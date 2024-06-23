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    Короче, Евро. 23-24 июня

    Немцы вырвали первое место, венгры — третье, хорваты и итальянцы определят лишнего

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    Юлиан Нагельсманн (главный тренер сборной Германии)
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 23-24 июня 2024 года

    23 июня

    В воскресенье состоялись два поединка, которые поставили точку в группе А. В центральной игре дня во Франкфурте встречались сборные Швейцарии и Германии. Они определяли, кто займет первое место в группе.

    Гол Роберта Андриха на старте встречи не был засчитан, а вот швейцарцы ответили на это взятием ворот Дэна Ндойе, который забил по правилам и открыл счет. В первом тайме в целом шла равная игра, которая закончилась с минимальным преимуществом Швейцарии.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    Во втором тайме немцам необходимо было бежать вперед, что они и делали. Не сказать, что у подопечных Юлиана Нагельсманна было много моментов, но они были. А все решилось уже тогда, когда все думали, что не видать хозяевам турнира первого места. На второй компенсированной минуте Никлас Фюллькруг принес своей команде ничью

    В итоге Германия набрала семь очков и стала первой в своей группа, а Швейцария с пятью баллами завершила групповой этап на второй строчке. Обе команды шагнули в плей-офф.

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    • В параллельной игре в Штутгарте встречались Шотландия и Венгрия. Это была. по сути, игра за третье место. И иногда складывалось такое ощущение, что оно было не нужно ни одной из команд. Игра выдалась скучнейшей и с минимумом моментов.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    В первом тайме вообще ничего не показали впереди, а защита была на высоте. Во второй половине встречи все это продолжилось, а на 74-й минуте случился страшный эпизод с травмой Барнабаша Варги, которому после столкновения с вратарем соперника сначала долгое время оказывали помощь, а затем и вовсе унесли с поля под овации трибун.

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    • Этот неприятный эпизод так и остался бы самым запоминающимся в матче, но арбитр из-за него компенсировал 10 минут и как раз на 10-й добавленной минуте Кевин Чобот смог поразить ворота шотландцев и принес победу венграм. А вместе с тем и третье место. Теперь у них остаются шансы на плей-офф с третьего места и им нужно ожидать, как сыграют соперники.

    Календарь и таблица Евро-2024

    24 июня

    В понедельник, 24 июня, состоятся два поединка группы В: Албания — Италия и Хорватия — Италия.

    22:00. Албания — Испания

    Сборная Испании уже обеспечила себе выход в плей-офф. Более того, испанцы точно выйдут в 1/8 финала с первого места. Они уверенно выиграли первые две игры и показали отличный футбол, один из лучших на Евро. Испанская национальная команда сначала разгромила Хорватию (3:0), а потом одолела Италию (1:0). В итоге этот матч для команды, можно сказать, что ничего не значит.

    Сборная Испании
    globallookpress.com

    Сборная Албании начала чемпионат Европы с волевого поражения от Италии (1:2). Албанцы быстро смогли открыть счет, но также быстро и пропустили дважды. После этого албанская сборная долго вела в счете в поединке с Хорватией, однако потом пропустила дважды, но смогла сравнять счет в компенсированное арбитром время. В итоге сейчас Албания идет на третьем месте в турнирной таблице, но для выхода в плей-офф ей необходимо только победа.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Наши эксперты считают, что албанцы смогут дать бой испанцам. С прогнозом можете ознакомиться тут. Букмекеры считают явным фаворитом сборную Испании с коэффициентом 1.48. На победу Албании дают 7.00.

    22:00. Албания — Испания
    • Прямая трансляция: Окко спорт, LiveCup
    • Место встречи: «Меркур Шпиль-Арена», Дюссельдорф

    22:00. Хорватия — Италия

    Хорваты по итогам первых двух туров смогли набрать только одно очко. Они сначала крупно проиграли Испании (0:3), а потом сыграли вничью с Албанией (2:2), упустив победу уже в компенсированное арбитром время. Теперь для выхода в плей-офф чемпионата Европы хорватам необходимо только побеждать. Они должны идти вперед и играть только в атаку, на победу.

    Сборная Италии
    globallookpress.com

    У сборной Италии сейчас три набранных балла и вторая строчка в турнирной таблице. Итальянцы смогли победить албанцев (2:1), но проиграли испанцам (0:1). Итальянской сборной достаточно сыграть вничью в этой игре, чтобы выйти из группы. В противном же случае действующие чемпионы Европы могут прекратить борьбу на турнире уже на групповой стадии.

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    В нашем прогнозе эксперты рассказали, почему в этом матче наиболее реальной видится ничья. Букмекеры считают фаворитом сборную Италии с коэффициентом 2.37. На победу Хорватии дают 3.38. Ничья оценивается в 3.25.

    22:00. Хорватия — Италия
    • Прямая трансляция: «Матч ТВ», LiveCup
    • Место встречи: «Ред Булл Арена», Лейпциг

    Все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатам поединков — тут, а все самые главные новости спорта — только на LiveSport.Ru.

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