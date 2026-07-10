Бельгия не привыкла оказываться в центре глобальных политических скандалов, пишет автор The Athletic Тим Спирс.

Но когда ФИФА — вскоре после дружеской беседы с президентом США Дональдом Трампом — приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/16 финала, Бельгия была в ярости.

Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио упоминали их в своих заявлениях, и какое-то время стране с населением около 11 миллионов человек, должно быть, казалось, что весь мир ополчился против них.

Вместо этого практически весь мир был на их стороне: решение ФИФА вызвало массовое сочувствие к их положению и подогрело антиамериканские настроения из-за ощущения, что они и/или ФИФА нарушают правила в пользу принимающей турнир страны.

Хотя в бельгийском лагере и был гнев, но они увидели возможность одержать смелую, омрачающую хозяевам праздник победу, казалось бы, вопреки всем ожиданиям.

Внутри команды, хотя и были в ярости из-за решения по Балогуну, не теряли веры после своей потрясающей победы над Сенегалом (они проигрывали 0:2 на 86-й минуте и выиграли 3:2 в дополнительное время). Кроме того, в марте они обыграли США в товарищеском матче, когда Балогун был в составе команды.

Хотя они решительно выступили против решения ФИФА и подали апелляцию, ссылаясь на процедуру его принятия, в лагере бельгийцев царило желание не поддаваться на провокации, занять морально высокую позицию и позволить футболу говорить за себя.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Истинные чувства по этому поводу проявились только после того, как Ромелу Лукаку забил четвертый гол в Сиэтле: нападающий отпраздновал гол, приложив руки к ушам, а затем вся команда исполнила танец Трампа на поле, а позже и в раздевалке.

Затем последовал твит. («Отмените-ка это» гласила публикация на официальной странице сборной Бельгии в сети X (ранее Twitter) — прим.ред.).

А потом — разговоры в микст-зоне. Полузащитник Николас Раскин назвал решение по делу Балогуна несправедливостью, Доди Лукабакио сказал, что не понимает его, Тибо Куртуа заявил, что к Бельгии проявили неуважение, а Юри Тилеманс рассказал, что игроки провели командное собрание по поводу скандала.

После победы они все еще были шокированы решением по делу Балогуна, хотя теперь уже говорили об этом с улыбкой на лицах.

Они знали и ценили поддержку, полученную со всего мира, и члены команды говорили, что их телефоны после финального свистка были завалены бесчисленными поздравительными сообщениями.

Хотя публично Бельгия уже забыла об этой истории — и, действительно, учитывая дополнительную мотивацию, которую она явно дала их игрокам, а также то, как она, по-видимому, отвлекла американскую команду, в конечном итоге это, вероятно, пошло им на пользу — в частном порядке сохраняется чувство раздражения по поводу того, что они воспринимают как поддержку ФИФА команде принимающей страны и ее президенту.

История Бельгии с ФИФА насчитывает более века. Они были одной из стран-основателей организации еще в 1904 году, наряду с Данией, Францией, Нидерландами, Испанией, Швецией и Швейцарией, и, как сказал Куртуа, они чувствовали, что заслуживают большего уважения. Это страна, известная своим спокойным отношением; их очень трудно вывести из себя, но это перешло все границы.

Они гордятся собой за то, что выступили против ФИФА, и считают себя первопроходцами в противостоянии всемирной руководящей организации (Хорватия подала апелляцию по поводу протоколов VAR, использованных в матче против Португалии, а Бельгия пожаловалась на состояние своего тренировочного поля в Лос-Анджелесе).

Фоларин Балогун globallookpress.com

Балогуна никто не обвинял: после матча он подошел к Руди Гарсии для беседы, в ходе которой тренер сборной Бельгии сказал нападающему, что у него нет к нему претензий, только к ФИФА.

«Он подошел поговорить со мной, мне это очень понравилось», — сказал Гарсия журналистам после игры. «Это не его вина. Он не виноват, и именно это я ему и сказал».

Француз Гарсия добавляет в состав сборной Бельгии элемент бунтарства. Бывший тренер «Марселя», «Лиона» и «Наполи» был в четырех минутах от того, чтобы его работа в сборной Бельгии закончилась провалом в матче против Сенегала.

Его контракт истекает в конце турнира, и, учитывая замену Кевина Де Брёйне и Жереми Доку, его решения были бы высмеяны, если бы Бельгия выбыла из турнира.

Вместо этого, начиная с 86-й минуты матча против Сенегала, они забили семь голов (все без Де Брёйне на поле) и выглядели совершенно другой командой как в обороне, так и в атаке, демонстрируя острый, быстрый футбол.

Выбор состава Гарсией и его неортодоксальные, непредсказуемые решения во время матчей могут вызывать недоумение. Он исключил Де Брёйне и Доку из состава в матче против США, и один из членов тренерского штаба, пожелавший остаться анонимным, сказал: «Иногда даже мы думаем:Что, черт возьми, он делает?». Никто, кажется, не знает, что он сделает дальше.

И все же, каким-то образом, это сработало. Бельгия на протяжении многих лет показывала неудовлетворительные результаты, несмотря на «золотое поколение» Де Брёйне, Лукаку, Куртуа, а также, если вспомнить предыдущие турниры, Эдена Азара, Венсана Компани, Тоби Алдервейрелда, Яна Вертонгена, Мусы Дембеле, Дриса Мертенса, Акселя Витселя и Маруана Феллайни. Этим летом они показывают результаты лучше, чем можно было ожидать, с менее известными именами, такими как 28-летний вингер «Бенфики» Лукабакио, 33-летний центральный защитник «Брюгге» Брэндон Мехеле и полузащитник «Рейнджерс» Раскин, а Шарль де Кетеларе из «Аталанты» вышел на первый план, забив два гола в ворота США.

Гарсия не пользовался особой популярностью у бельгийских болельщиков, но после того матча с Сенегалом был создан сайт, где они могут извиниться перед ним. К четвергу на странице «Извини, Руди» было опубликовано более 10 000 извинений или комментариев.

Руди Гарсия globallookpress.com

Четвертьфинальный матч в пятницу против Испании преподносит интригующий сюрприз — у Гарсии испанские корни по отцу. Он всегда восхищался испанским футболом и изучал его тренерскую философию.

В любом случае, можно ожидать, что Бельгия будет играть без страха и давления. Мало кто ожидал от них выхода в четвертьфинал, особенно после ничьих в начале турнира с Египтом и Ираном. Внутри национальной федерации целью был выход в четвертьфинал, используя в качестве ориентира девятый номер в рейтинге ФИФА перед турниром.

Чего же нам теперь от них ожидать? Возможно, голов в концовке матча.

Гарсия, как он объяснил после победы над США, имеет команду, которая начинает игру, и команду, которая её заканчивает, и Лукаку — яркий тому пример, как «завершитель» в концовке.

«Матчи выигрываются в два этапа, — сказал Гарсия. — Первый — это начало игры, а второй — её завершение. Поскольку в футболе допускается пять замен, мы играем в новый вид спорта. Это новое измерение для тренерской работы».

Это, в сочетании с тем, что Бельгия преодолела наименьшее количество миль среди всех четвертьфиналистов (три игры в Сиэтле, одна в Ванкувере, чуть за границей Канады, и теперь вторая в Лос-Анджелесе, дальше по западному побережью), потенциально помогло им забить шесть голов после 86-й минуты в последних трёх играх.

Каким бы ни был счёт за пять минут до конца игры, или вообще в матче, не стоит списывать Бельгию со счетов.