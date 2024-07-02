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    Нидерланды не станут тянуть с результатом

    Румыния — Нидерланды: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.92. 02/07/2024 в 19:00

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    Прогноз и ставки на Румыния — Нидерланды
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    Коди Гакпо
    2 июля в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Румыния и Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Румыния — Нидерланды, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала 02 Июля 2024 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 19:00 Нидерланды

    Нидерланды

  • Амстердам
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    Румыния

    Турнирное положение: по итогам группового турнира сборная Румынии стала первой в группе Е с 4 очками, опередив Бельгию, Словакию и Украину.

    Последние матчи: в третьем туре команда Эдварда Йорданеску сыграла вничью со Словакией (1:1).

    Румыния — Нидерланды: коэффициенты букмекеров

    Пропустив первыми румыны, довольно быстро отыгрались с пенальти после мощного удара Рэзвана Марина. Во втором тайме Румыния владела инициативой, но не смогла одержать победу. Впрочем, ничья сборную более чем устроила.

    Ранее было поражение от Бельгии (0:2) и разгром Украины (3:0).

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    • Ориентировочный состав (4-3-3): Ницэ — Рацю, Дрэгушин, Буркэ, Сореску — М. Марин, Р. Марин, Станчу — Ман, Михэйлэ, Дрэгуш.

    Не сыграют: дисквалифицирован Банку.

    Состояние команды: Румыния неожиданно выиграла свою группу и с первого места пробилась в плей-офф, но игра команды точно пока не поражает воображением.

    Огромным подспорьем стал разгром Украины (3:0), который обеспечил разницу и преимущество перед конкурентами. Состав у Румынии тоже не звездный, здесь нет ни одного футболиста, который занимает ведущую роль в европейском топ-клубе.

    Нидерланды

    Турнирное положение: сборная Нидерландов неожиданно стала третьей в группе В с 4 очками, пропустив вперед себя Австрию и Францию и обогнав Польшу.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в третьем туре подопечные Рональда Кумана в ярком матче уступили сборной Австрии со счетом 2:3, пропустив незадолго до финального свистка.

    Игра была равной на протяжении всего матча, но больше повезло сопернику. Голами у голландцев отметились Коди Гакпо и Мемфис Депай.

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    До этого была ничья с Францией (0:0) и победа над Польшей (2:1).

    Ориентировочный состав (4-3-3): Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Фримпонг, Депай, Гакпо

    Не сыграют: все игроки в строю и готовятся к этому матчу.

    Состояние команды: пока Нидерланды оставили о себе противоречивое впечатление. Потери перед стартом турнира Копмейнерса, Де Рона и Де Йонга не могли пройти бесследно, они серьезно сказываются на балансе в игре и продвижении мяча в атаку.

    Все-таки трио Схоутен-Рейндерс-Верман это не совсем то с точки зрения качества, чем прежняя троица в центре поля. Тем не менее, Нидерланды даже с недокомплектом состава все равно значительно сильнее Румынии.

    Статистика для ставок

    • В 2017 году Нидерланды в товарищеском матче победили со счетом 3:0

    • В отборе на чемпионат мира-2014 они также были сильнее (4:0 и 4:1)

    • В пяти последних играх Нидерланды имеют баланс 3+1=1-, а Румыния 1+3=1-

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Румынии дают 9,30, а на Нидерланды — 1,45, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

    Прогноз: команда Рональда Кумана постарается с ходу решить все свои проблемы в этом матче, а не доводить разборки до второго тайма и тем более дополнительного времени.

    С точки зрения атакующих действий и Нидерландов все в порядке, зато есть проблемы в обороне, поэтому надо сразу делать результат.

    Ставка: победа Нидерландов в первом тайме за 1,92.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с забитыми мячами с обеих сторон. Румыния отлично играет на контратаках и спокойно может подловить соперника хотя бы раз.

    Ставка: обе забьют за 2,37.

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    Румыния — Нидерланды: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на футбол. Нидерланды не станут тянуть с результатом
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