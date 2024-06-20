Дания
Англия
Дания
Турнирное положение: Сборная Дании смогла выиграть свою отборочную группу в одной компании со Словенией, Финляндией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино.
В десяти проведенных поединках квалификации датчане отпраздновали семь выигрышей, раз сыграли вничью и дважды уступили, забили 19 мячей при десяти пропущенных.
Дания — Англия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В стартовом поединке на Евро-2024 «алая гвардия» расписала мировую со словенцами, сыграв 1:1. Причем вела она в счет вплоть до 77-й минуты. Перед данным турниром скандинавы поочередно обыграли 2:1 Швецию и 3:1 Норвегию.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Ориентировочный состав Шмейхель; Андерсен, Кристенсен, Вестергор; Кристиансен, Нергор, Эриксен, Хейбьерг, Меле; Хейлунн, Поульсен.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: У национальной команды Дании за минувшие десять встреч с учетом всех турниров только одно фиаско. также за этот период времени она расписала две мировые и добилась семи выигрышей.
Правда, большинство из них были над довольно-таки посредственными коллективами. И за данный отрезок датчане не забивали только в двух случаях.
Англия
Турнирное положение: Родоначальники футбола без особых проблем завоевали билет в Германию, выиграв свою группу в компании с Италией, Украиной, Македоний и Мальтой.
В восьми поединках квалификации сборная Англии так ни разу и не проиграла, выиграв шесть встреч при двух мировых, разница мячей составила 22:4.
Последние матчи: Начали Евро-2024 «три льва» с минимальной победы над сборной Сербии со счетом 1:0. Единственный гол провел Джуд Беллингем на 13-й минуте поединка. А перед стартом данного турнира они разгромили сборную Боснии 3:0 и проиграли скромной Исландии 0:1 в товарняках.
Не сыграют: Все игроки основы в строю.
Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер; Александер-Арнолд, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн.
Состояние команды: За минувшие шесть встреч сборная Англии смогла выиграть только в двух из них. Также за этот период времени она дважды уступала и дважды играла вничью.
А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в двух поединках из 11 последних.
Статистика для ставок
- Датчане завершили по низам четыре из шести своих предыдущих встреч
- Пять из семи минувших матчей англичан приносили низовые исходы
- Четыре последние очные игры этих сборных были на тотал меньше 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.72, победа Дании — 5.60, ничья — 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.19 и 1.73 соответственно.
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Прогноз: Здесь ожидаем, что команды наконец-то прервут свои очные низовые противостояния и на этот раз забьют на двоих больше двух голов. Ведь датчане в случае неудачи рискуют не попасть в плей-офф, поэтому только в обороне отсиживаться не будут.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.19.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, так как данные сборные очень редко уходят с поля без результативных действий.
Ставка: обе забьют за 2.12.