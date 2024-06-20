Короче, Евро. 20-21 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 20-21 июня 2024 года

20 июня

Как обычно в этот день состоялось три матча. Первыми на поле стадиона в Мюнхене вышли Словения и Сербия. Соперники долгое время раскочегаривались, притирались друг к другу и играли практически без моментов. В первом тайме была полностью равная игра.

Во второй половине встречи стало интереснее. Пошли моменты, команды забегали и все это вылилось в гол словенцев. Жан Карничник с передачи Тими Макса Эльшника поразил ворота сербов. Казалось, что Словения уже своего не упустит, но Сербия была против и смогла вытащить игру уже на пятой компенсированной минуте. Иван Илич отлично подал с углового, а Лука Йович выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота Яна Облака.

Фрагмент матча globallookpress.com

Обе команды сохранили шансы на выход в плей-офф и теперь все решится в последнем туре. Там им нужно будет только побеждать. Пока же команды являются аутсайдерами своей группы. У Словении два очка, у Сербии — одно.

Во второй игре во Франкфурте сошлись сборные Дании и Англии. Англичане не показали что-то экстраординарного и не смогли обыграть соперника. Оппоненты обменялись забитыми мячами в первой половине встречи.

На гол Гарри Кейна датчане смогли ответить точным ударом Мортена Юлманна. В целом, команды показали равную игру и встреча заслуженно завершилась вничью. Моментов команды почти не создали, а украшением поединка стал гол Юлманна, который отлично зарядил издали.

Фрагмент матча globallookpress.com

Англичане не смогли обеспечить себе выход из группы и теперь им необходимо не проиграть в последнем матче, а вот Дания должна в обязательным порядке обыгрывать Сербию и тогда выход в 1/8 финала будет у нее в кармане.

Завершали игровой день Испания и Италия. Центральный матч 20 июня удался. Хоть голов было забито крайне мало, однако моменты и удары были. Испанцы владели игровым и территориальным преимущество и заслуженно победили.

Испанцы смогли дожать соперника во втором тайме, а судьбу противостояния вновь решил автогол. Очередной на этом Евро. На этот раз неудачником оказался Рикардо Калафьори. Голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма справился с ударом Альваро Мораты, но отбил мяч на защитника, от которого мяч и залетел в сетку ворот.

Фрагмент матча globallookpress.com

Испанцы добыли вторую победу на турнире и досрочно вышли в плей-офф. Уже даже точно известно, что Испания шагнула в 1/8 финала турнира с первого места, поскольку ее никто не сможет с него сместить. А вот у Италии все решится в последнем туре с Хорватией. Действующим чемпионам Европы необходимо в том матче сыграть хотя бы вничью.

Календарь и таблица Евро-2024

21 июня

В пятницу, 21 июня, мы увидим на Евро-2024 также три поединка: Словакия — Украина, Польша — Австрия и Нидерланды — Франция.

16:00. Словакия — Украина

Поединок в Дюссельдорфе будет с, пожалуй, главными сенсациями первого тура. Словакия очень неожиданно переиграла Бельгию (1:0), а Украина крайне сенсационно крупно проиграла Румынии (0:3). Теперь данный поединок может многое решить в этой группе.

Победа Словакии гарантирует команде исторический выход в плей-офф, а поражение Украины лишит команду шансов на 1/8 финала. Если же Украина победит, то может быть такое, что у всех команд будет по три очка перед последним туром. Ничья же однозначно в пользу словаков.

Сборная Словакии globallookpress.com

Сохранит ли Словакия снова ворота на замке? Забьет ли Украина? Выйдет ли с первых минут проваливший первую игру голкипер «Реала» Андрей Лунин? Пока что больше вопросов, чем ответов. Скоро все станет известно.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Букмекеры отдают предпочтение Украине — 3.94 против 2.18. Прогноз на матч от наших экспертов доступен тут.

16:00. Словакия — Украина Прямая трансляция: Okko, LiveCup

Комментатор: Владислав Батурин

Место встречи: «Меркур Шпиль-Арена», Дюссельдорф

19:00. Польша — Австрия

Вторым матчем игрового дня станет противостояние команд, которые дали бой грандам в первом туре, но все же проиграли. Теперь Польша и Австрия будут играть между собой за право остаться в борьбе за выход в плей-офф чемпионата Европы.

Польша в первом туре уступила Нидерландам. Поляки быстро открыли счет усилиями Адама Буксы, однако удержать преимущество не удалось. Точные удары Коди Гакпо и Ваута Вегхорста перевернули игру и принесли голландцам три очка. В той игре из-за травмы на поле не вышел лидер атак Польши Роберт Левандовский. Сейчас же он уже в строю.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Австрия же отлично выглядела против Франции, но минимально ей уступила. Все решил автогол Максимилиана Вебера. В целом же австрийцев после этой игры только хвалили и они этого заслужили, показав качественный футбол против одного из фаворитов всего турнира.

Наши эксперты в своем прогнозе считают, что команды будут много забивать. Букмекеры же назвали фаворитом Австрию и дают на ее победу всего 2.16, а на викторию Польши — 3.63. Ничья оценена в 3.41.

19:00. Польша — Австрия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Станислав Минин

Место встречи: «Олимпийский», Берлин

22:00. Нидерланды — Франция

Завершится игровой день центральным матчем между Нидерландами и Францией. Лидеры своей группы, которые победили в первых матчах, по сути, разыграют между собой первое место.

Сборная Франции globallookpress.com

Команды не очень хорошо показали себя в первых играх против Польши и Австрии, но победили, и это самое главное для них. По идее, голландцы и французы должны спокойно выходить из этой группы.

У Франции, вероятно, будет большая потеря в этой игре. Скорее всего, не сыграет Килиан Мбаппе, который сломал нос во время первого матча. Хоть последние новости и слова наставника Дидье Дешама звучат обнадеживающе, но думается, что им не будут рисковать.

Наши эксперты в своем прогнозе считают, что французы должны побеждать и без Мбаппе. Букмекеры считают Францию фаворитом и дают на ее победу 2.32. На викторию Нидерландов предлагают 3.31, на ничью — 3.33.

22:00. Нидерланды — Франция Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «Ред Булл Арена», Лейпциг

Все прогнозы на Евро-2024 от наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатами и календарем турнира — тут, а все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.