Короче, Евро. 22-23 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 22-23 июня 2024 года

22 июня

В этот день был насыщенный игровой день, который состоял из 3-х матчей. Первыми начали играть Грузия и Чехия, команды сыграли вничью со счетом 1:1 — это историческое событие для грузинской сборной.

Первый гол забила Чехия на 23-й минуте. Нападающий команда Адам Гложек отметился забитым мячом, но арбитр заметил игру рукой и отменил взятие ворот. На 45+4-й минуте 1-й гол все-таки состоялся, но уже в исполнении сборной Грузии. Нападающий грузинской команды Георгис Микаутадзе уверенно реализовал пенальти и открыл счет.

Фрагмент матча Чехия — Грузия globallookpress.com

Во 2-м тайме Чехия полностью забрала инициативу и была настроена на то, чтобы перевернуть ход матча. На 59-й минуте чешская сборная все-таки смогла сравнять счет благодаря голу нападающего Патрика Шика, но на большее команду не хватило.

Игроки и тренерский штаб сборной Грузии довольны результатом, ведь национальная команда впервые набрала хотя бы 1 балл на Евро по футболу. Возможно, нас ждет совсем сумасшедшая концовка, где Грузия обыграет Португалию, но это уже совсем другая история.

Во 2-м матче игрового дня, который начинался в 19:00 по мск. сборная Турции встречалась с Португалией. Уже с 1-го тайма было понятно — команда Криштиану Роналду вышла побеждать.

На 21-й минуте португальцы смогли открыть счет усилиями полузащитника команды Бернарду Силвы, который, кстати, был признан лучшим футболистом этого матча. Спустя всего 7 минут Португалия и вовсе удвоила свое преимущество, им помог защитник сборной Турции Самет Акайдин, который забил гол в свои же ворота.

Фрагмент матча Турция — Португалия globallookpress.com

Во 2-м тайме Португалия также доминировала и имела много моментов забить гол, но команда отличилась только 1 раз. На 56-й минуте Криштиану Роналду подает в штрафную, мяч оказался точно у Бруну Фернандеша, который без труда отправил его в сетку ворот. Итоговый результат — 3:0, Португалия пока непобедима, точно сыграет в плей-офф, а Роналду — в полном порядке.

Заключительный матч игрового дня сыграли на стадионе Рейн-Энерги в Кельне. Сборная Бельгии, которая неожиданно проиграла в 1-м туре Словакии (0:1), встречалась с Румынией. На сей раз бельгийцы не стали позориться и набрали 3 драгоценных очка, выиграв соперника со счетом 2:0.

Бельгия открыла счет уже на 2-й минуте. Полузащитник сборной Юри Тилеманс отреагировал на передачу нападающего Ромелу Лукаку и поразил ворота соперника. Интересно, что Лукаку пока что один из главных неудачников этого турнира.

Сборная Бельгии globallookpress.com

В 1-м туре Евро-2024 Ромелу должен был оформлять дубль, но сначала арбитр зациксировал офсайд, а потом — игру рукой. Казалось бы, в матче с Румынией форвард прорвет, но нет. На 63-й минуте Лукаку забил уже 3-й гол на этом Евро, который был отменен. Судья снова зафиксировал положение вне игры.

На 80-й минуте Бельгия все-таки добила румынскую сборную, забив 2-й гол. Отличился полузащитник команды Кевин Де Брейне. После этого матча Бельгия занимает 2-е место в своей группе с 3 очками в активе. У команды есть все шансы закончить групповой этап на 1-й позиции, а Лукаку рано или поздно должен выстрелить, ну сколько можно...

23 июня

В воскресенье, 23-го июня мир увидит 2 матча группового этапа Евро-2024 — Швейцария сыграет с Германией, а Шотландия встретится с Венгрией.

22:00. Швейцария — Германия

В заключительном матче группового этапа эти команды поборются за 1-ю строчку в группе А на Евро-2024.

Сборная Швейцарии еще не гарантировала себе выход в плей-офф турнира. После 2-х туров команда занимает 2-е место с 4 очками в активе. Если швейцарцы не проиграют Германии, то точно выйду из группы, но «бундестим» выглядит очень серьезно на этом турнире, с ними точно будет тяжело.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Сборная Германии за 2 матча забила уже 7 голов на этом турнире. У «бундестим» есть надежный Мануэль Нойер, изобретательный Джамал Мусиала и настоящий лидер Илкай Гюндоган. Германия уже дважды на этом турнире доказывала, что по праву считается одним из фаворитов всего Евро, но есть одно но. Немцы встречались не с самыми мощными сборными на групповом этапе (с Шотландией 5:1 и с Венгрией 2:0). Матч против Швейцарии будет настоящей проверкой для «бундестим».

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Наши эксперты уже объяснили, почему Германия не оставит шансов Швейцарии в предстоящем матче. Букмекеры считают явным фаворитом немецкую сборную с коэффициентом 1.68. На победу Швейцарии — 5.80.

22:00. Швейцария — Германия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Место встречи: Дойче Банк Парк, Франкфурт.

22:00. Шотландия — Венгрия

Битва аутсайдеров в группе А может дать надежду на борьбу за место в плей-офф турнира. У Шотландии еще есть шансы выйти из группы, но для этого необходимо обыгрывать Венгрию.

Шотландия globallookpress.com

Шотландцы не очень хорошо стартовали на групповом этапе, крупно проиграв сборной Германии со счетом 1:5. В том матче Шотландия не смогла навязать борьбу немцам, те выглядели ну уж очень раскованно. Во 2-м поединке уже лучше — шотландцы сыграли вничью с непростой Швейцарией (1:1).

Венгрия совсем не смогла ничего противопоставить сначала Швейцарии (1:3), а потом Германии (0:2). Команда уже не имеет шансов на выход из группы, но вполне может громко хлопнуть дверью и забрать с собой сборную Шотландии, которая в случае поражения точно пролетит мимо плей-офф Евро-2024.

Календарь и таблица Евро-2024

В нашем прогнозе рассказывается, как сложится этот поединок и кто одержит победу. Букмекеры считают фаворитом сборную Венгрии с коэффициентом 2.55. На победу Шотландии — 2.65.

22:00. Шотландия — Венгрия Прямая трансляция: Окко спорт, LiveCup

Комментатор: Денис Казанский

Место встречи: Арена «МХП», Штутгарт.

Интересно, что все прогнозы на матчи Евро-2024 можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатам поединков — тут, а все самые главные и занимательные новости спорта — только на LiveSport.Ru.