20 июня во Франкфурте на «Дойче Банк Парке» пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2024 в квартете С, в котором сыграют сборные Дании и Англии. Начало — в 19:00 по мск. Дания — Англия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дания

Турнирное положение: Сборная Дании смогла выиграть свою отборочную группу в одной компании со Словенией, Финляндией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино.

В десяти проведенных поединках квалификации датчане отпраздновали семь выигрышей, раз сыграли вничью и дважды уступили, забили 19 мячей при десяти пропущенных.

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Последние матчи: В стартовом поединке на Евро-2024 «алая гвардия» расписала мировую со словенцами, сыграв 1:1. Причем вела она в счет вплоть до 77-й минуты. Перед данным турниром скандинавы поочередно обыграли 2:1 Швецию и 3:1 Норвегию.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Ориентировочный состав Шмейхель; Андерсен, Кристенсен, Вестергор; Кристиансен, Нергор, Эриксен, Хейбьерг, Меле; Хейлунн, Поульсен.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: У национальной команды Дании за минувшие десять встреч с учетом всех турниров только одно фиаско. также за этот период времени она расписала две мировые и добилась семи выигрышей.

Правда, большинство из них были над довольно-таки посредственными коллективами. И за данный отрезок датчане не забивали только в двух случаях.

Англия

Турнирное положение: Родоначальники футбола без особых проблем завоевали билет в Германию, выиграв свою группу в компании с Италией, Украиной, Македоний и Мальтой.

В восьми поединках квалификации сборная Англии так ни разу и не проиграла, выиграв шесть встреч при двух мировых, разница мячей составила 22:4.

Последние матчи: Начали Евро-2024 «три льва» с минимальной победы над сборной Сербии со счетом 1:0. Единственный гол провел Джуд Беллингем на 13-й минуте поединка. А перед стартом данного турнира они разгромили сборную Боснии 3:0 и проиграли скромной Исландии 0:1 в товарняках.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Ориентировочный состав Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер; Александер-Арнолд, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн.

Состояние команды: За минувшие шесть встреч сборная Англии смогла выиграть только в двух из них. Также за этот период времени она дважды уступала и дважды играла вничью.

А перед этим отрезком англичане победили с восьми играх из девяти при одной мировой. А не забивали они только в двух поединках из 11 последних.

Статистика для ставок

Датчане завершили по низам четыре из шести своих предыдущих встреч

Пять из семи минувших матчей англичан приносили низовые исходы

Четыре последние очные игры этих сборных были на тотал меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.72, победа Дании — 5.60, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.19 и 1.73 соответственно.

Прогноз: Здесь ожидаем, что команды наконец-то прервут свои очные низовые противостояния и на этот раз забьют на двоих больше двух голов. Ведь датчане в случае неудачи рискуют не попасть в плей-офф, поэтому только в обороне отсиживаться не будут.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.19.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, так как данные сборные очень редко уходят с поля без результативных действий.

Ставка: обе забьют за 2.12.