24 июня в 3-м туре чемпионата Европы 2024 года по футболу сыграют Албания и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Албания — Испания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Албания

Турнирное положение: Албания в двух встречах набрала одно очко. У команды вообще могло быть ни одного балла, но албанцы во 2-м туре смогли спасти матч с Хорватией.

Последние матчи: Албанцы в июне до старта Евро-2024 провели два товарищеских матча. Команда встречалась с Азербайджаном и Лихтенштейном. Албанцы одержали две победы.

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ЧЕ в Германии Албания начала с поражения от Италии. Но затем удалось в упорной борьбе не проиграть Хорватии.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: Албанцам очень нужны очки. На данный момент в активе команды один набранный балл.

В матче с Хорватией Албания произвела хорошее впечатление. Команда здорово начала встречу, снова быстро забила. После двух пропущенных мячей Албания не сдалась и смогла вырвать ничью.

Букмекеры не верят в то, что Албания наберет очки в поединке с Испанией. Но пиренейцы уже вышли в плей-офф и могут сыграть не в полную силу.

Испания

Турнирное положение: Испания здорово проводит текущий турнир. Команда уверенно лидирует в своей группе. Набрано 6 очков в двух встречах.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Последние матчи: Сборная Испании стартовала на Евро с разгромной победы над Хорватией. В той встрече команда быстро подтвердила статус фаворита и легко одолела соперника.

В игре с Италией испанцы смотрелись не менее уверенно. Счет 1:0 не отражал расклад сил на поле. Испания вполне могла громить действующих чемпионов Европы.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: Испания является одним из претендентов на победу на Евро-2024. Команда очень мощно стартовала и уже успела досрочно выйти в плей-офф.

Скорее всего, тренерский штаб сборной Испании решится на эксперименты с составом. На поле могут выйти резервисты.

Последний раз команды встречались друг с другом в 2022 году. 26 марта Испания в товарищеском матче обыграла Албанию со счетом 2:1.

Статистика для ставок

Испания уже вышла в плей-офф Евро-2024

Албанцы на ЧЕ в Германии пока набрали только одно очко

В 2022 году Испания в товарищеской игре победила Албанию со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1.46, а на Албанию — 7.35, ничью букмекеры оценивают в 4.80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.78.

Прогноз: Испания не будет форсировать события. Команда уже вышла в плей-офф. Скорее всего, начало встречи будет спокойным. В первом тайме может быть зафиксирована ничья.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.40.

Прогноз: Испанцы могут выпустить резервный состав. В таком случае у Албании повышаются шансы добиться положительного результата. Вполне вероятно, что произойдет сенсация.

Ставка: Албания не проиграет за 2.81.