ОконченПортугалия — Словения 0:0 (3:0 по пенальти)Онлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПортугалия — Словения 0:0 (3:0 по пенальти). Онлайн
  • 00:46
    • Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024
  • 23:19
    • Синнер пробился во второй круг Уимблдона
  • 23:09
    • Мирра Андреева уступила Бренде Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона
    Все новости спорта

    Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в четвертьфинал Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия Сборная Словении
    В матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии по пенальти переиграла команду Словении.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В основное время соперники не смогли выявить сильнейшего. Команды так и не поразили ворота друг друга.

    В овертайме ситуация повторилась, но там был отличный момент у Криштиану Роналду, чтобы принести победу своей команде, однако он не смог реализовать пенальти.

    В итоге все решалось в серии пенальти, где Диогу Кошта смог парировать все три удара словенцев и принес победу своей команде.

    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала
    Португалия — Словения 0:0
    Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу (Нелсон Семеду, 117'), Рубен Диаш, Пепе (Рубен Невеш, 117'), Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Палинья, Витор Феррейра (Диогу Жота, 65'), Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Рафаэл Леау (Шику Консейсау, 76') Словения: Ян Облак, Петар Стоянович (Йон Горенц-Станкович, 86'), Юре Балковец, Ванья Дркушич, Жан Карничник, Адам Черин, Яка Бийол, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар (Жан Целар, 74'), Ян Млакар (, 74'), Тими Элшник (Йосип Иличич, 106') Предупреждения: Ванья Дркушич (32'), Жан Карничник (37'), (101'), Яка Бийол (106'), Юре Балковец (107'), Roberto Martinez (111') Удаление: Matjaž Kek (111')

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, сборная Португалии пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет против Франции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не станут тянуть с результатом
  • Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Панама в плей-офф Кубка Америки?
  • Боливия — Панама. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рублев — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гояс — Америка Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ахмат — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры