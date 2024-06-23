Дневник Евро-2024. Популярный Роналду, спаситель Мамардашвили и неудачник Лукаку

В субботу, 22 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись три матча группового этапа. Сборная Грузии поделила очки с Чехией (1:1), Португалия разгромила Турцию (3:1), а команда Бельгии взяла верх над Румынией(2:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главное событие дня — крупная победа сборной Португалии над командой Турции и выход в плей-офф с первого места в группе F. И нужно признать, что Португалия вряд ли нуждалась в настолько серьездой помощи, которую им оказала Турция в Дортмунде.

Удар Бернарду Силвы в середине первого тайма позволил «Селесао» взять ситуацию под контроль, но эта игра наверняка запомнится вторым забитым мячом, когда катастрофическая путаница в защите Турции привела к автоголу Самета Акайдина, подарив европейским чемпионам 2016 года преимущество в два мяча.

Турция так и не оправилась от этого фиаско, и Бруну Фернандеш добавил третий гол во втором тайме после того, как его бескорыстно снабдил передачей Криштиану Роналду, который тоже был заметен в этом матче, хотя и по иным причинам.

Туркам не помогла даже яростная поддержка трибун (более семи миллионов жителей Германии имеют турецкое происхождение). А поскольку звездный игрок Арда Гюлер оказался на скамейке запасных из-за незначительной травмы, у Турции не нашлось ни одного игрока, способного создать проблему для команды Роберто Мартинеса.

Турция — Португалия globallookpress.com

Турецкие болельщики начали скандировать его имя уже через 35 минут после стартового свистка, когда их команда уже проигрывала со счетом 2:0. К тому моменту, когда 19-летнему игроку на 69-й минуте представилась возможность выйти со скамейки запасных, игра уже закончилась, и Португалия лидировала со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Сборная Португалии стала победителем группы F, присоединившись к Германии и Испании, уже квалифицировавшимся в 1/8 финала после двух матчей. Турция по-прежнему имеет сильные позиции для выхода в плей-офф и финиширует второй, если избежит поражения от Чехии в последнем групповом матче. О раскладах в группе можно прочитать тут.

Герой дня

Было бы странно, если бы главным героем дня был кто-то иной, кроме Криштиану Роналду. Португальская примадонна уже не так полезна для своей национальной команды на поле, но по умению быть в центре внимания у звездного вингера по прежнему нет конкурентов.

Во и в матче с турками он записал на свой счет больше попыток сделать селфи от проникших на поле фанатов, чем голевых действий, хотя справедливости ради надо признать, что он так или иначе принял участие во всех трех забитых командой мячах. И ударение тут на «так или иначе».

Роналду с поклонниками globallookpress.com

Во время первого гола Португалии случился комичный момент, когда Роналду упал перед воротами, пытаясь в штрафной поймать прострел Нуну Мендеша. После того, как Роналду споткнулся и отвлек защитников, Бернарду Силва, который следовал за ним, забил свой первый крупный турнирный гол, выведя Португалию вперед. Надо отметить, что Роналду был не слишком счастлив принимая участие в праздновании этого гола.

Роналду также косвенно поучаствовал во втором голе Португалии, когда его несогласованность с отдающим пас Жоау Канселу привела к тому, что защитник сборной Турции Самат Акайдин поразил свои ворота. Этот катастрофический гол сделал игру безопасной для Португалии, а также подтвердил ее претензии на первое место в группе F, но голевой пас Роналду на Фернандеша в начале второго тайма закрепил их победу.

Роналду в матче с Турцией globallookpress.com

Это восьмая результативная передача португальца на Евро, теперь он делит рекорд по результативным передачам на чемпионатах Европы с Карелом Поборским, экс-полузащитником сборной Чехии. И нужно признать, что этот ассист от выходившего прям на ворота Роналду, который решил поделиться мячом с шедшим параллельным курсом Фернандешем, шокирует.

Этот голевой пас стал признаком его трансформации в игрока, который знает, что теперь рядом с ним есть более полезные для команды партнеры. На пике карьеры Роналду даже не подумал бы упустить возможность забить, но тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, который не обращает внимания на призывы использовать Роналду более экономно, сказал, что эта передача была признаком его уровня.

Что же касается селфи с фанатами, то шесть болельщиков — четверо во время матча группы F в Дортмунде и двое, когда игроки покидали поле — выбежали на поле с единственной целью сфотографироваться с Роналду, что является явным нарушением правил безопасности Евро-2024.

Роналду не рад общению с поклонниками globallookpress.com

Кто-то из них был умилителен, как тот турецкий мальчик, с которым Роналду с удовольствием сфотографировался, а кто-то не очень и при попытке скрутить этого кого-то стюарты едва не нанесли травму Гонсалу Рамушу, в борьбе упав на ногу футболисту. В итоге после матча вокруг Роналду и партнеров по команде пришлось организовать защитный кордон.

Роберто Мартинес совершенно справедливо выразил обеспокоенность обеспечением безопасности матчей и своих игроков. Это не первый матч, во время которого стрикеры выбегают на поле, но первый, когда это случилось в таких количествах.

Неудачник дня

Главный неудачник дня косвенно связан с главным героем встречи — это турецкий защитник Самет Акайдын.

В то время как Криштиану Роанлду громко возмущался и размахивал руками после того, как не сумел принять пас Жоау Канселу у чужой штрафной, Акайдин, получивший мяч, неправильно рассчитал свой пас обратно вратарю Алтаю Баяндиру.

Самет Акайдын не согласен, что гол привез он globallookpress.com

Страж ворот в итоге пропустил мяч, с ужасом наблюдая, как мяч после неудачного паса Акайдина покатился прямо в сетку. Этот катастрофический автогол укрепил преимущество Португалии, которая в дальнейшем чувствовала себя комфортно, доведя дело до крупной победы.

Гол дня

Лучший гол игрового дня стал еще и самым быстрым голом игрового дня — мяч в матче Бельгии и Румынии был забит «красными дьяволами» уже на второй минуте.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Лукаку после паса Доку получил мяч в центре штрафной площади сборной Румынии, но находился спиной к воротам. Разворачиваться было неудобно, поэтому Ромелу отыграл на линию штрафной на ход Юри Тилемансу, который ударом сходу переиграл Ницэ.

Сэйв дня

Все главные сэйвы дня совершил вратарь сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили

23-летний футболист сделал семь сейвов в первом тайме, а также использовал свой рост в 198 см, чтобы сделать отразить три удара после многочисленных навесов, которые Чехия запускала в его штрафную, предотвратив за матч 3.19 гола. Последний раз так много спасений у одного вратаря на Евро было в 2004 году: у Колинько за Латвию против Нидерландов (12 против 11 у Георгия).

Мамардашвили спасает globallookpress.com

Зрители Ла Лиги знают, что грузин преуспевает в подобных вещах. В сезоне 2023/24 у Мамардашвили был лучший показатель предотвращенных голов в лиге. Его ловкая работа ногами, сильные руки и храбрость во вратарской делают его одним из лучших вратарей этого турнира. Он блокирует удары, заставляя нападающих нервничать при выходах один на один.

Однако, несмотря на все его отличные качества, ему не помешала бы и большая помощь от окружающих его защитников. Когда чехи в конце концов пробили его ворота, это произошло благодаря угловому Владимира Куфала, который попал в грудь Патрику Шику на дальней штанге.

Мамардашвили, скорее всего, проведет ближайшие недели в обсуждениях перехода в более дорогие клубы Европы — сообщалось об интересе «Ньюкасла». В ближайшие дни его на родине его точно будут называть героем.

Ныряльщик дня

Вингер сборной Португалии Рафаэль Леао пропустит заключительную игру группового этапа Евро-2024 из-за дисквалификации вызванной перебором желтых карточек.

25-летний португалец получил свое второе предупреждение на турнире на 39-й минуте матча своей команды с Турцией после того, как рефери Феликс Цвайер посчитал, что он «нырнул».

Леау получил вторую карточку за симуляцию globallookpress.com

Игрок «Милана» также получил предупреждение на 39-й минуте первого матче группового этапа с Чехией (2:1), и тоже за симуляцию.

Теперь Леао теперь будет дисквалифицирован на игру Португалии с Грузией в среду, 26 июня. Он первый в истории турнира игрок, получивший несколько желтых карточек на одном Евро за симуляцию.

Цифра дня

После второго тура у всех сборных в группе Е в активе по три очка. Впервые в истории чемпионатов Европы все 4 команды одной группы набрали равное число очков после двух туров.

Календарь и таблица Евро-2024

Румыния и Бельгия имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей — плюс 1, однако команда Эдуарда Йорданеску выше по забитым мячам. На третьем месте Словакия с разницей мячей 0, на четвертом — Украина (минус 2).

В третьем туре 26 июня Румыния сыграет со Словакией, а Украина проведет встречу с Бельгией.

Неудачник Евро?

Три гола бельгийца Ромелу Лукаку отмененные VAR на Евро в этом году, — это больше, чем забил любой игрок на этом турнире в отдельности. У лучших бомбардиров Евро-2024 Джамала Мусиалы, Ивана Шранца и Жоржа Микаутадзе на счету пока по два мяча.

В матче со Словакией в прошлый понедельник ему не засчитали два гола: один из-за офсайда, другой из-за игры рукой Лоиса Опенды. В матче против Румынии был отменен еще один, когда он убежал за пасом Кевина Де Брёйне.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Это был очень небольшой офсайд, буквально на расстоянии пальца ноги, но этого было достаточно чтобы болельщики Бельгии взвыли от негодования, когда на большом экране вспыхнуло автоматическое уведомление о положении вне игры.

Хотя Лукаку не забил сам, он помог открыть счет Юри Тилемансу и представлял постоянную угрозу для румынской защиты. Если бы ему чуть больше везло на этом турнире, он уже был бы на пути к «Золотой бутсе». Но голы наверняка еще придут.

Кадр дня

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн преуспевает не только на футбольном поле, но и в немецких супермаркетах, где к чемпионату Европы в продажу поступили такие вот веганские снеки «Безумный Кейн». Хрустики идут в трех вкусах: «с щепоткой соли», «кислый гоооооол» и «ударно острые».

Безумный Кейн globallookpress.com

Это не первый нападающий сборной Англии, в честь которого называют закуски. За последние 25 лет компания Walker временно выпускала такие вкусы, как «Соль и Линекер», «Сыр и Оуэн» и «Просоленный Варди» в честь Гари Линекера, Майкла Оуэна и Джейми Варди соответственно.