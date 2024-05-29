Подарок к юбилею. «Кайрат» пригласил Кержакова, чтобы стать чемпионом

Российский тренер Александр Кержаков возглавил казахстанский «Кайрат». Подробности контракта с 41-летним специалистом на разглашаются. «Кайрат» занимает третье место в текущем чемпионате Казахстана после девяти туров.

Пятый клуб Кержакова

Повесив бутсы на гвоздь в 2017 году, уже через год Александр Кержаков начал осваивать тренерскую профессию. В 2018 году он начал работать в юношеской сборной России (U17), а осенью 2020-го ему впервые доверили клуб — вылетающую из ФНЛ «Томь».

Томская команда по итогам первенства заняла 18-е место и осталась в ФНЛ только по решению КДК о переводе «Чайки» в ПФЛ, так что задачу молодой тренер хоть и выполнил, но с оговорками. Зато набрался опыта.

Летом 2021 года Кержаков возглавил вышедший в РПЛ клуб «Пари НН», который тогда еще был «Нижним Новгородом». С нижегородцами Александр выступил куда удачнее, чем многие ожидали: оборонительная и заточенная под контратаки и стандарты игра команды не только принесла ей 11-е место, но и победы над «Спартаком» и «Зенитом» по ходу сезона.

Тем не менее, контракт с Кержаковым руководство клуба не продлило и после периода простоя, в феврале 2023 года Александр решил попробовать силы за границей, получив предложения от кипрского клуба «Кармиотисса», у которого был русский владелец Дмитрий Пунин.

Однако, возглавив команду 8 февраля, уже 1 апреля Кержаков покинул свой пост. За это время, в семи матчах «Кармиотисса» одержала лишь две победы при одной ничьей и четырех поражениях.

Причин неудачи было несколько — тут и проблемы с адаптацией Кержакова в новом языковом пространстве, попытка внедрить свои тактические предпочтения в неподходящей для такой игры команде, плюс откровенное вмешательство владельца клуба в тренерский процесс.

Пунин и Кержаков FCKarmiotissa

Расстались Кержаков с «Кармиотиссой» не лучшим образом, с взаимными обвинениями и финансовыми претензиями. С апреля 2023 года Александр сидел без работы, пока в июне легенду «Зенита» не пригласили возглавить сербский «Спартак» из Суботицы.

Руководство клуба поставило перед россиянином задачу прекратить бороться за выживание, попробовав закрепиться в верхней восьмерке чемпионата Сербии. Добиться ее Кержакову не удалось и уже в ноябре он был отправлен в отставку — к тому времени команда не побеждала уже месяц и опустила на 11-е место.

Нельзя сказать, что в Сербии Александр провалился. Россиянин наладил атмосферу в команде, изменил схему 4-3-3 на 3-5-2 и поначалу поддерживал примерно равный баланс побед и поражений. Но руководство клуба явно рассчитывало на более быстрый прогресс, а ситуация только ухудшалась — одна победа в семи последних матчах, 16 очков в 14 турах и и расторжение контракта.

Уйдя из «Спартака», Кержаков не покинул Сербию, оставшись там жить с семьей, но новых предложений не было. В 2024 году россиянин прошел стажировку в испанской «Севилье», за которую выступал будучи игроком и в итальянском «Интере».

Параллельно с этим появилась информация, что он может возглавить «Кайрат», которая вскоре подтвердилась.

Первый чемпион Казахстана

В 2024 году «Кайрат» празднует свое 70-летие, хотя основанный в 1954 году на базе алмаатинского «Динамо» клуб и носил изначально имя «Локомотив», получив свое нынешнее наименование спустя два года.

В период СССР «Кайрат» был непримиримым соперником «Пахтакора», но достижения алмаатинцев ограничивались первой лигой, которую они выигрывали два раза , плюс дважды становились вторыми. На их счету также победа в Кубке Федерации футбола СССР — турнире который прожил всего пять лет до развала Союза, но который годом ранее выигрывал московский «Спартак».

В 1992 году «Кайрат» стал первым чемпионом и обладателем национального кубка независимого Казахстана, но второго титула пришлось ждать целых 12 лет — к тому времени алмаатинцы собрали коллекцию из еще 4 кубков Казахстана (а всего их у них 10 — рекорд, который пока не побит).

Несмотря на выигранное чемпионство, в 2000-е «Кайрат» сильно сдал свои позиции и испытывал финансовые проблемы. В 2008 году лицензия клуба даже была приостановлена из-за долгов, а организованный под тем же названием новый клуб был отправлен в первую лигу.

Возрождение «Кайрата» началось в 2012 году, когда основным собственником клуба стала энергетическая компания ТОО «КазРосГаз». В последующие семь лет «Кайрат» финишировал в числе призеров, получая путевки в еврокубки, и выиграл еще 4 Кубка и два суперкубка Казахстана.

Не обошлось и без российского, и даже зенитовского следа — клубы тесно сотрудничают в последние годы, так что приглашение Кержакова на тренерский мостик может быть связано еще и с этим. Летом 2015 года из «Зенита» в «Кайрат» перебрался полузащитник Анатолий Тимощук, который стал в составе команды двукратным вице-чемпионом Казахстана (2015, 2016), выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана.

Аршавин в «Кайрате» globallookpress.com

В 2016 году на пост главного тренера «Кайрата» был назначен российский специалист Александр Бородюк, который пригласил еще одну зенитовскую звезду — Андрея Аршавина. После невзрачного старта в чемпионате Казахстана Бородюк был отправлен в отставку, а вот Аршавин задержался в «Кайрате» до 2018 года, проведя за команду 108 матчей и забив 30 голов.

В 2019 году команду возглавил молодой белорусский специалист Алексей Шпилевский, успевший поработать в системах «Штутгарта» и «РБ Лейпцига». В первый сезон под его руководством «Кайрат» вновь стал серебряным призёром чемпионата, пропустив впёред «Астану», а год спустя алмаатинцы выиграли долгожданный третий титул чемпионов.

Упадок последних лет

Летом 2021 года в «Кайрат» прибыл Курбан Бердыев, приглашенный знакомым ему владельцем клуба Кайратом Боранбаевым. Бердыев, который выступал за алмаатинский клуб в 80-х как игрок, а в 90-х работал в нем тренером, занял пост «советника председателя наблюдательного совета клуба», должность с размытыми обязательствами, но с весьма широкими полномочиями.

Уже спустя три месяца специалист занял пост главного тренера, сменив Шпилевского, которого не спас даже выигранный впервые за долгие годы чемпионат. Вот только добиться успеха в «Кайрате» у Бердыева не вышло — клуб стал третьим в чемпионате, хотя восемь предыдущих сезонов не опускался ниже второй строчки.

А в еврокубках «Кайрат» набрал лишь два очка и стал последним, пропустив вперед «Базель», «Карабах» и «Омонию». Утешением мог служить лишь очередной выигранный Кубок Казахстана — в драматичном финале с серией пенальти «Кайрат» Бердыева обыграл «Шахтер» Магомеда Адиева.

Но недовольство болельщиков и клубного руководства вызывали даже не результаты, а игра команды — имея в составе Вагнера Лава, Дугалича, Алипа и Маки Баньяка, Бердыев начал строить свой фирменный оборонительный футбол, убрав из игры креатив, добавив прессинга и играя вторым номером даже с аутсайдерами. Все это сказалось на резко упавшей посещаемости матчей.

Следующий сезон начался для «Кайрата» еще хуже, хотя нельзя не признать, что на этом сказался еще и арест Боранбаева, компания которого частично финансировала клуб. Владельца «Кайрата» обвиняли в хищениях средств в особо крупном размере в квазигосударственном газовом секторе , сам же он считал преследование политически мотивированным.

В итоге, после поражения в Суперкубке Казахстана и разгромов от принципиального соперника «Астаны» (0:6) и «Атырау», (0:3) у которого состав дешевле более чем в два раза, Бердыев подал в отставку, оставив команду на восьмом месте после 12 туров.

Бердыев выиграл трофей в «Кайрате» «Кайрат»

В июне 2022 года, после отъезда Бердыева в Иран, «Кайрат» возглавил Кирилл Кекер — молодой специалист из системы клуба. Ситуация ему досталась незавидная — после отъезда Бердыева и ареста Боранбаева из команды начали уходить сильные легионеры, с финансированием начались проблемы, денег на усиление не было.

Клуб, который подписывал Аршавина, Тимощука и Вагнера Лава теперь подписывал контракты с молодыми игроками из фарм-клуба «Кайрат Москва», который выступал в ПФЛ и теперь был закрыт из-за безденежья. Средний возраст игроков «Кайрата» был 23 года — самая молодая команда в лиге.

В итоге алмаатинцы завершили сезон, замкнув четверку лучших и второй год оставшись без еврокубков. Впрочем, до медалей команде не хватило всего чуть-чуть, кроме того «Кайрат» сохранил свою главную звезду — бразильца Жоао Пауло, на счету которого в прошлом сезоне было 23 результативных действия (17+6) в 26 матчах КПЛ.

В целом, в 2023 году дела постепенно начали налаживаться. В январе «Зенит» и «Кайрат» заключили двухлетнее соглашение о сотрудничестве. Клубы будут проводить совместные матчи, турниры и стажировки. И уже в феврале из «Зенита» в Казахстан отправился молодой полузащитник Дмитрий Сергеев.

В конце марта суд приговорил президента «Кайрата» Боранбаева к 8 годам лишения свободы, но уже в сентябре апелляционная коллегия снизила срок до 6 лет, а в октябре он вышел на свободу по условно-досрочному. Помогло и то, что «в рамках добровольного сотрудничества со следствием» Боранбаев отдал государству гостиничный комплекс в Астане стоимостью около 3 млн евро.

С возвращением президента «Кайрат» начал оживать — алматинцы продлили контракт с одним из капитанов, бывшим армейским защитником Виктором Васиным, переманили у принципиальных соперников из «Актобе» ключевого игрока обороны Луку Гадрани, арендовали у «Пари НН» защитника Иброхимхалила Юлдошева.

Зимой 2024 года «Кайрат» в рамках подготовки к новому сезону (в Казахстане играют с весны по осень) принял участие в Зимнем кубке РПЛ, где победил «Ростов» (2:1) и проиграл «Спартаку» (0:6). Лучшим игроком «Кайрата» стал новичок Гиорги Зариа, у него 1+1 против «Ростова».

Новый сезон «Кайрат» начал бодро, дважды победив и дважды сыграв вничью, но в конце апреля и начале мая у команды начались проблемы — два поражения подряд от принципиального соперника «Актобе» и крепкого середняка «Кайсара», плюс вылет из Кубка от еще одного середняка «Атырау».

Кержаков в «Кайрате» «Кайрат»

Кирилл Кекер был уволен, команду временно возглавил Рафаэль Уразбахтин, до этого работавший с «Кайрат-Жастар», но особого прогресса это не принесло. В последнем туре «Кайсар» упустил в компенсированное время минимальную победу над дерзким новичком «Елимаем», и с 15 очками идет на третьем месте после 9 туров, уступая по дополнительным показателям «Актобе» и все тому же, поднявшемуся из Первой лиги, «Елимаю».

В год 70-летия клуба от Кержакова в «Кайрате» будут ждать чемпионства, но способен ли молодой тренер дать результат там, где уже споткнулся такой патриарх тренерского цеха, как Курбан Бердыев? Не будем забывать, что и за качеством футбола алмаатинская публика следит довольно ревностно. Остается надеяться, что стажировка в «Севилье» не прошла для российского специалиста даром.