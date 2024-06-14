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    Завышенные ожидания. Кто станет самым большим разочарованием Евро-2024?

    Кто из фаворитов чемпионата Европы может провалиться на турнире в Германии?

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    Джуд Беллингем
    Множество команд приезжают в Германию с большими надеждами, но некоторые потерпят неудачу при драматических обстоятельствах.
    Евро-2024 вот-вот начнется и лучшие игроки со всего континента съехались в Германию, чтобы провести там лето, которое обещает стать превосходным футбольным событием.

    В то время как некоторые команды мечтают исключительно о выходе из групп, другие знают, что все, кроме чемпионского парада с трофеем в середине июля, будет расценено как провал. Итак, нас ждут четыре недели драмы, наполненные в равной степени радостью и горем.

    Авторы Goal решили предсказать, кто станет самым большим разочарованием на турнир...

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    Самая слабая команда Испании за два десятилетия

    Помните славные дни Испании, когда она подряд выигрывала чемпионаты Европы, а между ними был знаменитый триумф на чемпионате мира? Испания действительно была лучшей командой в мире в течение золотого четырехлетнего периода с 2008 по 2012 год, но с тех пор терпела неудачу почти на всех крупных турнирах.

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    • Прошло 12 лет с тех пор, как «Ла Роха» в последний раз доминировала в международном футболе, и их нынешнему составу очень далеко до того, чтобы повторить это в Германии.

    Они пережили неудачный чемпионат мира в Катаре, проиграв Марокко в 1/8 финала, а из-за травм и проблем в линии атаки дела могут стать еще хуже, особенно учитывая, что они попали в группу с Италией и Хорватией.

    Сборная Испании

    Они далеко не фавориты на этом Евро, но остаются мировой футбольной супердержавой, и неспособность выйти хотя бы в полуфинал станет еще одним большим ударом по их статусу. Однако трудно представить себе, чтобы они добились успеха в Германии.

    У Луиса де ла Фуэнте нет тренерского послужного списка, даже после победы в Лиге наций в прошлом году, а их состав, пожалуй, самый слабый, который они выставляли на турнир за два десятилетия, а Родри и Ламин Ямал — единственные лучшие игроки в их рядах.

    Осторожность Саутгейта погубит Англию

    Посмотрим правде в глаза: все, кроме полной победы, будет считаться катастрофой для Англии. В глазах большинства людей они являются фаворитами, и легко понять, почему: у «Трех львов» есть состав, полный атакующих талантов, и удачная жеребьевка.

    Это действительно их лучший шанс положить конец одной из самых печально известных трофейных засух в мировом футболе. И все же трудно отделаться от подозрения, что сочетание проблем в обороне и консерватизма Гарета Саутгейта приведет к тому, что они проиграют еще одну важную игру Франции в полуфинале.

    Сборная Англии

    Саутгейту повезло иметь сильнейшую команду на турнире, но его история показывает, что в решающую минуту это не будет иметь большого значения. Игрокам мирового класса, таким как Фил Фоден и Джуд Беллингем, должна быть предоставлена ​​свобода действий, чтобы Англия могла полностью раскрыть свой потенциал, чего не произойдет под руководством их прагматичного, заботящегося о безопасности тренера.

    Англичане не внушили особой уверенности в своих товарищеских играх, а решение оставить вне заявки опытных участников кампании, таких как Джек Грилиш и Гарри Магуайр выглядят рискованно.

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    • Вызывает сомнение и способность принятия Саутгейтом внутриигровых решений, и весьма вероятно, что это погубит Англию на последних стадиях турнира. Ожидайте вылета в полуфинале, еще одной упущенной возможности и еще больших страданий по этому поводу.

    Для Италии Евро не сулит ничего хорошего

    До Франции в 2022 году проклятие действующих чемпионов приводило к ряду досрочных вылетов предыдущих победителей чемпионата мира. Теперь, возможно, проклятье перекинется и на Евро, поскольку Италия провела три года после триумфа на «Уэмбли» в полном хаосе.

    Ключевые игроки-ветераны завершили карьеру, тренер Роберто Манчини уехал в Саудовскую Аравию, а в Германию отправится очень мало игроков, находящихся в хорошей форме. Добавьте сюда травмы в обороне накануне турнира и сложную жеребьевку, и на этот раз дела Адзурри не предвещают ничего хорошего.

    Сборная Италии

    Ожидания от Италии и так были рекордно низкие, но если посмотреть на их группу, то не исключено, что им не удастся даже выйти в плей-офф. Албания будет усердно биться в своей четвертой в истории игре на крупном турнире, Адзурри вряд ли что-нибудь добьются против Испании, в то время как специалисты по крупным турнирам из сборной Хорватии также будут рассчитывать на успех.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Это просто безумие, то как низко пала Италия с тех пор, как выиграла этот турнир три года назад.

    Зависимость Франции от Мбаппе дорого обойдется им

    Ожидания от Франции снова будут высокими, особенно если учесть, что на бумаге у них вполне благоприятная группа.

    Однако нельзя отрицать их чрезмерную зависимость от Килиана Мбаппе, и это будет им дорого стоить на Евро-2024, где у нового игрока «Реала» могут банально кончиться силы, и они будут шокирующе выбиты в 1/8 финала.

    Килиан Мбаппе

    После 12 лет и шести (!) крупных турниров Дидье Дешаму наконец-то придет время отойти в сторону и позволить кому-то другому попробовать себя в этом деле.

    Непонятно, кто будет забивать у Хорватии

    Это были замечательные шесть лет для Хорватии: третье место на чемпионате мира 2022 года случилось после того, как четыре года назад они вышли в финал, но это будет еще один разочаровывающий Евро для них.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В 2021 году они дошли только до 1/8 финала, и вполне вероятно, что только этого им удастся достичь и в Германии, потому что просто непонятно, кто будет забивать. В сложной группе с Испанией, Италией и Албанией даже добраться до 1/8 финала может быть непросто.

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