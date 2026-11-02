прогноз на дуэль за место в топ-8 Лиги чемпионов, ставка за 1.81

3 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют «Шахтёр» Донецк и «Спортинг» Лиссабон. Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Шахтёр»

Турнирное положение: «Шахтёр» по итогам трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет четыре очка в своем активе.

Команда находится на 17-м месте, что в зоне плей-офф (9-24-я позиции), и на два балла отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 11-го тура национального первенства клуб на своём поле переиграл «Оболонь» (2:0).

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Ранее в поединке 1/8 финала Кубка Украины коллектив в домашних стенах разгромил «Динамо» Киев (3:0) и вышел в следующий раунд.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в 13-ти последних матчах, 12 из которых были официальными, «Шахтёр» проиграл лишь раз при 10-ти победах и двух ничьих.

Это вроде бы обещает хозяевам хорошие шансы по крайней мере на ничью, особенно при поддержке своих болельщиков, но против более классного соперника даже такая задача выглядит сложной.

Глейкер Мендоса — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон после трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет шесть очков в своем активе.

Команда находится на 12-м месте, что в зоне плей-офф (9-24-я позиции), лишь по дополнительным показателям отставая от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Последние матчи: ранее в рамках 10-го тура португальского первенства клуб на выездном поле одержал победу над «Каса Пиа» — 2:0.

В предыдущей игре — в четвертьфинале Кубка португальской лиги — коллектив переиграл «Маритиму» (2:1) и вышел в следующий раунд.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» Лиссабон выиграл четыре раза при двух поражениях.

Такая форма, в целом, позволяет гостям рассчитывать на три очка, тем более если помнить об их более высоком классе, но соперник, особенно дома, способен подставить им подножку.

Луис Суарес — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

На что ставят в матче Шахтёр — Спортинг Букмекерские коэффициенты на матч Шахтёр — Спортинг: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в 12-ти из 13-ти последних матчей «Шахтёр» не проиграл

в четырех последних матчах «Шахтёра» хотя бы одна команда не забивала

в трёх из четырёх последних матчей «Спортинга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.70, выигрыш «Шахтёра» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.14.

Прогноз: в 12-ти из 13-ти последних матчей хозяева не проиграли. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

Между тем, в двух из четырех последних матчах гости проиграли.

1.81 «Шахтёр» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Шахтёр» — «Спортинг» принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Шахтёр» не проиграет за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше двух мячей, поскольку такой расклад сыграл в трёх из четырёх последних матчей «Спортинга».

1.98 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Шахтёр» — «Спортинг» позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.98