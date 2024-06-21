Дневник Евро-2024. Неудержимая Испания, спаситель Йович и Капитан Франция

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу, проходящем в Германии, состоялись три матча группового этапа. Сборная Словении упустила победу над Сербией (1:1), Англия поделила очки с Данией (1:1), а команда Испании добилась минимальной победы над Италией (1:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Матч сборных Испании и Италии еще до своего начала был главным событием дня — «европейское Класико», встреча действующих чемпионов Европы с победителями последнего розыгрыша Лиги наций (и чемпионами мира 2010 года).

Команды встречались двенадцать месяцев назад в полуфинале Лиги наций, где сборная Италии под руководством Роберто Манчини после упорной встречи проиграла Испании из-за гола Хоселу на 88-й минуте. В этот раз счет и победитель были такими же, а вот баланс сил был совершенно другим.

«Фурия Роха» переиграла своих оппонентов по всем статьям и итальянцы должны быть откровенно рады, что пропустили всего один мяч. Это было лучшее выступление Испании со времен полуфинала Евро-2020 против Италии или, может быть, даже финала Евро-2012 ...тоже против Италии.

Команда Де ла Фуэнте пошла в атаку сразу после стартового свистка, в атаке Нико Уильямсу и Ламину Ямалю обеспечивали острые передачи трио полузащитников Педри, Родри и Фабиан Руис. Дриблинг Уильямса вызывал хаос в защите Италии каждый раз, когда он получал.

На счету сборной Испании было уже девять ударов (четыре в створ), прежде чем Италия сумела нанести первый удар по воротам соперника — сумасшедший удар Федерико Кьезы незадолго до перерыва.

Италия — Испания globallookpress.com

После перерыва игра была такой же односторонней, несмотря на то что «Азурри» провели замены и перешли на схему 4-4-2. Испания нанесла 11 ударов по воротам, но поразить их не могла. Количество переросло в качество, когда итальянцы срезали мяч в свои ворота, установив окончательный счет матча.

Конечно, Де ла Фуэнте должно беспокоить, что его команда нанесла так много ударов, а забит был только один гол и при этом — даже не его игроками. Но поскольку квалификация в следующий раунд уже обеспечена, сборная Испании может немного расслабиться и получать удовольствие.

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А вот Лучано Спаллетти перед финальной игрой группового этапа против Хорватии в понедельник, 24 июня, есть о чем подумать. Тренерскому штабу сборной Италии придется найти правильные решения, чтобы не вернуться домой раньше времени. О раскладах в группе В можно прочитать тут.

Герой дня

Главным героем дня, конечно стал нападающий сборной Сербии Лука Йович, который спас свою команду от поражения и сохранил ее в борьбе за выход из группы.

Матч 2-го тура группы С на «Альянц-Арене» в Мюнхене катился к своему завершению и вместе с игровым временем таяли и шансы Сербии на выход в плей-офф.

Вчистую проиграв стартовый матч с Англией, сербы вполне по делу уступали и Словении, подловившей их на быстрой контратаке во втором тайме и в целом выглядевшей острее.

Лука Йович забивает globallookpress.com

Уже на последних секундах компенсированного времени сербы заработали угловой у ворот Яна Облака и на борьбу в словенскую штрафную отправились все, даже вратарь Предраг Райкович.

Илич от флажка выполнил подачу во вратарскую, Лука Йович, на котором висели два защитника, хорошо сыграл по позиции и головой пробил точно под левую штангу — Облак даже не прыгнул.

Лука Йович празднует globallookpress.com

Словенцам оставалось лишь шокировано наблюдать, как уже практически гарантированная путевка в плей-офф уплывает у них их рук, а сербы остались в борьбе и в матче с Данией постараются оформить выход из группы.

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Неудачник дня

Вариантов тут немного, это защитник сборной Италии Риккардо Калафьори, который забил единственный мяч в матче с Испанией, поразив свои собственные ворота.

Молодой защитник провел шикарный сезон в сенсационной «Болонье» Тиаго Мотты и пробился в главную сборную страны (до этого он вызывался только в молодежки).

В матче с Албанией он выступил отлично: 100% выигранных верховых единоборств, пять успешных отборов и 93% точности пасов + два успешных прохода 1-в-1.

С Испанией пришлось куда сложнее, но он тоже был на высоте — постоянно возвращал владение для своей команды и хорошо использовал мяч — пока не случилась катастрофа на 55-й минуте.

Джанлуиджи Доннарума и Риккардо Калафьори globallookpress.com

Нико Уильямс разобрался на фланге с Ди Лоренцо и прострелил к воротам «Азурри», Мората головой сделал скидку вдоль них от линии вратарской, Джиджи Доннарумма в падении еле-еле зацепил мяч, и этого оказалось достаточно, чтобы тот попал в колено Калафьори и влетел в сетку.

Это был уже пятый автогол в 18 прошедших матчах Евро-2024. Ранее также «отличились» Клаус Гьясула (Албания), Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия) и Робин Гранач (Чехия).

Гол дня

Этот чемпионат Европы уже в шутку называют «турниром дальнобойщиков», из-за огромного количества голов, забитых дальними ударами из-за пределов штрафной. Вот и сегодня лучший гол игрового дня был забит именно так — в матче между командами Англии и Дании.

Мортен Юльманн globallookpress.com

Мортен Юльманн не был слишком знаком болельщикам «Трех Львов» перед этим матчем, поскольку его не было в составе сборной Дании на последнем Евро или чемпионате мира 2022 года. Но им будет трудно забыть ту молнию, которую он отправил в их ворота, вернув датчан в игру и устроив англичанам потрясение, от которого они так и не оправились оправились.

Мортен Юльманн празднует гол globallookpress.com

Юльманн, который помог «Спортингу» завоевать титул чемпиона Португалии в прошлом сезоне, максимально использовал возможность, которую дал его команде неудачный и перехваченный пас Кейна у штрафной англичан, мощно пробив в касание после отката Кристиансена и отправив мяч мимо беспомощного Джордана Пикфорда.

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Его гол стал 13-м, забитым из-за пределов штрафной — столько было забито за весь групповой этап на предыдущем турнире. Гол Юльманна был забит с самой дальней дистанции (30,9 метра) на чемпионатах Европы после удара Гарета Бэйла на Евро-2016, когда он забил с 32,7 метров... также в ворота Англии.

Сэйв дня

Лучший сэйв дня на счету голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумы. Испанцы нанесли 20 ударов по его воротам (итальянцы в сторону Унаи Симона пальнули только 4 раза), из них 8 в створ, так что работы у вратаря ПСЖ хватало.

Джанлуиджи Доннарума globallookpress.com

Выбрать лучший сэйв было сложно, но мы отметим один из самых зрелищных. На 27-й минуте матча Фабиан Руис получил игровой снаряд на итальянской половине поля и с 27 метров классно пробил под перекладину. Но Доннарумма в шикарном прыжке выручил свою команду, переведя мяч над перекладиной.

Хулиган дня

В этой неприятной категории отличился форвард сборной Албании Мирлинд Даку, который выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией.

На видео, опубликованном македонским изданием Sport1 видно, как Даку, стоя возле трибуны с фанатами, в мегафон выкрикивает «##### македонцев! ##### сербов!» на албанском языке. Болельщики подхватывают кричалку и начинают скандировать ее хором.

Мирлинд Даку globallookpress.com

Разумеется, Футбольная федерация Северной Македонии потребовала публичных извинений от форварда «Рубина» и сборной Албании, и направила в УЕФА письмо с требованием расследовать инцидент.

Агент футболиста Харис Факич попытался сгладить ситуации, объясняя, что Даку все неправильно поняли:

«Из‑за шума на стадионе Мирлинд не слышал, что скандируют болельщики. Как только они начали заряжать, Даку опустил и отдал мегафон. Я не считаю, что видео является доказательством того, что Мирлинд кого‑то оскорбил».

Не помогло — УЕФА уже завел дело в отношении форварда сборной Албании. Сам он после этого выступил в соцсетях, но не более успешно, чем его агент:

«Если я кого-то обидел после матча с Хорватией — это потому, что влияние игры берет свое. Я продолжаю работать вместе со всей командой над реализацией нашей мечты. Извиняться — это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это — для всех, кто был обижен», — написал футболист.

Короче, «всем кому я должен — тем прощаю».

Фанаты сборной Албании globallookpress.com

Это не единственная проблема албанской сборной — во время того же матча болельщики как албанцев, так и хорватов вместе скандировали «Убей, убей серба».

Сборная Сербии заявила, что намерена сняться с турнира, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию за поведение фанатов. Расследование уже началось.

Кадр дня

Болельщики сборной Франции были в восторге, увидев фотографии с тренировки своей национальной команды, на которых капитан «трехцветных» Килиан Мбаппе, получивший перелом носа в стартовом матче Евро-2024, щеголял в защитной маске оформленной в цветах флага Франции.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Однако изображать Капитана Францию в матче с Нидерландами (если он в нем сыграет) у Мбаппе, к сожалению не выйдет. Согласно правилам УЕФА, вся подобная защитная амуниция должна быть однотонной и желательно в цветах формы команды, или же просто черной.