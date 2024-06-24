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    Албания не проиграет Испании?

    Албания — Испания: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.40. 24.06.2024

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    Силвиньо
    24 июня в 3-м туре чемпионата Европы 2024 года по футболу сыграют Албания и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Албания — Испания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа B 24 Июня 2024 года

    Албания

  • Тирана
    •  Албания 22:00 Испания

    Испания

  • Мадрид
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    Албания

    Турнирное положение: Албания в двух встречах набрала одно очко. У команды вообще могло быть ни одного балла, но албанцы во 2-м туре смогли спасти матч с Хорватией.

    Последние матчи: Албанцы в июне до старта Евро-2024 провели два товарищеских матча. Команда встречалась с Азербайджаном и Лихтенштейном. Албанцы одержали две победы.

    Албания — Испания: коэффициенты букмекеров

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    ЧЕ в Германии Албания начала с поражения от Италии. Но затем удалось в упорной борьбе не проиграть Хорватии.

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: Албанцам очень нужны очки. На данный момент в активе команды один набранный балл.

    В матче с Хорватией Албания произвела хорошее впечатление. Команда здорово начала встречу, снова быстро забила. После двух пропущенных мячей Албания не сдалась и смогла вырвать ничью.

    Букмекеры не верят в то, что Албания наберет очки в поединке с Испанией. Но пиренейцы уже вышли в плей-офф и могут сыграть не в полную силу.

    Испания

    Турнирное положение: Испания здорово проводит текущий турнир. Команда уверенно лидирует в своей группе. Набрано 6 очков в двух встречах.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: Сборная Испании стартовала на Евро с разгромной победы над Хорватией. В той встрече команда быстро подтвердила статус фаворита и легко одолела соперника.

    В игре с Италией испанцы смотрелись не менее уверенно. Счет 1:0 не отражал расклад сил на поле. Испания вполне могла громить действующих чемпионов Европы.

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    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: Испания является одним из претендентов на победу на Евро-2024. Команда очень мощно стартовала и уже успела досрочно выйти в плей-офф.

    Скорее всего, тренерский штаб сборной Испании решится на эксперименты с составом. На поле могут выйти резервисты.

    Последний раз команды встречались друг с другом в 2022 году. 26 марта Испания в товарищеском матче обыграла Албанию со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • Испания уже вышла в плей-офф Евро-2024

    • Албанцы на ЧЕ в Германии пока набрали только одно очко

    • В 2022 году Испания в товарищеской игре победила Албанию со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1.46, а на Албанию — 7.35, ничью букмекеры оценивают в 4.80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2.08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.78.

    Прогноз: Испания не будет форсировать события. Команда уже вышла в плей-офф. Скорее всего, начало встречи будет спокойным. В первом тайме может быть зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.40.

    Прогноз: Испанцы могут выпустить резервный состав. В таком случае у Албании повышаются шансы добиться положительного результата. Вполне вероятно, что произойдет сенсация.

    Ставка: Албания не проиграет за 2.81.

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    Албания — Испания. 24 июня в 3-м туре чемпионата Европы 2024 года по футболу сыграют Албания и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Албания — Испания с коэффициентом 2.40.
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