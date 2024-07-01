Тедеско: Мы оценим и проанализируем наше выступление на Евро через несколько недель

Главный тренер сборной Бельгииподвел итоги матча против Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024.

«Через час после финального свистка и позднего пропущенного гола трудно что-то анализировать. Мы оценим и проанализируем наше выступление на Евро через несколько недель.

Сейчас трудно вдаваться в детали. Мы хотели играть с тройкой нападающих, чтобы атаковать свободные зоны за спинами их защитников. В этом была основная идея. В обороне мы пытались вывести из игры их вингеров, это хорошо сработало.

Невероятно, что Лукаку возвращается домой без гола на Евро после такого хорошего выступления», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Теперь в четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Португалия-Словения.