Австрия
Турция
Австрия
Турнирное положение: Австрийцы сенсационно выиграли свою группу. Команда опередила Францию и Нидерланды.
При этом Австрия в 3 турах набрала 6 зачетных баллов. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.
Австрия — Турция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: голландцев команда переиграла в последнем туре группового этапа (3:2). А вот поляки были биты более уверенно (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Австрия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Вот только надежность австрийских тылов оставляет желать лучшего. Да и ярко выраженного бомбардира в составе команды нет.
Не сыграют: Патрик Виммер — дисквалифицирован.
Ориентировочный состав: Пентц — Пош, Дансо, Линхарт, Мвене — Зайвальд, Гриллич — Лаймер, Баумгартнер, Забитцер — Арнаутович.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: В двух своих последних поединках австрийцы добыли победы. Да и с реализацией у команды относительный порядок.
Лидеры австрийцев Марко Арнаутович и Марсель Забитцер ныне пребывают в отличных кондициях. Вот только дисквалификация Виммера несколько снизит вариативность в игре команды.
Нет сомнений, что Австрия будет активно атаковать. Команда Ральфа Рангника вполне способна переиграть нестабильных турок.
Турция
Турнирное положение: Турки довольно уверенно квалифицировались в плей-офф. В своей группе команда заняла 2 место.
При этом Турция набрала 6 очков, уступив 1 строчку португальцам. Забив 5 мячей в ворота соперников, «янычары» пропустили столько же.
Последние матчи: В поединке с Португалией турки откровенно неудачно действовали в обороне. Ряд детских ошибок привел к поражению (0:3).
А вот с грузинами команда проявила свои лучшие качества (3:1). Да и решающий поединок с Чехией принес викторию (2:1).
В 5 своих последних матчах Турция выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Самет Акайдин, Хакан Чалханоглу — дисквалифицирован.
Ориентировочный состав: Гюнок — Мюлдюр, Демирал, Бардакчи, Кадыоглу — Юксек, Айхан — Йылдыз, Гюлер, Барыс Йылмаз — Тосун.
Состояние команды: Турки способны выдать качественный поединок. Вот только нужно срочно наладить игру в обороне.
Притом, что Турция в последние годы весьма сложно противостоит австрийцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Неудачный поединок с португальцами обнажил проблемы турок в обороне. Да и дисквалификации Акайдина и особенно Чалханоглу явно скажутся.
Несомненно, в этом поединке команда будет действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы турки постараются найти в контригре.
Статистика для ставок
- Турция уже 8 лет не обыгрывает австрийцев
- Австрия выиграла в 2 своих последних матчах
- Австрийцы на Евро в среднем забивают 2 гола за матч
H2>Ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 4.54.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.95.
Прогноз: Атака австрийцев во главе с Арнаутовичем явно поднатореет в плане реализации.
Австрия просто обязана побеждать, да и турки не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито более одного мяча.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.81.
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Португалия — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.92Румыния — Нидерланды: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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