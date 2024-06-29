Криштиану Роналду злится — на судей, на удачу и, возможно, на само время

На протяжении двух десятилетий он так часто подчинял своей воле самые важные события, но Евро-2024 приносит лишь разочарование. Душным вечером в Гельзенкирхене он обнаружил, что злится на рефери, злится на четвертого арбитра и, возможно, злится на закат своей карьеры.

Поскольку Португалия уже вышла в плей-офф, он легко мог бы взять заслуженный отдых вместе с восемью из девяти других игроков, вышедших в стартовом составе против Турции четырьмя днями ранее. Но Роналду не успокаивается. Каждый матч дает еще одну возможность обновить все те рекорды, которые он до сих пор удерживает, чтобы порадовать обожающую его публику.

Итак, ему уже исполнилось 40 лет, он пытался исполнять свои лучшие хиты, но ничего не добился. Он так и не смог смириться с отказом рефери назначить пенальти в пользу Португалии, когда его футболку потянул защитник Грузии Лука Лочошвили. Ему показали желтую карточку за протесты, и он рисковал получить второе предупреждение, когда в перерыве накричал на четвертого арбитра, пока шел по подтрибунному туннелю.

Разочарование было понятным, но оно поглотило его до самого конца матча, в котором Грузия одержала шокирующую победу со счетом 2:0 и вышла в плей-офф своего первого финала чемпионата Европы.

Для Португалии, уже обеспечившей себе победу в группе, ничего не зависело от этой от игры, но Роналду, похоже, отчаянно пытался забить. Ранее он упустил возможность отличиться в матче с Турцией, бескорыстно отдав мяч Бруну Фернандешу, но в матче с Грузией он был нацелен на ворота соперника.

Роналду придержали в штрафной Грузии globallookpress.com

Пенальти, к его большому огорчению, не было, поэтому Роналду пришлось довольствоваться тем, что было: штрафной удар с 32 метров ужалил ладони вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили; еще один удар был заблокированн Георгием Гвелесиани в конце первого тайма; Лаша Двали с близкого расстояния отразил удар над перекладиной в начале второго тайма.

На Евро-2024 Роналду нанес 12 ударов… и ни разу не забил. Ни один игрок не сделал больше попыток на этом турнире, но было бы неправильно изображать его виновным в том, что он упустил явные шансы. Большинство из них были классифицированы Opta как низкокачественные и в сумме составили всего 1,1 xG (ожидаемых голов).

В этом-то и проблема: он делает слишком много ударов.

Удары Роналду с игры на Евро-2024 Athletic

Грузия лидировала со второй минуты после удачного гола удивительно одаренного форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелия, боготворящего Роналду. Второй гол последовал в начале второго тайма после того, как — к презрению сами-знаете-кого — вмешался VAR и назначил в пользу Грузии пенальти, умело реализованный Жоржем Микаутадзе, неожиданным фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира этого турнира.

Роналду все больше и больше злился, и, наконец, тренер сборной Португалии Роберто Мартинес пришел к выводу, что риски, связанные с его сохранением на поле, перевешивают преимущества. Роналду пожал руку тренеру — и Гонсалу Рамушу, своей замене, — когда покидал поле, но он все еще выглядел разгневанным из-за того, как прошел его вечер. Он выместил свое раздражение на бутылке с водой, пнув ее в пластиковый ящик, прежде чем устроиться на скамейке, где его разочарование продолжало кипеть и пузыриться.

Криштиану Роналду

Это мало чем отличалось от финальной групповой игры Португалии против Южной Кореи на чемпионате мира 2022 года, когда, снова при гарантированной уже квалификации в плей-офф, Роналду отказался от возможности отдохнуть перед 1/8 финала. В этом случае Роналду в конечном итоге сыграл самого себя, выпав из состава не в последнюю очередь из-за своей реакции на замену, когда он был вынужден опровергать предположения о том, что он оскорбил тогдашнего тренера Португалии Фернанду Сантуша.

Пока что Роналду показал себя лучше, чем в Катаре, где его единственный гол за пять матчей (три в стартовом составе и два при выходах на замену) был забит с пенальти в первом матче Португалии против Ганы. Но теперь он провел семь матчей без голов в крупных турнирах: против Уругвая, Южной Кореи, Швейцарии и Марокко на чемпионате мира, а теперь против Чехии, Турции и Грузии на Евро-2024.

Многие сомневались, вернется ли Роналду на международную арену после чемпионата мира 2022 года, особенно когда несколько недель спустя он покинул Европу, чтобы присоединиться к саудовскому клубу «Аль-Наср». Но его желание продолжать играть в международный футбол и забивать голы, возможно, не имеет себе равных в истории игры. Он принял участие в девяти из десяти квалификационных игр Португалии на чемпионат Европы, забив при этом 10 голов, и редко играя менее 90 минут. О том, что его место на этом турнире находится под угрозой, практически не говорилось.

Его международная статистика сейчас составляет 130 голов в 210 матчах. Оба эти рекорда могут держаться десятилетиями. Имеет ли значение, что эти 10 голов в квалификации были забиты Лихтенштейну (три), Люксембургу (два), Исландии (один), Словакии (два) и Боснии и Герцеговине (два)? Не совсем. Такова природа международного футбола, особенно в Европе, где отборочные кампании включают в себя очень много игр против «маленьких» сборных

Но это актуально, когда вы задаетесь вопросом, хватит ли у Роналду в 39 лет сил делать это на самых важных аренах против куда более сильного соперника. Он будет надеяться на моменты в матче против Словении в 1/8 финала в понедельник, 1 июля, — возможно, ему повезет в четвертый раз — но как насчет потенциального четвертьфинала против Франции или Бельгии или теоретического полуфинала против Испании или Германии?

Потому что после 18 месяцев игры в Саудовской профессиональной лиге это может быть стандартом, требуемым от Роналду на этом турнире.

Это 11-й крупный международный турнир Роналду, и впервые он не забил к концу группового этапа.

Роналду впервые не забил к концу группового этапа Athletic

Это должно сопровождаться оговоркой, что он бескорыстно подарил гол Фернандешу в ворота Турции и вполне мог бы получить — и почти наверняка забить — пенальти в ворота Грузии. Но это Криштиану Роналду, который всегда имел дело с цифрами, а не с оговорками.

Возможно, его момент наступит на Евро-2024, возможно, в понедельник во Франкфурте. Если или когда это произойдет, это станет еще одной вехой в поистине выдающейся спортивной карьере. Но блеск его карьеры, которая так ярко сияла последние два десятилетия, сейчас мерцает, хотя его желание играть и забивать, совершенно очевидно, не угасает.