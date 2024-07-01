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    Дешам: Мы играли в выжидательную игру и не попали в ловушку Бельгии

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча против Бельгии (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Наша команда добилась большого прогресса, и наши соперники явно были осторожны, даже если на бумаге они являются атакующей командой. Мы сделали все, что могли, чтобы создавать моменты, и создали их больше, но мы играли в выжидательную игру и не попали в их ловушку. Мне это понравилось, но очевидно, что невозможно выиграть только за счет владения мячом.

    Даже если люди ожидали, что мы дойдем до четвертьфинала, давайте насладимся моментом. Ничто не происходит легко. Мы в 1/4 финала, и это важный этап турнира», — приводит слова Дешама.

    Теперь в четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Португалия-Словения.

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