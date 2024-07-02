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    Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?

    Австрия — Турция: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.04. 02/07/2024 в 22:00

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    Марсель Забитцер
    2 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы по футболу сыграют Австрия и Турция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала 02 Июля 2024 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 22:00 Турция

    Турция

  • Анкара
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    Австрия

    Турнирное положение: Австрийцы сенсационно выиграли свою группу. Команда опередила Францию и Нидерланды.

    При этом Австрия в 3 турах набрала 6 зачетных баллов. Да и по игре команда выглядит весьма симпатично.

    Австрия — Турция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: голландцев команда переиграла в последнем туре группового этапа (3:2). А вот поляки были биты более уверенно (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Австрия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Вот только надежность австрийских тылов оставляет желать лучшего. Да и ярко выраженного бомбардира в составе команды нет.

    Не сыграют: Патрик Виммер — дисквалифицирован.

    Ориентировочный состав: Пентц — Пош, Дансо, Линхарт, Мвене — Зайвальд, Гриллич — Лаймер, Баумгартнер, Забитцер — Арнаутович.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: В двух своих последних поединках австрийцы добыли победы. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

    Лидеры австрийцев Марко Арнаутович и Марсель Забитцер ныне пребывают в отличных кондициях. Вот только дисквалификация Виммера несколько снизит вариативность в игре команды.

    Нет сомнений, что Австрия будет активно атаковать. Команда Ральфа Рангника вполне способна переиграть нестабильных турок.

    Турция

    Турнирное положение: Турки довольно уверенно квалифицировались в плей-офф. В своей группе команда заняла 2 место.

    При этом Турция набрала 6 очков, уступив 1 строчку португальцам. Забив 5 мячей в ворота соперников, «янычары» пропустили столько же.

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    • Последние матчи: В поединке с Португалией турки откровенно неудачно действовали в обороне. Ряд детских ошибок привел к поражению (0:3).

    А вот с грузинами команда проявила свои лучшие качества (3:1). Да и решающий поединок с Чехией принес викторию (2:1).

    В 5 своих последних матчах Турция выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Самет Акайдин, Хакан Чалханоглу — дисквалифицирован.

    Ориентировочный состав: Гюнок — Мюлдюр, Демирал, Бардакчи, Кадыоглу — Юксек, Айхан — Йылдыз, Гюлер, Барыс Йылмаз — Тосун.

    Состояние команды: Турки способны выдать качественный поединок. Вот только нужно срочно наладить игру в обороне.

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    Притом, что Турция в последние годы весьма сложно противостоит австрийцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Неудачный поединок с португальцами обнажил проблемы турок в обороне. Да и дисквалификации Акайдина и особенно Чалханоглу явно скажутся.

    Несомненно, в этом поединке команда будет действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы турки постараются найти в контригре.

    Статистика для ставок

    • Турция уже 8 лет не обыгрывает австрийцев

    • Австрия выиграла в 2 своих последних матчах

    • Австрийцы на Евро в среднем забивают 2 гола за матч

    H2>Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.26, а победа оппонента — в скромные 4.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.95.

    Прогноз: Атака австрийцев во главе с Арнаутовичем явно поднатореет в плане реализации.

    Австрия просто обязана побеждать, да и турки не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито более одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.81.

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    Австрия — Турция: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на футбол. Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
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