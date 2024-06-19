Короче, Евро. 19-20 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 19-20 июня 2024 года

19 июня

В этот день было сыграно три матча. Первый поединок прошел в Дортмунде и в нем сошлись главные команды Хорватии и Албании. Команды провели достаточно интересный матч, забили четыре мяча на двоих и сыграли вничью.

Открыли счет в игре албанцы усилиями Казима Лячи. Так команды и завершили первый тайм. А вот во второй половине встречи сначала Андрей Крамарич сравнял счет, а потом хорваты вышли вперед после автогола Клауса Гьясулы. Однако хорватской сборной не суждено было победить и на 95-й минуте гол того же Гьясулы поставил точку в игре.

Фрагмент матча globallookpress.com

В итоге обе команды набрали по первому очку на турнире и поставили себя в не очень удобное положение. Им нужно обязательно побеждать в третьей игре, а соперниками там будут Испания и Италия.

Вторая игра проходила в Штутгарте, а в ней между собой встречались сборные Германии и Венгрии. Хозяева поля смогли уверенно по счету победить соперника, отправив в его ворота два безответных мяча. Забивали Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган, который также отметился ассистом.

А вот по игре все было не так однозначно. Венгры также показали неплохой футбол, имели моменты для взятия ворот, но реализовать так их и не смогли.

Фрагмент матча globallookpress.com

Немцы добыли вторую победу на турнире и досрочно пробились в плей-офф чемпионата Европы. Это первая команда, которая точно сыграет в 1/8 финала турнира. Венгрия же продолжает идти без набранных баллов и в двойке сильнейших точно не финиширует. Остается надеяться на третью строчку, которая также может стать проходной.

«На закуску» 19 июня организаторы оставили матч Шотландии и Швейцарии. Команды показали в Кельне обоюдоострый футбол, не хотели уступать и логично завершили встречу вничью.

На 13-й минуте автогол Фабиана Шера вывел шотландцев вперед, а через те же 13 минут Джердан Шакири красивейшим дальним ударом восстановил статус-кво. Команды имели много угловых, создали еще по пару опасных моментов, но забить по правилам больше не получилось (швейцарцы дважды забивали, но их голы отменили).

Фрагмент матча globallookpress.com

Теперь в активе Швейцарии стало четыре очка и вторая позиция в турнирной таблице. У команды Мурата Якина отличные шансы на выход в плей-офф. А вот Шотландия имеет в своем активе только один балл и для того, чтобы рассчитывать на выход в 1/8 финала турнира им необходимо во что бы то ни стало побеждать Венгрию в последнем туре.

Календарь и таблица Евро-2024

20 июня

В четверг, 20 июня, мы увидим на Евро-2024 также три поединка: Словения — Сербия, Дания — Англия и Испания — Италия.

16:00. Словения — Сербия

В этом противостоянии нельзя назвать явного фаворита, поскольку в первом туре ни одна из команд не смогла показать нечто особенное. Эта игра будет для обеих команд определяющей, ведь поражение практически поставит крест на амбициях коллектива.

Словения в первой игре долго проигрывала Дании, однако точный дальний удар Эрика Янзы в концовке принес команде ничью и одно очко. По сути, тот поединок можно было поделить на два отрезка: в первом тайме лучше была Дания, во втором — Словения. Вот если словенцы будут играть всегда так, как во второй половине встречи, то с ними непросто будет всем.

Душан Влахович (сборная Сербии) globallookpress.com

Сербия же проиграла Англии. Да, сербы были явными аутсайдерами того матча и минимальное поражение команды можно понять, однако игра все равно оставляла желать лучшего, поскольку они не смогли создать по сути ни одного момента. Сербам однозначно нужно прибавлять.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Букмекеры отдают предпочтение Сербии — 1.85 против 5.10. Прогноз на матч от наших экспертов доступен тут.

16:00. Словения — Сербия Прямая трансляция: Okko, LiveCup

Комментатор: Денис Алхазов

Место встречи: «Альянц Арена», Мюнхен

19:00. Дания — Англия

А вот тут уже фаворит более чем понятен. Англичане выглядят намного сильнее и должны забирать свое. Но будет ли им так просто? Судя по первой игре, такого точно не будет. Должно быть интересно и не «в одну калитку».

Англичанам было не очень просто с Сербией. Они быстро забили, но потом, по сути, просто удерживали этот результат. Да, были еще моменты, однако от английской команды явно ожидали большего. Можно похвалить разве что линию обороны, поскольку сыграли на ноль и практически ничего не дали создать сопернику.

Сборная Англии globallookpress.com

Датчане же провели отличный первый тайм против словенцев. Забили усилиями Кристиана Эриксена, могли забивать еще и не раз, но не получилось, а вот во втором тайме игра перевернулась. Дания ушла в глухую оборону и поплатилась за это. Словения наседала на их ворота и добилась своего, сравняв счет.

Коэффициент на победу Англии равен 1.71, на Данию дают 5.74, на ничью — 3.70. Наши эксперты считают, что будет много голов, а прочесть прогноз можно здесь.

19:00. Дания — Англия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Михаил Моссаковский

Место встречи: «Дойче Банк Парк», Франкурт

22:00. Испания — Италия

Завершит программу игрового дня противостояние Испании и Италии, которые победили на старте чемпионата Европы. Испанцы смогли разгромить хорватов, а итальянцы минимально одолели албанцев.

Этот матч точно является центральным 20 июня. Оба коллектива являются одними из фаворитов всего чемпионата. Италия является действующим чемпионом Европы, а Испания намерена сделать все, чтобы выиграть турнир в этот раз.

Ламин Ямаль (сборная Испании) globallookpress.com

Победитель этого противостояния точно выйдет в плей-офф, а проигравшему необходимо будет побеждать в последнем туре. Точно можно сказать, что игра будет интригующей и захватывающей, ведь встречаются гранды европейского футбола.

Наши эксперты в своем прогнозе считают, что команды будут много забивать. Букмекеры считают Испанию фаворитом и дают на ее победу всего 2.16, а на викторию Италии — 3.88.

22:00. Испания — Италия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Константин Генич, Дмитрий Шнякин

Место встречи: «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен

Все прогнозы на Евро-2024 от наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за результатами и календарем турнира — тут, а все самые свежие новости спорта только на LiveSport.Ru.