Кто пройдёт в полуфинал?

В пятницу, 10 июля, сборная Испании сыграет против сборной Бельгии в рамках 1/4 финала Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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21:53 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 В Инглвуде ясно, на термометре 23 градуса, на период проведения матча осадков не ожидается.

21:40 Главным судьей матча будет Майкл Оливер из Англии.

21:30 Стартовый состав сборной Бельгии: Куртуа, Кастань, Нгой, Мехеле, Де Кёйпер, Тилеманс, Раскин, Де Брёйне, Доку, Троссард, Де Кетеларе.

21:25 Стартовый состав сборной Испании: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Руис, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

21:20 Матч пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуду, США, вмещающем 70 240 зрителей.

21:15 Последняя игра между соперниками состоялась в 2016 году и была товарищеской, тогда сборная Испании победила в Бельгии со счётом 0:2.

21:10 За всю историю команды сыграли между собой 22 матча, в 12 играх победила сборная Испании, в 4 Бельгия, оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

21:07 Бельгия заняла первое место в группе G, набрав пять очков за три матча при разнице мячей 6:2. В первом раунде плей-офф «красные дьяволы» поочередно выбили команды Сенегала и США.

21:04 Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0. В плей-офф «красная фурия» поочередно выбили сборные Австрии и Португалии.

21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55