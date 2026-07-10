В пятницу, 10 июля, сборная Испании сыграет против сборной Бельгии в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
До матча
21:53 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!
21:50 В Инглвуде ясно, на термометре 23 градуса, на период проведения матча осадков не ожидается.
21:40 Главным судьей матча будет Майкл Оливер из Англии.
21:30 Стартовый состав сборной Бельгии: Куртуа, Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кёйпер, Тилеманс, Раскин, Де Брёйне, Доку, Троссард, Де Кетеларе.
21:25 Стартовый состав сборной Испании: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Руис, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.
21:20 Матч пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуду, США, вмещающем 70 240 зрителей.
21:15 Последняя игра между соперниками состоялась в 2016 году и была товарищеской, тогда сборная Испании победила в Бельгии со счётом 0:2.
21:10 За всю историю команды сыграли между собой 22 матча, в 12 играх победила сборная Испании, в 4 Бельгия, оставшиеся 6 матчей завершились вничью.
21:07 Бельгия заняла первое место в группе G, набрав пять очков за три матча при разнице мячей 6:2. В первом раунде плей-офф «красные дьяволы» поочередно выбили команды Сенегала и США.
21:04 Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0. В плей-офф «красная фурия» поочередно выбили сборные Австрии и Португалии.
21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55