«Мне не хотелось долго сидеть без дела». Дмитрий Парфенов — о казахстанском футболе, любимых книгах и участии в еврокубках

Бывший игрок «Спартака», «Динамо» и «Химок», четырёхкратный чемпион России и обладатель Кубка России 1997/98 и 2017/18, бывший тренер «Тосно», «Урала» и «Родины» поговорил с нами о суевериях, значимости кубка и недооценности российских коучей. С главным тренером казахстанского клуба «Актобе» специально для Livesport.ru пообщалась Анастасия Лукачи.

«В Казахстане очень крепкая лига»

— Мы застали вас в разгар чемпионата Казахстана и перед важной игрой в кубке страны. Спасибо, что нашли время. Не устали еще от постоянных перелетов?

— Вы поймали меня как раз перед вылетом в Семей. Впереди у нас две игры в двух разных турнирах, но с одной и той же командой «Елимай» с паузой в два дня. Так что пойдём от игры к игре. Сейчас, как лидирующая команда, акцент в первую очередь делаем на матчи регулярного чемпионата. Очки для нас важны также как и для соперника.

Легких матчей не ждем, потому как за несколько месяцев моей работы в Казахстане я их еще не видел. Здесь очень крепкая лига. Кроме того, в этом сезоне убрали лимит на легионеров, и многие команды усилились серьезными игроками. Отсюда такой накал и уровень в чемпионате. Единственное, чуть смогли выдохнуть во время паузы на сборную — у нас в команде шесть сборников.

— А раньше какой был лимит на легионеров?

— По-моему, 7. И раньше белорусы и россияне не считались иностранцами, а теперь у них статус легионеров.

— «Елимай» с которым «Актобе» предстоит сражаться в полуфинале Кубка Казахстана, — новичок премьер-лиги этого сезона и к 11 туру команда добралась уже до 4 места. Не боитесь их? И, кстати, я правильно ставлю ударение в названии клуба из Семея?

— Наверное, да (улыбается). Саму команду мы знаем хорошо, а вот с произношением названий еще не во всех случаях разобрались. И хотел вас поправить: наш клуб правильно произносить как «Актобе» с ударением на последний слог и с твёрдым и четким «е». Я тоже поначалу ошибся, но после того, как мне сказали, что это то же самое, как если бы я говорил — Воронэж или, скажем, Санкт-Петэрбург — я запомнил.

— «Актобе» выигрывал Кубок Казахстана единственный раз — в 2008 году. Не давит на вас свалившаяся ответственность?

— Понятно, что перед первыми пяти командами турнирной таблицы всегда ставятся высокие цели. Так что в моем случае излишне говорить о каком-то давлении. Это часть профессии. Да и потом, это же хорошо, когда ты не варишься, а борешься за большие задачи.

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

— Если говорить про финал кубка, кого бы вы предпочли видеть в соперниках?

— Я бы вообще пока на эту тему не говорил. Нас ждёт сложнейший ответный матч в эту среду. Акцент пока только на этом. А вообще кубок — это такой турнир, где надо идти от стадии к стадии. Тренер может все что угодно планировать у себя в голове, но заглянуть далеко вперёд не получится.

— Вы суеверный тренер?

— Я бы сказал, что для меня это больше момент психологии. Ты делаешь на автомате определенные вещи перед матчами и кто-то назовёт это ритуалами. Но дело в том, что ты просто привык это делать и не вкладываешь в эту последовательность какой-то великий смысл. И потом, я много читаю книг о спорте, самых разных, в том числе и биографии тренеров. И могу сказать, что иногда даже самые суеверные спортсмены сталкивались с тем, что их ритуалы в какой-то момент просто переставали работать (улыбается). Так что я бы сильно не уходил в дебри суеверий.

«По сути, у нас график НХЛовцев»

— Какую последнюю книгу прочитали?

— Закончил биографию Гвардиолы и начал книгу Майка Карсона «Как думают футбольные лидеры».

— Эти книги помогают в работе?

— Это в целом интересно: изучаешь, проводишь какие-то параллели. Но это не значит, что если ты прочитал биографию Пепа Гвардиолы или Юргена Клоппа, то начал думать как они (смеётся). И потом, помимо футбола у меня также есть книги про хоккей и баскетбол. Там тоже есть во что углубиться. Например, в историю о том, как выстраивалась и функционирует с коммерческой и спортивной точки зрения НБА. Или НХЛ. Эти лиги добились того, что, по сути, не зависят ни от кого. Им вообще все равно, что происходит, где происходит. У них свой мир, и они в него никого не пускают.

— То есть еще следите и за баскетболом?

— Свободного времени почти нет, но за результатами слежу и смотрю некоторые обзоры. Как и за НХЛ, но на стадии плей-офф.

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

— Быстро приспособились к особенностям чемпионата Казахстана, который стартует весной и не уходит на долгую летнюю паузу?

— График здесь довольно жесткий, плотность турниров и матчей высокая. У нас одновременно два кубка, чемпионат и скоро к этому добавятся матчи Лиги конференции. По сути, у нас график НХЛовцев (смеётся). Кроме того, сложная логистика. Вот, например, у нас матчи в городе Семей. Прямых рейсов туда нет, поэтому вылетаем за два дня до игры. Сначала надо добраться до Астаны, переночевать, а утром лететь уже непосредственно в Семей. Плюс, еще через два дня у нас там следующая игра, то есть лететь обратно на базу смысла нет. А значит, наш выезд затянется на шесть дней и так происходит довольно часто. Так что непростая логистика — одна из специфик этого чемпионата. Как и поля — сложное качество полей, особенно искусственных.

— Много искусственных полей?

— Много. Климат тут похож на наш. От Актобе до Оренбурга 200 км, до Орска — 100 км. Я, кстати, сам летаю сюда через Орск, откуда до Актобе два часа на машине. Так быстрее получается, чем через Москву, откуда ты летишь до Астаны три с половиной часа, затем три часа стыковки и потом ещё полтора до места назначения.

— Как футболисты успевают восстанавливаться при такой плотности игр и с такой логистикой?

— В нашем случае помогает комплектование команды. Когда ты за неделю играешь три матча, задействованы все игроки в заявке. Одиннадцать футболистов такое не вытащат. Слово «ротация» наверное тут будет неуместно, я и в целом его не люблю, но, понятно, что есть обойма игроков, которая тащит весь чемпионат. Хотя своим ребятам я всегда говорю, что играть будут все.

— Возглавив «Актобе» вы заново собирали состав?

— Команда у нас сильно обновилась. Во-первых, многие игроки ушли, просто не понимая, какой дальше у клуба будет вектор развития. Во-вторых, я, конечно, комплектовал определенных игроков и под себя. Но, как и любой тренер, могу сказать, что все равно не хватает футболистов, еще трех точно.

— На каких позициях?

— Наверное, в каждую линию — атака, полузащита, оборона. Но именно в качестве усиления. Мы укомплектовывались зимой, когда везде шли чемпионаты. Игроки на контрактах, и выдернуть их просто так невозможно. Летом формировать команду, конечно, проще.

«Когда приходится играть в снегу, в этом мало приятного»

— Капитан вашей команды аргентинец Леонель Струмия. Почему именно он?

— Это один из немногих игроков, который остался с прошлого сезона. Он стабилен, опытен, от матча к матчу держит уровень. Немаловажный фактор — отношение к Леонелю как к лидеру и игроков, и болельщиков. Кроме того, у нас достаточно большая группа игроков из Латинской Америки, и аргентинец — один из проводников для тренерского штаба.

— Леонель говорит по-русски?

— Он многое понимает, а что-то объясняет на английском. Нюансы и конкретика — уже через переводчика.

— Я посмотрела погоду на ближайшую неделю — в Актобе в среднем 34 градуса по Цельсию. Как играется в футбол в таких климатических условиях?

— Я вам больше скажу — сегодня пришло смс, что в ближайшие пять дней температура у нас поднимется до отметки 40-43 градуса. Так что хорошо, что мы летим в Семей, там попрохладнее (улыбается).

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

— А как вам теперь видится история с возвращением РПЛ к системе «весна-осень» о которой сейчас, в связи с изоляцией российского футбола, частенько вспоминают?

— Я начинал карьеру тренера во Второй лиге и вот там система «осень-весна» была ужасно неудобной. Тогда мы стартовали летом и заканчивали круг в начале ноября. Затем уходили на паузу и возвращались только в апреле. Перерыв в пять месяцев! А ведь это Вторая Лига, где многие команды просто исчезали за такой промежуток времени. Ты по осени бился с одними командами, а весной их больше нет — необычные ощущения. Кроме того, за апрель-май тебе надо было доиграть 10 матчей. То есть ты уходишь на продолжительную паузу, потом доигрываешь, и практически сразу у тебя стартует новый чемпионат.

Хорошо, что сейчас во Второй лиге проводят реформы. Что касается РПЛ, то там, как мне кажется, споры про систему «весна-осень» будут всегда. Когда приходится играть в снегу, в этом мало приятного, конечно. Наверное, в идеале можно было бы сформировать календарь так, чтобы последние три-четыре тура в ноябре-декабре и один-два в марте команды премьер-лиги играли бы на юге страны.

— «Актобе» ваш первый зарубежный клуб. С легкостью решились на это предложение? Долго ли проходила адаптация?

— Если много думать про адаптацию, можно забыть, что у тебя идёт чемпионат. Мы, тренеры, должны быстро ко всему привыкать, даже к тому, что может на первый взгляд показаться непонятным. В РПЛ я жил по одним правилам, здесь, в Казахстане, они другие — ни хорошие, ни плохие, а просто другие. Тем более мы здесь тоже легионеры (смеётся). А к вопросу о легкости решения — мне не хотелось долго сидеть без дела и чего-то ждать, а от клуба поступила конкретика. Могу сказать, что это интересный в тренерском плане вызов: работа с легионерами из разных стран, выстраивание новых коммуникаций, еврокубки.

— То есть сомнений особых не было?

— Ну, раз я здесь, значит сомнения ушли, если они и были (смеётся).

— С вами уже не первый год работает ваш бывший коллега по «Спартаку» Юрий Ковтун...

— Да, я абсолютно доверяю ему и как человеку, и как тренеру. Это важно. Кроме того, нам повезло, и в «Актобе» смог приехать еще один отличный специалист, с которым мы провели два хороших года в «Урале» — Дмитрий Столбиков.

«На поле все непредсказуемо»

— Местная спортивная пресса считает, что на данный момент «Актобе» показывает едва ли не лучший футбол в чемпионате страны...

— Скажу вам честно, я вообще никогда не читаю прессу. Ведь там все быстро меняется — сегодня ты хороший, а завтра уже плохой. Поэтому у меня для этого есть помощники, которые за всем следят и иногда что-то мне рассказывают, но дозировано. Знают уже, что можно мне сказать, а что нет (улыбается). Конечно, всегда приятно, когда кто-то оценил проделанную тобой работу. Но, как мы всегда говорим нашим футболистам — мы пока ничего особенного не сделали!

— В «Родине» вы ставили симпатичный комбинационный футбол, а с каким характером хотели бы видеть «Актобе»?

— Командой, которая доминирует на поле. Но многое в этом желании всегда зависит от соперника. У Валерия Лобановского есть хорошая фраза: «Не бывает в футболе игры атакующей или игры защитной. Нужно соблюдать гармонию». Так что в целом должен быть баланс. И потом, вы же понимаете , на установке можно выиграть игру, на макете можно выиграть. А потом выходит 22 игрока на поле, и в каждой команде ещё по пять замен. Это же не шахматы, где ты сам за себя и надо читать на два-три хода вперед. На поле все непредсказуемо : один добежал, второй не добежал, третий поскользнулся. Футбол — нелогичная игра. Кстати, к шахматам я отлично отношусь. В детстве много играл в них с отцом.

— Ваш клуб сейчас возглавляет турнирную таблицу, а в спину вам дышит «Кайрат», который недавно принял Александр Кержаков. По идее, ваши пути должны пересечься в 22 туре 5 октября. В предвкушении?

— Вы, конечно, очень хорошо подготовились (смеётся). Даже я так далеко в расписание матчей еще не заглядывал. Что касается назначения Саши и про Саламыча, с которым мы хорошо общаемся, я об этом узнал от своих помощников.

— Вы с Кержаковым, по-моему, ещё не пересекались как тренеры?

— Не пересекались, насколько помню. Когда «Родина» играла с «Нижним» там уже был Юран.

— На днях ваша бывшая команда многих удивила, назначив главным тренером Владимира Газзаева, который до этого много работал в Казахстане, в том числе и с «Актобе». Как вам кажется, будет ли «Родина» в новом сезоне снова пытаться прорваться в Премьер-лигу?

— Безусловно, будет. «Родина» проводит третий сезон в ФНЛ, так что это уже достаточно опытная команда для серьезных вызовов. Назначение Газзаева меня не удивило: наш управляющий директор всегда поддерживал связь с Володей. Поэтому все логично.

— Вы следили за встречей «Родины» с тульским «Арсеналом», где решалась судьба стыковых матчей? Как вам кажется, гол «Арсенала» был засчитан без нарушений?

— Я смотрю обзоры по всем своим бывшим клубам. И за «Родиной», конечно, тоже слежу. Переживал за ребят, потому что очень много души осталось в этой команде. Что касается гола, рука там была, и скрывать тут нечего. Только что от моего наблюдения для клуба теперь поменяется? Дело уже сделано.

«Когда наш тренерский штаб покинул "Арсенал" клуб вылетел из РПЛ»

— Единственная команда в вашей тренерской карьере, с которой у вас не сложилось, как раз тульский «Арсенал». Что там не получилось?

— Формулировка «не получилось» мне кажется неправильной. Я это уже много раз слышал. Мы пришли с тренерским штабом во время 13-го или 14-го тура, и задача была сохранить команду, что мы успешно и сделали. С игроками, с руководством, которое на тот момент давало нам сумасшедшую поддержку. И у меня к вам вопрос: это получилось или нет? На следующем этапе работы в «Арсенале» мы хотели освежить состав. У нас начинался чемпионат и на сборы мы поехали с 12 игроками. Да, сборы у нас были в прекрасных условиях, с хорошими соперниками, но мы рассчитывали, что команда хотя бы процентов на восемьдесят укомплектуется. Однако момент с формированием состава сильно затянулся. И мы вошли в чемпионат как есть.

Нам пришлось наигрывать состав и сочетания по ходу, через официальные игры. Матч с «Ахматом» тогда стал для нас определяющим. Помните момент с Беришей? Мы выбиваем мяч по правилу фэйр-плей, но нам его не возвращают и забивают гол. Так что было много разных нюансов. Поэтому не стоит огульно называть этот отрезок провальным, он был хорошим. Хотя местами было и тяжело, поскольку нам не удалось целостно подготовиться к чемпионату. И снова возвращаясь к формулировке «не получилось». Когда наш тренерский штаб покинул «Арсенал» клуб вылетел из РПЛ.

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

— Две последние команды в вашей игровой карьере — тульский «Арсенал» и раменский «Сатурн», который вы застали еще в премьер-лиге. Каким вам запомнился этот клуб?

— Это была отличная команда со своим стадионом и с преданной армией болельщиков. И там всем и всегда было непросто играть. На тот момент у нас был очень опытный, крепкий состав: Антонин Кински, Руслан Нахушев, Леша Игонин, Вадим Евсеев, Андрей Каряка, Дима Кириченко, Петя Немов, Марко Топич, Дима Лоськов. Всех просто не успею назвать. Эмин Махмудов, например, еще — сейчас он капитан сборной Азербайджана, а также Саша Сапета, Серега Брызгалов, Ваня Темников — они как раз только начинали свою карьеру и через нас получили путевку дальше. У нас был хороший тренер — Андрей Гордеев. Он прекрасно управлял и ситуацией, и коллективом. Всегда с теплотой вспоминаю время, проведённое в этом клубе. Было очень жаль, когда «Сатурн» выпал из премьер-лиги и так в нее и не вернулся.

— Как тренер вы взяли Кубок России с «Тосно» и дошли до полуфинала с «Уралом». А Вам не кажется, что в российском футболе есть некое пренебрежение к Кубку как к трофею. Многие считают, что для клуба гораздо ценнее выиграть чемпионат.

— Вспомните, например, как «Спартак» выиграл кубок, когда обыграл «Динамо» и спросите у них про ценность этой победы. Или у ЦСКА, который в прошлом году взял этот трофей. Уточните у Федотова, что он для него значит. Там, быть может, Акинфееву уже не особо это было важно, но просто потому, что Игорь мог и забыть за свою долгую карьеру про какой-то из кубков.

Помню, как после победы «Тосно» мне позвонил Олег Иванович Романцев, поздравил и сказал: «Всегда будут говорить, что этот трофей не такой уж и важный. Но вы пойдите и выиграйте!». Мы тогда в полуфинале кубка «Спартак» прошли — по пенальти, но прошли. И насколько я помню, Массимо Каррере пришлось уйти после этого проигрыша. Вот и вам и неважный турнир!

«Летали на матчи на гарантийных письмах»

— На днях состоится жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги Конференций. «Актобе» в числе «несеяных» команд. Все ваши потенциальные соперники уже известны. С кем, на ваш взгляд, будет сложнее всего?

— Это будет только первый раунд. Все команды-участники в своих лигах занимали высокие места и заслужили эту путевку. Поэтому говорить о каком-то выборе по степени сложности было бы не верно. Да и потом, большое значение будет иметь, где именно пройдет матч, с нашей-то логистикой.

— С «Тосно» вы были в шаге от Лиги Европы 2018/19, но из-за проблем с лицензированием остались без еврокубков. Помните свои чувства на тот момент?

— Слушайте, какие могут быть чувства, когда на твоих глазах просто откровенно слили команду!? Это была крайне неприятная ситуация. Ведь там даже не надо было квалификацию играть. А проблема с лицензированием у клуба к тому моменту была априори — нам полгода не платили зарплату. Так что летали на матчи на гарантийных письмах, и лига помогала нам чемпионат доигрывать.

Дмитрий Парфенов globallookpress.com

— В «Тосно» вы успели поработать с Быстровым и Погребняком, которые фактически заканчивали у вас карьеру. У кого был сложнее характер?

— С Вовой Быстровым мы поработали совсем недолго. А Пашу взяли, когда Антон Заболотный ушёл в ЦСКА, Женю Маркова забрали в «Динамо» и мы остались без нападающих. Погребняка на тот момент никто нигде не брал, а мы решили что нам в «Тосно» он точно пригодится. Паша очень помог команде, он человек-трудяга, сильный по характеру и по духу. Так что потом, когда я ушёл в «Урал» уговорил Григория Викторовича Иванова забрать Погребняка к нам. При мне он отпахал два сезона, и, когда я покинул клуб, остался еще на один сезон. Так что с Пашей мы прошли большой путь. Да и, кроме того, он молодым начинал в «Спартаке», когда я там играл.

— Самый непростой для вас за тренерскую карьеру футболист?

— Наверное, не было таких, не вспомню такого негодяя! (смеётся). Одна из задач тренера — найти подход ко всем своим футболистам. Знаете, есть ведь игроки, которых вообще лучше не трогать. А есть такие футболисты, с которыми нужно каждый день хоть бы минут пять, но о чем-то поговорить.

Всё о футболе России

— При вас в «Тосно» раскрылся Евгений Марков, который сотворил аж два хет-трика, выступая за клуб. Сейчас он на правах свободного агента в «Факеле». Следите за его карьерой?

— Женя получил от меня огромное доверие. Он отлично работал. И вообще пара Заболотный — Марков — они очень хорошо дополняли друг друга, им было комфортно вместе на поле. А дальше Женя ушёл в «Динамо» и потом пошли команды с более высоким уровнем и большей конкуренцией. Есть же у игроков понятие «моя команда». Вот для Маркова «Тосно» был именно таким клубом.

«За "Спартак" я переживаю каждый сезон»

— Станислав Черчесов тоже недавно перебрался в Казахстан, теперь он рулевой сборной страны. А вот в российском чемпионате образовалась сербская тренерская диаспора. Как вам кажется, эти специалисты действительно могут дать что-то новое нашему футболу? И как вы оцениваете назначение Деяна Станковича в родном вам «Спартаке»?

— В этом вопросе я солидарен со многими моими коллегами — у нас очень сильные специалисты. А что получается, иностранец приезжает в РПЛ и даже если у него нет особого тренерского бэкграунда, он сразу получает больше доверия, поддержки и защищен со всех сторон. Неустойки у них, как правило, большие и потому терпят их потом в клубах до последнего. Российским тренерам тоже не помешало бы больше доверия и понимания от руководства клубов. Пока с нашими специалистами особо нигде не церемонятся. А про Станковича. «Спартак» для меня команда не чужая и я, конечно, за неё переживаю каждый сезон. Поэтому и в этом сезоне буду верить, поддерживать и болеть. А что получится, мне сложно сказать. Как футболист Деян был очень сильный.

— На ваш взгляд, чего не хватает нашим тренерам? Есть статистика, что в первую очередь фундаментальных знаний.

— Фундаментальности в чем? В работе с компьютером, работе на поле? Фраза, безусловно, красивая. Кто-то ее сказал, и понеслось. Теперь, получается, на этом основании наших тренеров можно пинать и делать с ними что хочешь? Вон Семак сколько лет уже держит уровень! Понятно, что у команды самый большой бюджет в чемпионате, но вы пойдите и попробуйте! Или Карпин — он уже 7 лет в «Ростове» и никто его не дёргает, а ведь на каком-то этапе команда была на грани вылета. Тем не менее, мало у кого-то повернётся язык сказать, что он плохой тренер.

Олег Романцев и Дмитрий Парфенов globallookpress.com

— 13 июля за Суперкубок России будут биться «Зенит» и «Краснодар». Как оцениваете шансы последних?

— Конечно, хочется, чтобы «Краснодар» взял трофей. Но «Зенит» же с этим комментарием не будет согласен. (смеётся)

— Смотреть будете?

— Пока не знаю. Не исключено, что в этом момент мили в небе опять буду собирать (улыбается).

— Стартовал Чемпионат Европы по футболу. Какие сборные вы видите потенциальными претендентами на медали? И кто для вас темная лошадка этого Евро?

— Фавориты, думаю, примерно понятны: Франция, Англия, Италия, Испания — по уровню игроков они плюс-минус одинаковые. А про команду-сюрприз мне сложно сказать. Я-то ещё помню Чемпионат Европы, где было 16 команд. Вот там легче было вычислить темную лошадку. А на этом Евро замес такой, что сюрпризом станет, если вышеозвученные мной сборные не дойдут до полуфинала.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

— На днях стала известна забавная история про сборную Албании. Там местный парламент устроил себе каникулы на время проведения Евро и отправился в полном составе поддержать свою сборную.

— Мне кажется, что парламент Албании в принципе все время в отпуске (улыбается). Но теперь я спокоен за их сборную.