Франция — Бельгия: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

В 1/8 финала чемпионата Европыпобедиласо счетом 1:0.

Первый тайм получился довольно закрытым, соперники боялись рисковать и в первую очередь старались сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После перерыва игра поживее, Бельгия имела несколько опасных моментов после ударов Кевина Де Брейне и Ромелу Лукаку, но гол забила Франция.

На 85-й минуте после удара вышедшего на замену Рандаля Коло Муани мяч попал в ногу Яна Вертонгена и влетел в ворота Куна Кастельса.

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала Франция — Бельгия 1:0 Гол: 1:0 Ян Вертонген (автогол) (85') Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Н’Голо Канте, Орельен Чуаэми, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Марку Тюрам (Рандаль Коло Муани, 62'), Килиан Мбаппе Бельгия: Коэн Кастельс, Артур Теате, Ян Вертонген, Ваут Фас, Тимоти Кастань (Шарль Де Кетеларе, 89'), Янник Карраско (Доди Лукебакио, 89'), Амаду Онана, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку, Ромелу Лукаку, Луа Опенда (Орел Мангала, 64') Предупреждения: Орельен Чуаэми (14'), Антуан Гризманн (23'), Адриен Рабьо (24'), Ян Вертонген (76'), Domenico Tedesco (76'), Орел Мангала (90 + 4')

Теперь в четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Португалия-Словения. Их встреча пройдет сегодня, 1 июля, 22:00 мск.