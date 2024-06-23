23 июня в Штутгарте на «МХП-Арене» пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2024 квартета А, в котором сыграют сборные Шотландии и Венгрии. Начало — в 22:00 по мск. Шотландия — Венгрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шотландия

Турнирное положение: С одним зачетным пунктом сборная Шотландии разместилась на третьем месте в своей группе, но еще имеет шансы на выход в плей-офф.

Шотландцы потерпели на этом турнире одно фиаско и расписали одну мировую, забили два гола при шести пропущенных.

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Последние матчи: Стартовала «тартановая армия» с крупного поражения от сборной Германии со счетом 1:5, проигрывая уже после первой половины игры 0:3. Во втором туре она расписала мировую против швейцарцев 1:1, забив первыми в этом поединке.

Не сыграют: Райан Портеус отбывает дисквалификацию.

Ориентировочный состав Ганн; Хенли, Маккена; Ролстон, Макгрегор, Гилмор, Робертсон; Мактоминей, Адамс, Макгинн.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Шотландцы за десять минувших встреч смогли одержать лишь одну викторию, одолев только очень скромный Гибралтар 2:0.

В остальных же девяти поединках они потерпели пять фиаско и расписали четыре мировых исхода. И только в трех встречах данного периода сборная Шотландии уходила с поля без результативных действий.

Венгрия

Турнирное положение: После двух проведенных туров на Евро-2024 национальная команда Венгрии очков не набрала, но шансы на плей-офф у нее еще есть.

Мадьяры проиграли оба проведенных поединках с общим счетом 1:5 и находятся на последней строке в своей группе.

Последние матчи: Венгры на этом турнире стартовали с проигрыша от сборной Швейцарии со счетом 1:3, пропустив еще до перерыва два безответных мяча. Во втором туре они уступили команде Германии со счетом 0:2, пропустив по голу в каждой половине игры.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Гулачи; Фиола, Орбан, Дардаи; Болла, А. Надь, Шефер, Керкез; Шаллаи, Собоcлаи; Б. Варга.

Состояние команды: За прошедшие четыре матча во всех турнирах сборная Венгрии проиграла три из них и раз победила.

До этого же периода венгры имели 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, в которой они девять встреч выиграли и расписали пять мировых исходов. А не смогли забить они лишь в двух случаях за эти 18 встреч.

Статистика для ставок

Между собой в новый период эти сборные провели только две игры, в которых по разу обыграли друг друга

И в этих поединках неизменно забивала только одна из команд

В одной из данных игр были зафиксированы низы, а в другой — верхи

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венгрии — 2.53, победа Шотландии — 2.70, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Только победа в этом поединке оставит командам шансы на плей-офф. Так что в обороне они точно отсиживаться не будут и наверняка порадуют забитыми мячами.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на голевой обмен и ожидаем, что команды забьют друг другу уже в первой половине игры.

Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.90.