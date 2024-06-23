Шотландия
Венгрия
Шотландия
Турнирное положение: С одним зачетным пунктом сборная Шотландии разместилась на третьем месте в своей группе, но еще имеет шансы на выход в плей-офф.
Шотландцы потерпели на этом турнире одно фиаско и расписали одну мировую, забили два гола при шести пропущенных.
Шотландия — Венгрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Стартовала «тартановая армия» с крупного поражения от сборной Германии со счетом 1:5, проигрывая уже после первой половины игры 0:3. Во втором туре она расписала мировую против швейцарцев 1:1, забив первыми в этом поединке.
Не сыграют: Райан Портеус отбывает дисквалификацию.
Ориентировочный состав Ганн; Хенли, Маккена; Ролстон, Макгрегор, Гилмор, Робертсон; Мактоминей, Адамс, Макгинн.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Шотландцы за десять минувших встреч смогли одержать лишь одну викторию, одолев только очень скромный Гибралтар 2:0.
В остальных же девяти поединках они потерпели пять фиаско и расписали четыре мировых исхода. И только в трех встречах данного периода сборная Шотландии уходила с поля без результативных действий.
Венгрия
Турнирное положение: После двух проведенных туров на Евро-2024 национальная команда Венгрии очков не набрала, но шансы на плей-офф у нее еще есть.
Мадьяры проиграли оба проведенных поединках с общим счетом 1:5 и находятся на последней строке в своей группе.
Последние матчи: Венгры на этом турнире стартовали с проигрыша от сборной Швейцарии со счетом 1:3, пропустив еще до перерыва два безответных мяча. Во втором туре они уступили команде Германии со счетом 0:2, пропустив по голу в каждой половине игры.
Не сыграют: Все игроки основы в строю.
Ориентировочный состав Гулачи; Фиола, Орбан, Дардаи; Болла, А. Надь, Шефер, Керкез; Шаллаи, Собоcлаи; Б. Варга.
Состояние команды: За прошедшие четыре матча во всех турнирах сборная Венгрии проиграла три из них и раз победила.
До этого же периода венгры имели 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, в которой они девять встреч выиграли и расписали пять мировых исходов. А не смогли забить они лишь в двух случаях за эти 18 встреч.
Статистика для ставок
- Между собой в новый период эти сборные провели только две игры, в которых по разу обыграли друг друга
- И в этих поединках неизменно забивала только одна из команд
- В одной из данных игр были зафиксированы низы, а в другой — верхи
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венгрии — 2.53, победа Шотландии — 2.70, ничья — 3.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.10 соответственно.
- 1.87Грузия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: Только победа в этом поединке оставит командам шансы на плей-офф. Так что в обороне они точно отсиживаться не будут и наверняка порадуют забитыми мячами.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.
Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на голевой обмен и ожидаем, что команды забьют друг другу уже в первой половине игры.
Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.90.