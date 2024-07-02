Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024

В матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии по пенальти переиграла команду Словении.

В основное время соперники не смогли выявить сильнейшего. Команды так и не поразили ворота друг друга.

В овертайме ситуация повторилась, но там был отличный момент у Криштиану Роналду, чтобы принести победу своей команде, однако он не смог реализовать пенальти.

В итоге все решалось в серии пенальти, где Диогу Кошта смог парировать все три удара словенцев и принес победу своей команде.

Футбол. Евро-2024. 1/8 финала Португалия — Словения 0:0 Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу (Нелсон Семеду, 117'), Рубен Диаш, Пепе (Рубен Невеш, 117'), Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Витор Феррейра (Диогу Жота, 65'), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау (Шику Консейсау, 76') Словения: Ян Облак, Петар Стоянович (Йон Горенц-Станкович, 86'), Юре Балковец, Ванья Дркушич, Жан Карничник, Адам Черин, Яка Бийол, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар (Жан Целар, 74'), Ян Млакар (, 74'), Тими Элшник (Йосип Иличич, 106') Предупреждения: Ванья Дркушич (32'), Жан Карничник (37'), (101'), Яка Бийол (106'), Юре Балковец (107'), Roberto Martinez (111') Удаление: Matjaž Kek (111')

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, сборная Португалии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет против Франции.