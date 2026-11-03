«Шахтёр» и «Спортинг» играют в Лондоне в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов. После трёх туров номинальные хозяева набрали 4 очка, у гостей — 6 пунктов. Следить за ходом поединка можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

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20:30 Главным арбитром встречи назначен Иван Крузляк из Словакии.

20:20 «Шахтёр» и «Спортинг» ранее пересекались дважды — на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2008/09. В обоих матчах сильнее оказывался португальский клуб: сначала он победил в Донецке со счётом 1:0, а затем с таким же результатом выиграл дома. Таким образом, преимущество в очных противостояниях на стороне лиссабонцев, которые пока не пропустили от «горняков» ни одного мяча.

20:10 В чемпионате Португалии команда Тиаго Фернандеша также чередует разные результаты. В последнем матче «Спортинг» обыграл «Каса Пию» (2:0), а перед этим уступил «Академику-де-Визеу» (1:2). У лиссабонцев есть кадровые потери: не сыграют Зено Дебас и Нуну Сантуш.

20:00 После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» занимает 12-е место, набрав шесть очков. Португальцы уверенно начали турнир, обыграв «Галатасарай» (3:1) и «Ланс» (2:0), однако в третьем матче неожиданно уступили австрийскому ЛАСКу (2:3). В этих встречах команда забила семь мячей и пропустила четыре.

19:55 В последних матчах «горняки» чередовали удачные выступления с неудачами. Они разгромили киевское «Динамо» (3:0) в Кубке Украины и обыграли «Оболонь» (2:0). В составе команды есть кадровые потери: из-за повреждений могут отсутствовать Педринью, Марлон, Эгинальдо.

19:45 После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» занимает 17-е место, набрав четыре очка. Команда Арды Турана начала турнир с ничьей против ПСВ (1:1), затем обыграла АЕК (3:1), но в третьем туре уступила миланскому «Интеру» (0:1). В этих встречах украинский клуб забил четыре мяча и пропустил три.

19:35 Матч пройдёт на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, вмещающем 40 341 болельщика.

19:25 Всем привет! Следим за матчем «Шахтёр» — «Спортинг» в Лиге чемпионов. Украинцы и португальцы встретятся в борьбе за место в топ-8 турнира. Рассказываем о главных событиях встречи в нашей онлайн трансляции!

19:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81.