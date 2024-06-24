Неожиданный герой. Сборной Германии повезло, что у нее есть Фюллькруг

Никлас Фюллькруг не из породы великих немецких нападающих прошлого. Он не Юрген Клинсманн или Мирослав Клозе. И 31-летний Фюллькруг никогда не был таким стильным и популярным. Всю свою клубную карьеру он метался между высшим дивизионом страны и второй Бундеслигой, и его место в команде Юлиана Нагельсманна говорит в первую очередь о нехватке в стране натуральных «девяток».

Но хватит говорить о том, чем не является Фюллькруг.

Он настоящий центрфорвард с незамысловатым бомбардирским инстинктом. С тех пор, как он вместе с бременским «Вердером» пробился в Бундеслигу в сезоне 2021/22, а затем перешел в «Боруссию Дортмунд» год спустя за 13 миллионов евро, он стал хитрее, надежнее и лучше справляется с преодолением предполагаемых ограничений своего таланта.

И сборной Германии повезло, что он у нее есть. В воскресенье вечером он забил свой 13-й гол за свою сборную и седьмой из них, выйдя на замену. Ни один европейский игрок в настоящее время не забивает больше голов выходя со скамейки запасных в крупных турнирах.

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Его 13-й и самый важный гол за сборную спас ничью со счетом 1:1 против Швейцарии в тот вечер, когда их самые яркие звезды не засияли. Джамал Мусиала был многообещающ в начале матча, прежде чем исчезнуть. Флориану Вирцу никак не удавалось оказать влияние на игру, прежде чем его заменили. Легендарная точность Тони Крооса в этот вечер сбоила. В обороне Джонатан Та и Антонио Рюдигер пережили ужасную ночь. Та получил предупреждение и был заменен, и теперь он пропустит матч 1/8 финала против команды, занявшей второе место в группе C (возможно, Англии) в Дортмунде в субботу. Рюдигер получил травму голени, что ставит под сомнение его участие в этой игре.

Никлас Фюллькруг globallookpress.com

Это была ирония ситуации. Фюллькруг пользуется популярностью у болельщиков, поскольку имеет привычку забивать голы за сборную. Это всегда помогает завоевать друзей. Но он скромный и приятный, с щербатой улыбкой и искренней радости от привилегии быть профессиональным футболистом.

Он откровенен и честен. Он стал игроком главной сборной только во время товарищеских матчей перед чемпионатом мира в ноябре 2022 года, когда ему оставалось три месяца до того, как ему исполнилось 30 лет, и с тех пор он почти не обзавелся претенциозностью профессионального спортсмена. Примечательно, что за сборную Германии он забивает в среднем каждые 57 минут. Не менее примечательна та легкость, с которой он отмахивается от этих похвал и остается тем, кого фанаты и журналисты склонны называть «нормальным».

«Я просто привык быть заменой», — сказал Фюллькруг после воскресной жеребьевки, отмахнувшись от любых мыслей о своем особом влиянии на игру. «Когда я был немного моложе и не всегда мог выступать в стартовом составе своих клубов, это работало довольно хорошо. Всегда важно готовиться к матчу так, как будто собираешься играть».

Германия — Швейцария globallookpress.com

Это не привычный ритуал, это то, кем является Фюллькруг. Но его гол в ворота Швейцарии был технически совершенен. Он прорвался через оборону, которая весь вечер мешала сборной Германии, и отправил прострел вышедшего на замену Давида Раума в верхний угол. После этого Фюллькруг, казалось, стал более непринужденно описывать технические достоинства выступления Раума.

«Дэвид — мастер кроссов», — сказал Фюллькруг. «То, что он сделал еще одно касание перед прострелом, также имело решающее значение, потому что это заставило защиту опуститься глубже. Это делает кросс идеальным, а потом мне просто нужно было немного снизить скорость мяча. И мы знаем, что я хорошо играю головой».

Это еще скромно сказано.

Но нельзя недооценивать важность момента. Если бы Германия проиграла Швейцарии, это могло бы стоить им больше, чем просто первое место в группе. На протяжении всего турнира динамика нарастала, а болельщицкие массы страны-хозяйки становились все более экзальтированными.

Гол Фюллькруга поддержал это состояние. Его можно было сравнить с тем, что произошло почти два десятилетия назад.

Германия на протяжении всего этого турнира искала параллели с чемпионатом мира 2006 года, который также проводился здесь. Он хочет вернуться в те безмятежные дни, когда национальная сборная неожиданно стала полуфиналистом.

Тренера Нагельсмана спросили, является ли гол, сравнявший счет Фюллькруга, забитый на 92-й минуте, аналогом гола Оливера Нёвилля, забитого на 91-й минуте в ворота Польши в 2006 году. Это был хороший вопрос. Нёвилль превратил безжизненную ничью 0:0 в матче средней группы, сыгранном в стерильной обстановке в Дортмунде, в драматическую победу со счетом 1:0, восхитившую нацию.

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Параллели? Конечно же они будут. Нагельсман сказал, что сразу после матча он не думал об этом.

Однако он отметил притихшие трибуны и нарастающую тревогу и почувствовал, что — помимо своей буквальной важности — гол вызвал «особый взрыв» энергии. И он был прав: толпа во Франкфурте ревела от радости. Что бы ни было добыто в первых нескольких играх этого турнира, какие бы сердца и умы ни смогла завоевать Германия, этот гол удержал их.

Фуллькруг в матче с Шотландией globallookpress.com

Это также позволило команде Нагельсмана не проиграть и постепенно поверить в себя всё больше и больше.

«В команде царит особый дух», — сказал Нагельсманн, — «и это может многое нам дать».

Германия, принимавшая участие в Евро-2024, не является идеальной командой, и воскресный вечер стал напоминанием об этом. Но положительная энергия и единение — мощная энергия в спорте, и благодаря Фюллькругу, этому маловероятному герою, который продолжает оставаться важным и менять ситуацию, Нагельсманн и его игроки по-прежнему обладают этими драгоценными нематериальными активами.