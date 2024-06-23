Дневник Евро-2024. Венгрия вытянула себя за уши в плей-офф, Германия осталась первой, Нойер установил новый рекорд

В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись два матча группового этапа в квартете А. Швейцария сыграла вничью с Германией (1:1), а Венгрия победила Шотландию (1:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Центральным событием этого дня стал матч между сборными Швейцарии и Германии. Соперники отлично знают возможности друг друга, так как многие футболисты прошли школу Бундеслиги и некоторые из них являются партнерами в немецких клубах.

Несмотря на то, что Германия уже обеспечила себе участие в плей-офф Евро-2024, Юлиан Нагельсман не сделал ни одной перестановки в стартовом составе. На поле вышли те же футболисты, что начинали игру во втором туре против сборной Венгрии.

Мурат Якин произвел изменения в атакующей линии. С первых минутах появились Бриль Эмболо и Фабиан Ридер, а выходившие в прошлом матче в основе Жердан Шакири и Роберт Варгас присели на скамейку запасных.

Германия на правах фаворита начала очень мощно, имела возможность забить в дебюте встрече. Швейцария тоже огрызалась и показала, что не боится соперника. Первым мяч в сетке побывал в воротах Яна Зоммера. Опорник немцев Роберт Андрих нанес дальний удар, с которым не справился голкипер «Интера».

Но после просмотра VAR гол был отменен из-за офсайда. Швейцария воодушевилась и провела серию неплохих атак, одна из которых увенчалась голом вингера «Болоньи» Дана Ндойе, который замкнул прострел другого игрока Серии А Ремо Фройлера.

Ндойе открыл счет в матче globallookpress.com

На 38-й минуте за грубую игру против Эмболо получил желтую карточку Джонатан Та, для него она стала второй на турнире, он теперь пропустит 1/8 финала.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В перерыве Нагельсман не стал делать изменения в составе, новые игроки вышли на поле только на 61-й минуте. Появились защитники Никлас Шлоттербек и Давид Раум, который в итоге отдал голевой пас. Они заменили Та и Миттельштадта, который висел на желтой карточке.

Во втором тайме Германия владела инициативой на поле, но Швейцария огрызалась и постоянно убегала в контратаки, в одной из них, вышедший на замену Варгас забил мяч, но его отменили из-за положения вне игры.

Фюллькруг меняет Мусиалу globallookpress.com

Нагельсман в середине второго тайма бросил в бой последние козыри. Появились на замену нападающие Никлас Фюллькруг, молодой Макси Байер и Лерой Зане. Каждый из них отлично вошел в игру и создал немало проблем обороне швейцарцев.

Но забить Германия смогла только на 90+2 минуте. Зане перевел мяч на левый фланг, Раум сделал отличный навес и Фюллькруг с отклонением точно положил мяч головой в дальний угол. Есть второй гол форварда «Боруссии» Дортмунд на турнире.

Радость Нагельсмана после гола Фюллькруга globallookpress.com

В итоге Германия выиграла группу А с 7 очками, а Швейцария осталась второй с пятью. Нагельсман же показал, что полностью управляет игрой Бундестим.

Герой дня

Главным героем третьего тура в группе А можно смело признать 24-летнего нападающего сборной Венгрии и клуба «Уйпешт» Кевина Чобота.

В своем восьмом матче за сборную Венгрии он забил первый мяч, который дал шанс его национальной команде продолжать бороться за попадание в плей-офф Евро-2024.

Календарь и таблица Евро-2024

Дебют Чобота в сборной Венгрии состоялся в марте 2023 года. Нападающий прошел все ступени национальной команды от юношеской до молодежной, но лишь в этом году стал стабильно привлекаться главным тренером Марко Росси.

В 19-летнем возрасте он уехал в дубль португальской «Бенфики», но добраться до основной команды так и не смог. В итоге пришлось возвращаться на родину и играть в «Фехерваре», «Академии» и «Уйпеште», где он смог наконец раскрыть свой талант и достигнуть уровня сборной.

Кевин Чобот забивает решающий мяч globallookpress.com

В матче против Шотландии Кевин Чобот забил на 90+10-й минуте после стремительной контратаки, когда венгры убежали после подачи углового соперника. Шаллаи ворвался справа в штрафную и почти от лицевой линии прострелил назад и влево. В центре Собослаи не успевает замкнул, но отвлек на себя внимание Ганна, а мяч в итоге прилетел к Чоботу, который в касание пробил низом мимо Моргана в левый угол, куда голкипер не успел!

Неудачники дня

Сборная Шотландии осталась за бортом плей-офф Евро-2024, пропустив в компенсированное время незадолго до финального свистка от никому не известного 24-летнего венгерского нападающего Кевина Чобота.

Сборная Шотландии globallookpress.com

После трех туров шотландцы набрали всего одно очко, сыграв вничью со сборной Швейцарии (1:1) и покидают турнир.

Гол дня

Самый красивый мяч 23 июня оказался на счету нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга. Появившийся на замену на 76-й минуте 31-летний футболист активно вошел в игру и принес столь нужное Бундестим очко и как результат первое место в группе А.

Фюллькруг забивает гол globallookpress.com

На 90+2-й минуте Фюллькруг забил в своей манере, зависнув в воздухе и замкнув головой великолепный навес левого защитника Давида Раума. Несколько защитников сборной Швейцарии и вратарь Ян Зоммер остались не у дел.

Сэйв дня

На 90+8-й минуте вратарь сборной Венгрии Петар Гулачи совершил спасение после плотного удара центрального защитника шотландцев Гранта Хэнли в ближний угол и оставил своей сборной шансы остаться на Евро-2024.

Петар Гулачи globallookpress.com

Как оказалось не зря. Через две минуты Кевин Чобот убежал в контратаку и принес победу сборной Венгрии над Шотландией со счетом 1:0.

Цифра дня

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом чемпионатов Европы по количеству матчей.

В матче третьего тура со сборной Швейцарии 38-летний вратарь появился в стартовом составе. Для него это 18-я встреча в финальной части Евро.

Мануэль Нойер globallookpress.com

По этому показателю Мануэль Нойер превзошел другого легендарного голкипера итальянца Джанлуиджи Буффона.

Первый матч Нойер сыграл на Евро-2012, где сборная Германия завоевала бронзовые медали, а он был основным вратарем во всех матчах.

Безопасность превыше всего

После того, как в игре второго тура Турция — Португалия (0:3) на поле массово выбегали болельщики и делали селфи с Криштиану Роналду, УЕФА принял решение усилить меры безопасности на Евро-2024.

«Безопасность на стадионе, на поле и в комнатах команд является главным приоритетом для УЕФА, Немецкого футбольного союза и организаторов Евро-2024. С этой целью на стадионах будут приняты дополнительные меры безопасности для дальнейшего соблюдения правил посещения турнира и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Селфи с Криштиану globallookpress.com

По соображениям безопасности мы не можем раскрывать более подробно конкретные меры. Напоминаем, что любое вторжение на поле является нарушением правил стадиона и повлечёт за собой выдворение со стадиона, запрет на посещение всех матчей турнира и подачу официального заявления об уголовном преступлении, связанном с незаконным проникновением», — цитирует представителя УЕФА The Telegraph.

Повар Мората

На радостях от выхода сборной Испании Альваро Мората решил покорить своих партнеров по сборной кулинарными способностями и приготовить для них карбонару. Видео с приготовлением пасты выложили в собственных сетях футболисты «Фурии Роха».

Мората готовит карбонару

На этом чемпионате Европы нападающий мадридского «Атлетико» сыграл два матча, оба в стартовом составе, и отметился одним забитым голом. Как видим, талантливый человек талантлив во всем!