Дешам: Мы играли в выжидательную игру и не попали в ловушку Бельгии

Главный тренер сборной Францииподвел итоги матча против Бельгии (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Наша команда добилась большого прогресса, и наши соперники явно были осторожны, даже если на бумаге они являются атакующей командой. Мы сделали все, что могли, чтобы создавать моменты, и создали их больше, но мы играли в выжидательную игру и не попали в их ловушку. Мне это понравилось, но очевидно, что невозможно выиграть только за счет владения мячом.

Даже если люди ожидали, что мы дойдем до четвертьфинала, давайте насладимся моментом. Ничто не происходит легко. Мы в 1/4 финала, и это важный этап турнира», — приводит слова Дешама.

Теперь в четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Португалия-Словения.