряженной и до последнего не было понятно, кто одержит победу. Команды смогли обменяться опасными выпадами, однако в первую очередь действовали от обороны и пытались сделать все, чтобы сохранить свои ворота на замке.

В итоге все в этой игре решил случай. Уже на 85-й минуте мяч попал к Рандалю Коло-Муани, который решил пробить по воротам и попал в ногу Яну Вертонгену, от которой мяч предательски влетел в ворота бельгийцев.

«Золотое поколение» Бельгии снова ничего не смогло выиграть и уезжает домой. Доменико Тедеско пообещал дать оценку выступлению команды через несколько недель, а также остался в недоумении от того, что Ромелу Лукаку так и не смог забить на этом Евро ни одного мяча.

Сборная Франции globallookpress.com

Франция же снова с огромным трудом, с треском, но все же прошла в четвертьфинал, а это самое главное, как сказал Дидье Дешам. Одни из главных фаворитов всего турнира продолжают путь к финалу, не показывая при этом убедительной игры.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В игре Португалии и Словении все было еще интереснее. Португальцы всю игру имели игровое и территориальное преимущество, однако воплотить его в забитый мяч так и не получалось. Португальская команда создавала моменты, но на последнем рубеже четко действовал Ян Облак.

Старался и активничал Криштиану Роналду, однако он слишком много брал игру на себя, поэтому ничего и не выходило. Если говорить только о штрафных ударах, то он загубил штук пять с убойных позиций. Не забил КриРо и пенальти в овертайме (Облак парировал удар), после чего расплакался и его успокаивали партнеры по команде.

Фрагмент матча globallookpress.com

Судьбу противостояния решала серия пенальти, где феноменальную игру показал вратарь португальцев Диогу Кошта, который, по сути, весь матч находился практически без работы. Он вытащил все три удара словенцев и стал первым вратарем в истории Евро, не пропустившим в послематчевой серии пенальти. А вот Португалия все три удара забила (Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва) и шагнула в четвертьфинал самого престижного турнира четырехлетия в Европе, где сыграет как раз с французами.

2 июля

Уже во вторник, 2 июля, состоятся последние матчи 1/8 финала и станут известны все четвертьфиналисты Евро-2024. Сенсационная сборная Румынии попытается сделать еще одну сенсацию в матче с Нидерландами, а Австрия и Румыния разыграют последнюю путевку в 1/4 финала.

19:00. Румыния — Нидерланды

Румынская команда неожиданно выиграла свою группу, в которой также находились Бельгия, Словакия и Украина. Правда, для этого ей хватило только одной победы над Украиной (3:0). Также была ничья со Словакией (1:1) и поражение от Бельгии (0:2).

В целом же румыны неплохо себя зарекомендовали и показали, что являются конкурентноспособной командой. Одно можно сказать точно — легко с ними никому не будет.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Нидерланды также смогли набрать четыре очка на групповом этапе, но в итоге стали только третьими в своей группе. Голландцы победили Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0) и уступили Австрии (2:3). Пока что игра команды оставляет желать лучшего, но время для исправления ситуации еще есть. Можно сказать, что подопечные Рональда Кумана немного повезло — занять третье место и попасть на Румынию, это фарт.

Календарь и таблица Евро-2024

Наши эксперты считают, что поединок получится результативным. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Букмекеры считают фаворитом Нидерланды и принимают ставки на ее победу с коэффициентом 1.45. Успех Румынии котируется в 8.70. Ничья оценивается в 4.50.

19:00. Румыния — Нидерланды Прямая трансляция: «Матч ТВ», LiveCup

Комментатор: Роман Нагучев

Место встречи: «Альянц-Арена», Мюнхен

22:00. Австрия — Турция

Австрийцы абсолютно точно удивили многих на этом турнире и в этом полностью заслуга наставника команды Ральфа Рангника. Сборная Австрии смогла выиграть группу, в которой также находились Франция, Польша и Нидерланды. Сначала австрийская команда уступила Франции (0:1), но затем переиграла Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2), став настоящим открытием Евро и «темной лошадкой» турнира. Думается, что эта команда может далеко зайти.

Сборная Австрии globallookpress.com

Сборная Турции выглядела в своих матчах прилично, однако против сильного соперника абсолютно ничего не показала. Турки победили Грузию (3:1), уступили Португалии (0:3) и одолели Чехию (2:1), став вторыми в своем квартете. На что способна Турция? Ответ на этот вопрос даст как раз этот матч. В команде есть высококлассные игроки, но имеются и явные минусы, которые вряд ли команде помогут команде забраться далеко.

Наши эксперты в своем прогнозе считают, что в этой игре будет забито много мячей. Букмекеры ожидают победу Австрии и принимают ставки на нее с коэффициентом 2.02. На викторию Турции можно поставить за 4.45. Ничья котируется в 3.27.

22:00. Австрия — Турция Прямая трансляция: «Матч ТВ», LiveCup

Комментатор: Олег Пирожков

Место встречи: «Ред Булл Арена», Лейпциг

Все прогнозы на матчи плей-офф Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следите за результатам встреч турнира — тут, а все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.