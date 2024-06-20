Евро-2024: турнирные расклады в группе В

Подошли к концу матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в группе В.

Сборная Испании одержала две победы, набрала 6 очков и уже обеспечила себе место в 1/8 финала Евро-2024. Более того, испанцы точно станут первыми.

Сборная Италии имеет в своем активе 3 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Итальянцам достаточно сыграть вничью с Хорватией в последнем туре, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.

Сборная Албании набрала 1 очко и занимает третье место в турнирной таблице группы. Албанцам нужно побеждать Испанию в последнем туре и надеяться, что Хорватия обыграет Италию. Только в этом случае Албания станет второй в группе.

Сборная Хорватии имеет в своем активе 1 очко и идет на последней строчке в турнирной таблице. Для выхода из группы хорватам нужно обыграть Италию и надеяться на то, что Албания не выиграет у Испании.

Календарь и таблица Евро-2024

Ранее эксперты нашего сайта попытались спрогнозировать, какие команды выйдут в плей-офф из группы В. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.