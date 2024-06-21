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    Короче, Евро. 21-22 июня

    Победа украинцев, поляки покидают Евро, первые «нули», грузины проведут второй матч на турнире

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    Александр Зинченко (сборная Украины)
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 21-22 июня 2024 года

    21 июня

    Завершился очередной игровой день Евро-2024, в котором было сыграно три поединка. Открывали его в Дюссельдорфе сборные Словакии и Украины. Словаки мощно начали этот матч и быстро повели в счете усилиями Ивана Шранца.

    Украинцы смогли воспрять духом только во второй половине первого тайма, когда у них стали появляться опасные моменты. Однако первую половину встречи Словакия выдержала, а вот во второй «поплыла». На старте второй 45-минутки Николай Шапаренко восстановил статус-кво, а под занавес встречи Роман Яремчук принес победу команде Сергея Реброва.

    Сборная Украины
    globallookpress.com

    Теперь в группе Е все очень закручено. У Румынии, Украины и Словакии по три очка, а у Бельгии — ноль. Если бельгийцы 22 июня обыграют румын, то перед последними матчами у всех команд будет по три балла. Вот это будут зарубы!

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    • Второй матч проходил в Берлине, где отношения между собой выясняли сборные Польши и Австрии. Поединок в столице Германии выдался результативным, а австрийцы выглядели лучше и мастеровитее соперника и заслуженно победили.

    Уже на старте встречи Гернот Траунес смог вывести Австрию вперед, однако вторая половина первого тайма осталась за поляками, которые владели преимуществом и смогли сравнять счет. Постарался Кшиштоф Пентек. А вот во втором тайме Австрия по всем статьям переиграла Польшу и смогла забить еще два мяча усилиями Кристофа Баумгартнера и Марко Арнаутовича.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    После этого поражения Польша лишилась шансов на выход из группы и стала первой командой чемпионата, которая точно прекратит борьбу на турнире по итогам группового этапа. У Австрии же теперь будет «матч жизни» с Нидерландами, в котором команде Ральфа Рангника нужно будет только побеждать.

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    • Третий, самый поздний, матч оказался еще и центральным в игровом дне. В Лейпциге сразились Нидерланды и Франция, которых относят к фаворитам всего Евро-2024. Команда оправдали ожидания в плане игры, однако не оправдали в плане забитых мячей.

    Голландцы и французы имели отличные возможности для взятия ворот и точно наиграли на голы, но им так и не суждено было случиться. Франции не хватило Килиана Мбаппе, а Нидерландам удачи, поскольку Хави Симонс смог поразить ворота соперника, однако гол был отменен по причине пассивного положения вне игры у Дензела Думфриса.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    В итоге оба коллектива лидируют в своей группе и мчатся к плей-офф. В последнем туре им достаточно не проиграть, чтобы пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы. Не зря же они считались фаворитами на выход из своей группы еще до начала турнира.

    Календарь и таблица Евро-2024

    22 июня

    В субботу, 22 июня, мы увидим на Евро-2024 также три поединка: Грузия — Чехия, Турция — Португалия и Бельгия — Румыния.

    16:00. Грузия — Чехия

    Откроют субботнюю программу в Гамбурге сборные Грузии и Чехии. Встретятся команды, которые были близки к набору очков в первом туре, но им немного не повезло и они в итоге уступили.

    Грузины показали неплохой футбол против Турции и практически ни в чем не уступали сопернику. Они долгое время сражались на равных, но все решил чумовой удар Арды Гюлера. А гол Керема Актюркоглу на седьмой компенсированной минуте произошел, когда Гиорги Мамардашвили убежал на стандарт в чужую штрафную и оставил ворота пустыми.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    Чехи же и вовсе встречались с грозной Португалией. Конечно, португальцы играли и выглядели лучше, однако это долгое время не приносило плоды. Чехия даже смогла открыть счет усилиями Лукаша Провода в середине второго тайме, но автогол Робина Гранача быстро уравнял шансы. Чехи держались до последнего, но Франсишку Консейсау в компенсированное арбитром время все же принес португальцам победу.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Букмекеры отдают предпочтение Чехии — 1.75 против 4.92. Прогноз на матч от наших экспертов доступен тут.

    16:00. Грузия — Чехия
    • Прямая трансляция: Okko, LiveCup
    • Комментатор: Лионель Абба
    • Место встречи: «Фолькпаркштадион», Гамбург

    19:00. Турция — Португалия

    Второй поединок дня примет Дортмунд и в нем сойдутся Турция и Португалия. Обе команды уже имеют в своем активе по три очка и теперь у них есть право на осечку.

    Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала чемпионата Европы. Проигравшему придется все доказывать в третьем туре. Конечно, в этой игре есть безусловный фаворит, однако турки в последнее время играют достаточно неплохо и могут дать бой португальцам.

    Криштиану Роналду
    globallookpress.com

    Как проходили первые поединки команд описано выше, поэтому тут скажем, чего можно ожидать от игры. Справится ли оборона Португалии с Ардой Гюлером? Забьет ли первые мяч на Евро-2024 Криштиану Роналду? Докажет ли Португалия свои амбиции выиграть турнир? На все эти вопросы даст ответ только сам матч.

    Наши эксперты в своем прогнозе попытали ответить на вопрос, сможет ли Португалия добыть победу. Букмекеры же назвали явным фаворитом Португалию и дают на ее победу всего 1.58, а на викторию Турции — 5.93. Ничья оценена в 4.27.

    19:00. Турция — Португалия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup
    • Комментатор: Эльвин Керимов
    • Место встречи: «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд

    22:00. Бельгия — Румыния

    И, наконец, последним матчем игрового дня станет встреча Бельгии и Румынии. Встреча команд с очень похожими флагами будет с явным фаворитом, однако будет ли бельгийцам легко? Судя по поединкам команд в первом туре, точно нет.

    Бельгия хоть и атаковала весь матч, создала множество опасных моментов (один транжира Ромелу Лукаку чего стоит), но в итоге проиграла Словакии. Это поражение стало, пожалуй, самым сенсационным результатом первого тура. На бельгийцев все еще возлагаются большие надежды на этом турнире и они могут забраться далеко, но нужно непременно побеждать в этой игре, поскольку иначе будет худо.

    Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    А вот Румыния также не менее сенсационно разгромила Украину. Точные удары Николае Станчу, Рэзвана Марина и Дениса Дрэгуша подарили праздник всей стране. Теперь его нужно закреплять, поскольку румыны находятся, по сути, в одной победе от 1/8 финала чемпионата Европы. Это будет огромное достижение для команды.

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    Наши эксперты в своем прогнозе считают, что это будет низовая игра и мы увидим мало голов. Букмекеры считают Бельгию однозначным фаворитом и дают на ее победу 1.46. На викторию Румынии предлагают 7.23, на ничью — 4.67.

    22:00. Бельгия — Румыния
    • Прямая трансляция: Okko, LiveCup
    • Комментатор: Денис Алхазов
    • Место встречи: «Рейн Энерги», Кёльн

    Все прогнозы на Евро-2024 от наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатами и календарем турнира — тут, а все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.

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