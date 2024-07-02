Румыния
Нидерланды
Румыния
Турнирное положение: по итогам группового турнира сборная Румынии стала первой в группе Е с 4 очками, опередив Бельгию, Словакию и Украину.
Последние матчи: в третьем туре команда Эдварда Йорданеску сыграла вничью со Словакией (1:1).
Румыния — Нидерланды: коэффициенты букмекеров
Пропустив первыми румыны, довольно быстро отыгрались с пенальти после мощного удара Рэзвана Марина. Во втором тайме Румыния владела инициативой, но не смогла одержать победу. Впрочем, ничья сборную более чем устроила.
Ранее было поражение от Бельгии (0:2) и разгром Украины (3:0).
Ориентировочный состав (4-3-3): Ницэ — Рацю, Дрэгушин, Буркэ, Сореску — М. Марин, Р. Марин, Станчу — Ман, Михэйлэ, Дрэгуш.
Не сыграют: дисквалифицирован Банку.
Состояние команды: Румыния неожиданно выиграла свою группу и с первого места пробилась в плей-офф, но игра команды точно пока не поражает воображением.
Огромным подспорьем стал разгром Украины (3:0), который обеспечил разницу и преимущество перед конкурентами. Состав у Румынии тоже не звездный, здесь нет ни одного футболиста, который занимает ведущую роль в европейском топ-клубе.
Нидерланды
Турнирное положение: сборная Нидерландов неожиданно стала третьей в группе В с 4 очками, пропустив вперед себя Австрию и Францию и обогнав Польшу.
Последние матчи: в третьем туре подопечные Рональда Кумана в ярком матче уступили сборной Австрии со счетом 2:3, пропустив незадолго до финального свистка.
Игра была равной на протяжении всего матча, но больше повезло сопернику. Голами у голландцев отметились Коди Гакпо и Мемфис Депай.
До этого была ничья с Францией (0:0) и победа над Польшей (2:1).
Ориентировочный состав (4-3-3): Вербрюгген — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Симонс, Рейндерс — Фримпонг, Депай, Гакпо
Не сыграют: все игроки в строю и готовятся к этому матчу.
Состояние команды: пока Нидерланды оставили о себе противоречивое впечатление. Потери перед стартом турнира Копмейнерса, Де Рона и Де Йонга не могли пройти бесследно, они серьезно сказываются на балансе в игре и продвижении мяча в атаку.
Все-таки трио Схоутен-Рейндерс-Верман это не совсем то с точки зрения качества, чем прежняя троица в центре поля. Тем не менее, Нидерланды даже с недокомплектом состава все равно значительно сильнее Румынии.
Статистика для ставок
- В 2017 году Нидерланды в товарищеском матче победили со счетом 3:0
- В отборе на чемпионат мира-2014 они также были сильнее (4:0 и 4:1)
- В пяти последних играх Нидерланды имеют баланс 3+1=1-, а Румыния 1+3=1-
Ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Румынии дают 9,30, а на Нидерланды — 1,45, ничью букмекеры оценивают в 4,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Португалия — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.98Боливия — Панама: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: команда Рональда Кумана постарается с ходу решить все свои проблемы в этом матче, а не доводить разборки до второго тайма и тем более дополнительного времени.
С точки зрения атакующих действий и Нидерландов все в порядке, зато есть проблемы в обороне, поэтому надо сразу делать результат.
Ставка: победа Нидерландов в первом тайме за 1,92.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант с забитыми мячами с обеих сторон. Румыния отлично играет на контратаках и спокойно может подловить соперника хотя бы раз.
Ставка: обе забьют за 2,37.