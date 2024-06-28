От радости Грузии и мести Рангника до истерик Роналду: победители и неудачники группового этапа Евро-2024

Эта двухдневная пауза, без Евро-2024 развлекающего нас, была непростой. За последние 13 дней групповой этап турнира принес нам невероятную драму, великолепные голы и бесчисленное количество тем для разговоров.

Довольно удивительно, что Хорватия оказалась в числе тех, кто выбыл — причем самым душераздирающим образом — зато Грузия вошла в историю в первой для себя финальной части турнира, попав в 1/8 финала, в то время как Австрия преподнесла большой сюрприз, выиграв «Группу смерти».

Что касается других команд, Испания была настолько же впечатляющей, насколько Англия и Франция не впечатляли, а мы также увидели, как четыре команды в одной группе финишировали с одинаковым количеством очков впервые в истории Евро.

Ниже GOAL перечисляет всех главных победителей и проигравших группового этапа турнира, который до сих пор был чрезвычайно захватывающим...

Победитель: Джердан Шакири

Вот футболист для больших турниров! Великолепный, первый гол Джердана Шакири в ворота Шотландии означает, что он единственный игрок, который забивал и на трех последних чемпионатах Европы и на трех последних чемпионатах мира.

После сенсационного гола Шакири спросили, был ли это лучший гол в его карьере. «Это был действительно красивый гол, но раньше я забивал много красивых голов, поэтому сложно выбрать лучший», — сказал он, улыбаясь.

Джердан Шакири globallookpress.com

И с этим не поспоришь: 32-летний вингер забил уже 10 раз на крупных международных турнирах — это больше, чем у Патрика Клюйверта (восемь), Уэйна Руни (семь), Рауля и Златана Ибрагимовича (по шесть).

Пришло время проявить больше уважения к имени Шакири и его прекрасной левой ноге.

Проигравшие: Стив Кларк и сборная Шотландии

Невозможно не пожалеть Тартановую армию. Лучшие болельщики турнира вынуждены поддерживать худшую команду. Действительно, исполнение «Цветка Шотландии» было ярким событием каждой игры с участием крайне унылой команды Стива Кларка, которая в общей сложности нанесла всего 17 ударов (наименьшее количество ударов в истории группового этапа).

Даже в финальном матче против отчаянно не впечатляющей Венгрии — который им нужно было выиграть, чтобы впервые в истории иметь хоть какой-то шанс попасть в 1/8 финала крупного международного турнира — шотландцы не начали атаковать раньше, чем за 10 минут до конца.

Стив Кларк globallookpress.com

Хуже того, второй раз за три игры им не удалось даже сделать попытку удара в первом тайме. В довершение всего, после игры Кларк устроил жалкую и оскорбительную словесную атаку в адрес аргентинского арбитра матча.

К сожалению, хотя Германия без болельщиков из Шотландии стала гораздо беднее, турнир стал еще богаче после раннего вылета их сборной.

Победитель: Сборная Испании

Могла ли Испания забить больше голов на групповом этапе? Абсолютно. Их превосходство над Италией было настолько велико, что то, что им удалось победить «Адзурри» только благодаря случайному автоголу Риккардо Калафьори, граничит с несерьезным отношением к делу. Они еще могут быть наказаны за такую расточительность на стадии плей-офф.

Однако в конце концов в Германии не было более впечатляющей команды. Их футбол в некоторых случаях был блестящим, и просто приятно наблюдать за Ламином Ямалем и Нико Уильямсом летящими на полной скорости.

Сборная Испании globallookpress.com

Луис де ла Фуэнте также смог сделать 10 замен в состав в последней групповой игре своей команды: первое место в группе B уже было гарантировано всего за два тура, а их дублеры выглядят сильнее, чем первые команды большинства стран.

«Ла Роха» действительно находится в наилучшей форме, как морально, так и физически, перед стартом в 1/8 финала.

Проигравший: Лука Модрич

Во все более разбитом на племена и шовинистическом мире футбола трудно найти игроков, которых любили бы все. Лука Модрич — один из таких игроков.

После того, как Хорватия была фактически выбита с турнира когда Италия сравняла счет на последних секундах матча группы B в понедельник в Лейпциге, итальянский журналист решил не задавать Модричу вопросы. Вместо этого он поблагодарил его за все, что он внес в прекрасную игру на протяжении многих лет, и попросил никогда не завершать карьеру.

Лука Модрич globallookpress.com

Модрич сказал, что в конце концов ему придется повесить бутсы на гвоздь; он просто не был уверен, когда. Но вполне возможно, что Лейпциг был последним местом, что мы видели Модрича на международной арене. Если так, то это был ужасно печальный конец.

Образ безутешного Модрича, держащего в руках награду лучшему игроку матча, почти разрывал сердце. Но дань уважения, последовавшая во время его послематчевой пресс-конференции, довольно ярко проиллюстрировала, почему каждому истинному футбольному фанату во всем мире будет так не хватать Модрича.

Победитель: Кристиан Эриксен

После последнего чемпионата Европы мы задавались вопросом, увидим ли мы когда-нибудь снова Кристиана Эриксена на футбольном поле. Спустя три года полузащитник стал одним из лучших игроков группового этапа, где был признан игроком матча в двух из трех встреч своей команды — против Словении и Сербии. В промежутке он руководил шоу во впечатляющей ничьей Дании с Англией (1:1).

«На этот раз на Евро моя история сильно отличается от той, что была в прошлый раз», — сказал, с характерным преуменьшением говоря об остановке сердца, которую он пережил во время матча своей сборной с Финляндией в Копенгагене 12 июня 2021 года. «К счастью, с тех пор, как это произошло, минуло много матчей, но я просто счастлив играть».

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Также было приятно наблюдать за ним в действии. Ни один игрок пока не создал больше моментов на Евро (13), ни один игрок не реализовал больше успешных навесов (10) и ни один игрок не забил гол, который так обширно праздновали, как гол Эриксена против Словении в первом туре.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Три года назад Дания дошла до полуфинала без него; кто знает, как далеко они могут зайти теперь, когда Эриксен вернулся в команду — и снова показал свои лучшие качества — в Германии?

Проигравший: Сборная Англии

Англия выиграла свою группу. Жеребьевка также сложилась для них прекрасно (как это всегда бывает) — и, тем не менее, никто в здравом уме сейчас не болеет за то, чтобы ужасно скучная команда Гарета Саутгейта выиграла трофей.

Англия, возможно, играла хорошо только около 20 минут в трёх матчах. По большей части они были ужасными, на самом деле их было просто невозможно смотреть.

В некотором смысле, на самом деле впечатляет, что Саутгейту удалось собрать команду, наполненную таким большим количеством отличных игроков, которые так плохо играют, но, как мы увидели после ничьей со Словенией, существует вполне реальный риск того, что эта кампания станет токсичной.

Болельщики сборной Англии и в лучшие времена непостоянны. Сейчас даже самых сдержанных их фанатов серьезно раздражает перспектива не просто вылететь из турнира — но сделать это, играя в ужасно слабый футбол.

Гарет Саутгейт и Гарри Кейн globallookpress.com

Конечно, достаточно одного-единственного всплеска гениальности, чтобы оживить команду, и в Англии наверняка нет недостатка в тех, кто может перевернуть любой матч. Но если «Три льва» не прибавят, начиная с матча 1/8 финала против Словакии в эти выходные, они отправятся домой гораздо раньше, чем кто-либо ожидал.

Реакция, несомненно, будет столь же горькой и жестокой, как и критика прессы в адрес Дэвида Бекхэма после чемпионата мира 1998 года.

Победитель: Н'Голо Канте

Кампания Франции идет совсем не по плану: «Ле Блю» оказались в неудачной части турнирной сетки после того, как свели вничью две групповые встречи, причем качество игры было неутешительным.

Однако, хотя выбор состава Дидье Дешамом подвергается все большему вниманию и критике, его решение вернуть Н'Голо Канте уже показало себя мастерским ходом.

Полузащитник не играл за свою страну в течение двух лет, прежде чем его неожиданно включили в состав сборной Франции на Евро-2024, и Дешаму пришлось объяснять, почему он был готов довериться склонному к травмам игроку, который сейчас играет в футбол в Саудовской Аравии.

Тренер настаивал на том, что Канте «восстановил все свои физические возможности», и он оказался прав на 100 процентов. 33-летний футболист стал лучшим в составе «Ле Блю» в Германии, уже получив две награды «Игрок матча»!

Победитель: Ральф Рангник

«Этот парень даже не тренер», — это печально известное заявление Криштиану Роналду о Ральфе Рангнике. «Всех тренеров, которые у меня были в моей карьере, я называю "босс", потому что, если они берут на себя эту работу, мы должны называть их именно так. Но глубоко внутри себя я никогда не видел в нем босса».

Возможно, если бы Роналду и его бывшие товарищи по команде на «Олд Траффорд» относились к немцу с чуть большим уважением, «Манчестер Юнайтед» сейчас не был бы в таком ужасном состоянии.

Искупление Рангника до сих пор было одной из главных историй Евро-2024. Он не только тренер, но еще и чертовски хороший тренер, что доказала его фантастическая австрийская сборная, возглавив самую сложную группу турнира — и сделав это с удивительно позитивным и динамичным футболом.

Ральф Рангник globallookpress.com

Мы действительно называли их «темными лошадками» еще до начала турнира, но мы ни на секунду не думали, что они действительно финишируют впереди Франции, особенно после поражения в первом раунде от «Ле Блю», поэтому огромная заслуга должна принадлежать Рангнику и его подопечным за то, как они отреагировали на это поражение.

Календарь и таблица Евро-2024

Если они смогут продолжать играть с той же энергией, которая позволяет им своим прессингом заставлять команды соперников подчиняться им, у австрийцев Рангника есть все шансы впервые в истории страны выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.

Проигравший: Ромелу Лукаку

Реакция Кевина Де Брёйне в матче с Украиной говорила сама за себя. После того как он вывел Ромелу Лукаку на воротам типичной для себя точной передачей, атакующий полузащитник не смог скрыть своего разочарования, увидев, что нападающему не удалось вложить хоть какую-то силу в удар.

Лукаку, очевидно, не единственная проблема сборной Бельгии. Болельщики даже освистали Де Брёйне, когда он был удостоен награды Лучшему игроку матча после изматывающей ничьей с Украиной, которая позволила «Красным Дьяволам» выйти в 1/8 финала, заняв второе место в группе E, хотя он один из немногих игроков в команде, показывающий футбол хоть сколько-нибудь близкий к его лучшему уровню.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Однако завершение моментов Лукаку становится серьезной проблемой, хочет ли Доменико Тедеско публично признать это или нет. Некоторые офсайды, возможно, и были ошибочно свистнуты не в пользу здоровяка-форварда, но он еще ни разу не забил и упустил в два раза больше моментов (шесть), чем любой другой игрок в Германии.

Возможно, он будет на высоте в матче с Францией, но если история нас чему-то научила, когда дело касается Лукаку, то чем крупнее игра, тем хуже он выступает.

Победитель: Автоголы и удары из-за штрафной

Лучший бомбардир Евро-2024 на данный момент? Самый опасный автогол — и он лидирует с большим отрывом!

Жорж Микаутадзе — единственный игрок, забивший три гола на групповом этапе, фавориты в борьбе за «Золотую бутсу» Килиан Мбаппе и Гарри Кейн забили только по одному голу, а Криштиану Роналду все еще никак не может попасть в цель.

Однако на данный момент мы уже видели семь автоголов — причем разной степени комичности. Риккардо Калафьори, например, мало что мог сделать со срикошетившим прострелом, который он непреднамеренно направил в свои ворота, но автогол Самета Акайдина в матче против Португалии был чистым фарсом: защитник с голкипером Алтаем Байиндиром устроили потешную путаницу.

Суть в том, что рекорд всех времен в 11 автоголов на одном чемпионате Европы теперь находится под серьезной угрозой.

Самет Акайдин забивает в свои ворота globallookpress.com

С другой стороны, мы также увидели 14 голов, забитых из-за пределов штрафной во время группового этапа, а это означает, что мы также можем ожидать, что еще до четвертьфинала может быть превзойден показатель Евро-2020 в 19 голов.

Что все это значит? Трудно сказать на этой ранней стадии, но мы знаем, что это добавило невероятной драмы. Пусть этот хаос будет продолжаться дальше!

Проигравшие: Сборная Украины

Вылет Украины была крайне душераздирающим. «Это беспрецедентно, что команда с четырьмя очками не выходит в плей-офф», — сказал УЕФА вполне объяснимо эмоциональный Александр Тымчик. «Мы отдали все силы ради нашей страны. Но мы ее подвели».

Конечно, ничто не могло быть дальше от истины. Сборная Украины заставила свою страну гордиться своими выступлениями против Бельгии и Словакии. Однако, к сожалению, они были наказаны за один неудачный матч против Румынии в первом туре.

Сборная Украины globallookpress.com

Но, как отметил главный тренер Сергей Ребров: «В последних двух играх мы показали характер нашей нации. Это жизнь, ты допускаешь некоторые ошибки, но потом важно, как ты реагируешь. Конечно, все недовольны результатом, но к игрокам нет никаких вопросов. У нас очень молодая сборная, и они с оптимизмом смотрят в будущее».

Победитель: Сборная Грузии

Никто всерьез не надеялся, что сборная Грузии сможет выйти в плей-офф Евро-2024. Были даже вполне понятные сомнения, смогут ли дебютанты турнира вообще набрать хоть одно очко в группе F.

Однако после энергичных выступлений против Турции и Чехии сборная Грузия ошеломила мир, обыграв Португалию в Гельзенкирхене и получив себе в соперники в 1/8 финала Испанию. Они снова будут аутсайдерами против лучшей команды, которую мы когда-либо видели в Германии, но это их нисколько не беспокоит.

Сборная Грузии globallookpress.com

В лице Георгия Мамардашвили у них есть прекрасный вратарь в хорошей форме, Жорж Микаутадзе лидирует в гонке за «Золотую бутсу», а Хвича Кварацхелия доказал в матче с Португалией, что способен разрывать команды в клочья своей ошеломляющей скоростью и навыками дриблинга.

Перед началом турнира Грузия выглядела самой слабой командой. Как оказалось, они на самом деле они одна из самых зрелищных сборных.

Проигравший: Криштиану Роналду

То, как Роберто Мартинес будет распоряжаться игровым временем Криштиану Роналду, всегда должно было серьезно повлиять на надежды Португалии на победу в Германии — и он, конечно, устроил тот еще бардак. Ни при каких обстоятельствах Роналду, в свои 39 лет, не должен был выходить в стартовом составе на третью игру подряд против Грузии.

Это была отчаянная попытка позволить капитану наконец-то вырваться из под опеки и расправить крылья в Германии, но авантюра обернулась неудачей: Роналду снова не забил, а это означает, что он впервые не смог забить на групповом этапе крупного международного турнира. в своей долгой и блестящей карьере.

Его разочарование было очевидно на протяжении всей игры, даже когда его с опозданием заменили за 25 минут до конца. Не заблуждайтесь: Мартинес допустил серьезную ошибку.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Он выставил себя слабаком, отказавшись от ротации Роналду, и не добился ничего, кроме как спровоцировал дальнейшие дебаты о том, действительно ли неудачливый форвард заслуживает того, чтобы выходить в стартовом составе атаки сборной Португалии, у которой в резерве терпеливо ждут Диогу Жота и Гонсалу Рамуш.

Кампания Роналду на чемпионате мира по футболу 2022 года закончилась горечью и резкостью. Теперь существует вполне реальный риск, что и Евро может пойти по тому же пути.

Победитель: Сборная Германии

Болеете ли вы за Германию или нет, нельзя отрицать, что всегда лучше, когда сборная страны-хозяйки хорошо выступает на международном турнире.

Конечно, атмосфера на Евро-2024 всегда должна была быть особенной, учитывая, что Германия имеет фантастическую футбольную культуру и легкодоступна для большинства жителей стран Европы.

Сборная Германии globallookpress.com

Однако возрождение Die Mannschaft под руководством Юлиана Нагельсмана, несомненно, усилило ажиотаж и азарт вокруг всего мероприятия. Также помогло то, что у них есть несколько потрясающих талантов, среди которых, несомненно, лучший выбор — Джамал Мусиала.

Германия, возможно, получила холодный душ от впечатляющей команды Швейцарии в их последней групповой игре, но если они смогут обойти Данию в 1/8 финала, есть все шансы, что встреча в 1/4 финала с Испанией захватит воображение публики так же, как эпическая схватка с Италией в полуфинале чемпионата мира еще в 2006 году.