Группа В на Евро-2024 состоит из сборных Италии, Испании, Хорватии и Албании. Как сложится борьба? Группа В на Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика. Кто выйдет из группы В Евро-2024: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Италия

Положение сборной: Команда в полной боевой готовности подходит к Евро-2024, имея серию побед в последних матчах. Тем не менее, Италия вполне может и не выйти из группы в этом турнире.

На групповом этапе отбора на Евро-2024 итальянцы не выглядели уверенно, команда буквально вырвала 2-ю строчку в своей группе, набрав одинаковое количество очков вместе со сборной Украиной (по 14 баллов).

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Италия обыграла Эквадор со счетом 2:1, а до этого одолела Венесуэлу (2:1), забив победный гол на 80-й минуте.

В последних 5-и встречах у итальянцев только одно поражение от Англии (1:3), 3 победы и 1 ничейный результат. За этот период сборная забила 10 голов при 6-и пропущенных.

Состояние команды: Италия не точно не будет доминировать в группе, где есть мощные сборные Испании и Хорватии. Албания также может стать главным андердогом турнира.

Испания

Положение сборной: Испания традиционно будет считаться одним из фаворитов турнира, ведь у этой сборной есть несколько игроков, которые могут сделать результат.

Тем не менее, Испания попала в не самую простую группу, где может произойти все, что угодно. Италия и Хорватия точно составят «красной фурии» конкуренцию.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече испанцы сыграли вничью со сборной Бразилией (3:3), упустив победу на 90+7-й минуте. До этого Испания проиграла Колумбии со счетом 0:1.

Несмотря на это, «красная фурия» провела очень хороший отбор, где набрала 21 очко из 24-х возможных. Испания заняла 1-е место и уверенно прошла в основной этап турнира.

Все прогнозы на Евро-2024

Состояние команды: Испанцы не совсем стабильно выступают в последнее время. Да, «красная фурия» была хороша в отборе, но в последующих матчах показала не очень хороший результат.

К тому же, на чемпионате мира 2022-го года Испания неожиданно вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Марокко (0:0, 3:0 по пен.).

Хорватия

Положение сборной: Хорваты до сих пор могут претендовать на высокие места на Евро-2024, ведь состав сборной точно не стал слабее за последние годы.

Несмотря на это, несколько лидеров Хорватии уже не так молоды, как раньше. К примеру, лидеру национальной команды Луке Модричу уже 38 лет, но он все равно способен помочь Хорватии прыгнуть выше головы.

Последние матчи: В прошедшей встрече хорваты обыграли Северной Македонии (3:0), а до этого одолели Египет (4:2).

У Хорватии продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период сборная забила 10 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: Хорватия не так уж и плохо провела отбор на Евро-2024, заняв в своей группе 2-е место, уступив лидерство Турции на 1 балл.

На групповом этапе чемпионата Европы Хорватии нужно очень постараться, чтобы потеснить Италию и Испанию с первых мест. К тому же, Албанию также не стоит сбрасывать со счетов.

Албания

Положение сборной: Албанцы уверенно вышли в основной этап Евро-2024, заняв 1-е место в группе отбора. Албания вполне может удивить всех на предстоящем турнире.

Календарь и таблица Евро-2024

Да, на бумаге эта сборная — главный аутсайдер группы В, ведь сложно представить, что Албания может потеснить Италию, Испанию или Хорватию.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке сборная обыграла Лихтенштейн со счетом 3:0, а до этого Албания проиграла Швеции (0:1), пропустив единственный гол на 62-й минуте.

Стоит отметить, что сборная проиграла только 1 матч в своей группе отбора на Евро-2024, 4 раза победила и трижды сыграла вничью.

Состояние команды: Албании необходимо прыгнуть выше головы, чтобы набрать хотя-бы пару очков в своей группе.

Последний раз сборная обыгрывала более менее серьезного соперника — Польшу со счетом 3:0 в сентябре 2023-го года.

Статистика для ставок

Испания не смогла победить ни в одном матче в этом году (1 ничья и 1 поражение)

Хорватия имеет победную серию из 5-и последних матчей

Албания проиграла только 1 матч на отборочном этапе Евро-2024

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом группы Испании, коэффициент на победу которых в ней равен 1.06.

Следом за ней лучшие шансы имеет Италия — 1.18. Успех Хорватии — 1.30. Еще меньше шансов у Албании — 4.20.

Прогноз: Хорватия окажется сильнее Италии и финиширует на 2-м месте в своей группе.

Ставка: Хорватия займет 2-е место в группе В за 3.30.

Прогноз: Можно предположить, что Испания займет 1-е место в группе В

Ставка: Испания займет 1-е место в своей группе за 1.85.