Пан или пропал. Почему Франция, Англия, Испания и все остальные выиграют (или нет) Евро-2024

Во-первых, самые быстрые лошади вырываются вперед, чтобы задать темп: страны-аутсайдеры внезапно побеждают фаворитов и получают удовольствие, мы наблюдаем абсурдные кадры массового пения толп на улицах, истории о 50 000 фанатов из страны А, заполняющих один стадион и еще 40 000 человек из страны Б, заполняющие другой. Эти истории добавляют абсолютного удовольствия, с уровнем которого могут сравниться лишь немногие крупные турниры.

Однако сейчас приближается финишная прямая. Многие аутсайдеры начали выбывать, а тяжеловесы толкаются друг с другом и борются за позицию. Практически все фавориты этого турнира вышли в плей-офф — в конце концов, выходят две трети из 24 команд — и хотя еще не все они выглядели потрясающе, главное — это финишная прямая.

Поскольку в субботу, 29 июня, начинаются матчи 1/8 финала, давайте посмотрим на всех, кто вышел в плей-офф, и выясним, почему они выиграют Евро — или не выиграют.

Австрия (первое место, группа D)

Шансы на титул: 5,3% (фаворит №8)

Как они сюда попали: проиграли Франции 0:1, разгромили Польшу 3:1, победили Нидерланды 3:2.

Соперник по 1/8 финала: Турция.

Почему они выиграют турнир: Настал момент Ральфа. Ральф Рангник отказался от работы в мюнхенской «Баварии» несколько недель назад, по крайней мере, отчасти потому, что он действительно хотел работать с этой сборной Австрии на этом турнире. Нетрудно понять, почему. У Рангника есть игроки, необходимые для создания у команды идентичности Рангника — всего того, что вошло в идентичность команд «Ред Булла», с прессингом, контрпрессингом и интенсивностью.

Перевод: Против этой команды ужасно играть. Просто никакого удовольствия играть против них. Они измотали и Польшу, и Нидерланды, и только выдающаяся индивидуальная игра защитников Франции принесла им победу. Они разрешают сопернику только 9,0 передач за одно защитное действие (меньше разрешает только Германия), и только Португалия делает больше подборов мячей за матч. Они заставили некоторые сильные команды, любящие владеть мячом, играть хаотично, с длинными забросами, и это именно тот стиль матча, который им нужен. Они занимают третье место по xG на удар (0,18), наносят в створ 57% ударов (первые), а больше голов в среднем забивают только Германия и Португалия. Восемь разных игроков забили либо гол, либо делали результативную передачу.

Баннер на матче Австрия — Франция globallookpress.com

Можно ли с помощью этого стиля выиграть еще четыре игры? Тем более, что такой стиль много требует от возрастных игроков, таких как 30-летний Марсель Забитцер (который отыграл все 270 минут) и 35-летний Марко Арнаутович? Трудно сказать да, но Австрия обладает самой сильной идентичностью на этом турнире и благодаря этому только что выиграла группу смерти.

Почему они не выиграют турнир: Соперники тоже создают отличные моменты. Замечательно, что они занимают третье место по xG на удар, но они также занимают 24-е место по xG на удар, позволенному соперникам; они также позволяют соперникам много бить. Это оказывает серьезное давление на вратаря Патрика Пентца и на линию обороны, в которой не так много талантливых игроков из крупных клубов, как в атаке.

Календарь и таблица Евро-2024

Сильная идентичность или нет, но до сих пор Австрии явно благоволили боги xG. Они забили шесть голов (включая автогол Нидерландов) при ударах с коэффициентом 3,9 xG и пропустили всего четыре гола при ударах соперника с коэффициентом 5,4. Их прессинг может заставить совершить ошибку кого угодно, но никому не будет везти вечно.

Бельгия (второе место, группа E)

Шансы на титул: 3,9% (фаворит №9)

Как они сюда попали: проиграли Словакии 0:1, победили Румынию 2:0, сыграли вничью с Украиной 0:0.

Соперник по 1/8 финала: Франция.

Почему они выиграют турнир: они правильно делают важные вещи. Если бы вам сказали, что команда, в которую среди прочих входят Кевин Де Брёйне и Жереми Доку из «Манчестер Сити», Леандро Троссард из «Арсенала» и Юри Тилеманс из «Астон Виллы», хорошо контролировала мяч (58,3% владения мячом, третье место на турнире), атаковала (189,7 касаний мяча в последней трети поля, шестое место) и создавала множества моментов (16,0 ударов за игру — третье место; 6,0 ударов в створ — четвертое), вы бы подумали, что это сопершенно логично.

Ну, Бельгия делает все это. А в группе с достаточно сильными атакующими соперниками они также интенсивно защищались (11,9 разрешенных сопернику передач за одно защитное действие, шестое место), вынуждали соперника часто терять мяч (48,0, второе место) и начали владение мячом гораздо дальше по полю, чем их соперники.

В целом Бельгия делает именно то, что ей нужно, чтобы выиграть этот турнире. Доку лидирует среди всех нападающих турнира по прогрессивному продвижению мяча, а Де Брёйне занимает второе место по созданным шансам, уступая лишь датчанину Кристиану Эриксену. Линия обороны не особо подвергалась испытаниям, но пропустила всего один гол. Они создают множество качественных моментов для взятия ворот и почти не пропускают. Все отлично!

Бельгия — Украина globallookpress.com

Почему они не выиграют турнир: Они физически неспособны забить мяч в сетку. Или, по крайней мере, иногда так кажется.

В трех матчах Бельгия нанесла 48 ударов с коэффициентом 4,4 xG. Это не выдающийся средний показатель за один бросок, но все равно можно рассчитывать забить четыре или пять голов с такой результативностью. Бельгия забила дважды. Оба гола были забиты в победе над Румынией со счетом 2:0, но против Словакии (поражение со счетом 0:1) и Украины при нулевой ничьей они сделали 28 ударов с коэффициентом 2,6 xG и не забили.

Ромелу Лукаку набрал 1,7 xG, но не забил (хотя три не засчитанных гола ставят его в очередь на своего рода «Анти-Золотую бутсу»). И как ни странно, несмотря на то, что на скамейке запасных находится один из лучших нападающих Бундеслиги, тренер Доменико Тедеско предоставил Лоису Опенде всего семь минут игрового времени.

Карта ударов сборной Бельгии ESPN

Это черти что, и это черти что явно влияет на моральный дух и/или отношения команды с болельщиками.

Теоретически количество может перейти в качество в любой момент, но этой команде нужно поладить с богами xG и найти в себе потерянную уверенность. Язык тела игроков Бельгии в матче против Украины предполагает, что сделать это будет непросто.

Дания (второе место, группа C)

Шансы на титул: 2,0% (фаворит № 11-12)

Как они сюда попали: ничья со Словенией 1:1, ничья с Англией 1:1, ничья с Сербией 0:0.

Соперник по 1/8 финала: Германия.

Почему они выиграют турнир: Они ничего не дают сделать противникам. Группа C была не самой захватывающей группой на турнире: в шести матчах было забито всего семь голов: один завершился со счетом 1:0, три — 1:1 и два — 0:0 в последнем туре. В некоторой степени в этом можно винить консерватизм (в конце концов, это была группа Англии), но что касается Дании — она была рады пожертвовать голами ради создания зоны, свободной от катастроф. Они заняли шестое место по общему количеству разрешенных сопернику ударов (9,3 за матч) и третье место по количеству xG разрешенных ударов противника (0,09). Их соперники сделали только два удара с ценностью более 0,3 xG (четвертое место), отчасти потому, что соперникам не удавалось добиться большого количества потерь мяча датчанами (26,3 за матч, второе место).

В матчах с Англией, Словенией и Сербией, Дания точно не сталкивалась с гиперагрессивными прессингующими командами. Но задняя линия датчан серьезно проверена в боях: вратарь Каспер Шмейхель (сейчас в «Андерлехте») защищен центральными защитниками Йоахимом Андерсеном («Кристал Пэлас»), Андреасом Кристенсеном («Барселона») и Янником Вестергором («Лестер»). Структура и опыт позволили им занять второе место в весьма атлетичной группе, и это может усложнить жизнь Германии и в следующем раунде.

Почему они не выиграют турнир: Они тоже ничего не могут сделать. На 17-й минуте первого матча со Словенией Кристиан Эриксен забил гол благодаря красивому вбрасыванию, которым ему ассистировал Йонас Винд. Удар стоил 0,51 xG, и Эриксен его великолепно завершил. Все в нем было хорошо выполнено.

Дания — Сербия globallookpress.com

За следующие 253 минуты Дания создала всего лишь четыре удара с точностью хотя бы 0,2 xG. Дальний удар Мортена Юльманна в ворота Англии принес им ценную ничью и очко, но это было все, что они получили за три матча. Они закончили групповой этап на 21-м месте по xG за удар (0,11) и на 23-м месте по количеству голов за владение мячом (0,01). И с составом, состоящим в основном из ветеранов, они не проявили слишком большой прямоты, которая могла бы потребоваться для контратак против Германии или других команд, с которыми им придется столкнуться в дальнейшем. Команды и раньше выигрывали турниры благодаря случайным, индивидуальным моментам совершенства вместо стабильной атакующей игры, но Дании действительно нужно как-то облегчить себе задачу.

Англия (первое место, Группа C)

Шансы на титул: 20,8% (фаворит №1)

Как они сюда попали: победили Сербию 1:0, сыграли вничью с Данией 1:1, сыграли вничью со Словенией 0:0.

Соперник по 1/8 финала: Словакия.

Почему они выиграют турнир: Экстремальная организация в обороне. Если вы смотрели какие-либо матчи сборной Англии, то знаете, что они были довольно флегматичными. Вялыми. Непримечательными. Но раз уж мы коснулись их проблем в атаке, стоит также напомнить, что за три матча они практически ничего не дали создать сопернику. Соперники сделали всего 26 ударов с суммарным значением всего 1,1 xG. Единственным голом, который они пропустили, стал блестящий пушечный выстрел Мортена Юльманна с 31 метра (xG: 0,02). Защитники Киран Триппьер (71,4%) и Кайл Уокер (66,7%) выиграли не менее двух третей своих поединков, а центральный защитник Джон Стоунз — 63,6%. Они также выиграли большинство своих верховых единоборств.

Три года назад Англия выиграла свою группу Евро-2020, забив два гола. Они не показывали ничего примечательного до тех пор, пока им не понадобилось, и это сработало — они были на волосок от победы в серии пенальти. Игра в привлекательный футбол не гарантирует победы в турнирах, но никогда не позволяйте соперникам делать хорошие удары, и Англия близка к тому темпу, который она установила в прошлый раз.

Почему они не выиграют турнир: Абсолютно ужасная атака. Гарри Кейн забил 44 гола во всех соревнованиях за мюнхенскую «Баварию» в этом сезоне. На счету Фила Фодена 27 голов при 12 передачах за «Манчестер Сити». Джуд Беллингем забил 23 гола при 13 передачах за «Реал Мадрид». Букайо Сака записал на свой счет 20 и 14 за «Арсенал» соответственно.

Англия — Словения globallookpress.com

На бумаге Англия обладает лучшими атакующими талантами на этом турнире, и только Франция может приблизиться к ней. Неважно, какие проблемы с совместимостью возникают у Беллингема и Фодена (они, как правило, хотят занимать очень схожие позиции), неважно, насколько англичанам не хватает глубины состава на левом фланге, неважно, насколько консервативна тактика тренера Гарета Саутгейта (особенно на групповом этапе крупного турнира), уму непостижимо, что Англия забила лишь дважды в трёх матчах и заняла 15-е место по ударам за владение мячом (0,11) и 22-е место по xG за удар. В трех матчах они создали один удар с коэффициентом более 0,3 xG (промах Кейна с близкого расстояния в конце первого тайма против Словении).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Опять же, это своего рода следование сценарию команд Саутгейта. А учитывая, что Франция, в частности, не блещет, Англия хорошо устроилась в более слабой половине сетки; Италия и Нидерланды — очень крепкие команды, но это лучшие команды, с которыми Англия может столкнуться до финала, в то время как Испания, Франция, Германия, Португалия и Бельгия сражаются в верхней половине. Это невероятная удача, и именно поэтому Англия является фаворитом у букмекеров. И если они наконец начнут разбираться со всем, что до сих пор шло не так и со всеми ошибками, что они совершили, то они могут пройти до самого конца.

Франция (второе место, группа D)

Шансы на титул: 15,4% (фаворит № 3-4)

Как они сюда попали: победили Австрию 1:0, сыграли вничью с Нидерландами 0:0, сыграли вничью с Польшей 1:1.

Соперник по 1/8 финала: Бельгия.

Почему они выиграют турнир: у них есть очень много талантливых игроков. Если мы на минуту проигнорируем талант и просто сосредоточимся на базовой статистике, с командой Дидье Дешама все будет в порядке. Они сделали удары стоимостью 2,0 xG за матч (только Хорватия в среднем набирала больше) и занимают шестое место по разрешенному соперникам xG. Они делают гораздо больше ударов, чем их соперники, успешно выполняют 89% передач (третье место) и в среднем совершают 211,7 касаний за матч в атакующей трети (третье место). Они доминируют во многих отношениях, в которых, по вашему мнению, должна доминировать самая талантливая из представленных команд. А учитывая, что 21 из 26 игроков в настоящее время играют за команды, выступающие в Лиге чемпионов, это действительно абсурдно талантливая команда.

Это пока не дало результатов. После уверенной победы над Австрией им удалось лишь сыграть вничью с Нидерландами (играли без Килиана Мбаппе) и Польшей, а поздний пенальти Роберта Левандовского стоил Франции первого места в группе и отправил ее в загруженную сильными командами верхнюю половину сетки. Но эта команда создает отличные моменты, почти не пропускает, доминирует во владении мячом и делает все, что вы хотите от нее видеть. По крайней мере, кроме набора очков.

Почему они не выиграют турнир: Как и Бельгия, они просто не могут забить. Какое бы проклятие ни постигло «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», где парижане сделали 44 удара с коэффициентом 4,95 xG в двух матчах, но не забили ни одного гола, — оно перешло и в национальную команду, имеющую в составе сразу пять игроков «ПСЖ».

Франция — Польша globallookpress.com

В трех матчах французы превратили 48 ударов с коэффициентом 5,9 xG всего в два гола, один из которых был автоголом, забитым австрийцем Максом Вёбером. Мбаппе забил пенальти и в остальном сделал 0 из 1,2 xG. Антуан Гризманн (восемь ударов, 1,8 xG, ноль голов) играл так, словно на него наложили проклятие. Усман Дембеле почти ничего не создал и не забил. Рандаль Коло Муани и Кингсли Коман почти не видели поля и при этом ничего не создали.

Если это проклятие спадет, с Францией все будет в порядке. Но блин. Когда команда упускает так много хороших моментов, вам нужно беспокоиться об уровне уверенности е игроков. И о том, не наложено ли на них проклятье.

Грузия (третье место, группа F)

Шансы на титул: 0,4% (фаворит № 14-16)

Как они сюда попали: проиграли Турции 1:3, сыграли вничью с Чехией 1:1, победили Португалию 2:0.

Соперник по 1/8 финала: Испания.

Почему они выиграют турнир: идеальные ингредиенты для контратаки. Как пройти крупный турнир, если у вас всего три игрока, которые в прошлом году играли за команды «Большой пятерки» европейских лиг? Вы берете на себя обязательство рвать свои коллективные задницы в обороне и получаете мастерскую игру от трех этих игроков.

Хвиче Кварацхелия («Наполи») понадобилось некоторое время, чтобы разыграться, но он забил блестящий быстрый гол и стал мотором шокирующего поражения Португалии со счетом 0:2. Он также лидирует в турнире, набрав на себе 10 фолов. Жорж Микаутадзе («Мец») записал на свой счет три гола и результативную передачу, на данный момент в гонке за «Золотую бутсу» он уступает только Автоголу. А вратарь Георгий Мамардашвили («Валенсия») стал, пожалуй, лучшим вратарем турнира, отразив 21 из 25 ударов в створ и пропустив только четыре гола с ударов по воротам, которые стоили 7,6 xG.

Грузия — Португалия globallookpress.com

Грузия играет в смехотворно прямой контратакующий футбол, но благодаря этому они создали отличные моменты, даже не считая пары пенальти, и это сделали те три игрока, от которых требовался подвиг. Глупо предсказывать, что они обыграют Испанию — это будет уж слишком смело — но они играют именно в тот тип контратакующего футбола аутсайдера, который привел к множеству апсетов, особенно против команд, у которых бывают трудности с завершением моментов, как это иногда бывает у Испании.

Пробиться в плей-офф на своем первом крупном турнире. Какая замечательная история.

Почему они не выиграют турнир: Чудес много не бывает. Они занимают 21-е место по количеству ударов (8,7 за матч) и 24-е по количеству ударов, которые наносят по их воротам (23,7). Они занимают третье место по xG за удар, но занимают 20-е место по xG за разрешенный сопернику удар. Они начинают владение мячом ближе к своим воротам чем остальные (26,9 метра), а их соперники начинают дальше чем остальные (40,5). Эти контратакующие ингредиенты, возможно, и способны вызвать один апсет, но они не могут сделать четыре апсета подряд.

Германия (первое место, Группа А)

Шансы на титул: 15,4% (фаворит № 3-4)

Как они сюда попали: разгромили Шотландию 5:1, победили Венгрию 2:0, сыграли вничью со Швейцарией 1:1.

Соперник по 1/8 финала: Дания.

Почему они выиграют турнир: Безжалостная атакующая идентичность. Это та Германия, которую мы давно ждем на крупных турнирах. У них блестящие таланты в атаке: 10 разных игроков забили хотя бы один гол или сделали результативную передачу в трех матчах, в том числе невероятные 21-летние Джамал Мусиала и Флориан Вирц, а также опытные ветераны Илкай Гюндоган, Никлас Фюллькруг и Томас Мюллер, а тренер Юлиан Нагельсманн знает, как этим воспользоваться.

Германия в настоящее время занимает первое место в турнире по количеству ударов на владение (0,18), первое по показателю владения мячом (68,8%), первое по проценту успешного выполнения передач (92,4%) и первое по касаниям в атакующей трети (270,7). Легендарный полузащитник Тони Кроос, играя в своем последнем турнире, записал на свой счет 85 прогрессивных передач — более чем в два раза больше, чем кто-либо другой. (Второй в списке с 37 Антонио Рюдигер — также из сборной Германии.)

Другая часть типичной немецкой футбольной идентичности — это контрпрессинг; они тоже хороши в этом. Они начинают свои владения вторыми по высоте на поле (в среднем 39,7 метра от ворот), а их соперники начинают свои владения дальше всех (28,2). Они пропускают всего 8,8 передач за игру в обороне (меньше всего в турнире), и уже забили пять голов после перехвата владения мячом на чужой половине поля. Создать идентичность у главной национальной сборной на крупном турнире сложно — спросите Англию — но у них ошеломляющая идентичность.

Германия — Шотландия globallookpress.com

Почему они не выиграют турнир: Призраки старых проблем. Когда на недавних турнирах дела у Германии пошли не так, как надо, они придерживались довольно схожей темы: тотальный контроль, за которым следуют внезапные и экстремальные срывы. На чемпионате мира 2022 года они сделали больше ударов, чем кто-либо другой на групповом этапе, и забили много голов, но удары соперников были качественными, часто в контратакующих или внезапных атаках. Они выбыли в первую очередь из-за двух голов Японии за девять минут, оба из которых стали результатом внезапных атак и, по-видимому, потери концентрации. А в Катаре они заняли 26-е место из 32 команд с 0,17 xG на позволенный удар соперника.

Все футбольные трансферы

На групповом этапе Евро они позволили нанести наименьшее количество ударов за матч (5,3), но венгры заставили Мануэля Нойера сделать несколько серьезных сейвов и нанесли три удара с расстояния семи метров. И хотя Швейцария сделала всего четыре удара, одним из них стал гол Дана Ндойе с относительно высоким процентом точности, забитый с пяти метров после небрежного паса. Если бы не героический гол Фюллькруга, сравнявший счет в конце, эта ошибка стоила бы им первого места в группе. Дальнейшие сбои, вероятно, будут наказываться еще более тщательно.

Италия (второе место, группа B)

Шансы на титул: 5,2% (фаворит №7)

Как они сюда попали: победили Албанию 2:1, проиграли Испании 0:1, сыграли вничью с Хорватией 1:1.

Соперник по 1/8 финала: Швейцария.

Почему они выиграют турнир: основы контроля мяча. Дания не прошла в плей-офф 2020 года, пока не забила пару поздних голов в ворота России; Затем они восхитили всех, пробившись в полуфинал. На самом деле Португалия не выигрывала ни одного основного матча Евро-2016 до полуфинала; они выиграли турнир. Греция вышла в плей-офф Евро-2004 только благодаря небольшому преимуществу по дополнительным показателям, но затем одержала три победы со счетом 1:0 и завоевала титул, чем шокировала всех.

Смысл группового этапа — просто пройти дальше. Вы не получаете бонусные баллы за то, что выглядите потрясающе. Италия, конечно, не выглядела потрясающе. Они допустили ошибку в начале матча с Албанией и пропустили гол на 23-й секунде. Испания доминировала в матче с ними. Они доминировали на протяжении долгих отрезков матча с Хорватией, но уступили в счете и выглядели так, будто их могут выбить до последнего драматического удара в игре.

У защищающихся чемпионов, похоже, нет особых шансов на повторение успеха, но у них все еще есть задатки команды, которая может контролировать мяч и расстраивать соперников. Они четвертые по касаниям (759,7 за матч) и попыткам пасов (605,7). Они выиграли 55% всех дуэлей (третий показатель). Левый вингер Лоренцо Пеллегрини был великолепен, выиграв 59% дуэлей (нечасто встретишь атакующих игроков с показателем выше 50%), в то время как защитники Алессандро Бастони (72%) и Джованни Ди Лоренцо (67%) были непробиваемы.

Италия — Хорватия globallookpress.com

Их центральные защитники Бастони и Риккардо Калафьори, герой матча против Хорватии, действовали спокойно и уверенно в ранних фазах построения атаки. По крайней мере, не похоже на то, что эта команда может совершить катастрофическую ошибку и подарить победу сопернику. Это большая часть сражения в предстоящих нервных матчах.

Почему они не выиграют турнир: Отсутствует последнее касание. На групповом этапе они забили три гола. Они занимают 19-е место из 24 команд по созданным xG (0,9 за матч). В среднем они наносят всего 0,09 ударов за владение мячом (22-е место) и всего 27% ударов попадают в створ (20-е место). За три матча они сделали всего один удар стоимостью более 0,2 xG, а их соперники — семь. Хорошо, что они не допускают ошибок, облегчающих жизнь сопернику, но и себе они ее не облегчают.

Нидерланды (третье место, группа D)

Шансы на титул: 7,7% (фаворит №6)

Как они сюда попали: победили Польшу 2:1, сыграли вничью с Францией 0:0, проиграли Австрии 2:3.

Соперник по 1/8 финала: Румыния.

Почему они выиграют турнир: Они ни в чем не проваливаются. В группе, в которой участвовали Франция и набирающая обороты Австрия, «Оранье» Рональда Кумана держались уверенно, сыграв вничью с Францией и проиграв Австрии отчасти из-за дурацкого автогола. По статистике, они практически во всем находятся посередине. Удары за владение мячом? Пятое место в атаке, 17-е место в защите. Среднее значение xG за удар? 18-е место в атаке, девятое место в защите. Их игра с владением мячом была приличной (11-е место по владению мячом, девятое место по результативности передач). Они были 14-ми по перехватам владения на чужой половине и 11-ми по потерям владения на своей половине. Они выше среднего в атакующих категориях и в худшем случае чуть ниже среднего в защите.

Нидерланды — Австрия globallookpress.com

Был ли этот абзац каким-то образом вдохновляющим? Не совсем. Но слабое звено Нидерландов сильнее, чем многие команды в 1/8 финала. У них есть Вирджил ван Дейк сзади, а нападающие, такие как Мемфис Депай, Коди Гакпо и суперзапасной Ваут Вегхорст, хорошо смотрятся впереди. Все могло быть и хуже, несмотря на разочаровывающее третье место в группе D.

Почему они не выиграют турнир: Они ни в чем не лучше других. Вы, наверное, предвидели, что это произойдет. По крайней мере, у Германии, Португалии, Англии, Испании и Франции лучше владение мячом. Бельгия, Франция, Германия и Австрия прессингуют лучше. Испания, Франция и многие другие команды лучше создают и предотвращают опасные удары. (Это особенно показательно. В трех матчах они сделали всего два удара с коэффициентом более 0,3 xG, а против Франции и Польши — только два с коэффициентом более 0,2.)

Нидерланды могут победить любую оставшуюся команду, но у них нет особых сильных сторон, на которые можно было бы опереться.

Португалия (первое место, группа F)

Шансы на титул: 11,8% (фаворит №5)

Как они сюда попали: победили Чехию 2:1, победили Турцию 3:0, проиграли Грузии 0:2

Соперник по 1/8 финала: Словения.

Почему они выиграют турнир: Экстремальная креативность. Португалия может похвастаться одними из самых креативных игроков в Европе (Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Рафаэль Леау, Жоау Канселу), ребятами, которые способны блестяще продвигать мяч и атаковать, не забывая при этом об обороне. Португалия вышла в плей-офф всего за два матча, обыграв в концовке Чехию (два гола за последние 25 минут) и Турцию в начале матча (два гола за первые 30 минут). В этих двух матчах они набрали в среднем 176,5 комбинированных прогрессивных продвижений мяча и передач и 229 касаний в атаке. Это огромные цифры; только Германия имела больший средний показатель в обеих категориях.

Объедините это с невероятно мощной игрой центральных защитников Рубена Диаша и нестареющего Пепе в защите, и вы получите соперника, который играет как претендент на титул, когда это необходимо.

Почему они не выиграют турнир: Все эти креативщики слишком сильно угождают Криштиану Роналду. Роналду остается одним из лучших в мире по поиску возможностей забить из штрафной. А поскольку результативность — довольно важная составляющая победы, это плюс. Но если вы играете с ним, вам придется строить всю свою атаку вокруг него, как потому, что он не самый тактически сложный игрок в мире, так и потому, что он больше ничего не делает. Подобно звездному ресиверу НФЛ, он открыто выражает свое расстройство, когда недостаточно часто касается мяча. Он исполняет штрафные удары команды, хотя Фернандеш лучше справляется с ними, и, несмотря на все креативные и почти взаимозаменяемые атакующие фигуры вокруг него, эти игроки провели большую часть матча с Чехией, делая простые навесы на голову Роналду. Это не сработало.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Очевидно, они еще за это не поплатись всерьез. Возможно, и не поплатятся. Но хотя Португалия в итоге набрала солидный показатель 1,85 xG после 19 ударов по воротам Чехии, (а) 0,56 из них пришлись на удар Роналду, который был бы признан офсайдом, если бы он забил, и (б) 0,84 из них были получены после того, как Чехия забила на 62-й минуте матча, и Португалии ничего не оставалось, кроме как идти вперед. Турция совершила достаточно серьезных ошибок, и Португалия быстро добилась комфортного преимущества. Но в атакующей трети мяч ходит не так свободно, как должен быть, а человек, на котором сосредоточено внимание, не забивал в последних семи матчах крупных турниров. В какой-то момент это может дорого им стоить.

Румыния (первое место, группа E)

Шансы на титул: 0,8% (фаворит № 13)

Как они сюда попали: победили Украину 3:0, проиграли Бельгии 0:2, сыграли вничью со Словакией 1:1.

Соперник по 1/8 финала: Нидерланды.

Почему они выиграют турнир: Они могут навязать кому угодно соревнования по легкой атлетике. Выше писалось о том, что Бельгия играет с сильным контролем мяча и большим процентом владения. Они опытны, и у них есть много талантов, позволяющих играть в этом стиле. Но против Румынии они играли гораздо более вертикально, чем в любом другом недавнем матче; в какой-то степени это так и было задумано.

По прямой скорости (количество вертикальных метров в секунду, на которое команда продвигает мяч в средней последовательности) Румыния занимает третье место с показателем 1,5 метра в секунду, уступая только Чехии и Польше. Их оппоненты, тем временем, набирали в среднем 1,2. В матчах Румынии, похоже, полузащитники не участвуют; мяч движется вверх и вниз по полю с минимальным сопротивлением.

Они также довольно хороши в этом стиле. Они занимают лишь 19-е место по xG на удар (0,12), но наносят 47% ударов в створ (второе место), а также занимают четвертое место по xG на позволенный удар (0,11). Их защита была достаточно крепкой в ​​этом хаосе, а правый нападающий Деннис Ман был участником звездной команды «попробуй все» на этом турнире, успешно выполнив только 66% передач, но сделав два ассиста (больше всего на турнире) и три из четырех его ударов пришлись в створ.

Румыния — Украина globallookpress.com

Чем хаотичнее они могут сделать матч, тем спокойнее они играют. Это принесло им первое место в плотно укомплектованной группе — это их лучший результат на крупном турнире за 24 года — и никто не захочет играть с такой командой в плей-офф.

Почему они не выиграют турнир: Самая талантливая команда, с которой они столкнулись, довольно легко их обыграла. Бельгии, возможно, пришлось играть в стиле Румынии, но они также выиграли со счетом 2:0. В большинстве других последних матчей крупных турниров ворота перед сборной Бельгии оставались закрыты, но в этом они в основном доминировали и забили дважды. Хаос — это здорово, но вполне возможно, что Румынии, с ее общим отсутствием крупных клубных талантов, просто не хватает звезд для дальнейшего продвижения по сетке. Однако победа в их группе была настоящим достижением.

Словакия (третье место, группа E)

Шансы на титул: 0,4% (фаворит № 14-16)

Как они сюда попали: победили Бельгию 1:0, проиграли Украине 1:2, сыграли вничью с Румынией 1:1.

Соперник в 1/8 финала: Англия.

Почему они выиграют турнир: Правильные игроки играют хорошо. В составе сборной Словакии не так много игроков из крупных клубов, но их лучшие игроки играют как лидеры. Соперники нанесли по их воротам ударов на 4,2 xG, но голкипер Мартин Дубравка («Ньюкасл») пропустил только три гола. Это чистая прибыль.

Центральный защитник и капитан Милан Шкриньяр («ПСЖ») лидирует в своей команде по защитным вмешательствам (34), касаниям (250), завершенным передачам (202) и прогрессивным передачам (25), а также второй по прогрессивному продвижению мяча (42) и подборам мяча (14). Полузащитник Станислав Лоботка («Наполи») подчищает за всеми и лидер команды по подбору мячей (21) и делает все те пасы, что не делает Шкриньяр.

Словакия — Бельгия globallookpress.com

Словакия провела три драматичных матча группового этапа, выиграв один, проиграв один и раз сыграв вничью. Почти все их основные игроки — люди старше 28 лет; они проверены в различных ситуациях, и их лучшие игроки играют хорошо. Трудно просить большего.

Почему они не выиграют турнир: Все хорошие удары наносят их противники. Дубравка действительно играет хорошо, и они максимально использовали свои шансы, забив три гола с ударов на сумму 2,4 xG. Но они занимают 24-е место (из 24 команд!) по xG за удар и 17-е место по xG за позволенный сопернику удар. Они сделали два удара с коэффициентом более 0,2 xG, а соперники — семь. Это баланс, при котором дела скоро пойдут плохо. Просить Дубравку или форвардов компенсировать такую ​​большую разницу в следующих четырех матча — просить слишком многого.

Словения (третье место, группа C)

Шансы на титул: 0,4% (фаворит № 14-16)

Как они сюда попали: ничья с Данией 1:1, ничья с Сербией 1:1, ничья с Англией 0:0.

Соперник по 1/8 финала: Португалия.

Почему они выиграют турнир: Ян Облак прыгает выше головы. Облак, которому 31 год, уже не так доминировал на клубном уровне в последние пару лет в составе «Атлетико Мадрид», но в Германии он показал отличную игру. Соперники нанесли в его ворота удары стоимостью 4,3 xG; он пропустил только два мяча.

У него процент сэйвов в 75,0%, он кулаками отбивает навесы и играет настолько хорошо, насколько это нужно Словении. И у Словении будет шанс в любом оставшемся матче, пока он это делает. Кроме того, потрясающий молодой форвард Беньямин Шешко, очевидно, приберег все свои героические действия, на которые он способен, для плей-офф! Хорошая идея!

Словения — Сербия globallookpress.com

Почему они не выиграют турнир: Контратаки ничего не создают. Словения почти не видела мяча (32,8% владения мячом и наименьшее количество касаний за матч), что может сработать, если вы создаете качественные моменты при контратаках. Но у них также лишь 15-е место по xG за удар: Жан Карничник реализовал прекрасный шанс в матче с Сербией, а других хороших возможностей почти и не было. Поздний удар Эрика Янжы с 25-метровой дистанции принес очко в матче против Дании, но в целом поводов для оптимизма нет, особенно с учетом того, что соперник вполне способен ограничить возможности Шешко. Яркий молодой нападающий «РБ Лейпциг» нанес всего пять ударов за 240 минут. Возможно, шутка выше была правдивой — возможно, его бенефис приближается. Но если это не так, кампания его команды скоро закончится.

Испания (первое место, Группа B)

Шансы на титул: 16,7% (фаворит №2)

Как они сюда попали: победили Хорватию 3:0, победили Италию 1:0, победили Албанию 1:0.

Соперник по 1/8 финала: Грузия.

Почему они выиграют турнир: Угрожающее владение мячом. В Испании всегда есть множество волшебников, специализирующихся в контроле мяча в полузащите и защите, ребят, которые могут диктовать темп игры и выполнять миллион крошечных передач вперед и назад. И несмотря на то, что тренер Луис де ла Фуэнте значительно ротировал состав в трех матчах группового этапа, все соответствующие волшебники были на высоте. Они успешно выполняют 89% своих передач (пятое место в общем зачете), занимают второе место по прогрессивному продвижению мяча и четвертое место по прогрессивным передачам.

Чего Испании иногда не хватает, так это (а) парней, которые могут растягивать поле вертикально и агрессивно, и (б) завершения моментов. Последнее все еще может быть проблемой; Испания забила три гола ударами с коэффициентом всего 2,0 xG против Хорватии, но в следующих двух матчах забила только дважды ударами с коэффициентом 3,5 xG, добившись побед со счетом 1:0, которые должны были быть более убедительными по счету. Но центральный нападающий Альваро Мората отличился в плане завершения моментов, забив за последний год шесть голов ударами с коэффициентом 4,4 xG; это уже что-то.

Однако, возможно, им еще никогда не везло больше в плане «расширения поля».

Ламин Ямаль и Нико Уильямс до сих пор были невероятны. Обычно у центральных защитников самые высокие показатели прогрессивного продвижения мяча в команде, но хотя Эмерик Ляпорт действительно лидирует с 30 прогрессивными продвижениями, Ямал почти сравнялся с ним с 28. У Уильямса было 19 в двух матчах. Они предприняли 34 из 75 обыгрышей команды 1 на 1 в атаке. Уильямс принял 22 из 104 прогрессивных передач сборной Испании в первых двух играх, а способность Испании полностью переключать фокус защиты с помощью длинных диагональных передач на Ямаля застала всех врасплох.

Ламин Ямаль globallookpress.com

До сих пор Испания выглядела самой опасной командой на поле. Это ничего не значит, если ты не проявишь себя в плей-офф, но это отличный первый шаг.

Почему они не выиграют турнир: Есть сомнения по поводу их защиты. Правда, следующий гол, который они пропустят на этом турнире, будет первым. Но за этим стоит чистое везение. Испания занимает лишь девятое место по позволенному сопернику xG (1,0 за матч), седьмое по xG за позволенный сопернику удар (0,13) и 10-е по количеству ударов соперника за владение мячом (0,10). Несмотря на всю опасность, которую они показывали в атаке, им удалось одержать победу со счетом лишь 1:0 в каждом из двух последних матчей, и их оборонительная удача может оказаться недолговечной.

Швейцария (второе место, группа А)

Шансы на титул: 2,5% (фаворит №10)

Как они сюда попали: победили Венгрию 3:1, сыграли вничью с Шотландией 1:1, сыграли вничью с Германией 1:1.

Соперник по 1/8 финала: Италия.

Почему они выиграют турнир: Мозги и зрелость. Это просто умная, опытная и хорошо управляемая команда. На данный момент восемь швейцарских игроков сыграли как минимум 240 из 270 минут, и всем им от 27 до 35 лет. В их число входит один из самых стабильных игроков в футболе за последний год, полузащитник Гранит Джака. После того, как он привел леверкузенский «Байер» к историческим высотам в клубном сезоне, он продолжил, лидируя в этой команде по касаниям, передачам, прогрессивным передачам, ударам по воротам и созданным шансам на Евро.

Джака и центральные защитники Мануэль Аканджи («Манчестер Сити») и Фабиан Шер («Ньюкасл») предоставили тренеру Мураю Якину безопасную тактическую базу для дальнейшего развития, а избирательный прессинг команды был блестящим. В 3-м туре им удалось выбить Германию из атакующего ритма примерно на 60 минут, а также они смогли вынудить нервную Венгрию совершить бесчисленное количество ошибок в первом матче. У них достаточно таланта и уверенности, чтобы победить любую оставшуюся команду в этом турнире. Если вам это удастся, вы сможете побороться за трофей.

Почему они не выиграют турнир: Недостаточно сил в атаке. Несмотря на весь опыт и таланты, которыми может похвастаться Швейцария, почти ничего из этого не приходится на позицию нападающего, где Якин попеременно чередовал Дана Ндойе из «Болоньи», Квадво Дуа из «Лудогорца», Рубена Варгаса из «Аугсбурга» и Бреля Эмболо из «Монако». Ндойе, Дуа и Эмболо забили исключительно хорошие голы, но Швейцария набирает в среднем всего 10,0 ударов за матч (18-е место) и 0,10 ударов за владение мячом (17-е место).

Швейцария — Венгрия globallookpress.com

У них хорошие удары (пятое место по xG за удар, третье место по точности попадания в створ), но против лучшей команды, с которой они сталкивались, сборной Германии, им удалось сделать только четыре попытки за весь матч. Ход игры сыграл в этом свою роль (они лидировали более часа), но Германия в конечном итоге смогла сокрушить швейцарскую защиту, и другие хорошие команды, вероятно, тоже это сделают, если их общий атакующий выхлоп не увеличится.

Турция (второе место, группа F)

Шансы на титул: 1,6% (фаворит № 11-12)

Как они сюда попали: победили Грузию 3:1, проиграли Португалии 0:3, одолели Чехию 2:1.

Соперник по 1/8 финала: Австрия.

Почему они выиграют турнир: Случайные моменты красоты. Только Германия и Австрия превзошли пять голов Турции на групповом этапе, и это не связано с особенно удачной серией завершений моментов или чем-то еще. Почти в каждой атакующей категории они как минимум входят в десятку лучших: удары за время владения мячом (восьмое место), xG за удар (восьмое место), процент выполнения передач в атакующей трети (четвертое место), касания в атакующей трети (пятое место). Они устраивают открытые, качельные матчи и создают в них красоту.

Пять разных игроков забили голы, а трое сделали хотя бы одну результативную передачу. И хотя все пять голов не были такими красивыми, они способны на прекрасные вещи.

Арда Гюлер в матче с Грузией globallookpress.com

Арда Гюлер из «Реала» действительно нанес этот прекрасный удар в матче с Грузией, а самый знаменитый игрок команды, 30-летний капитан Хакан Чалханоглу, забил гол и лидирует по касаниям, пасам и завершенным передачам. Он управляет кораблем, и через него проходит множество ролевых игроков. Левый защитник Ферди Кадиоглу («Фенербахче») занимает третье место на турнире с 10 созданными моментами, а Керем Актюркоглу («Галатасарай») и 19-летний Кенан Йылдыз («Ювентус»), атакующие в основном слева, постоянно пытаются сыграть 1 на 1 в опасных зонах. За этой атакой приятно наблюдать.

Почему они не выиграют турнир: Случайные моменты катастрофической обороны. Можно сказать, что есть что-то еще более приятное в том, чтобы не только создавать красоту в атаке, но и следить за тем, чтобы ваш противник тоже делал это. Пусть они и забили пять голов, но они также пропустили пять (18-е место) с ударов стоимостью 4,8 xG (20-е место). Они занимают 19-е место по количеству позволенных сопернику ударов за владение мячом (0,13) и пропустили восемь попыток ударов с коэффициентом не менее 0,2 xG.

Матчи сборной Турции временами могут становиться слишком нестабильными, и после победы над Чехией, во время которой они получили 11 желтых карточек, дисциплина — точнее, доступность игроков, вытекающая из проблем с дисциплиной — может стать проблемой при продвижении вперед.